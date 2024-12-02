Тур: 6.
0'
30' Желтая карточкаХатим Абделазиз
34' Желтая карточкаХамис Абдулрахман Салех
41' Желтая карточкаДе Сар Жюльен
43' Желтая карточкаСурур Маджед
1:0
77' ГолКанедо Кайо
83' Желтая карточкаШехата Хазем
1:1
86' Гол в свои воротаДжума Салем
Ход матча
30'
41'
43'
77'
1:0
83'
86'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
44
Джума
Салем
15
Чжон
Сын-Хен
11
Сурур
Маджед
10
Лима
Фабио
48
Виктор
Пауло
13
Амаро
Андре
8
Трезеге
10
Роджер
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Джума СалемЗащитник
-
15 Чжон Сын-ХенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сурур МаджедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лима ФабиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Учино ТакасиЗащитник
-
13 Халил ФарисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ганаэр МалекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Канедо КайоНападающий
- Нападающий
-
32 Мохамед Али
-
Главный тренер: Милоевич Милош
- Основной состав
-
48 Виктор ПаулоВратарь
- Защитник
-
13 Амаро АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ТрезегеПолузащитник
- Нападающий
-
10 РоджерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Sami Beldi
-
Главный тренер: Али Юнес
История личных встреч
Аль-Васль
Аль-Райян
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
3
2.5
Тотал матчей
5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
36
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Васль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лима Фабио
|2 (2)
|0.33
|Перес Алексис
|1
|0.17
|Хименес Николас
|1 (1)
|0.17
|Канедо Кайо
|1
|0.17
|Саксесс Исаак
|1
|0.17
|Буфтини Суфьян
|1
|0.17
|Сантос Хонатан
|1
|0.17
|Сурур Маджед
|0
|0
Аль-Райян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роджер
|2
|0.33
|Беншарки Ашраф
|1
|0.17
|Шехата Хазем
|1
|0.17
|Хатим Абделазиз
|0
|0
Карточки
Аль-Васль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сурур Маджед
|2
|0
|Буфтини Суфьян
|0
|1
|Канедо Кайо
|1
|0
|Мияйлович Срджан
|1
|0
|Джума Салем
|1
|0
|Хамис Абдулрахман Салех
|1
|0
|Сантос Хонатан
|1
|0
Аль-Райян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шехата Хазем
|3
|0
|Хатим Абделазиз
|3
|0
|Де Сар Жюльен
|2
|0
|Гарсия Давид III
|2
|0
|Махаджана Амид
|1
|0
|Амаро Андре
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Васль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Райян
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Аль-Васль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Аль-Райян
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
6
1
Аль-Васль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Аль-Райян
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
40%
4
44%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Васль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аль-Шорта - Аль-Васль 1:3 Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Васль 2:2 Аль-Васль - Аль-Садд 1:1 Аль-Васль - Аль-Джазира 2:2
Аджман - Аль-Васль 0:0 Аль-Гарафа - Аль-Васль 1:2 Аль-Васль - Хор-Факкан 3:4 Аль-Васль - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Айн - Аль-Васль 4:2 Аль-Васль - Аль-Наср Дубай 3:1 Пахтакор - Аль-Васль 0:1 Аль-Васль - Дубба Аль-Хусун 1:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Васль 2:2 Умм-Салаль - Аль-Васль 0:3 Аль-Райян - Аль-Васль 3:2 Аль-Ахли Доха - Аль-Васль 1:1 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Васль 0:2 Аль-Айн - Аль-Васль 2:4 Аль-Васль - Шабаб Аль-Ахли Дубай 3:0
Аль-Райян
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Аль-Райян - Персеполис 1:1 Аль-Райян - Аль-Шамаль 1:2 Пахтакор - Аль-Райян 0:1 Аль-Садд - Аль-Райян 2:1
Аль-Райян - Аль-Ахли Доха 2:2 Аль-Райян - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Хор - Аль-Райян 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Араби - Аль-Райян 2:1 Аль-Райян - Аль-Вакра 0:2 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Райян - Аль-Шахания 4:2 Аль-Гарафа - Аль-Райян 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Райян 4:0 Аль-Райян - Умм-Салаль 3:1 СК Катар - Аль-Райян 2:5 Аль-Райян - Аль-Васль 3:2 ВВВ-Венло - Аль-Райян 3:1 Аль-Райян - Аль-Кадисия 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1
Результаты матчей
Аль-Васль
Аль-Райян
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
5 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аль-Васль
Аль-Райян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|6.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|7.
|2:2
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|8.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|9.
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|10.
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|11.
|6
|0
|2
|4
|4 - 16
|2
|12.
|5
|0
|1
|4
|9 - 17
|1
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2:2
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|9.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|6 - 8
|1
|11.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|2:2
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|5.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|10.
|2:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|3 - 9
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|7 (1)
|Йокогама Ф-Маринос
|Лопес Андерсон
|5 (1)
|Шанхай Порт
|Варгас Матиас
|5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4 (1)
|Аль-Гарафа
|Сано Сейду
|1 3
|Шанхай Шеньхуа
|Жоау Карлуш
|3
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|3
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|3
|Централ Кост Маринерс
|Кальтак Брайан
|3