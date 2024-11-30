Тур: 6.
Позже
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Садд
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Среднее время на гол
38
67
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|4
|0.8
|Талиска Андерсон
|2
|0.4
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.2
|Габриэл Анжело
|1
|0.2
|Уэсли Лопес
|1
|0.2
|Мане Садио
|1
|0.2
|Лапорт Эмерик
|1
|0.2
|Отавио Эдмилсон
|0
|0
|Гариб Абдуррахман
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Аль-Садд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афиф Акрам
|2 (1)
|0.4
|Саисс Ромен
|1
|0.2
|Урибе Матеус
|1
|0.2
|Отавио Пауло
|1
|0.2
|Хухи Буалем
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Наджи Салем
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|1
|0
Аль-Садд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальман Тарек
|2
|0
|Саисс Ромен
|1
|0
|Гонсалес Кристо
|1
|0
|Афиф Акрам
|1
|0
|Мухика Рафаэль
|1
|0
|Ро-Ро Педро Мигел
|1
|0
|Али-Абдуллатиф Нашим
|1
|0
|Ваад Мохаммед
|1
|0
|Камара Мохамед
|1
|0
|Аль-Язиди Абдулла
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аль-Садд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Аль-Садд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
2
40%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
3
60%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Кадисия Эль-Хубар 1:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 5:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:1 Аль-Хулуд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:3 Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4
Аль-Садд
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аль-Садд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хор - Аль-Садд 2:5 Аль-Васль - Аль-Садд 1:1 Аль-Садд - Аль-Райян 2:1
Аль-Вакра - Аль-Садд 0:3 Аль-Садд - Персеполис 1:0 Аль-Садд - Аль-Шахания 4:2 Аль-Садд - Эстеглаль Тегеран 2:0 Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 5:1 Аль-Айн - Аль-Садд 1:1 Аль-Садд - Умм-Салаль 1:3 Аль-Садд - Аль-Араби 5:0 СК Катар - Аль-Садд 1:5 Аль-Шамаль - Аль-Садд 2:1 Аль-Садд - Эль Исмайли 1:0 Альмерия - Аль-Садд 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Аль-Садд - Орландо Пайретс 3:2 Аль-Садд - Манчестер 62 8:0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Садд
Точный счет
2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Садд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
14
14
Запад
Запад
Запад
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|7 (1)
|Йокогама Ф-Маринос
|Лопес Андерсон
|5 (1)
|Шанхай Порт
|Варгас Матиас
|5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4 (1)
|Аль-Гарафа
|Сано Сейду
|1 3
|Шанхай Шеньхуа
|Жоау Карлуш
|3
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|3
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|3
|Централ Кост Маринерс
|Кальтак Брайан
|3
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Садд
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
93.5% (43)
Ничья
6.5% (3)
Аль-Садд
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.22% (28)
Меньше
37.78% (17)
Обе команды забьют
Да
64.44% (29)
Нет
35.56% (16)
Популярный счёт
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
43.5% (20)
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
23.9% (11)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
13% (6)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
10.9% (5)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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