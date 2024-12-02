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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 6.
Персеполис
2:1
Конец матча
Аль-Шорта
0'
0:1
19' Гол
Али Моханад
82' Желтая карточка
Али Хуссейн
84' Желтая карточка
Амири Вахид
1:1
89' Гол
Урунов Остон
1:1
90' Не забитый пенальти
Аль-Мавас Махмуд
2:1
90' Пенальти
Гвелесиани Георгий
90'+17

Ход матча

19'
0:1
Али Моханад
46'
Урунов Остон
Алипур Али
 
46'
Бараджех Ягуб
Масуд Риги
 
60'
Рафей Соруш
Мохаммади Милад
 
60'
Хатир Аль Иса
Канаани Хоссейн
 
70'
 
Абдулраззак Касим
Шакир Бассам
70'
 
Аль-Мавас Махмуд
Али Моханад
79'
Эль-Амлуд Аюб
Ахмадзаде Фаршад
 
79'
 
Джассим Саджад
Фархан Ахмед
82'
 
Али Хуссейн
84'
Амири Вахид
 
88'
 
Джасем Файсал
Худхаир Амир Сабах
89'
Урунов Остон
1:1
90'
1:1
Аль-Мавас Махмуд
90'
Гвелесиани Георгий
2:1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 513 Количество передач 297
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гендуз
Алексис
3
Фараджи
Фаршад
6
Канаани
Хоссейн
30
Гвелесиани
Георгий
4
Мохаммади
Милад
77
Mohammad
Khodabandehlo
5
Масуд
Риги
11
Ахмадзаде
Фаршад
9
Алипур
Али
19
Амири
Вахид
31
Лукаш
Жоау
1
Базиль
Ахмед
27
Худхаир
Амир
Сабах
36
Банга
Саломон
4
Юннес
Манаф
15
Яхья
Ахмед
I
9
Али
Хуссейн
III
11
Шакир
Бассам
30
Юссеф
Фахд
10
Фархан
Ахмед
14
Мумуни
Бубакар
18
Али
Моханад
Персеполис
4-2-3-1
Аль-Шорта
4-4-2

История личных встреч

Персеполис
Аль-Шорта

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЖ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Персеполис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фараджи Фаршад 2 0.33
Алипур Али 1 0.17
Урунов Остон 1 0.17
Гвелесиани Георгий 1 (1) 0.17
Амири Вахид 0 0
Аль-Шорта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давуд Мохаммед 1 0.17
Юссеф Фахд 1 0.17
Али Моханад 1 0.17
Джассим Саджад 1 0.17
Али Хуссейн III 0 0
Фархан Ахмед 0 0

Карточки

Персеполис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амири Вахид 2 0
Гендуз Алексис 1 0
Эль-Амлуд Аюб 1 0
Масуд Риги 1 0
Mohammad Khodabandehlo 1 0
Хуан Карлос Гарридо 1 0
Аль-Шорта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Хуссейн III 2 0
Мумуни Бубакар 2 0
Соуза Лукас 1 0
Юссеф Фахд 1 0
Али Моханад 1 0
Раад Гассан 1 0
Фархан Ахмед 1 0
Абдулраззак Касим 1 0
Яхья Ахмед I 1 0

