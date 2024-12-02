Тур: 6.
2:1
Конец матча
0'
0:1
19' ГолАли Моханад
82' Желтая карточкаАли Хуссейн
84' Желтая карточкаАмири Вахид
1:1
89' ГолУрунов Остон
1:1
90' Не забитый пенальтиАль-Мавас Махмуд
2:1
90' ПенальтиГвелесиани Георгий
90'+17
Ход матча
19'
0:1
82'
84'
89'
1:1
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
513 Количество передач 297
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
19
Амири
Вахид
31
Лукаш
Жоау
15
Яхья
Ахмед
I
11
Шакир
Бассам
30
Юссеф
Фахд
10
Фархан
Ахмед
18
Али
Моханад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амири ВахидПолузащитник
-
31 Лукаш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Сарлак МиладПолузащитник
- Нападающий
-
70 Урунов ОстонНападающий
-
-
27 Saeid Mehri
-
-
-
Главный тренер: Гарридо Хуан Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Яхья АхмедЗащитник
- Полузащитник
-
11 Шакир БассамПолузащитник
-
30 Юссеф ФахдПолузащитник
-
10 Фархан АхмедПолузащитник
- Нападающий
-
18 Али МоханадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соуза ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Зеро АхмадПолузащитник
-
21 Хассан АхмедНападающий
-
Главный тренер: Алван Ахмед Салах
История личных встреч
Персеполис
Аль-Шорта
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Персеполис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фараджи Фаршад
|2
|0.33
|Алипур Али
|1
|0.17
|Урунов Остон
|1
|0.17
|Гвелесиани Георгий
|1 (1)
|0.17
|Амири Вахид
|0
|0
Аль-Шорта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давуд Мохаммед
|1
|0.17
|Юссеф Фахд
|1
|0.17
|Али Моханад
|1
|0.17
|Джассим Саджад
|1
|0.17
|Али Хуссейн III
|0
|0
|Фархан Ахмед
|0
|0
Карточки
Персеполис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амири Вахид
|2
|0
|Гендуз Алексис
|1
|0
|Эль-Амлуд Аюб
|1
|0
|Масуд Риги
|1
|0
|Mohammad Khodabandehlo
|1
|0
|Хуан Карлос Гарридо
|1
|0
Аль-Шорта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Хуссейн III
|2
|0
|Мумуни Бубакар
|2
|0
|Соуза Лукас
|1
|0
|Юссеф Фахд
|1
|0
|Али Моханад
|1
|0
|Раад Гассан
|1
|0
|Фархан Ахмед
|1
|0
|Абдулраззак Касим
|1
|0
|Яхья Ахмед I
|1
|0
Результаты матчей
Персеполис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Шорта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Персеполис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Аль-Шорта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
1
Персеполис
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Аль-Шорта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
3
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
67%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
16
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
17%
5
31%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
3
50%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Персеполис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аль-Райян - Персеполис 1:1 Персеполис - Мес Сунгун 3:0 Сирьян - Персеполис 0:1 Персеполис - Аль-Гарафа 1:1
Эстеглаль Хузестан - Персеполис 1:0 Персеполис - Шамс Азар 2:0 Аль-Садд - Персеполис 1:0 Персеполис - Чадормалу Ардакан 1:0 Персеполис - Пахтакор 1:1 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:1 Персеполис - Алюминиум 2:0 Аль-Ахли Джидда - Персеполис 1:0 Персеполис - Фулад Хузестан 2:0 Тракторсази - Персеполис 1:1 Персеполис - Зоб Ахан 1:1 Персеполис - Мес Рафсанжан 1:0 Шамс Азар - Персеполис 1:3 Персеполис - Эстеглаль Хузестан 4:3 Хавадар - Персеполис 0:2 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 1:2
Аль-Шорта
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аль-Шорта - Аль-Васль 1:3 Аль-Ахли Джидда - Аль-Шорта 5:1 Аль-Нафт - Аль-Шорта 0:2 Аль-Шорта - Аль-Касим 2:2
Аль-Гедуд - Аль-Шорта 0:1 Аль-Шорта - Пахтакор 0:0 Аль-Шорта - Аль-Талаба 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шорта 5:0 Дияла - Аль-Шорта 0:6 Аль-Шорта - Аль-Карма 2:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Завраа - Аль-Шорта 0:2 Аль-Шорта - Дахук 1:0 Аль-Наджаф - Аль-Шорта 2:2 Аль-Шорта - Нафт Аль-Джунуб 1:0 Аль-Шорта - Аль-Талаба 3:2 Захо - Аль-Шорта 0:0 Нафт Майсан - Аль-Шорта 2:3 Аль-Шорта - Аль-Касим 2:0 Аль-Шорта - Аль-Карх 2:1
Результаты матчей
Персеполис
Аль-Шорта
Точный счет
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Персеполис
Аль-Шорта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|6.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|7.
|2:2
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|8.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|9.
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|10.
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|11.
|6
|0
|2
|4
|4 - 16
|2
|12.
|5
|0
|1
|4
|9 - 17
|1
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2:2
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|9.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|6 - 8
|1
|11.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|2:2
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|5.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|10.
|2:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|3 - 9
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|7 (1)
|Йокогама Ф-Маринос
|Лопес Андерсон
|5 (1)
|Шанхай Порт
|Варгас Матиас
|5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4 (1)
|Аль-Гарафа
|Сано Сейду
|1 3
|Шанхай Шеньхуа
|Жоау Карлуш
|3
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|3
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|3
|Централ Кост Маринерс
|Кальтак Брайан
|3