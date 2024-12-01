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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Ризеспор
0:0
Первый тайм: 34'
Кайсериспор
0'
27' Желтая карточка
Боа Морте Аилтон

Ход матча

27'
 
Боа Морте Аилтон

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
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Ризеспор
Ничья
Кайсериспор
1.86
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Все Коэффициенты
30
Грбич
Иво
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
2
Аликулов
Хусниддин
54
Пала
Митхат
6
Папаниколау
Яннис
10
Олавоин
Ибрахим
19
Геззаль
Рашид
8
Варешанович
Дал
17
Булут
Эмрекан
9
Соу
Али
1
Пири
Онурджан
3
Аттама
Джозеф
4
Коловециос
Димитрис
23
Кароль
Лионель
11
Саздаджи
Гекхан
33
Калдырым
Хасан
Али
10
Бурабия
Мехди
6
Карими
Али
II
8
Йылмаз
Картал
13
Баокен
Стефан
70
Боа
Морте
Аилтон
Ризеспор
4-2-3-1
Кайсериспор
5-3-2

История личных встреч

Ризеспор
Кайсериспор

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

21 матч

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

С
3:0
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
3:2
С
1:0
С
3:0
С
2:2
С
2:4
С
2:1
С
0:0
С
0:0
С
0:2
С
0:2
ТМС
1:1
С
3:0
К
4:1
К
0:3
С
0:0

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.3
0.91

Среднее время на гол

69
99

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.73
1.1

Среднее время на гол

52
81

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

1.52
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

59
90

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соу Али 3 0.23
Аликулов Хусниддин 3 0.23
Варешанович Дал 2 0.15
Акинтола Дэвид 1 0.08
Хаджиахметович Амир 1 0.08
Олавоин Ибрахим 1 0.08
Юречка Вацлав 1 0.08
Нильсен Каспер 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Геззаль Рашид 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардозу Мигел 2 0.15
Калдырым Хасан Али 2 0.15
Йылмаз Картал 2 (1) 0.15
Боа Морте Аилтон 2 0.15
Назон Даккенс 1 0.08
Мане Карлуш 1 0.08
Коловециос Димитрис 1 0.08
Кочаман Ариф 1 0.08
Бурабия Мехди 0 0
Баокен Стефан 0 0
Сариарслан Тальха 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акинтола Дэвид 4 0
Хаджиахметович Амир 2 1
Папаниколау Яннис 3 0
Варешанович Дал 3 0
Грбич Иво 2 0
Пехливан Халиль 2 0
Мочи Отилла 2 0
Шахин Мухаммет Таха 2 0
Булут Эмрекан 2 0
Нильсен Каспер 1 0
Геззаль Рашид 1 0
Соу Али 1 0
Олавоин Ибрахим 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аттама Джозеф 3 1
Кардозу Мигел 4 0
Боа Морте Аилтон 4 0
Саздаджи Гекхан 2 1
Назон Даккенс 3 0
Баязит Билал 3 0
Бурабия Мехди 2 0
Калдырым Хасан Али 2 0
Баокен Стефан 2 0
Йылмаз Картал 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Жанвье Жульян 1 0
Дживелек Рамазан 1 0
Коловециос Димитрис 1 0
Карими Али II 1 0
Ака Яу 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Кайсериспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
3
Ризеспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Кайсериспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

5
4
Ризеспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Кайсериспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
57%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
43%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
2
13%
1-15
2
20%
4
25%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
2
20%
4
25%
76-90

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
1
8%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
5
38%
1
8%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
4
31%
3
25%
61-75
2
15%
1
8%
76-90

Пропущено

19
23
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
16%
3
13%
1-15
3
16%
4
17%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
5
26%
4
17%
46-60
3
16%
1
4%
61-75
3
16%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эюпспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Трабзонспор 3:1 Сивасспор - Ризеспор 2:1 Бодрумспор - Ризеспор 0:1
Ризеспор - Антальяспор 2:1 Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1
Кайсериспор
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Кайсериспор - Фенербахче 2:6 Касымпаша - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Адана Демирспор 0:0 Силивриспор - Кайсериспор 4:2
Хатайспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2

Результаты матчей

Ризеспор
Кайсериспор

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
5
7
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 11 1 0 33 - 11 34
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 33 - 11 29
3.
Самсунспор
 Заявка 14 9 2 3 29 - 14 29
4.
Эюпспор
 Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5.
Бешикташ
 Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
6.
Гёзтепе
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
8.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 22 18
9.
Коньяспор
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
10.
Антальяспор
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
11.
Ризеспор
 0:0 Заявка 13 5 2 6 12 - 20 17
12.
Газиантеп
 Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
13.
Трабзонспор
 Заявка 13 3 6 4 18 - 16 15
14.
Касымпаша
 Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
15.
Аланьяспор
 Заявка 13 3 5 5 12 - 16 14
16.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 13 2 7 4 13 - 22 13
17.
Бодрумспор
 Заявка 14 3 2 9 10 - 21 11
18.
Хатайспор
 Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
19.
Адана Демирспор
 Заявка 13 0 2 11 9 - 31 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Самсунспор
 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
4.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5.
Антальяспор
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 13
6.
Фенербахче
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
7.
Бешикташ
 Заявка 6 4 0 2 13 - 10 12
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 3 3 0 15 - 7 12
9.
Трабзонспор
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
10.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
11.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
12.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
13.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
14.
Ризеспор
 0:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
15.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 0 7 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 7 2 4 1 6 - 7 10
6.
Ризеспор
 0:0 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
7.
Бешикташ
 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
8.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Коньяспор
 Заявка 8 3 0 5 9 - 15 9
10.
Сивасспор
 Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
13.
Гёзтепе
 Заявка 7 1 2 4 10 - 14 5
14.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
15.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16.
Бодрумспор
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
17.
Трабзонспор
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 8 (1)
Трабзонспор Банза Симон 8
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 7 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 6
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 5
Адана Демирспор Бурак Абдулсамет 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Боа Морте Аилтон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Кайсериспор
1.86
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3.90
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5.10
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Ризеспор
Кайсериспор
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