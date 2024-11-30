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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Брешия
1:1
Конец матча
Бари
0'
1:0
1' Гол
Галацци Николас
16' Желтая карточка
Ante Matej Juric
21' Желтая карточка
Адорни Давиде
1:1
24' Гол
Дорваль Мехди
35' Желтая карточка
Пагера Фабрицио
1:1
38' Не забитый пенальти
Фалетти Сесар
56' Желтая карточка
Фалетти Сесар
60' Желтая карточка
Сибилли Джузеппе
68' Желтая карточка
Пучино Раффаэле
90'+5
1
Леццерини
Лука
19
Коррадо
Никколо
15
Кистана
Андреа
28
Адорни
Давиде
18
Яллоу
Александр
26
Бертаньоли
Массимо
4
Пагера
Фабрицио
39
Бесаджо
Микеле
23
Галацци
Николас
11
Мончини
Габриэле
7
Ante
Matej
Juric
1
Радунович
Борис
25
Пучино
Раффаэле
44
Шимич
Лоренцо
3
Мантовани
Валерио
7
Оливери
Андреа
8
Бенали
Ахмед
4
Майта
Маттиа
93
Дорваль
Мехди
19
Фалетти
Сесар
9
Новакович
Андрия
20
Сибилли
Джузеппе
Брешия
4-3-1-2
Бари
3-4-3

История личных встреч

Брешия
Бари

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

24 матча

20.8%
37.5%
41.7%
5 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

СB
2:0
СB
1:2
СB
0:2
СB
6:2
СB
3:0
СB
2:1
СB
2:0
СB
1:1
СB
2:3
СB
1:2
СB
3:2
СB
2:1
СB
2:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:2
СB
1:3
СA
2:0
СA
2:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.17
0.92

Среднее время на гол

77
98

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.92
1.25

Среднее время на гол

46
72

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.54
1.08

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

58
83

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярнасон Биркир 3 0.2
Веррет Маттиас 2 0.13
Ante Matej Juric 2 0.13
Адорни Давиде 2 0.13
Боррелли Дженнаро 2 0.13
Мончини Габриэле 2 (1) 0.13
Галацци Николас 1 0.07
Коррадо Никколо 1 0.07
Бьянки Флавио 1 0.07
Олзер Джакомо 1 0.07
Бесаджо Микеле 1 0.07
Riccardo Fogliata 1 0.07
Бизоли Димитри 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Кистана Андреа 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ласанья Кевин 4 0.27
Дорваль Мехди 3 0.2
Новакович Андрия 3 0.2
Сибилли Джузеппе 1 (1) 0.07
Майта Маттиа 1 0.07
Пучино Раффаэле 1 0.07
Бенали Ахмед 1 0.07
Майелло Раффаэле 1 0.07
Риччи Джакомо 1 0.07
Фавилли Андреа 1 0.07
Мантовани Валерио 1 0.07
Лелла Нунцио 1 0.07
Сгарби Лоренцо 0 0
Фалетти Сесар 0 0
Оливери Андреа 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адорни Давиде 6 0
Дикманн Лоренцо 5 0
Боррелли Дженнаро 4 0
Бесаджо Микеле 4 0
Ante Matej Juric 4 0
Бизоли Димитри 3 0
Веррет Маттиас 3 0
Пагера Фабрицио 2 0
Кистана Андреа 2 0
Олзер Джакомо 2 0
Галацци Николас 2 0
Бьярнасон Биркир 1 0
Яллоу Александр 1 0
Коррадо Никколо 1 0
Папетти Андреа 1 0
Zylyf Muca 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенали Ахмед 5 0
Пучино Раффаэле 4 0
Мантовани Валерио 4 0
Лелла Нунцио 2 1
Майта Маттиа 2 0
Фалетти Сесар 2 0
Фавилли Андреа 2 0
Новакович Андрия 2 0
Радунович Борис 2 0
Сибилли Джузеппе 2 0
Оливери Андреа 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Nosa Edward Obaretin 2 0
Майелло Раффаэле 1 0
Белломо Никола 1 0
Викари Франческо 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Дорваль Мехди 1 0
Сако Коли 1 0

Результаты матчей

Брешия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Бари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
3
Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Бари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
10
Брешия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Бари
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

