Тур: 14. Стадион: Кайкур Диди Стадиуму.
3:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаБоа Морте Аилтон
1:0
41' ГолБулут Эмрекан
44' Желтая карточкаБаокен Стефан
69' Желтая карточкаПапаниколау Яннис
2:0
71' ГолСоу Али
72' Желтая карточкаГрбич Иво
72' Желтая карточкаЙылмаз Картал
75' Вторая желтая карточкаБаокен Стефан
79' Желтая карточкаСоу Али
3:0
81' ГолСоу Али
83' Желтая карточкаПала Митхат
90'+6
Ход матча
27'
41'
1:0
44'
70'
71'
2:0
72'
72'
75'
79'
81'
3:0
83'
84'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
54 Владение мячом, % 46
30
Грбич
Иво
54
Пала
Митхат
9
Соу
Али
- Основной состав
-
30 Грбич ИвоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Пала МитхатЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
97 Doganay Avci
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
79 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Sinan Kaloglu
История личных встреч
Ризеспор
Кайсериспор
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
21 матч
28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.3
0.91
Среднее время на гол
69
99
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.73
1.1
Среднее время на гол
52
81
Всего голов
32
21
Голов в среднем за матч
1.52
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
59
90
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соу Али
|5
|0.38
|Аликулов Хусниддин
|3
|0.23
|Варешанович Дал
|2
|0.15
|Акинтола Дэвид
|1
|0.08
|Олавоин Ибрахим
|1
|0.08
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.08
|Юречка Вацлав
|1
|0.08
|Булут Эмрекан
|1
|0.08
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Геззаль Рашид
|0
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардозу Мигел
|2
|0.15
|Калдырым Хасан Али
|2
|0.15
|Йылмаз Картал
|2 (1)
|0.15
|Боа Морте Аилтон
|2
|0.15
|Назон Даккенс
|1
|0.08
|Мане Карлуш
|1
|0.08
|Коловециос Димитрис
|1
|0.08
|Кочаман Ариф
|1
|0.08
|Бурабия Мехди
|0
|0
|Баокен Стефан
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акинтола Дэвид
|4
|0
|Папаниколау Яннис
|4
|0
|Хаджиахметович Амир
|2
|1
|Грбич Иво
|3
|0
|Варешанович Дал
|3
|0
|Соу Али
|2
|0
|Пехливан Халиль
|2
|0
|Мочи Отилла
|2
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|2
|0
|Булут Эмрекан
|2
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Геззаль Рашид
|1
|0
|Олавоин Ибрахим
|1
|0
|Пала Митхат
|1
|0
|Аликулов Хусниддин
|1
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боа Морте Аилтон
|5
|0
|Баокен Стефан
|3
|1
|Аттама Джозеф
|3
|1
|Кардозу Мигел
|4
|0
|Саздаджи Гекхан
|2
|1
|Назон Даккенс
|3
|0
|Баязит Билал
|3
|0
|Йылмаз Картал
|3
|0
|Бурабия Мехди
|2
|0
|Калдырым Хасан Али
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Жанвье Жульян
|1
|0
|Дживелек Рамазан
|1
|0
|Коловециос Димитрис
|1
|0
|Карими Али II
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
Результаты матчей
Ризеспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Кайсериспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
3
Ризеспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Кайсериспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
5
4
Ризеспор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Кайсериспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
5
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
1
11%
4
40%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
2
13%
1-15
2
20%
4
25%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
2
20%
4
25%
76-90
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
1
6%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
6
38%
1
8%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
5
31%
3
25%
61-75
3
19%
1
8%
76-90
Пропущено
19
26
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
16%
3
12%
1-15
3
16%
4
15%
16-30
2
11%
5
19%
31-45
5
26%
4
15%
46-60
3
16%
2
8%
61-75
3
16%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эюпспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Трабзонспор 3:1 Сивасспор - Ризеспор 2:1 Бодрумспор - Ризеспор 0:1
Ризеспор - Антальяспор 2:1 Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1
Кайсериспор
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Кайсериспор - Фенербахче 2:6 Касымпаша - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Адана Демирспор 0:0 Силивриспор - Кайсериспор 4:2
Хатайспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2
Результаты матчей
Ризеспор
Кайсериспор
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Ризеспор
Кайсериспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
34
33
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
58
58
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|33 - 11
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 11
|29
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 14
|29
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 14
|21
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 20
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 16
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 16
|14
|16.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|9 - 31
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|13
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 7
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 10
|9
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 15
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 14
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|8 (1)
|Трабзонспор
|Банза Симон
|8
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|7 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|5
|Кайсериспор
|Боа Морте Аилтон
|5