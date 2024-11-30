Тур: 15. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
1:0
1' ГолГалацци Николас
16' Желтая карточкаAnte Matej Juric
21' Желтая карточкаАдорни Давиде
1:1
24' ГолДорваль Мехди
35' Желтая карточкаПагера Фабрицио
1:1
38' Не забитый пенальтиФалетти Сесар
56' Желтая карточкаФалетти Сесар
60' Желтая карточкаСибилли Джузеппе
68' Желтая карточкаПучино Раффаэле
90'+5
Ход матча
1'
1:0
16'
21'
24'
1:1
35'
38'
1:1
56'
60'
68'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
23 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
366 Количество передач 417
-
46 Владение мячом, % 54
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
94 Сако КолиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
История личных встреч
Брешия
Бари
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
24 матча
20.8%
37.5%
41.7%
5 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.17
0.92
Среднее время на гол
77
98
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.92
1.25
Среднее время на гол
46
72
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
1.54
1.08
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
58
83
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьярнасон Биркир
|3
|0.2
|Веррет Маттиас
|2
|0.13
|Ante Matej Juric
|2
|0.13
|Адорни Давиде
|2
|0.13
|Боррелли Дженнаро
|2
|0.13
|Мончини Габриэле
|2 (1)
|0.13
|Галацци Николас
|1
|0.07
|Коррадо Никколо
|1
|0.07
|Бьянки Флавио
|1
|0.07
|Олзер Джакомо
|1
|0.07
|Бесаджо Микеле
|1
|0.07
|Riccardo Fogliata
|1
|0.07
|Бизоли Димитри
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|Кистана Андреа
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ласанья Кевин
|4
|0.27
|Дорваль Мехди
|3
|0.2
|Новакович Андрия
|3
|0.2
|Сибилли Джузеппе
|1 (1)
|0.07
|Майта Маттиа
|1
|0.07
|Пучино Раффаэле
|1
|0.07
|Бенали Ахмед
|1
|0.07
|Майелло Раффаэле
|1
|0.07
|Риччи Джакомо
|1
|0.07
|Фавилли Андреа
|1
|0.07
|Мантовани Валерио
|1
|0.07
|Лелла Нунцио
|1
|0.07
|Сгарби Лоренцо
|0
|0
|Фалетти Сесар
|0
|0
|Оливери Андреа
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адорни Давиде
|6
|0
|Дикманн Лоренцо
|5
|0
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Бесаджо Микеле
|4
|0
|Ante Matej Juric
|4
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Веррет Маттиас
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|2
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Олзер Джакомо
|2
|0
|Галацци Николас
|2
|0
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Коррадо Никколо
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Zylyf Muca
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенали Ахмед
|5
|0
|Пучино Раффаэле
|4
|0
|Мантовани Валерио
|4
|0
|Лелла Нунцио
|2
|1
|Майта Маттиа
|2
|0
|Фалетти Сесар
|2
|0
|Фавилли Андреа
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Радунович Борис
|2
|0
|Сибилли Джузеппе
|2
|0
|Оливери Андреа
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Nosa Edward Obaretin
|2
|0
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Белломо Никола
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Ласанья Кевин
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Дорваль Мехди
|1
|0
|Сако Коли
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Бари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
3
Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Бари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
4
10
Брешия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Бари
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
14
8
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
4
50%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Пропущено
13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
50%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
3
60%
2
18%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
50%
4
40%
76-90
Забито
19
19
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
4
21%
1
5%
1-15
2
11%
5
26%
16-30
3
16%
6
32%
31-45
4
21%
3
16%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
5
26%
3
16%
76-90
Пропущено
21
14
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
4
19%
1
7%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
8
38%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Юве Стабия - Брешия 0:0 Брешия - Козенца 2:3 Сампдория - Брешия 0:1 Брешия - Специя 1:1
Чезена - Брешия 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5 Мантуя - Брешия 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1 Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1
Бари
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Бари - Читтаделла 3:2 Салернитана - Бари 0:2 Бари - Реджана 2:2 Бари - Каррарезе 0:0
Специя - Бари 0:0 Бари - Катанзаро 1:1 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Козенца 1:1 Фрозиноне - Бари 0:3 Бари - Мантуя 2:0 Сампдория - Бари 0:0 Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3
Результаты матчей
Брешия
Бари
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:0
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Брешия
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
44
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
510
510
213
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|2.
|14
|8
|6
|0
|22 - 8
|30
|3.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|4.
|15
|7
|3
|5
|23 - 17
|24
|5.
|14
|6
|4
|4
|23 - 19
|22
|6.
|15
|4
|9
|2
|19 - 14
|21
|7.
|14
|4
|7
|3
|14 - 14
|19
|8.
|15
|5
|4
|6
|19 - 21
|19
|9.
|15
|4
|7
|4
|15 - 18
|19
|10.
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|11.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|14 - 17
|18
|12.
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|13.
|15
|2
|11
|2
|18 - 16
|17
|14.
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|15.
|0:0
|15
|3
|7
|5
|19 - 20
|16
|16.
|15
|3
|6
|6
|14 - 18
|15
|17.
|15
|3
|5
|7
|11 - 22
|14
|18.
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|19.
|15
|4
|1
|10
|14 - 27
|13
|20.
|14
|1
|7
|6
|8 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|7 - 3
|15
|6.
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|10.
|8
|2
|5
|1
|12 - 8
|11
|11.
|8
|2
|5
|1
|11 - 10
|11
|12.
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|13.
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|16.
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|18.
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|19.
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|20.
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|15 - 6
|18
|2.
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|5.
|7
|2
|5
|0
|9 - 4
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|7.
|7
|2
|4
|1
|8 - 4
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|8
|3
|0
|5
|7 - 15
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|14 - 15
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|14.
|7
|0
|6
|1
|6 - 8
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|18.
|0:0
|8
|0
|5
|3
|7 - 11
|5
|19.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|20.
|0:0
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|9
|Чезена
|Cristian Shpendi
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|7 (1)
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|7
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|8
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Брешия
|Адорни Давиде
|6
|Салернитана
|Тельо Андрес
|6