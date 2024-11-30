Тур: 15. Стадион: Stadio Danilo Martelli.
0'
27' Желтая карточкаКауц Кристиан
32' Желтая карточкаКальдара Маттиа
35' Желтая карточкаРадаелли Николо
51' Желтая карточкаАраму Маттиа
71' Желтая карточкаСолини Маттео
77' Вторая желтая карточкаКоттали Маттео
81' Желтая карточкаErik Panizzi
90'+5
Ход матча
27'
32'
35'
51'
71'
77'
81'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
495 Количество передач 290
-
62 Владение мячом, % 38
23
Erik
Panizzi
70
Араму
Маттиа
16
Джерли
Фабио
11
Мендеш
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Erik PanizziЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Визер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Davide Possanzini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мендеш ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Идрисси РиадЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Олива МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Абьюзо ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Paolo Mandelli
История личных встреч
Мантуя
Модена
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
9 матчей
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.4
0.75
Среднее время на гол
64
120
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.22
0.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
73
115
Бомбардиры внутри турнира
Мантуя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брагантини Давиде
|4
|0.27
|Манкузо Леонардо
|2 (1)
|0.13
|Antonio Fiori
|1
|0.07
|Буррай Сальваторе
|1
|0.07
|Francesco Ruocco
|1
|0.07
|Francesco Galuppini
|1
|0.07
|Солини Маттео
|1
|0.07
|Редольфи Алекс
|1
|0.07
|Alessandro Debenedetti
|1
|0.07
|Бриньяни Фабрицио
|0
|0
|Менса Дэвис
|0
|0
|Тримболи Симоне
|0
|0
|Визер Давид
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|3 (2)
|0.2
|Мендеш Педру
|2
|0.13
|Абьюзо Фабио
|2
|0.13
|Казо Джузеппе
|1
|0.07
|Дефрель Грегоре
|1
|0.07
|Божанай Клейс
|1
|0.07
|Кальдара Маттиа
|1
|0.07
|Глиоцци Этторе
|1
|0.07
|Заро Джованни
|1
|0.07
|Коттали Маттео
|1
|0.07
|Санторо Симоне
|1
|0.07
|Кауц Кристиан
|1
|0.07
|Деллавалле Алессандро
|1
|0.07
|Идрисси Риад
|1
|0.07
|Беюку Гэди
|1
|0.07
|Баттистелла Томас
|0
|0
Карточки
Мантуя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буррай Сальваторе
|5
|0
|Солини Маттео
|5
|0
|Тримболи Симоне
|3
|1
|Араму Маттиа
|3
|0
|Редольфи Алекс
|3
|0
|Менса Дэвис
|3
|0
|Francesco Galuppini
|2
|0
|Челла Стефано
|0
|1
|Поссанцини Давиде
|1
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|Мурони Маттия
|1
|0
|Erik Panizzi
|1
|0
|Бриньяни Фабрицио
|1
|0
|Радаелли Николо
|1
|0
|Federico Artioli
|1
|0
|Cristiano Bani
|1
|0
|Antonio Fiori
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санторо Симоне
|5
|0
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Кальдара Маттиа
|2
|1
|Заро Джованни
|3
|0
|Баттистелла Томас
|3
|0
|Дефрель Грегоре
|1
|1
|Коттали Маттео
|1
|1
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Пергреффи Антонио
|2
|0
|Дука Эдоардо
|2
|0
|Деллавалле Алессандро
|2
|0
|Ганьо Риккардо
|1
|0
|Маньино Лука
|1
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0
|Казо Джузеппе
|1
|0
|Кауц Кристиан
|1
|0
|Идрисси Риад
|1
|0
Результаты матчей
Мантуя
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Модена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
7
Мантуя
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Модена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
4
11
Мантуя
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
27% (4)
73% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Модена
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
5
18
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
3
11
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
1
33%
3
27%
76-90
Забито
6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
3
50%
1
8%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
2
13%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
5
33%
1
11%
61-75
3
20%
2
22%
76-90
Забито
13
19
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
3
23%
4
21%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
4
31%
4
21%
76-90
Пропущено
18
20
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
11%
3
15%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
6
33%
2
10%
61-75
4
22%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мантуя
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Катанзаро - Мантуя 2:2 Мантуя - Кремонезе 1:0 Сассуоло - Мантуя 1:0 Мантуя - Палермо 0:0
Сампдория - Мантуя 1:0 Каррарезе - Мантуя 1:1 Мантуя - Брешия 1:1 Чезена - Мантуя 4:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Бари - Мантуя 2:0 Мантуя - Салернитана 1:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2
Модена
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Козенца - Модена 1:1 Модена - Каррарезе 2:0 Специя - Модена 1:0 Модена - Кремонезе 2:2
Сассуоло - Модена 2:0 Модена - Палермо 2:2 Катанзаро - Модена 2:2 Модена - Сампдория 1:3 Модена - Юве Стабия 3:0 Чезена - Модена 2:2 Модена - Читтаделла 0:1 Фрозиноне - Модена 1:1 Модена - Бари 2:1 Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0
Результаты матчей
Мантуя
Модена
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
6 раз 40%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Мантуя
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
16
52
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
411
78
114
114
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|9
|Чезена
|Cristian Shpendi
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|7 (1)
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|7
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|8
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Брешия
|Адорни Давиде
|6
|Салернитана
|Тельо Андрес
|6