14
8
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
4
50%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
50%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
3
60%
2
18%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
50%
4
40%
76-90

Забито

19
19
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
4
21%
1
5%
1-15
2
11%
5
26%
16-30
3
16%
6
32%
31-45
4
21%
3
16%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
5
26%
3
16%
76-90

Пропущено

21
14
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
4
19%
1
7%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
8
38%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Юве Стабия - Брешия 0:0 Брешия - Козенца 2:3 Сампдория - Брешия 0:1 Брешия - Специя 1:1
Чезена - Брешия 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5 Мантуя - Брешия 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1
Бари
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Бари - Читтаделла 3:2 Салернитана - Бари 0:2 Бари - Реджана 2:2 Бари - Каррарезе 0:0
Специя - Бари 0:0 Бари - Катанзаро 1:1 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Козенца 1:1 Фрозиноне - Бари 0:3 Бари - Мантуя 2:0 Сампдория - Бари 0:0 Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3

Результаты матчей

Брешия
Бари

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:0
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Брешия
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
5
10
2
13
2.5
2
13
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 15 10 4 1 31 - 12 34
2.
Специя
 14 8 6 0 22 - 8 30
3.
Пиза
 14 8 4 2 23 - 13 28
4.
Кремонезе
 15 7 3 5 23 - 17 24
5.
Чезена
 14 6 4 4 23 - 19 22
6.
Бари
 15 4 9 2 19 - 14 21
7.
Козенца
 14 4 7 3 14 - 14 19
8.
Брешия
 15 5 4 6 19 - 21 19
9.
Юве Стабия
 15 4 7 4 15 - 18 19
10.
Палермо
 14 4 6 4 14 - 12 18
11.
Мантуя
 0:0 15 4 6 5 14 - 17 18
12.
Сампдория
 15 4 5 6 20 - 22 17
13.
Катанзаро
 15 2 11 2 18 - 16 17
14.
Каррарезе
 14 4 4 6 12 - 15 16
15.
Модена
 0:0 15 3 7 5 19 - 20 16
16.
Реджана
 15 3 6 6 14 - 18 15
17.
Читтаделла
 15 3 5 7 11 - 22 14
18.
Салернитана
 14 3 4 7 13 - 22 13
19.
Зюйдтироль
 15 4 1 10 14 - 27 13
20.
Фрозиноне
 14 1 7 6 8 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
3.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Мантуя
 0:0 7 4 3 0 7 - 3 15
6.
Каррарезе
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 0:0 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Кремонезе
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Брешия
 8 3 2 3 14 - 13 11
10.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
11.
Бари
 8 2 5 1 11 - 10 11
12.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
13.
Реджана
 8 2 3 3 9 - 10 9
14.
Сампдория
 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Юве Стабия
 7 2 2 3 7 - 10 8
16.
Салернитана
 7 2 2 3 8 - 11 8
17.
Зюйдтироль
 8 2 1 5 9 - 16 7
18.
Палермо
 6 1 3 2 4 - 4 6
19.
Читтаделла
 7 0 5 2 4 - 7 5
20.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 8 5 3 0 15 - 6 18
2.
Кремонезе
 8 4 1 3 16 - 10 13
3.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
4.
Пиза
 7 3 2 2 9 - 8 11
5.
Специя
 7 2 5 0 9 - 4 11
6.
Юве Стабия
 8 2 5 1 8 - 8 11
7.
Бари
 7 2 4 1 8 - 4 10
8.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Читтаделла
 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 8 2 3 3 14 - 15 9
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 7 2 0 5 5 - 11 6
13.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
14.
Катанзаро
 7 0 6 1 6 - 8 6
15.
Чезена
 6 1 2 3 6 - 8 5
16.
Салернитана
 7 1 2 4 5 - 11 5
17.
Фрозиноне
 7 1 2 4 4 - 11 5
18.
Модена
 0:0 8 0 5 3 7 - 11 5
19.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
20.
Мантуя
 0:0 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Катанзаро Йемелло Пьетро 9
Чезена Cristian Shpendi 9
Специя Эспозито Франческо 7 (1)
Сассуоло Торстведт Кристиан 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 8
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Брешия Адорни Давиде 6
Салернитана Тельо Андрес 6
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