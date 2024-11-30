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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Брешия
1:1
Первый тайм: 45+'
Бари
0'
1:0
1' Гол
Галацци Николас
16' Желтая карточка
Ante Matej Juric
21' Желтая карточка
Адорни Давиде
1:1
24' Гол
Дорваль Мехди
35' Желтая карточка
Пагера Фабрицио
1:1
39' Не забитый пенальти
Фалетти Сесар

Ход матча

1'
Галацци Николас
1:0
16'
Ante Matej Juric
 
21'
Адорни Давиде
 
24'
1:1
Дорваль Мехди
(Майта Маттиа)
35'
Пагера Фабрицио
 
39'
1:1
Фалетти Сесар

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Бари
3.25
3.20
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Все Коэффициенты
1
Леццерини
Лука
19
Коррадо
Никколо
15
Кистана
Андреа
28
Адорни
Давиде
18
Яллоу
Александр
26
Бертаньоли
Массимо
4
Пагера
Фабрицио
39
Бесаджо
Микеле
23
Галацци
Николас
11
Мончини
Габриэле
7
Ante
Matej
Juric
1
Радунович
Борис
25
Пучино
Раффаэле
44
Шимич
Лоренцо
3
Мантовани
Валерио
7
Оливери
Андреа
8
Бенали
Ахмед
4
Майта
Маттиа
93
Дорваль
Мехди
19
Фалетти
Сесар
9
Новакович
Андрия
20
Сибилли
Джузеппе
Брешия
4-3-1-2
Бари
3-4-3

История личных встреч

Брешия
Бари

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

24 матча

20.8%
37.5%
41.7%
5 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

СB
2:0
СB
1:2
СB
0:2
СB
6:2
СB
3:0
СB
2:1
СB
2:0
СB
1:1
СB
2:3
СB
1:2
СB
3:2
СB
2:1
СB
2:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:2
СB
1:3
СA
2:0
СA
2:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.17
0.92

Среднее время на гол

77
98

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.92
1.25

Среднее время на гол

46
72

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.54
1.08

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

58
83

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярнасон Биркир 3 0.2
Веррет Маттиас 2 0.13
Ante Matej Juric 2 0.13
Адорни Давиде 2 0.13
Боррелли Дженнаро 2 0.13
Мончини Габриэле 2 (1) 0.13
Галацци Николас 1 0.07
Коррадо Никколо 1 0.07
Бьянки Флавио 1 0.07
Олзер Джакомо 1 0.07
Бесаджо Микеле 1 0.07
Riccardo Fogliata 1 0.07
Бизоли Димитри 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Кистана Андреа 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ласанья Кевин 4 0.27
Дорваль Мехди 3 0.2
Новакович Андрия 3 0.2
Сибилли Джузеппе 1 (1) 0.07
Майта Маттиа 1 0.07
Пучино Раффаэле 1 0.07
Бенали Ахмед 1 0.07
Майелло Раффаэле 1 0.07
Риччи Джакомо 1 0.07
Фавилли Андреа 1 0.07
Мантовани Валерио 1 0.07
Лелла Нунцио 1 0.07
Сгарби Лоренцо 0 0
Фалетти Сесар 0 0
Оливери Андреа 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адорни Давиде 6 0
Дикманн Лоренцо 5 0
Боррелли Дженнаро 4 0
Бесаджо Микеле 4 0
Ante Matej Juric 4 0
Бизоли Димитри 3 0
Веррет Маттиас 3 0
Кистана Андреа 2 0
Олзер Джакомо 2 0
Галацци Николас 2 0
Бьярнасон Биркир 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Яллоу Александр 1 0
Коррадо Никколо 1 0
Папетти Андреа 1 0
Zylyf Muca 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенали Ахмед 5 0
Мантовани Валерио 4 0
Лелла Нунцио 2 1
Пучино Раффаэле 3 0
Майта Маттиа 2 0
Фавилли Андреа 2 0
Новакович Андрия 2 0
Радунович Борис 2 0
Оливери Андреа 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Nosa Edward Obaretin 2 0
Майелло Раффаэле 1 0
Белломо Никола 1 0
Фалетти Сесар 1 0
Викари Франческо 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Дорваль Мехди 1 0
Сако Коли 1 0

Результаты матчей

Брешия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Бари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
2
Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Бари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
10
Брешия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Бари
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
3
43%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