Результаты матчей

Персеполис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Шорта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Персеполис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Аль-Шорта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
1
Персеполис
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Аль-Шорта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
3
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
67%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
16
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
17%
5
31%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
3
50%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Персеполис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аль-Райян - Персеполис 1:1 Персеполис - Мес Сунгун 3:0 Сирьян - Персеполис 0:1 Персеполис - Аль-Гарафа 1:1
Эстеглаль Хузестан - Персеполис 1:0 Персеполис - Шамс Азар 2:0 Аль-Садд - Персеполис 1:0 Персеполис - Чадормалу Ардакан 1:0 Персеполис - Пахтакор 1:1 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:1 Персеполис - Алюминиум 2:0 Аль-Ахли Джидда - Персеполис 1:0 Персеполис - Фулад Хузестан 2:0 Тракторсази - Персеполис 1:1 Персеполис - Зоб Ахан 1:1 Персеполис - Мес Рафсанжан 1:0 Шамс Азар - Персеполис 1:3 Персеполис - Эстеглаль Хузестан 4:3 Хавадар - Персеполис 0:2 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 1:2
Аль-Шорта
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аль-Шорта - Аль-Васль 1:3 Аль-Ахли Джидда - Аль-Шорта 5:1 Аль-Нафт - Аль-Шорта 0:2 Аль-Шорта - Аль-Касим 2:2
Аль-Гедуд - Аль-Шорта 0:1 Аль-Шорта - Пахтакор 0:0 Аль-Шорта - Аль-Талаба 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шорта 5:0 Дияла - Аль-Шорта 0:6 Аль-Шорта - Аль-Карма 2:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Завраа - Аль-Шорта 0:2 Аль-Шорта - Дахук 1:0 Аль-Наджаф - Аль-Шорта 2:2 Аль-Шорта - Нафт Аль-Джунуб 1:0 Аль-Шорта - Аль-Талаба 3:2 Захо - Аль-Шорта 0:0 Нафт Майсан - Аль-Шорта 2:3 Аль-Шорта - Аль-Касим 2:0 Аль-Шорта - Аль-Карх 2:1

Результаты матчей

Персеполис
Аль-Шорта

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Персеполис
Аль-Шорта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2:2 6 5 1 0 14 - 5 16
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 5 4 1 0 17 - 6 13
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 5 4 1 0 12 - 4 13
4.
Аль-Васль
 1:1 6 3 2 1 8 - 6 11
5.
Аль-Садд
 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Персеполис
 6 1 3 2 5 - 6 6
7.
Эстеглаль Тегеран
 2:2 6 1 2 3 5 - 8 5
8.
Аль-Райян
 1:1 6 1 2 3 6 - 9 5
9.
Аль-Гарафа
 5 1 1 3 7 - 11 4
10.
Пахтакор
 5 0 3 2 1 - 3 3
11.
Аль-Шорта
 6 0 2 4 4 - 16 2
12.
Аль-Айн
 5 0 1 4 9 - 17 1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2:2 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Аль-Садд
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 0 6
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 2 0 0 7 - 2 6
5.
Персеполис
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Эстеглаль Тегеран
 2:2 3 1 1 1 3 - 1 4
7.
Аль-Гарафа
 3 1 0 2 6 - 7 3
8.
Аль-Шорта
 3 0 2 1 2 - 4 2
9.
Аль-Васль
 1:1 3 0 2 1 2 - 4 2
10.
Аль-Айн
 3 0 1 2 6 - 8 1
11.
Аль-Райян
 1:1 3 0 1 2 3 - 6 1
12.
Пахтакор
 2 0 0 2 0 - 2 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Васль
 1:1 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Аль-Ахли Джидда
 2:2 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 2 1 0 9 - 6 7
5.
Аль-Райян
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Пахтакор
 3 0 3 0 1 - 1 3
7.
Аль-Садд
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Аль-Гарафа
 2 0 1 1 1 - 4 1
9.
Персеполис
 3 0 1 2 1 - 3 1
10.
Эстеглаль Тегеран
 2:2 3 0 1 2 2 - 7 1
11.
Аль-Айн
 2 0 0 2 3 - 9 0
12.
Аль-Шорта
 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 7 (1)
Йокогама Ф-Маринос Лопес Андерсон 5 (1)
Шанхай Порт Варгас Матиас 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Гарафа Сано Сейду 1 3
Шанхай Шеньхуа Жоау Карлуш 3
Шаньдун Тайшань Кризан 3
Аль-Райян Шехата Хазем 3
Централ Кост Маринерс Кальтак Брайан 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Масуд Риги уходит с поля. Yaghoob Barajeh выходит вместо него
    • 46'
      Алипур Али уходит с поля. Урунов Остон выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 19'
      Г О О О О Л - Али Моханад бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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