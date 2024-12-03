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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 6.
Централ Кост Маринерс
0:4
Конец матча
Йокогама Ф-Маринос
0'
0:1
6' Гол
Иноуэ Кента
0:2
30' Гол
Иноуэ Кента
0:3
36' Гол
Лопес Андерсон
40' Желтая карточка
Камидзима Такуми
46' Желтая карточка
Теохарус Кристиан
55' Желтая карточка
Нагато Кацуя
0:4
70' Гол
Амано Дзюн
75' Желтая карточка
Коике Рюта
90'+4

Ход матча

6'
0:1
Иноуэ Кента
(Лопес Андерсон)
30'
0:2
Иноуэ Кента
36'
0:3
Лопес Андерсон
(Ян III)
40'
 
Камидзима Такуми
45'
Bailey Brandtman
Эдмондсон Райан
 
46'
Haine Eames
Брито Микаель
 
46'
Теохарус Кристиан
Фейхао Витор
 
46'
Теохарус Кристиан
 
55'
 
Нагато Кацуя
61'
Sabit James
Маккалмонт Алфи
 
63'
 
Амано Дзюн
Ямане Рику
64'
 
Мияичи Рио
Иноуэ Кента
70'
0:4
Амано Дзюн
75'
 
Мидзунума Кота
Мияичи Рио
75'
 
Уэнака Асахи
Нисимура Такума
75'
 
Коике Рюта
76'
Sasha Kuzevski
Куол Алоу
 
79'
 
Като Хиджири
Нагато Кацуя

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 10
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 392 Количество передач 719
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Dylan
Peraic-Cullen
15
Роу
Сторм
3
Кальтак
Брайан
33
Полл
Натан
12
Маурагис
Лукас
10
Брито
Микаель
8
Маккалмонт
Алфи
16
Harrison
Steele
11
Фейхао
Витор
9
Куол
Алоу
99
Эдмондсон
Райан
21
Иикура
Хироки
27
Мацубара
Кен
15
Камидзима
Такуми
5
Дуду
VII
2
Нагато
Кацуя
13
Коике
Рюта
9
Нисимура
Такума
28
Ямане
Рику
11
Ян
III
10
Лопес
Андерсон
17
Иноуэ
Кента
Централ Кост Маринерс
4-4-2
Йокогама Ф-Маринос
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брито Микаель 2 (1) 0.33
Bailey Brandtman 2 0.33
Маурагис Лукас 1 0.17
Nicholas Duarte 1 0.17
Sabit James 1 0.17
Маккалмонт Алфи 0 0
Куол Алоу 0 0
Трапп Брэд 0 0
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Андерсон 6 (2) 1
Иноуэ Кента 3 0.5
Ян III 2 0.33
Элбер Жозе 2 0.33
Нисимура Такума 2 0.33
Мидзунума Кота 1 0.17
Амано Дзюн 1 0.17
Ватанабэ Кота 1 0.17
Уэнака Асахи 1 0.17
Дуду VII 0 0
Камидзима Такуми 0 0
Като Хиджири 0 0
Като Рен 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальтак Брайан 3 0
Павлесик Адам 0 1
Теохарус Кристиан 1 0
Эдмондсон Райан 1 0
Маурагис Лукас 1 0
Брито Микаель 1 0
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуду VII 1 1
Коике Рюта 2 0
Камидзима Такуми 2 0
Мацубара Кен 1 0
Амано Дзюн 1 0
Нагато Кацуя 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Йокогама Ф-Маринос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Централ Кост Маринерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Йокогама Ф-Маринос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
10
Централ Кост Маринерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Йокогама Ф-Маринос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

3
15

Голы по времени матча

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
2
67%
2
22%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Пропущено

9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
100%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

8
19
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
13%
5
26%
31-45
1
13%
3
16%
46-60
3
38%
2
11%
61-75
3
38%
5
26%
76-90