12
3
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
67%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
3
60%
2
18%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
50%
4
40%
76-90

Забито

18
18
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
3
17%
1
6%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
3
17%
6
33%
31-45
4
22%
3
17%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
5
28%
3
17%
76-90

Пропущено

20
13
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
4
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
8
40%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Юве Стабия - Брешия 0:0 Брешия - Козенца 2:3 Сампдория - Брешия 0:1 Брешия - Специя 1:1
Чезена - Брешия 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5 Мантуя - Брешия 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1
Бари
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Бари - Читтаделла 3:2 Салернитана - Бари 0:2 Бари - Реджана 2:2 Бари - Каррарезе 0:0
Специя - Бари 0:0 Бари - Катанзаро 1:1 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Козенца 1:1 Фрозиноне - Бари 0:3 Бари - Мантуя 2:0 Сампдория - Бари 0:0 Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3

Результаты матчей

Брешия
Бари

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Брешия
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
3
1.5
3
5
2
5
2.5
1
7
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
5
9
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 15 10 4 1 31 - 12 34
2.
Специя
 14 8 6 0 22 - 8 30
3.
Пиза
 14 8 4 2 23 - 13 28
4.
Кремонезе
 1:0 15 7 3 5 20 - 17 24
5.
Чезена
 14 6 4 4 23 - 19 22
6.
Юве Стабия
 2:1 15 5 6 4 15 - 17 21
7.
Бари
 1:1 15 4 9 2 19 - 14 21
8.
Козенца
 14 4 7 3 14 - 14 19
9.
Сампдория
 1:0 15 5 4 6 18 - 19 19
10.
Брешия
 1:1 15 5 4 6 19 - 21 19
11.
Палермо
 14 4 6 4 14 - 12 18
12.
Мантуя
 14 4 5 5 14 - 17 17
13.
Каррарезе
 14 4 4 6 12 - 15 16
14.
Катанзаро
 0:1 15 2 10 3 15 - 14 16
15.
Модена
 14 3 6 5 19 - 20 15
16.
Реджана
 15 3 6 6 14 - 18 15
17.
Салернитана
 14 3 4 7 13 - 22 13
18.
Зюйдтироль
 0:1 15 4 1 10 14 - 24 13
19.
Читтаделла
 1:2 15 3 4 8 10 - 22 13
20.
Фрозиноне
 14 1 7 6 8 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
3.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Мантуя
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Каррарезе
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Кремонезе
 1:0 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Брешия
 1:1 8 3 2 3 14 - 13 11
10.
Катанзаро
 0:1 8 2 5 1 12 - 8 11
11.
Бари
 1:1 8 2 5 1 11 - 10 11
12.
Сампдория
 1:0 7 3 1 3 4 - 4 10
13.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
14.
Реджана
 8 2 3 3 9 - 10 9
15.
Салернитана
 7 2 2 3 8 - 11 8
16.
Юве Стабия
 2:1 7 2 2 3 7 - 10 8
17.
Зюйдтироль
 0:1 8 2 1 5 9 - 13 7
18.
Палермо
 6 1 3 2 4 - 4 6
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 1:2 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 8 5 3 0 15 - 6 18
2.
Кремонезе
 1:0 8 4 1 3 13 - 10 13
3.
Юве Стабия
 2:1 8 3 4 1 8 - 7 13
4.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
5.
Пиза
 7 3 2 2 9 - 8 11
6.
Специя
 7 2 5 0 9 - 4 11
7.
Бари
 1:1 7 2 4 1 8 - 4 10
8.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Читтаделла
 1:2 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 1:0 8 2 3 3 14 - 15 9
11.
Брешия
 1:1 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 0:1 7 2 0 5 5 - 11 6
13.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
14.
Чезена
 6 1 2 3 6 - 8 5
15.
Салернитана
 7 1 2 4 5 - 11 5
16.
Фрозиноне
 7 1 2 4 4 - 11 5
17.
Катанзаро
 0:1 7 0 5 2 3 - 6 5
18.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
19.
Модена
 7 0 4 3 7 - 11 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 9
Специя Эспозито Франческо 7 (1)
Сассуоло Торстведт Кристиан 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Катанзаро Йемелло Пьетро 6
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 7
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Брешия Адорни Давиде 6
Салернитана Тельо Андрес 6
Весь список
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Брешия
Ничья
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