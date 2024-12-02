  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 6.
Аль-Ахли Джидда
2:2
Второй тайм: 87'
Эстеглаль Тегеран
0'
0:1
42' Гол
Raphael I
1:1
45' Пенальти
Тони Айвен
1:2
51' Гол
Эслами Мохаммедхоссейн
64' Желтая карточка
Arash Rezavand
70' Желтая карточка
Закипур Милад
73' Желтая карточка
Яслам Саад
81' Красная карточка
Эслами Мохаммедхоссейн
2:2
83' Пенальти
Тони Айвен

Ход матча

42'
0:1
Raphael I
(Mohammad Moradmand)
45'
Тони Айвен
1:1
51'
1:2
Эслами Мохаммедхоссейн
64'
 
Arash Rezavand
67'
Аль-Зубайди Ясин
Фахад Аль-Рашиди
 
67'
Аль-Бураикан Фирас
Альнабит Сумайхан
 
68'
 
Arman Ramezani
Бланко-Лещук Густаво
68'
 
Закипур Милад
Джалали Аболфазл
68'
 
Zobeir Niknafs
Arash Rezavand
70'
 
Закипур Милад
73'
Яслам Саад
 
81'
 
Эслами Мохаммедхоссейн
83'
Тони Айвен
2:2

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Ахли Джидда
Ничья
Эстеглаль Тегеран
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Менди
Эдуар
27
Мажраши
Али
28
Демирал
Мерих
3
Ибаньес
Рожер
31
Яслам
Саад
79
Кесси
Франк
11
Александр
Гомес
II
7
Марез
Рияд
19
Фахад
Аль-Рашиди
8
Альнабит
Сумайхан
99
Тони
Айвен
1
Хоссейни
Хоссейн
55
Raphael
I
2
Mohammad
Moradmand
4
Чешми
Рузбех
10
Резаэян
Рамин
33
Джалали
Аболфазл
80
Эслами
Мохаммедхоссейн
22
Ндонг
Ибраим
88
Arash
Rezavand
77
Машарипов
Джалолиддин
19
Бланко-Лещук
Густаво
Аль-Ахли Джидда
4-2-3-1
Эстеглаль Тегеран
5-4-1

История личных встреч

Аль-Ахли Джидда
Эстеглаль Тегеран

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧА
0:0
ЛЧА
5:2
ЛЧА
3:0
ЛЧА
2:1
ЛЧА
2:1
ЛЧА
3:3

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

4
0.5

Среднее время на гол

22
180

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

36
77

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Ахли Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 3 0.5
Тони Айвен 3 (1) 0.5
Аль-Бураикан Фирас 2 0.33
Фирмино Роберто 2 0.33
Ибаньес Рожер 1 0.17
Кесси Франк 1 0.17
Вейга Габриэль 1 0.17
Аль-Джухани Зияд 0 0
Эстеглаль Тегеран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Резаэян Рамин 1 0.17
Arash Rezavand 1 0.17
Raphael I 1 0.17
Эслами Мохаммедхоссейн 1 0.17
Mohammad Moradmand 0 0
Мохаммади Мехрдад 0 0
Джалали Аболфазл 0 0

Карточки

Аль-Ахли Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мажраши Али 2 0
Кесси Франк 1 0
Менди Эдуар 1 0
Аль-Аммар Абдуллах Халид 1 0
Альнабит Сумайхан 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
Аль-Хамад Фахд 1 0
Яслам Саад 1 0
Аль-Санби Абдулрахман 1 0
Эстеглаль Тегеран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чешми Рузбех 3 0
Эслами Мохаммедхоссейн 1 1
Arash Rezavand 1 0
Mohammad Moradmand 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Zobeir Niknafs 1 0
Закипур Милад 1 0
Фаллах Саман 1 0
Замани Аболфазл 1 0

Результаты матчей

Аль-Ахли Джидда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эстеглаль Тегеран
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Аль-Ахли Джидда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эстеглаль Тегеран
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
2
Аль-Ахли Джидда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эстеглаль Тегеран
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

