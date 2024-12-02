Тур: 6.
2:2
Конец матча
0'
0:1
42' ГолRaphael I
1:1
45' ПенальтиТони Айвен
1:2
51' ГолЭслами Мохаммедхоссейн
64' Желтая карточкаArash Rezavand
70' Желтая карточкаЗакипур Милад
73' Желтая карточкаЯслам Саад
81' Красная карточкаЭслами Мохаммедхоссейн
83' Желтая карточкаZobeir Niknafs
83' Желтая карточкаХоссейни Хоссейн
2:2
86' ПенальтиТони Айвен
90'+12
Ход матча
42'
0:1
45'
1:1
51'
64'
70'
73'
83'
83'
86'
2:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
11 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
532 Количество передач 239
-
69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
16
Менди
Эдуар
27
Мажраши
Али
31
Яслам
Саад
79
Кесси
Франк
99
Тони
Айвен
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
27 Мажраши АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Яслам СаадЗащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Raphael IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Какута ГаэльНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pitso Mosimane
История личных встреч
Аль-Ахли Джидда
Эстеглаль Тегеран
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
4
0.5
Среднее время на гол
22
180
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
2.5
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
36
77
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Ахли Джидда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|4 (2)
|0.67
|Марез Рияд
|3
|0.5
|Аль-Бураикан Фирас
|2
|0.33
|Фирмино Роберто
|2
|0.33
|Ибаньес Рожер
|1
|0.17
|Кесси Франк
|1
|0.17
|Вейга Габриэль
|1
|0.17
|Аль-Джухани Зияд
|0
|0
Эстеглаль Тегеран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Резаэян Рамин
|1
|0.17
|Arash Rezavand
|1
|0.17
|Raphael I
|1
|0.17
|Эслами Мохаммедхоссейн
|1
|0.17
|Mohammad Moradmand
|0
|0
|Мохаммади Мехрдад
|0
|0
|Джалали Аболфазл
|0
|0
Карточки
Аль-Ахли Джидда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мажраши Али
|2
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
|Аль-Аммар Абдуллах Халид
|1
|0
|Альнабит Сумайхан
|1
|0
|Ибаньес Рожер
|1
|0
|Аль-Хамад Фахд
|1
|0
|Яслам Саад
|1
|0
|Аль-Санби Абдулрахман
|1
|0
Эстеглаль Тегеран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чешми Рузбех
|3
|0
|Эслами Мохаммедхоссейн
|1
|1
|Zobeir Niknafs
|2
|0
|Хоссейни Хоссейн
|1
|0
|Arash Rezavand
|1
|0
|Mohammad Moradmand
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Закипур Милад
|1
|0
|Фаллах Саман
|1
|0
|Замани Аболфазл
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Ахли Джидда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эстеглаль Тегеран
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Аль-Ахли Джидда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эстеглаль Тегеран
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
2
Аль-Ахли Джидда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Эстеглаль Тегеран
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
67%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
15
5
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
2
40%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
1
7%
2
40%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Ахли Джидда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аль-Ахли Джидда - Аль-Вахда Мекка 1:0 Аль-Айн - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Фейха - Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Раед Бурайда 2:0
Аль-Ахли Джидда - Аль-Шорта 5:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Райян - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Халидж - Аль-Ахли Джидда 0:3 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Васль - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Кадисия Эль-Хубар - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Джандал 1:2 Аль-Ахли Джидда - Дамак 4:2 Аль-Ахли Джидда - Персеполис 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Хиляль Омдурман - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Оруба Эль-Джауф 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Омдурман 0:1
Эстеглаль Тегеран
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстеглаль Тегеран - Пахтакор 0:0 Эстеглаль Тегеран - Мес Рафсанжан 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Эстеглаль Тегеран 3:0 Эстеглаль Тегеран - Тракторсази 0:2
Хеибар - Эстеглаль Тегеран 3:1 Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Эстеглаль Тегеран - Зоб Ахан 0:3 Хавадар - Эстеглаль Тегеран 1:2 Аль-Садд - Эстеглаль Тегеран 2:0 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:1 Нассаджи Мазандаран - Эстеглаль Тегеран 2:2 Эстеглаль Тегеран - Аль-Гарафа 3:0 Эстеглаль Хузестан - Эстеглаль Тегеран 1:0 Эстеглаль Тегеран - Малаван 2:2 Шамс Азар - Эстеглаль Тегеран 1:2 Пайкан - Эстеглаль Тегеран 0:2 Эстеглаль Тегеран - Сирьян 1:0 Нассаджи Мазандаран - Эстеглаль Тегеран 0:0 Эстеглаль Тегеран - Фулад Хузестан 1:0 Эстеглаль Тегеран - Зоб Ахан 2:1
Результаты матчей
Аль-Ахли Джидда
Эстеглаль Тегеран
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Аль-Ахли Джидда
Эстеглаль Тегеран
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
15
15
15
15
Запад
Запад
Запад
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|7 (1)
|Йокогама Ф-Маринос
|Лопес Андерсон
|5 (1)
|Шанхай Порт
|Варгас Матиас
|5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4 (1)
|Аль-Гарафа
|Сано Сейду
|1 3
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|4
|Шанхай Шеньхуа
|Жоау Карлуш
|3
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|3
|Централ Кост Маринерс
|Кальтак Брайан
|3