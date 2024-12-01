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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Галатасарай
2:2
Конец матча
Эюпспор
0'
0:1
13' Гол
Акбаба Эмре
22' Желтая карточка
Санчес Давинсон
35' Желтая карточка
Luccas Claro
45' Желтая карточка
Осимхен Виктор
45' Желтая карточка
Тиам Маме
1:1
45' Гол
Йылмаз Барыш
2:1
47' Гол
Шаллаи Роланд
50' Желтая карточка
Шаллаи Роланд
2:2
71' Гол
Ампем Принц
84' Желтая карточка
Ампем Принц
90' Желтая карточка
Озер Берке
90'+10
1
Муслера
Фернандо
90
Балтаджи
Метаган
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакджи
Абдулкерим
53
Йылмаз
Барыш
7
Шаллаи
Роланд
34
Торрейра
Лукас
20
Сара
Габриэл
10
Мертенс
Дрис
11
Акгюн
Юнус
45
Осимхен
Виктор
1
Озер
Берке
15
Дюбуа
Лео
5
Токёз
Дорукхан
4
Luccas
Claro
88
Эркин
Джанер
28
Ilter
Taskin
7
Акбунар
Халиль
8
Акбаба
Эмре
75
Бингол
Тайфур
99
Бруно
Джанни
9
Тиам
Маме
Галатасарай
3-4-2-1
Эюпспор
4-1-4-1

История личных встреч

Галатасарай
Эюпспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
2:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 6 0.46
Йылмаз Барыш 5 0.38
Бачуайи Миши 4 0.31
Икарди Мауро 4 (1) 0.31
Мертенс Дрис 3 0.23
Сара Габриэл 2 0.15
Актюркоглу Мухаммед 2 0.15
Бардакджи Абдулкерим 2 0.15
Акгюн Юнус 2 0.15
Санчес Давинсон 2 0.15
Шаллаи Роланд 1 0.08
Торрейра Лукас 0 0
Зиеш Хаким 0 0
Демирбай Керем 0 0
Айхан Кан 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Балтаджи Метаган 0 0
Эюпспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутуджу Ахмед 6 0.43
Тиам Маме 6 0.43
Сайс Самуэль 3 0.21
Акбаба Эмре 3 (1) 0.21
Бруно Джанни 1 0.07
Акбунар Халиль 1 0.07
Ампем Принц 1 0.07
Мидтше Фредрик 0 0
Melih Kabasakal 0 0
Ilter Taskin 0 0
Сешлар Свит 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Давинсон 5 0
Айхан Кан 4 0
Бардакджи Абдулкерим 3 0
Муслера Фернандо 2 0
Торрейра Лукас 2 0
Осимхен Виктор 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Йылмаз Барыш 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Окан Бурук 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Демирбай Керем 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Эюпспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ялчин Робин 4 0
Melih Kabasakal 4 0
Кутуджу Ахмед 4 0
Мидтше Фредрик 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Озер Берке 3 0
Luccas Claro 2 0
Акбунар Халиль 2 0
Тиам Маме 2 0
Ilter Taskin 2 0
Эркин Джанер 1 0
Шелви Джонджо 1 0
Сешлар Свит 1 0
Ампем Принц 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Эюпспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
8
Галатасарай
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Эюпспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

12
10
Галатасарай
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Эюпспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

17
18

Голы по времени матча

Забито

21
10
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
4
19%
3
30%
1-15
5
24%
2
20%
16-30
2
10%
1
10%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
4
40%
61-75
5
24%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
5
50%
3
30%
76-90

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
17%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
5
42%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
8%
3
27%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

33
21
17 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 11
0 Не забивали 1
6
18%
5
24%
1-15
6
18%
4
19%
16-30
5
15%
1
5%
31-45
8
24%
3
14%
46-60
2
6%
5
24%
61-75
6
18%
3
14%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
6
40%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - Галатасарай 1:1 Бодрумспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Самсунспор 3:2 Галатасарай - Тоттенхэм 3:2
Галатасарай - Бешикташ 2:1 Галатасарай - Эльфсборг 4:3 Антальяспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Аланьяспор 1:0 РФШ Рига - Галатасарай 2:2 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1
Эюпспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эюпспор - Ризеспор 1:2 Адана Демирспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1
Эюпспор - Гёзтепе 1:0 Коньяспор - Эюпспор 2:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0

Результаты матчей

Галатасарай
Эюпспор

Точный счет

2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
5
2 раза 15%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Эюпспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
3
3
4
4
2.5
2
4
1
7
3.5
1
5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
6
3
2
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
1.5
Больше Меньше
5
9
7
6
2.5
2
12
2
11
3.5
1
13
2
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 11 2 0 35 - 13 35
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 33 - 11 29
3.
Самсунспор
 Заявка 14 9 2 3 29 - 14 29
4.
Эюпспор
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
5.
Бешикташ
 Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
6.
Гёзтепе
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
7.
Ризеспор
 Заявка 13 6 1 6 15 - 20 19
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
9.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 22 18
10.
Коньяспор
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
11.
Антальяспор
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
12.
Газиантеп
 Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
13.
Трабзонспор
 Заявка 13 3 6 4 18 - 16 15
14.
Касымпаша
 Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
15.
Аланьяспор
 Заявка 13 3 5 5 12 - 16 14
16.
Кайсериспор
 Заявка 13 2 6 5 13 - 25 12
17.
Бодрумспор
 Заявка 14 3 2 9 10 - 21 11
18.
Хатайспор
 Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
19.
Адана Демирспор
 Заявка 13 0 2 11 9 - 31 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 6 2 0 21 - 10 20
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Самсунспор
 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
4.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5.
Антальяспор
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 13
6.
Фенербахче
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
7.
Бешикташ
 Заявка 6 4 0 2 13 - 10 12
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 3 3 0 15 - 7 12
9.
Трабзонспор
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
10.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
11.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
12.
Ризеспор
 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
14.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
15.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 0 7 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5.
Эюпспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
6.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
7.
Бешикташ
 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
8.
Кайсериспор
 Заявка 7 2 3 2 6 - 10 9
9.
Коньяспор
 Заявка 8 3 0 5 9 - 15 9
10.
Сивасспор
 Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
13.
Гёзтепе
 Заявка 7 1 2 4 10 - 14 5
14.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
15.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16.
Бодрумспор
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
17.
Трабзонспор
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
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Топ бомбардиров
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 8 (1)
Трабзонспор Банза Симон 8
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 7 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
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Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 6
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 5
Галатасарай Санчес Давинсон 5
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    • 47'
      Г О О О О Л - Шаллаи Роланд бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 13'
      Г О О О О Л - Акбаба Эмре бьет в цель!
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