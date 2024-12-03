Тур: 6.
0:3
Первый тайм: 40'
Ход матча
6'
0:1
30'
0:2
36'
0:3
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 6
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
15
Роу
Сторм
33
Полл
Натан
11
Фейхао
Витор
27
Мацубара
Кен
5
Дуду
VII
13
Коике
Рюта
28
Ямане
Рику
11
Ян
III
17
Иноуэ
Кента
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
- Защитник
-
33 Полл НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фейхао ВиторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
5 Смит НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
42 Rocco Smith
-
-
36 Haine Eames
-
17 Sabit James
-
Главный тренер: Джексон Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Мацубара КенЗащитник
- Защитник
-
5 ДудуЗащитник
- Защитник
-
13 Коике РютаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Ямане РикуПолузащитник
-
11 ЯнНападающий
- Нападающий
-
17 Иноуэ КентаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Като ХиджириЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Амано ДзюнПолузащитник
-
14 Уэнака АсахиПолузащитник
-
23 Мияичи РиоНападающий
-
-
49 Justin Homma
-
Главный тренер: Джон Хатчинсон
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брито Микаель
|2 (1)
|0.33
|Bailey Brandtman
|2
|0.33
|Маурагис Лукас
|1
|0.17
|Nicholas Duarte
|1
|0.17
|Sabit James
|1
|0.17
|Маккалмонт Алфи
|0
|0
|Куол Алоу
|0
|0
|Трапп Брэд
|0
|0
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Андерсон
|5 (2)
|0.83
|Иноуэ Кента
|3
|0.5
|Ян III
|2
|0.33
|Элбер Жозе
|2
|0.33
|Нисимура Такума
|2
|0.33
|Мидзунума Кота
|1
|0.17
|Ватанабэ Кота
|1
|0.17
|Уэнака Асахи
|1
|0.17
|Дуду VII
|0
|0
|Камидзима Такуми
|0
|0
|Като Хиджири
|0
|0
|Като Рен
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальтак Брайан
|3
|0
|Павлесик Адам
|0
|1
|Эдмондсон Райан
|1
|0
|Маурагис Лукас
|1
|0
|Брито Микаель
|1
|0
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуду VII
|1
|1
|Мацубара Кен
|1
|0
|Амано Дзюн
|1
|0
|Коике Рюта
|1
|0
|Камидзима Такуми
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Йокогама Ф-Маринос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Централ Кост Маринерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Йокогама Ф-Маринос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
10
Централ Кост Маринерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Йокогама Ф-Маринос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
3
15
Голы по времени матча
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Пропущено
9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
100%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
8
15
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
3
38%
1
7%
61-75
3
38%
5
33%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
15%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Виссел Кобе - Централ Кост Маринерс 3:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 0:3 Централ Кост Маринерс - Шанхай Шеньхуа 2:2
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1 Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сенан Бельмаре - Йокогама Ф-Маринос 2:3 Йокогама Ф-Маринос - Пхохан Стилерс 2:0 Джубило Ивата - Йокогама Ф-Маринос 3:4 Саган Тосу - Йокогама Ф-Маринос 1:2
Йокогама Ф-Маринос - Бурирам Юнайтед 5:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Ред 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Гамба Осака 2:3 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0 Нагоя Грампус - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Нагоя Грампус 1:3 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 1:0 Йокогама Ф-Маринос - Ульсан Хёндэ 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Токио 1:3 Йокогама Ф-Маринос - Ренофа Ямагути 5:1 Санфречче Хиросима - Йокогама Ф-Маринос 6:2 Кванджу - Йокогама Ф-Маринос 7:3 Йокогама Ф-Маринос - Киото Санга 1:2 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 6:1
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Йокогама Ф-Маринос
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
3:2
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
7:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
7:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Йокогама Ф-Маринос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|3:0
|6
|4
|1
|1
|19 - 9
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|5.
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|3 - 9
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|11.
|0:3
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|12.
|5
|0
|0
|5
|1 - 13
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|3
|3
|0
|0
|11 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|11 - 4
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|8.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|0:3
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|3:0
|3
|1
|1
|1
|8 - 9
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|7.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|8.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|9.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|11.
|0:3
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|7 (1)
|Йокогама Ф-Маринос
|Лопес Андерсон
|5 (2)
|Шанхай Порт
|Варгас Матиас
|5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4 (1)
|Аль-Гарафа
|Сано Сейду
|1 3
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|4
|Шанхай Шеньхуа
|Жоау Карлуш
|3
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|3
|Централ Кост Маринерс
|Кальтак Брайан
|3