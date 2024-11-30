  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
ФК Левый Берег
1:1
Конец матча
Оболонь
0'
35' Желтая карточка
Банада Евгений
36' Желтая карточка
Приймак Владислав
0:1
45' Гол
Дубко Валерий
46' Желтая карточка
Ruslan Dedukh
73' Желтая карточка
Denys Teslyuk
79' Желтая карточка
Семёнов Дмитрий II
83' Желтая карточка
Bogdan Kobzar
89' Желтая карточка
Andrii Spivakov
1:1
90' Гол
Якимив Андрей
90'+7
1
Maksym
Mekhaniv
27
Астахов
Эрнест
97
Якимив
Андрей
50
Семёнов
Дмитрий
II
6
Sidnney
11
Войцеховский
Владислав
18
Ruslan
Dedukh
19
Mykola
Kogut
44
Банада
Евгений
17
Ivan
Kogut
21
Сухоручко
Даниил
1
Федоривский
Назарий
2
Карась
Даниил
3
Приймак
Владислав
37
Дубко
Валерий
15
Стасюк
Пётр
44
Vadym
Vitenchuk
21
Бичек
Константин
10
Слободян
Олег
17
Черненко
Руслан
55
Суханов
Сергей
8
Тарануха
Ростислав
ФК Левый Берег
Оболонь

История личных встреч

ФК Левый Берег
Оболонь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

ФК Левый Берег
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якимив Андрей 2 0.13
Taras Galas 2 0.13
Ruslan Dedukh 1 (1) 0.07
Синица Олег 0 0
Klim Prykhodko 0 0
Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Слободян Олег 2 0.13
Черненко Руслан 1 0.07
Дубко Валерий 1 0.07
Vitaliy Grusha 1 0.07
Viktor Bliznichenko 1 0.07
Суханов Сергей 0 0
Лукьянчук Павел 0 0
Igor Medynsky 0 0

Карточки

ФК Левый Берег
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ruslan Dedukh 6 0
Сухоручко Даниил 4 1
Банада Евгений 5 0
Якимив Андрей 5 0
Семёнов Дмитрий II 4 0
Самар Валерий 1 1
Синица Олег 2 0
Шаповал Владислав 2 0
Соколов Олег 2 0
Andrii Spivakov 2 0
Ruslan Nepeipiev 1 0
Bogdan Kobzar 1 0
Klim Prykhodko 1 0
Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубко Валерий 4 1
Igor Medynsky 4 0
Черненко Руслан 3 0
Тарануха Ростислав 3 0
Приймак Владислав 3 0
Vadym Vitenchuk 3 0
Суханов Сергей 3 0
Taras Moroz 3 0
Курко Василий 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Грисьо Максим 0 1
Сергей Шишченко 1 0
Карась Даниил 1 0
Vitaliy Grusha 1 0
Denys Teslyuk 1 0

Результаты матчей

ФК Левый Берег
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Оболонь
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
ФК Левый Берег
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Оболонь
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

3
4
ФК Левый Берег
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Оболонь
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
3
27%
4
31%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
14 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

8
16
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
1
6%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
3
38%
2
13%
61-75
2
25%
4
25%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Пропущено

19
29
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
11%
2
7%
1-15
0
0%
9
31%
16-30
3
16%
1
3%
31-45
3
16%
5
17%
46-60
6
32%
4
14%
61-75
5
26%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Левый Берег
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рух Львов - ФК Левый Берег 1:0 ФК Левый Берег - Ингулец 0:0 Карпаты - ФК Левый Берег 3:0 ФК Левый Берег - Заря 0:2
Полесье - ФК Левый Берег 0:0 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2
Оболонь
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оболонь - Кривбасс 0:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 0:1 Оболонь - Верес 0:0 Верес - Оболонь 2:1
Карпаты - Оболонь 1:0 Оболонь - Динамо Киев 1:5 Оболонь - Заря 2:2 Черноморец Од - Оболонь 1:0 Оболонь - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Оболонь - Александрия 0:0 Оболонь - Заря 0:2 Полесье - Оболонь 4:0 Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0

Результаты матчей

ФК Левый Берег
Оболонь

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
12 раз 80%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

ФК Левый Берег
Оболонь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
2
5
1
6
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
12
0.5
Больше Меньше
5
10
1
14
1.5
2
13
1
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 13 11 2 0 32 - 10 35
2.
Александрия
 13 10 3 0 22 - 8 33
3.
Шахтёр Донецк
 13 9 2 2 38 - 12 29
4.
Кривбасс
 14 7 4 3 17 - 13 25
5.
Полесье
 14 6 5 3 22 - 14 23
6.
Карпаты
 14 6 3 5 16 - 17 21
7.
Верес
 15 4 7 4 17 - 18 19
8.
Рух Львов
 13 4 6 3 17 - 9 18
9.
ЛНЗ Черкасcы
 15 5 3 7 16 - 22 18
10.
Заря
 14 5 1 8 14 - 18 16
11.
Ворскла
 15 4 4 7 14 - 21 16
12.
Колос Ковалёвка
 14 2 7 5 8 - 11 13
13.
Черноморец Од
 14 3 3 8 9 - 17 12
14.
ФК Левый Берег
 15 2 4 9 5 - 19 10
15.
Оболонь
 15 2 4 9 7 - 28 10
16.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 8 7 1 0 16 - 6 22
2.
Динамо Киев
 8 6 2 0 17 - 7 20
3.
Шахтёр Донецк
 7 6 0 1 25 - 6 18
4.
Карпаты
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
Полесье
 8 3 5 0 12 - 6 14
6.
ЛНЗ Черкасcы
 8 4 1 3 10 - 8 13
7.
Кривбасс
 7 3 3 1 10 - 7 12
8.
Рух Львов
 6 3 2 1 10 - 2 11
9.
Верес
 10 2 5 3 12 - 14 11
10.
Черноморец Од
 8 3 1 4 5 - 8 10
11.
Ворскла
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 4 2 3 - 4 7
13.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Оболонь
 8 1 3 4 5 - 15 6
15.
ФК Левый Берег
 8 1 2 5 2 - 11 5
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Кривбасс
 7 4 1 2 7 - 6 13
3.
Александрия
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
5.
Заря
 8 3 1 4 8 - 10 10
6.
Полесье
 6 3 0 3 10 - 8 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
9.
Верес
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Карпаты
 6 2 1 3 5 - 10 7
11.
Рух Львов
 7 1 4 2 7 - 7 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
13.
ФК Левый Берег
 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 7 1 2 4 6 - 14 5
15.
Оболонь
 7 1 1 5 2 - 13 4
16.
Черноморец Од
 6 0 2 4 4 - 9 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Гуцуляк Алексей 8 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 8 (2)
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 6
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Оболонь Дубко Валерий 1 4
ФК Левый Берег Банада Евгений 5
Кривбасс Бизимана Джихад 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      Банада Евгений уходит с поля. Косовский Сергей выходит вместо него
    • 46'
      Ruslan Dedukh получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Суханов Сергей сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Дубко Валерий бьет в цель!
    • 36'
      Владислав Приймак получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Банада Евгений получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Г О О О О Л - Вадим Витенчук бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ФК Левый Берег 1:1 Оболонь онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный