Тур: 14. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
2:2
Конец матча
0'
0:1
13' ГолАкбаба Эмре
22' Желтая карточкаСанчес Давинсон
35' Желтая карточкаLuccas Claro
45' Желтая карточкаОсимхен Виктор
45' Желтая карточкаТиам Маме
1:1
45' ГолЙылмаз Барыш
2:1
47' ГолШаллаи Роланд
50' Желтая карточкаШаллаи Роланд
2:2
71' ГолАмпем Принц
84' Желтая карточкаАмпем Принц
90' Желтая карточкаОзер Берке
90'+10
Ход матча
13'
0:1
22'
35'
45'
45'
45'
1:1
47'
2:1
50'
71'
2:2
84'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 1
-
14 Удары в створ 4
-
11 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 22
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
53
Йылмаз
Барыш
20
Сара
Габриэл
10
Мертенс
Дрис
11
Акгюн
Юнус
15
Дюбуа
Лео
88
Эркин
Джанер
28
Ilter
Taskin
99
Бруно
Джанни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Йылмаз БарышЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Сара ГабриэлПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
-
11 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
-
18 Кутлу БерканЗащитник
-
24 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
-
83 Акман ЭфеПолузащитник
-
44 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
-
28 Ilter TaskinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Бруно ДжанниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Сайс СамуэльПолузащитник
-
40 Ампем ПринцПолузащитник
-
93 Кайя СерджанПолузащитник
-
11 Гюмюш СинанНападающий
-
-
71 Birkan Tetik
-
-
42 Arda Yavuz
-
-
-
Главный тренер: Арда Туран
История личных встреч
Галатасарай
Эюпспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|6
|0.46
|Йылмаз Барыш
|5
|0.38
|Бачуайи Миши
|4
|0.31
|Икарди Мауро
|4 (1)
|0.31
|Мертенс Дрис
|3
|0.23
|Сара Габриэл
|2
|0.15
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0.15
|Бардакджи Абдулкерим
|2
|0.15
|Акгюн Юнус
|2
|0.15
|Санчес Давинсон
|2
|0.15
|Шаллаи Роланд
|1
|0.08
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Зиеш Хаким
|0
|0
|Демирбай Керем
|0
|0
|Айхан Кан
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
|Балтаджи Метаган
|0
|0
Эюпспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутуджу Ахмед
|6
|0.43
|Тиам Маме
|6
|0.43
|Сайс Самуэль
|3
|0.21
|Акбаба Эмре
|3 (1)
|0.21
|Бруно Джанни
|1
|0.07
|Акбунар Халиль
|1
|0.07
|Ампем Принц
|1
|0.07
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Melih Kabasakal
|0
|0
|Ilter Taskin
|0
|0
|Сешлар Свит
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Давинсон
|5
|0
|Айхан Кан
|4
|0
|Бардакджи Абдулкерим
|3
|0
|Муслера Фернандо
|2
|0
|Торрейра Лукас
|2
|0
|Осимхен Виктор
|2
|0
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|Йылмаз Барыш
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Окан Бурук
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
Эюпспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ялчин Робин
|4
|0
|Melih Kabasakal
|4
|0
|Кутуджу Ахмед
|4
|0
|Мидтше Фредрик
|3
|0
|Сайс Самуэль
|3
|0
|Озер Берке
|3
|0
|Luccas Claro
|2
|0
|Акбунар Халиль
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Ilter Taskin
|2
|0
|Эркин Джанер
|1
|0
|Шелви Джонджо
|1
|0
|Сешлар Свит
|1
|0
|Ампем Принц
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Эюпспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
8
Галатасарай
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Эюпспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
12
10
Галатасарай
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Эюпспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
17
18
Голы по времени матча
Забито
21
10
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
4
19%
3
30%
1-15
5
24%
2
20%
16-30
2
10%
1
10%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
4
40%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
5
50%
3
30%
76-90
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
17%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
5
42%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
8%
3
27%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
33
21
17 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 11
0 Не забивали 1
6
18%
5
24%
1-15
6
18%
4
19%
16-30
5
15%
1
5%
31-45
8
24%
3
14%
46-60
2
6%
5
24%
61-75
6
18%
3
14%
76-90
Пропущено
15
15
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
6
40%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - Галатасарай 1:1 Бодрумспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Самсунспор 3:2 Галатасарай - Тоттенхэм 3:2
Галатасарай - Бешикташ 2:1 Галатасарай - Эльфсборг 4:3 Антальяспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Аланьяспор 1:0 РФШ Рига - Галатасарай 2:2 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1
Эюпспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эюпспор - Ризеспор 1:2 Адана Демирспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1
Эюпспор - Гёзтепе 1:0 Коньяспор - Эюпспор 2:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0
Результаты матчей
Галатасарай
Эюпспор
Точный счет
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
5
2 раза 15%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Эюпспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
33
44
24
17
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
26
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
59
76
212
211
113
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|35 - 13
|35
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 11
|29
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 14
|29
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 14
|21
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 20
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 16
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 16
|14
|16.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|9 - 31
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|21 - 10
|20
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|13
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 7
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 10
|9
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 15
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 14
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|8 (1)
|Трабзонспор
|Банза Симон
|8
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|7 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|5
|Галатасарай
|Санчес Давинсон
|5