13
3
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Ахли Джидда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аль-Ахли Джидда - Аль-Вахда Мекка 1:0 Аль-Айн - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Фейха - Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Раед Бурайда 2:0
Аль-Ахли Джидда - Аль-Шорта 5:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Райян - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Халидж - Аль-Ахли Джидда 0:3 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Васль - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Кадисия Эль-Хубар - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Джандал 1:2 Аль-Ахли Джидда - Дамак 4:2 Аль-Ахли Джидда - Персеполис 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Хиляль Омдурман - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Оруба Эль-Джауф 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Омдурман 0:1
Эстеглаль Тегеран
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстеглаль Тегеран - Пахтакор 0:0 Эстеглаль Тегеран - Мес Рафсанжан 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Эстеглаль Тегеран 3:0 Эстеглаль Тегеран - Тракторсази 0:2
Хеибар - Эстеглаль Тегеран 3:1 Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Эстеглаль Тегеран - Зоб Ахан 0:3 Хавадар - Эстеглаль Тегеран 1:2 Аль-Садд - Эстеглаль Тегеран 2:0 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:1 Нассаджи Мазандаран - Эстеглаль Тегеран 2:2 Эстеглаль Тегеран - Аль-Гарафа 3:0 Эстеглаль Хузестан - Эстеглаль Тегеран 1:0 Эстеглаль Тегеран - Малаван 2:2 Шамс Азар - Эстеглаль Тегеран 1:2 Пайкан - Эстеглаль Тегеран 0:2 Эстеглаль Тегеран - Сирьян 1:0 Нассаджи Мазандаран - Эстеглаль Тегеран 0:0 Эстеглаль Тегеран - Фулад Хузестан 1:0 Эстеглаль Тегеран - Зоб Ахан 2:1

Результаты матчей

Аль-Ахли Джидда
Эстеглаль Тегеран

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аль-Ахли Джидда
Эстеглаль Тегеран

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2:2 6 5 1 0 14 - 5 16
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 5 4 1 0 17 - 6 13
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 5 4 1 0 12 - 4 13
4.
Аль-Васль
 1:1 6 3 2 1 8 - 6 11
5.
Аль-Садд
 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Персеполис
 6 1 3 2 5 - 6 6
7.
Эстеглаль Тегеран
 2:2 6 1 2 3 5 - 8 5
8.
Аль-Райян
 1:1 6 1 2 3 6 - 9 5
9.
Аль-Гарафа
 5 1 1 3 7 - 11 4
10.
Пахтакор
 5 0 3 2 1 - 3 3
11.
Аль-Шорта
 6 0 2 4 4 - 16 2
12.
Аль-Айн
 5 0 1 4 9 - 17 1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2:2 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Аль-Садд
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 0 6
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 2 0 0 7 - 2 6
5.
Персеполис
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Эстеглаль Тегеран
 2:2 3 1 1 1 3 - 1 4
7.
Аль-Гарафа
 3 1 0 2 6 - 7 3
8.
Аль-Шорта
 3 0 2 1 2 - 4 2
9.
Аль-Васль
 1:1 3 0 2 1 2 - 4 2
10.
Аль-Айн
 3 0 1 2 6 - 8 1
11.
Аль-Райян
 1:1 3 0 1 2 3 - 6 1
12.
Пахтакор
 2 0 0 2 0 - 2 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Васль
 1:1 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Аль-Ахли Джидда
 2:2 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 2 1 0 9 - 6 7
5.
Аль-Райян
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Пахтакор
 3 0 3 0 1 - 1 3
7.
Аль-Садд
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Аль-Гарафа
 2 0 1 1 1 - 4 1
9.
Персеполис
 3 0 1 2 1 - 3 1
10.
Эстеглаль Тегеран
 2:2 3 0 1 2 2 - 7 1
11.
Аль-Айн
 2 0 0 2 3 - 9 0
12.
Аль-Шорта
 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 7 (1)
Йокогама Ф-Маринос Лопес Андерсон 5 (1)
Шанхай Порт Варгас Матиас 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Гарафа Сано Сейду 1 3
Шанхай Шеньхуа Жоау Карлуш 3
Шаньдун Тайшань Кризан 3
Аль-Райян Шехата Хазем 3
Централ Кост Маринерс Кальтак Брайан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 53'
    Г О О О О Л - Тони Айвен из команды Аль-Ахли Джидда забивает с точки!
  • 42'
    Mohammad Moradmand сделал результативную передачу.
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    • 42'
      Г О О О О Л - Raphael бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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