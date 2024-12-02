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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 6.
Аль-Ахли Джидда
2:2
Конец матча
Эстеглаль Тегеран
0'
0:1
42' Гол
Raphael I
1:1
45' Пенальти
Тони Айвен
1:2
51' Гол
Эслами Мохаммедхоссейн
64' Желтая карточка
Arash Rezavand
70' Желтая карточка
Закипур Милад
73' Желтая карточка
Яслам Саад
81' Красная карточка
Эслами Мохаммедхоссейн
83' Желтая карточка
Zobeir Niknafs
83' Желтая карточка
Хоссейни Хоссейн
2:2
86' Пенальти
Тони Айвен
90'+12

Ход матча

42'
0:1
Raphael I
(Mohammad Moradmand)
45'
Тони Айвен
1:1
51'
1:2
Эслами Мохаммедхоссейн
64'
 
Arash Rezavand
67'
Аль-Зубайди Ясин
Фахад Аль-Рашиди
 
67'
Аль-Бураикан Фирас
Альнабит Сумайхан
 
68'
 
Arman Ramezani
Бланко-Лещук Густаво
68'
 
Закипур Милад
Джалали Аболфазл
68'
 
Zobeir Niknafs
Arash Rezavand
70'
 
Закипур Милад
73'
Яслам Саад
 
81'
 
Эслами Мохаммедхоссейн
83'
 
Zobeir Niknafs
83'
 
Хоссейни Хоссейн
86'
Тони Айвен
2:2
87'
 
Замани Аболфазл
Машарипов Джалолиддин
90'
Аль-Джухани Зияд
Александр Гомес
 
90'
 
Салими Иман
Резаэян Рамин

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 11 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 532 Количество передач 239
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Менди
Эдуар
27
Мажраши
Али
28
Демирал
Мерих
3
Ибаньес
Рожер
31
Яслам
Саад
79
Кесси
Франк
11
Александр
Гомес
II
7
Марез
Рияд
19
Фахад
Аль-Рашиди
8
Альнабит
Сумайхан
99
Тони
Айвен
1
Хоссейни
Хоссейн
55
Raphael
I
2
Mohammad
Moradmand
4
Чешми
Рузбех
10
Резаэян
Рамин
33
Джалали
Аболфазл
80
Эслами
Мохаммедхоссейн
22
Ндонг
Ибраим
88
Arash
Rezavand
77
Машарипов
Джалолиддин
19
Бланко-Лещук
Густаво
Аль-Ахли Джидда
4-2-3-1
Эстеглаль Тегеран
5-4-1

История личных встреч

Аль-Ахли Джидда
Эстеглаль Тегеран

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧА
0:0
ЛЧА
5:2
ЛЧА
3:0
ЛЧА
2:1
ЛЧА
2:1
ЛЧА
3:3

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

4
0.5

Среднее время на гол

22
180

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

36
77

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Ахли Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 4 (2) 0.67
Марез Рияд 3 0.5
Аль-Бураикан Фирас 2 0.33
Фирмино Роберто 2 0.33
Ибаньес Рожер 1 0.17
Кесси Франк 1 0.17
Вейга Габриэль 1 0.17
Аль-Джухани Зияд 0 0
Эстеглаль Тегеран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Резаэян Рамин 1 0.17
Arash Rezavand 1 0.17
Raphael I 1 0.17
Эслами Мохаммедхоссейн 1 0.17
Mohammad Moradmand 0 0
Мохаммади Мехрдад 0 0
Джалали Аболфазл 0 0

Карточки

Аль-Ахли Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мажраши Али 2 0
Кесси Франк 1 0
Менди Эдуар 1 0
Аль-Аммар Абдуллах Халид 1 0
Альнабит Сумайхан 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
Аль-Хамад Фахд 1 0
Яслам Саад 1 0
Аль-Санби Абдулрахман 1 0
Эстеглаль Тегеран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чешми Рузбех 3 0
Эслами Мохаммедхоссейн 1 1
Zobeir Niknafs 2 0
Хоссейни Хоссейн 1 0
Arash Rezavand 1 0
Mohammad Moradmand 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Закипур Милад 1 0
Фаллах Саман 1 0
Замани Аболфазл 1 0

Результаты матчей

Аль-Ахли Джидда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эстеглаль Тегеран
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Аль-Ахли Джидда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эстеглаль Тегеран
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
2
Аль-Ахли Джидда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Эстеглаль Тегеран
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
67%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

