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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 6.
Аль-Васль
1:1
Второй тайм: 90+'
Аль-Райян
0'
30' Желтая карточка
Хатим Абделазиз
34' Желтая карточка
Хамис Абдулрахман Салех
41' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
43' Желтая карточка
Сурур Маджед
1:0
77' Гол
Канедо Кайо
83' Желтая карточка
Шехата Хазем
1:1
86' Гол в свои ворота
Джума Салем

Ход матча

30'
 
Хатим Абделазиз
34'
Хамис Абдулрахман Салех
 
41'
 
Де Сар Жюльен
43'
Сурур Маджед
 
46'
 
Шехата Хазем
Mohamed Surag
64'
Канедо Кайо
Сеферович Харис
 
71'
Сантос Хонатан
Сурур Маджед
 
77'
Канедо Кайо
(Сантос Хонатан)
1:0
80'
 
Хинелья Франсиско
Махаджана Амид
83'
 
Шехата Хазем
86'
1:1
Джума Салем
89'
Мияйлович Срджан
Сидибе Сьяка
 
89'
Халил Фарис
Хамис Абдулрахман Салех
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Васль
Ничья
Аль-Райян
2.45
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4.05
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5.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аль-Сенани
Халед
44
Джума
Салем
15
Чжон
Сын-Хен
25
Перес
Алексис
12
Хамис
Абдулрахман
Салех
31
Хименес
Николас
11
Сурур
Маджед
7
Салех
Али
6
Сидибе
Сьяка
10
Лима
Фабио
8
Сеферович
Харис
48
Виктор
Пауло
2
Наджи
Мурад
13
Амаро
Андре
5
Гарсия
Давид
III
33
Махаджана
Амид
17
Mohamed
Surag
4
Де
Сар
Жюльен
6
Хатим
Абделазиз
8
Трезеге
77
Беншарки
Ашраф
10
Роджер
Аль-Васль
4-2-3-1
Аль-Райян
4-4-2

История личных встреч

Аль-Васль
Аль-Райян

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
3:2
ТМК
3:3

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

3
2.5

Тотал матчей

5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
36

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Васль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лима Фабио 2 (2) 0.33
Перес Алексис 1 0.17
Хименес Николас 1 (1) 0.17
Канедо Кайо 1 0.17
Саксесс Исаак 1 0.17
Буфтини Суфьян 1 0.17
Сантос Хонатан 1 0.17
Сурур Маджед 0 0
Аль-Райян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджер 2 0.33
Беншарки Ашраф 1 0.17
Шехата Хазем 1 0.17
Хатим Абделазиз 0 0

Карточки

Аль-Васль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сурур Маджед 2 0
Буфтини Суфьян 0 1
Канедо Кайо 1 0
Мияйлович Срджан 1 0
Джума Салем 1 0
Хамис Абдулрахман Салех 1 0
Сантос Хонатан 1 0
Аль-Райян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шехата Хазем 3 0
Хатим Абделазиз 3 0
Де Сар Жюльен 2 0
Гарсия Давид III 2 0
Махаджана Амид 1 0
Амаро Андре 1 0

Результаты матчей

Аль-Васль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Райян
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Аль-Васль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Аль-Райян
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

6
1
Аль-Васль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Аль-Райян
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
40%
4
44%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Васль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аль-Шорта - Аль-Васль 1:3 Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Васль 2:2 Аль-Васль - Аль-Садд 1:1 Аль-Васль - Аль-Джазира 2:2
Аджман - Аль-Васль 0:0 Аль-Гарафа - Аль-Васль 1:2 Аль-Васль - Хор-Факкан 3:4 Аль-Васль - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Айн - Аль-Васль 4:2 Аль-Васль - Аль-Наср Дубай 3:1 Пахтакор - Аль-Васль 0:1 Аль-Васль - Дубба Аль-Хусун 1:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Васль 2:2 Умм-Салаль - Аль-Васль 0:3 Аль-Райян - Аль-Васль 3:2 Аль-Ахли Доха - Аль-Васль 1:1 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Васль 0:2 Аль-Айн - Аль-Васль 2:4 Аль-Васль - Шабаб Аль-Ахли Дубай 3:0
Аль-Райян
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Аль-Райян - Персеполис 1:1 Аль-Райян - Аль-Шамаль 1:2 Пахтакор - Аль-Райян 0:1 Аль-Садд - Аль-Райян 2:1
Аль-Райян - Аль-Ахли Доха 2:2 Аль-Райян - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Хор - Аль-Райян 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Араби - Аль-Райян 2:1 Аль-Райян - Аль-Вакра 0:2 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Райян - Аль-Шахания 4:2 Аль-Гарафа - Аль-Райян 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Райян 4:0 Аль-Райян - Умм-Салаль 3:1 СК Катар - Аль-Райян 2:5 Аль-Райян - Аль-Васль 3:2 ВВВ-Венло - Аль-Райян 3:1 Аль-Райян - Аль-Кадисия 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1

Результаты матчей

Аль-Васль
Аль-Райян

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
5 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Васль
Аль-Райян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2:2 6 5 1 0 14 - 5 16
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 5 4 1 0 17 - 6 13
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 5 4 1 0 12 - 4 13
4.
Аль-Васль
 1:1 6 3 2 1 8 - 6 11
5.
Аль-Садд
 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Персеполис
 6 1 3 2 5 - 6 6
7.
Эстеглаль Тегеран
 2:2 6 1 2 3 5 - 8 5
8.
Аль-Райян
 1:1 6 1 2 3 6 - 9 5
9.
Аль-Гарафа
 5 1 1 3 7 - 11 4
10.
Пахтакор
 5 0 3 2 1 - 3 3
11.
Аль-Шорта
 6 0 2 4 4 - 16 2
12.
Аль-Айн
 5 0 1 4 9 - 17 1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2:2 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Аль-Садд
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 0 6
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 2 0 0 7 - 2 6
5.
Персеполис
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Эстеглаль Тегеран
 2:2 3 1 1 1 3 - 1 4
7.
Аль-Гарафа
 3 1 0 2 6 - 7 3
8.
Аль-Шорта
 3 0 2 1 2 - 4 2
9.
Аль-Васль
 1:1 3 0 2 1 2 - 4 2
10.
Аль-Айн
 3 0 1 2 6 - 8 1
11.
Аль-Райян
 1:1 3 0 1 2 3 - 6 1
12.
Пахтакор
 2 0 0 2 0 - 2 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Васль
 1:1 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Аль-Ахли Джидда
 2:2 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 2 1 0 9 - 6 7
5.
Аль-Райян
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Пахтакор
 3 0 3 0 1 - 1 3
7.
Аль-Садд
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Аль-Гарафа
 2 0 1 1 1 - 4 1
9.
Персеполис
 3 0 1 2 1 - 3 1
10.
Эстеглаль Тегеран
 2:2 3 0 1 2 2 - 7 1
11.
Аль-Айн
 2 0 0 2 3 - 9 0
12.
Аль-Шорта
 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 7 (1)
Йокогама Ф-Маринос Лопес Андерсон 5 (1)
Шанхай Порт Варгас Матиас 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Гарафа Сано Сейду 1 3
Шанхай Шеньхуа Жоау Карлуш 3
Шаньдун Тайшань Кризан 3
Аль-Райян Шехата Хазем 3
Централ Кост Маринерс Кальтак Брайан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Сурур Маджед получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Де Сар Жюльен получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Abdelrahman Saleh Khamis получил желтую карточку от судьи
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