Пропущено

17
10
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
18%
2
20%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
20%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
3
18%
3
30%
61-75
3
18%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Виссел Кобе - Централ Кост Маринерс 3:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 0:3 Централ Кост Маринерс - Шанхай Шеньхуа 2:2
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1 Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сенан Бельмаре - Йокогама Ф-Маринос 2:3 Йокогама Ф-Маринос - Пхохан Стилерс 2:0 Джубило Ивата - Йокогама Ф-Маринос 3:4 Саган Тосу - Йокогама Ф-Маринос 1:2
Йокогама Ф-Маринос - Бурирам Юнайтед 5:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Ред 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Гамба Осака 2:3 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0 Нагоя Грампус - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Нагоя Грампус 1:3 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 1:0 Йокогама Ф-Маринос - Ульсан Хёндэ 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Токио 1:3 Йокогама Ф-Маринос - Ренофа Ямагути 5:1 Санфречче Хиросима - Йокогама Ф-Маринос 6:2 Кванджу - Йокогама Ф-Маринос 7:3 Йокогама Ф-Маринос - Киото Санга 1:2 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 6:1

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Йокогама Ф-Маринос

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

3:2
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
7:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

3:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
7:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Йокогама Ф-Маринос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йокогама Ф-Маринос
 6 4 1 1 20 - 9 13
2.
Виссел Кобе
 1:2 6 4 1 1 10 - 5 13
3.
Кванджу
 5 4 0 1 12 - 6 12
4.
Кавасаки Фронтале
 5 3 0 2 7 - 4 9
5.
Пхохан Стилерс
 2:1 6 3 0 3 10 - 10 9
6.
Джохор Дарул Такзим
 5 2 1 2 9 - 6 7
7.
Шанхай Шеньхуа
 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Шаньдун Тайшань
 5 2 1 2 9 - 9 7
9.
Шанхай Порт
 5 2 1 2 9 - 11 7
10.
Бурирам Юнайтед
 5 2 1 2 3 - 9 7
11.
Централ Кост Маринерс
 6 0 1 5 8 - 17 1
12.
Ульсан Хёндэ
 5 0 0 5 1 - 13 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йокогама Ф-Маринос
 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
Кванджу
 3 3 0 0 11 - 4 9
3.
Пхохан Стилерс
 2:1 3 3 0 0 9 - 3 9
4.
Виссел Кобе
 1:2 3 3 0 0 7 - 3 9
5.
Шаньдун Тайшань
 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
Джохор Дарул Такзим
 2 2 0 0 6 - 0 6
7.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 6 - 1 6
8.
Шанхай Порт
 2 1 1 0 5 - 4 4
9.
Бурирам Юнайтед
 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Централ Кост Маринерс
 3 0 1 2 3 - 8 1
12.
Ульсан Хёндэ
 3 0 0 3 1 - 6 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Виссел Кобе
 1:2 3 1 1 1 3 - 2 4
3.
Йокогама Ф-Маринос
 3 1 1 1 9 - 9 4
4.
Кванджу
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Бурирам Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 6 3
6.
Шанхай Порт
 3 1 0 2 4 - 7 3
7.
Джохор Дарул Такзим
 3 0 1 2 3 - 6 1
8.
Шанхай Шеньхуа
 3 0 1 2 2 - 6 1
9.
Шаньдун Тайшань
 2 0 0 2 3 - 6 0
10.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 0 - 7 0
11.
Централ Кост Маринерс
 3 0 0 3 5 - 9 0
12.
Пхохан Стилерс
 2:1 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 7 (1)
Йокогама Ф-Маринос Лопес Андерсон 6 (2)
Шанхай Порт Варгас Матиас 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Гарафа Сано Сейду 1 3
Аль-Райян Шехата Хазем 4
Шанхай Шеньхуа Жоау Карлуш 3
Шаньдун Тайшань Кризан 3
Централ Кост Маринерс Кальтак Брайан 3
Весь список
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