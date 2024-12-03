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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 6.
Централ Кост Маринерс
0:3
Первый тайм: 40'
Йокогама Ф-Маринос
0'
0:1
6' Гол
Иноуэ Кента
0:2
30' Гол
Иноуэ Кента
0:3
36' Гол
Лопес Андерсон

Ход матча

6'
0:1
Иноуэ Кента
(Лопес Андерсон)
30'
0:2
Иноуэ Кента
36'
0:3
Лопес Андерсон
(Ян III)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Централ Кост Маринерс
Ничья
Йокогама Ф-Маринос
4.30
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40
Dylan
Peraic-Cullen
15
Роу
Сторм
3
Кальтак
Брайан
33
Полл
Натан
12
Маурагис
Лукас
10
Брито
Микаель
8
Маккалмонт
Алфи
16
Harrison
Steele
11
Фейхао
Витор
9
Куол
Алоу
99
Эдмондсон
Райан
21
Иикура
Хироки
27
Мацубара
Кен
15
Камидзима
Такуми
5
Дуду
VII
2
Нагато
Кацуя
13
Коике
Рюта
9
Нисимура
Такума
28
Ямане
Рику
11
Ян
III
10
Лопес
Андерсон
17
Иноуэ
Кента
Централ Кост Маринерс
4-4-2
Йокогама Ф-Маринос
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брито Микаель 2 (1) 0.33
Bailey Brandtman 2 0.33
Маурагис Лукас 1 0.17
Nicholas Duarte 1 0.17
Sabit James 1 0.17
Маккалмонт Алфи 0 0
Куол Алоу 0 0
Трапп Брэд 0 0
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Андерсон 5 (2) 0.83
Иноуэ Кента 3 0.5
Ян III 2 0.33
Элбер Жозе 2 0.33
Нисимура Такума 2 0.33
Мидзунума Кота 1 0.17
Ватанабэ Кота 1 0.17
Уэнака Асахи 1 0.17
Дуду VII 0 0
Камидзима Такуми 0 0
Като Хиджири 0 0
Като Рен 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальтак Брайан 3 0
Павлесик Адам 0 1
Эдмондсон Райан 1 0
Маурагис Лукас 1 0
Брито Микаель 1 0
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуду VII 1 1
Мацубара Кен 1 0
Амано Дзюн 1 0
Коике Рюта 1 0
Камидзима Такуми 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Йокогама Ф-Маринос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Централ Кост Маринерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Йокогама Ф-Маринос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
10
Централ Кост Маринерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Йокогама Ф-Маринос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

3
15

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Пропущено

9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
100%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

8
15
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
3
38%
1
7%
61-75
3
38%
5
33%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
15%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Виссел Кобе - Централ Кост Маринерс 3:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 0:3 Централ Кост Маринерс - Шанхай Шеньхуа 2:2
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1 Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сенан Бельмаре - Йокогама Ф-Маринос 2:3 Йокогама Ф-Маринос - Пхохан Стилерс 2:0 Джубило Ивата - Йокогама Ф-Маринос 3:4 Саган Тосу - Йокогама Ф-Маринос 1:2
Йокогама Ф-Маринос - Бурирам Юнайтед 5:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Ред 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Гамба Осака 2:3 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0 Нагоя Грампус - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Нагоя Грампус 1:3 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 1:0 Йокогама Ф-Маринос - Ульсан Хёндэ 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Токио 1:3 Йокогама Ф-Маринос - Ренофа Ямагути 5:1 Санфречче Хиросима - Йокогама Ф-Маринос 6:2 Кванджу - Йокогама Ф-Маринос 7:3 Йокогама Ф-Маринос - Киото Санга 1:2 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 6:1

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Йокогама Ф-Маринос

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

3:2
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
7:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
7:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Йокогама Ф-Маринос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 5 4 1 0 9 - 3 13
2.
Йокогама Ф-Маринос
 3:0 6 4 1 1 19 - 9 13
3.
Кванджу
 5 4 0 1 12 - 6 12
4.
Кавасаки Фронтале
 5 3 0 2 7 - 4 9
5.
Джохор Дарул Такзим
 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Шанхай Шеньхуа
 5 2 1 2 8 - 7 7
7.
Шаньдун Тайшань
 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Шанхай Порт
 5 2 1 2 9 - 11 7
9.
Бурирам Юнайтед
 5 2 1 2 3 - 9 7
10.
Пхохан Стилерс
 5 2 0 3 8 - 9 6
11.
Централ Кост Маринерс
 0:3 6 0 1 5 8 - 16 1
12.
Ульсан Хёндэ
 5 0 0 5 1 - 13 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йокогама Ф-Маринос
 3:0 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
Кванджу
 3 3 0 0 11 - 4 9
3.
Виссел Кобе
 3 3 0 0 7 - 3 9
4.
Шаньдун Тайшань
 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Джохор Дарул Такзим
 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Пхохан Стилерс
 2 2 0 0 7 - 2 6
7.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 6 - 1 6
8.
Шанхай Порт
 2 1 1 0 5 - 4 4
9.
Бурирам Юнайтед
 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Централ Кост Маринерс
 0:3 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
Ульсан Хёндэ
 3 0 0 3 1 - 6 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Виссел Кобе
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Йокогама Ф-Маринос
 3:0 3 1 1 1 8 - 9 4
4.
Кванджу
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Бурирам Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 6 3
6.
Шанхай Порт
 3 1 0 2 4 - 7 3
7.
Джохор Дарул Такзим
 3 0 1 2 3 - 6 1
8.
Шанхай Шеньхуа
 3 0 1 2 2 - 6 1
9.
Шаньдун Тайшань
 2 0 0 2 3 - 6 0
10.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 0 - 7 0
11.
Централ Кост Маринерс
 0:3 3 0 0 3 5 - 9 0
12.
Пхохан Стилерс
 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 7 (1)
Йокогама Ф-Маринос Лопес Андерсон 5 (2)
Шанхай Порт Варгас Матиас 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Гарафа Сано Сейду 1 3
Аль-Райян Шехата Хазем 4
Шанхай Шеньхуа Жоау Карлуш 3
Шаньдун Тайшань Кризан 3
Централ Кост Маринерс Кальтак Брайан 3
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Централ Кост Маринерс
Ничья
Йокогама Ф-Маринос
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Йокогама Ф-Маринос
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