Тур: 6.
2:1
Второй тайм: 62'
Ход матча
13'
1:0
20'
2:0
34'
2:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
34
Ли
Гю-Бек
26
Ли
Тхэ-Сок
16
Хан
Чхан-Хи
8
Oberdan
81
Кикути
Рюхо
14
Юруки
Коя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ли Гю-БекЗащитник
-
26 Ли Тхэ-СокЗащитник
- Полузащитник
-
16 Хан Чхан-ХиПолузащитник
-
8 OberdanПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 In-Gu HwangВратарь
- Защитник
-
11 Чо Сон-ЧжунЗащитник
-
27 Джанг Дже-ХиПолузащитник
-
89 Ким Мен ЧжунНападающий
-
77 Wanderson I
-
23 Ли Дон-Хеп
-
55 Чхве Хен Вун
-
-
18 Кан Хен-Чжэ
-
70 Хван Со Ун
-
88 Ким Дон Чжин
-
Главный тренер: Пак Тэ-Ха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
81 Кикути РюхоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Юруки КояНападающий
- Запасные игроки
-
21 Араи СётаВратарь
-
15 Yuki HondaЗащитник
-
19 Хацусэ РёЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
60 Taiga Kameda
-
-
Главный тренер: Йосида Тацума
Бомбардиры внутри турнира
Пхохан Стилерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Жоржи
|2
|0.33
|Wanderson I
|2
|0.33
|Хан Чхан-Хи
|2
|0.33
|Джанг Дже-Хи
|1
|0.17
|Yun-sang Hong
|1
|0.17
|Oberdan
|1
|0.17
|Ким Ин-Сон
|1
|0.17
|Sung-Dong Baek
|0
|0
|Ан Чжа-Чжун
|0
|0
Виссел Кобе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миясиро Тайсэй
|4 (1)
|0.67
|Сасаки Даидзю
|3 (1)
|0.5
|Сакаи Готоку
|1
|0.17
|Кикути Рюхо
|1
|0.17
|Огихара Тагахиро
|0
|0
|Иванами Такуя
|0
|0
|Муто Йосинори
|0
|0
|Yuya Kuwasaki
|0
|0
Карточки
Пхохан Стилерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ким Чжон-У
|1
|0
|Чжон Мин-Гван
|1
|0
|Син Кван-Хун
|1
|0
|Юн Пхен-Гук
|1
|0
|Хан Чхан-Хи
|1
|0
|Ли Тхэ-Сок
|1
|0
|Ли Гю-Бек
|1
|0
|Кан Хен-Чжэ
|1
|0
|Ли Дон-Хеп
|1
|0
Виссел Кобе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огихара Тагахиро
|1
|0
|Миясиро Тайсэй
|1
|0
|Тулер Матеус
|1
|0
|Кикути Рюхо
|1
|0
Результаты матчей
Пхохан Стилерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Виссел Кобе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Пхохан Стилерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Виссел Кобе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
7
Пхохан Стилерс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Виссел Кобе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
7
Голы по времени матча
Забито
7
2
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
4
57%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
25%
4
44%
46-60
4
50%
1
11%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пхохан Стилерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 3:1 Йокогама Ф-Маринос - Пхохан Стилерс 2:0 Канвон - Пхохан Стилерс 1:0 Пхохан Стилерс - Кимчхон Санму 0:3
Пхохан Стилерс - Шаньдун Тайшань 4:2 Сеул - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:2 Бурирам Юнайтед - Пхохан Стилерс 1:0 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 1:1 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 1:1 Пхохан Стилерс - Шанхай Порт 3:0 Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:0 Пхохан Стилерс - Канвон 2:1 Шанхай Шеньхуа - Пхохан Стилерс 4:1 Кванджу - Пхохан Стилерс 2:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 5:4 Пхохан Стилерс - Чеджу Юнайтед 2:1 Пхохан Стилерс - Тэгу 1:2 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 2:2 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 2:1
Виссел Кобе
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Касива Рейсол - Виссел Кобе 1:1 Виссел Кобе - Централ Кост Маринерс 3:2 Гамба Осака - Виссел Кобе 0:1 Токио Верди - Виссел Кобе 1:1
Виссел Кобе - Кванджу 2:0 Виссел Кобе - Джубило Ивата 2:0 Виссел Кобе - Киото Санга 2:1 Ульсан Хёндэ - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Токио 0:2 Киото Санга - Виссел Кобе 2:3 Виссел Кобе - Шаньдун Тайшань 2:1 Виссел Кобе - Урава Ред 1:0 Касима Антлерс - Виссел Кобе 0:3 Альбирекс Ниигата - Виссел Кобе 2:3 Бурирам Юнайтед - Виссел Кобе 0:0 Виссел Кобе - Серезо Осака 2:1 Ависпа Фукуока - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Саган Тосу 2:0 Касива Рейсол - Виссел Кобе 0:1 Виссел Кобе - Гамба Осака 2:2
Результаты матчей
Пхохан Стилерс
Виссел Кобе
Точный счет
3:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Пхохан Стилерс
Виссел Кобе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
41
23
14
14
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|20 - 9
|13
|2.
|1:2
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|5.
|2:1
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|6.
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|3 - 9
|7
|11.
|6
|0
|1
|5
|8 - 17
|1
|12.
|5
|0
|0
|5
|1 - 13
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|11 - 4
|9
|3.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|4.
|1:2
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|5.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|8.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|9 - 9
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|7.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|8.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|9.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|11.
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|12.
|2:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|7 (1)
|Йокогама Ф-Маринос
|Лопес Андерсон
|6 (2)
|Шанхай Порт
|Варгас Матиас
|5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4 (1)
|Аль-Гарафа
|Сано Сейду
|1 3
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|4
|Шанхай Шеньхуа
|Жоау Карлуш
|3
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|3
|Централ Кост Маринерс
|Кальтак Брайан
|3