Тур: 15. Стадион: Arena Liviy Bereh.
0:0
Первый тайм: 20'
0'
6
Sidnney
19
Mykola
Kogut
17
Ivan
Kogut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 SidnneyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Mykola KogutПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ivan KogutПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
26 Taras Galas
-
Главный тренер: Vitaliy Pervak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
90 Taras Liakh
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
История личных встреч
ФК Левый Берег
Оболонь
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
ФК Левый Берег
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Taras Galas
|2
|0.13
|Якимив Андрей
|1
|0.07
|Ruslan Dedukh
|1 (1)
|0.07
|Синица Олег
|0
|0
|Klim Prykhodko
|0
|0
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Слободян Олег
|2
|0.13
|Черненко Руслан
|1
|0.07
|Vitaliy Grusha
|1
|0.07
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.07
|Лукьянчук Павел
|0
|0
|Суханов Сергей
|0
|0
|Igor Medynsky
|0
|0
Карточки
ФК Левый Берег
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сухоручко Даниил
|4
|1
|Якимив Андрей
|5
|0
|Ruslan Dedukh
|5
|0
|Банада Евгений
|4
|0
|Семёнов Дмитрий II
|3
|0
|Самар Валерий
|1
|1
|Синица Олег
|2
|0
|Шаповал Владислав
|2
|0
|Соколов Олег
|2
|0
|Ruslan Nepeipiev
|1
|0
|Andrii Spivakov
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дубко Валерий
|4
|1
|Igor Medynsky
|4
|0
|Черненко Руслан
|3
|0
|Тарануха Ростислав
|3
|0
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Суханов Сергей
|3
|0
|Taras Moroz
|3
|0
|Приймак Владислав
|2
|0
|Курко Василий
|2
|0
|Viktor Bliznichenko
|2
|0
|Грисьо Максим
|0
|1
|Сергей Шишченко
|1
|0
|Карась Даниил
|1
|0
|Vitaliy Grusha
|1
|0
Результаты матчей
ФК Левый Берег
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Оболонь
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ФК Левый Берег
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Оболонь
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
3
4
ФК Левый Берег
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Оболонь
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
12
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
8
16
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
1
6%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
3
38%
2
13%
61-75
2
25%
4
25%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
18
28
4 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
2
11%
2
7%
1-15
0
0%
9
32%
16-30
2
11%
1
4%
31-45
3
17%
5
18%
46-60
6
33%
4
14%
61-75
5
28%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Левый Берег
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рух Львов - ФК Левый Берег 1:0 ФК Левый Берег - Ингулец 0:0 Карпаты - ФК Левый Берег 3:0 ФК Левый Берег - Заря 0:2
Полесье - ФК Левый Берег 0:0 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2
Оболонь
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оболонь - Кривбасс 0:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 0:1 Оболонь - Верес 0:0 Верес - Оболонь 2:1
Карпаты - Оболонь 1:0 Оболонь - Динамо Киев 1:5 Оболонь - Заря 2:2 Черноморец Од - Оболонь 1:0 Оболонь - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Оболонь - Александрия 0:0 Оболонь - Заря 0:2 Полесье - Оболонь 4:0 Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0
Результаты матчей
ФК Левый Берег
Оболонь
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
4:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
6 раз 86%
3
1 раз 14%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
12 раз 86%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
10 раз 71%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
ФК Левый Берег
Оболонь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
15
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
410
113
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|2
|0
|32 - 10
|35
|2.
|13
|10
|3
|0
|22 - 8
|33
|3.
|13
|9
|2
|2
|38 - 12
|29
|4.
|14
|7
|4
|3
|17 - 13
|25
|5.
|14
|6
|5
|3
|22 - 14
|23
|6.
|14
|6
|3
|5
|16 - 17
|21
|7.
|15
|4
|7
|4
|17 - 18
|19
|8.
|13
|4
|6
|3
|17 - 9
|18
|9.
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|10.
|14
|5
|1
|8
|14 - 18
|16
|11.
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|12.
|14
|2
|7
|5
|8 - 11
|13
|13.
|14
|3
|3
|8
|9 - 17
|12
|14.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|4 - 18
|10
|15.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|6 - 27
|10
|16.
|15
|1
|6
|8
|12 - 29
|9
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|16 - 6
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|17 - 7
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|8
|3
|5
|0
|12 - 6
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|7.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|8.
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|9.
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|15.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|1 - 10
|5
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|5.
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|7.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|8.
|15
|1
|6
|8
|12 - 29
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|5 - 10
|7
|11.
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|15.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|1 - 12
|4
|16.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|8 (2)
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (2)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|5
|ФК Левый Берег
|Якимив Андрей
|5
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|5