15
5
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
2
40%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
1
7%
2
40%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Ахли Джидда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аль-Ахли Джидда - Аль-Вахда Мекка 1:0 Аль-Айн - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Фейха - Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Раед Бурайда 2:0
Аль-Ахли Джидда - Аль-Шорта 5:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Райян - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Халидж - Аль-Ахли Джидда 0:3 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Васль - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Кадисия Эль-Хубар - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Джандал 1:2 Аль-Ахли Джидда - Дамак 4:2 Аль-Ахли Джидда - Персеполис 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Хиляль Омдурман - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Оруба Эль-Джауф 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Омдурман 0:1
Эстеглаль Тегеран
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстеглаль Тегеран - Пахтакор 0:0 Эстеглаль Тегеран - Мес Рафсанжан 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Эстеглаль Тегеран 3:0 Эстеглаль Тегеран - Тракторсази 0:2
Хеибар - Эстеглаль Тегеран 3:1 Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Эстеглаль Тегеран - Зоб Ахан 0:3 Хавадар - Эстеглаль Тегеран 1:2 Аль-Садд - Эстеглаль Тегеран 2:0 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:1 Нассаджи Мазандаран - Эстеглаль Тегеран 2:2 Эстеглаль Тегеран - Аль-Гарафа 3:0 Эстеглаль Хузестан - Эстеглаль Тегеран 1:0 Эстеглаль Тегеран - Малаван 2:2 Шамс Азар - Эстеглаль Тегеран 1:2 Пайкан - Эстеглаль Тегеран 0:2 Эстеглаль Тегеран - Сирьян 1:0 Нассаджи Мазандаран - Эстеглаль Тегеран 0:0 Эстеглаль Тегеран - Фулад Хузестан 1:0 Эстеглаль Тегеран - Зоб Ахан 2:1

Результаты матчей

Аль-Ахли Джидда
Эстеглаль Тегеран

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Аль-Ахли Джидда
Эстеглаль Тегеран

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 6 5 1 0 14 - 5 16
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 5 4 1 0 17 - 6 13
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 6 4 1 1 13 - 6 13
4.
Аль-Садд
 6 3 3 0 8 - 4 12
5.
Аль-Васль
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Персеполис
 6 1 3 2 5 - 6 6
7.
Эстеглаль Тегеран
 6 1 2 3 5 - 8 5
8.
Аль-Райян
 6 1 2 3 6 - 9 5
9.
Аль-Гарафа
 5 1 1 3 7 - 11 4
10.
Пахтакор
 5 0 3 2 1 - 3 3
11.
Аль-Шорта
 6 0 2 4 4 - 16 2
12.
Аль-Айн
 5 0 1 4 9 - 17 1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Аль-Садд
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 0 6
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
Персеполис
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Эстеглаль Тегеран
 3 1 1 1 3 - 1 4
7.
Аль-Гарафа
 3 1 0 2 6 - 7 3
8.
Аль-Шорта
 3 0 2 1 2 - 4 2
9.
Аль-Васль
 3 0 2 1 2 - 4 2
10.
Аль-Айн
 3 0 1 2 6 - 8 1
11.
Аль-Райян
 3 0 1 2 3 - 6 1
12.
Пахтакор
 2 0 0 2 0 - 2 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Васль
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Аль-Ахли Джидда
 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 2 1 0 9 - 6 7
5.
Аль-Садд
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Аль-Райян
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Пахтакор
 3 0 3 0 1 - 1 3
8.
Аль-Гарафа
 2 0 1 1 1 - 4 1
9.
Персеполис
 3 0 1 2 1 - 3 1
10.
Эстеглаль Тегеран
 3 0 1 2 2 - 7 1
11.
Аль-Айн
 2 0 0 2 3 - 9 0
12.
Аль-Шорта
 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 7 (1)
Йокогама Ф-Маринос Лопес Андерсон 5 (1)
Шанхай Порт Варгас Матиас 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Гарафа Сано Сейду 1 3
Аль-Райян Шехата Хазем 4
Шанхай Шеньхуа Жоау Карлуш 3
Шаньдун Тайшань Кризан 3
Централ Кост Маринерс Кальтак Брайан 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 53'
      Г О О О О Л - Тони Айвен из команды Аль-Ахли Джидда забивает с точки!
    • 42'
      Mohammad Moradmand сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Raphael бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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