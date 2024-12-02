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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 6.
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Садд
Прогнозы 122
Аль-Наср Эр-Рияд 89.3% (109)
X 9% (11)
Аль-Садд 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Наср Эр-Рияд
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24
Бенто
Крепски
2
Аль-Ганам
Султан
27
Лапорт
Эмерик
78
Алавжами
Али
83
Аль-Наджи
Салем
29
Гариб
Абдуррахман
11
Брозович
Марсело
94
Талиска
Андерсон
20
Габриэл
Анжело
10
Мане
Садио
17
Аль-Хайбари
Абдулла
22
Баршам
Мешаал
5
Сальман
Тарек
16
Хухи
Буалем
29
Саисс
Ромен
6
Отавио
Пауло
77
Аталь
Юсеф
4
Камара
Мохамед
7
Ваад
Мохаммед
14
Машааль
Мустафа
17
Гонсалес
Кристо
84
Афиф
Акрам
Аль-Наср Эр-Рияд
4-2-3-1
Аль-Садд
4-4-1-1

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Садд

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧА
1:2
ЛЧА
3:1
ЛЧА
1:1
ЛЧА
2:2
ЛЧА
3:1
ЛЧА
2:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Среднее время на гол

38
67

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 4 0.8
Талиска Андерсон 2 0.4
Аль-Ганам Султан 1 0.2
Габриэл Анжело 1 0.2
Уэсли Лопес 1 0.2
Мане Садио 1 0.2
Лапорт Эмерик 1 0.2
Отавио Эдмилсон 0 0
Гариб Абдуррахман 0 0
Симакан Мохамед 0 0
Аль-Садд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афиф Акрам 2 (1) 0.4
Саисс Ромен 1 0.2
Урибе Матеус 1 0.2
Отавио Пауло 1 0.2
Хухи Буалем 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Наджи Салем 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Аль-Бушайль Наваф 1 0
Аль-Садд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальман Тарек 2 0
Саисс Ромен 1 0
Гонсалес Кристо 1 0
Афиф Акрам 1 0
Мухика Рафаэль 1 0
Ро-Ро Педро Мигел 1 0
Али-Абдуллатиф Нашим 1 0
Ваад Мохаммед 1 0
Камара Мохамед 1 0
Аль-Язиди Абдулла 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аль-Садд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Аль-Садд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
2
40%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
3
60%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Кадисия Эль-Хубар 1:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 5:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:1 Аль-Хулуд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:3 Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4
Аль-Садд
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аль-Садд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хор - Аль-Садд 2:5 Аль-Васль - Аль-Садд 1:1 Аль-Садд - Аль-Райян 2:1
Аль-Вакра - Аль-Садд 0:3 Аль-Садд - Персеполис 1:0 Аль-Садд - Аль-Шахания 4:2 Аль-Садд - Эстеглаль Тегеран 2:0 Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 5:1 Аль-Айн - Аль-Садд 1:1 Аль-Садд - Умм-Салаль 1:3 Аль-Садд - Аль-Араби 5:0 СК Катар - Аль-Садд 1:5 Аль-Шамаль - Аль-Садд 2:1 Аль-Садд - Эль Исмайли 1:0 Альмерия - Аль-Садд 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Аль-Садд - Орландо Пайретс 3:2 Аль-Садд - Манчестер 62 8:0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Садд

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Садд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 1:2 6 5 0 1 13 - 5 15
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 5 4 1 0 17 - 6 13
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 5 4 1 0 12 - 4 13
4.
Аль-Васль
 1:1 6 3 2 1 8 - 6 11
5.
Аль-Садд
 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Эстеглаль Тегеран
 2:1 6 2 1 3 5 - 7 7
7.
Персеполис
 6 1 3 2 5 - 6 6
8.
Аль-Райян
 1:1 6 1 2 3 6 - 9 5
9.
Аль-Гарафа
 5 1 1 3 7 - 11 4
10.
Пахтакор
 5 0 3 2 1 - 3 3
11.
Аль-Шорта
 6 0 2 4 4 - 16 2
12.
Аль-Айн
 5 0 1 4 9 - 17 1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Садд
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 0 6
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Аль-Ахли Джидда
 1:2 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Персеполис
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Эстеглаль Тегеран
 2:1 3 1 1 1 3 - 1 4
7.
Аль-Гарафа
 3 1 0 2 6 - 7 3
8.
Аль-Шорта
 3 0 2 1 2 - 4 2
9.
Аль-Васль
 1:1 3 0 2 1 2 - 4 2
10.
Аль-Айн
 3 0 1 2 6 - 8 1
11.
Аль-Райян
 1:1 3 0 1 2 3 - 6 1
12.
Пахтакор
 2 0 0 2 0 - 2 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Васль
 1:1 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Аль-Ахли Джидда
 1:2 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 2 1 0 9 - 6 7
5.
Аль-Райян
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Эстеглаль Тегеран
 2:1 3 1 0 2 2 - 6 3
7.
Пахтакор
 3 0 3 0 1 - 1 3
8.
Аль-Садд
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Аль-Гарафа
 2 0 1 1 1 - 4 1
10.
Персеполис
 3 0 1 2 1 - 3 1
11.
Аль-Айн
 2 0 0 2 3 - 9 0
12.
Аль-Шорта
 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 7 (1)
Йокогама Ф-Маринос Лопес Андерсон 5 (1)
Шанхай Порт Варгас Матиас 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Гарафа Сано Сейду 1 3
Шанхай Шеньхуа Жоау Карлуш 3
Шаньдун Тайшань Кризан 3
Аль-Райян Шехата Хазем 3
Централ Кост Маринерс Кальтак Брайан 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Садд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2024, осталось 7 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 122
    Аль-Наср Эр-Рияд 89.3% (109)
    X 9% (11)
    Аль-Садд 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Садд
    1.55
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    Где смотреть матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Садд онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Садд

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    89.5% (111)
    Ничья
    8.9% (11)
    Аль-Садд
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (70)
    Меньше
    36.36% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    67.27% (74)
    Нет
    32.73% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    41.1% (51)
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    21% (26)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    8.9% (11)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    7.3% (9)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    1:1 Ничья
    4% (5)
    3:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    1.6% (2)
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    Аль-Садд
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