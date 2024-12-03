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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 6.
Пхохан Стилерс
2:1
Второй тайм: 62'
Виссел Кобе
0'
1:0
13' Гол
Хан Чхан-Хи
2:0
20' Гол
Ким Ин-Сон
2:1
34' Пенальти
Сасаки Даидзю

Ход матча

13'
Хан Чхан-Хи
(Sung-Dong Baek)
1:0
20'
Ким Ин-Сон
(Yun-sang Hong)
2:0
34'
2:1
Сасаки Даидзю
46'
Wanderson I
Ли Тхэ-Сок
 
58'
Кан Хен-Чжэ
Sung-Dong Baek
 
58'
Джанг Дже-Хи
Yun-sang Hong
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пхохан Стилерс
Ничья
Виссел Кобе
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1
Юн
Пхен-Гук
2
Эо
Чжон-Вон
4
Чжон
Мин-Гван
34
Ли
Гю-Бек
26
Ли
Тхэ-Сок
7
Ким
Ин-Сон
16
Хан
Чхан-Хи
8
Oberdan
37
Yun-sang
Hong
10
Sung-Dong
Baek
9
Луис
Жоржи
50
Оби
Пауэлл
Обинна
23
Хиросе
Рикуто
55
Иванами
Такуя
81
Кикути
Рюхо
44
Хидака
Митсуки
96
Ямагути
Хотару
25
Yuya
Kuwasaki
30
Kakeru
Yamauchi
2
Иино
Нанасэи
22
Сасаки
Даидзю
14
Юруки
Коя
Пхохан Стилерс
4-4-2
Виссел Кобе
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Пхохан Стилерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Жоржи 2 0.33
Wanderson I 2 0.33
Хан Чхан-Хи 2 0.33
Джанг Дже-Хи 1 0.17
Yun-sang Hong 1 0.17
Oberdan 1 0.17
Ким Ин-Сон 1 0.17
Sung-Dong Baek 0 0
Ан Чжа-Чжун 0 0
Виссел Кобе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миясиро Тайсэй 4 (1) 0.67
Сасаки Даидзю 3 (1) 0.5
Сакаи Готоку 1 0.17
Кикути Рюхо 1 0.17
Огихара Тагахиро 0 0
Иванами Такуя 0 0
Муто Йосинори 0 0
Yuya Kuwasaki 0 0

Карточки

Пхохан Стилерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ким Чжон-У 1 0
Чжон Мин-Гван 1 0
Син Кван-Хун 1 0
Юн Пхен-Гук 1 0
Хан Чхан-Хи 1 0
Ли Тхэ-Сок 1 0
Ли Гю-Бек 1 0
Кан Хен-Чжэ 1 0
Ли Дон-Хеп 1 0
Виссел Кобе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огихара Тагахиро 1 0
Миясиро Тайсэй 1 0
Тулер Матеус 1 0
Кикути Рюхо 1 0

Результаты матчей

Пхохан Стилерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Виссел Кобе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Пхохан Стилерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Виссел Кобе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
7
Пхохан Стилерс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Виссел Кобе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

7
2
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
4
57%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
25%
4
44%
46-60
4
50%
1
11%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пхохан Стилерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 3:1 Йокогама Ф-Маринос - Пхохан Стилерс 2:0 Канвон - Пхохан Стилерс 1:0 Пхохан Стилерс - Кимчхон Санму 0:3
Пхохан Стилерс - Шаньдун Тайшань 4:2 Сеул - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:2 Бурирам Юнайтед - Пхохан Стилерс 1:0 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 1:1 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 1:1 Пхохан Стилерс - Шанхай Порт 3:0 Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:0 Пхохан Стилерс - Канвон 2:1 Шанхай Шеньхуа - Пхохан Стилерс 4:1 Кванджу - Пхохан Стилерс 2:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 5:4 Пхохан Стилерс - Чеджу Юнайтед 2:1 Пхохан Стилерс - Тэгу 1:2 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 2:2 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 2:1
Виссел Кобе
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Касива Рейсол - Виссел Кобе 1:1 Виссел Кобе - Централ Кост Маринерс 3:2 Гамба Осака - Виссел Кобе 0:1 Токио Верди - Виссел Кобе 1:1
Виссел Кобе - Кванджу 2:0 Виссел Кобе - Джубило Ивата 2:0 Виссел Кобе - Киото Санга 2:1 Ульсан Хёндэ - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Токио 0:2 Киото Санга - Виссел Кобе 2:3 Виссел Кобе - Шаньдун Тайшань 2:1 Виссел Кобе - Урава Ред 1:0 Касима Антлерс - Виссел Кобе 0:3 Альбирекс Ниигата - Виссел Кобе 2:3 Бурирам Юнайтед - Виссел Кобе 0:0 Виссел Кобе - Серезо Осака 2:1 Ависпа Фукуока - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Саган Тосу 2:0 Касива Рейсол - Виссел Кобе 0:1 Виссел Кобе - Гамба Осака 2:2

Результаты матчей

Пхохан Стилерс
Виссел Кобе

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Пхохан Стилерс
Виссел Кобе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
4
1
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йокогама Ф-Маринос
 6 4 1 1 20 - 9 13
2.
Виссел Кобе
 1:2 6 4 1 1 10 - 5 13
3.
Кванджу
 5 4 0 1 12 - 6 12
4.
Кавасаки Фронтале
 5 3 0 2 7 - 4 9
5.
Пхохан Стилерс
 2:1 6 3 0 3 10 - 10 9
6.
Джохор Дарул Такзим
 5 2 1 2 9 - 6 7
7.
Шанхай Шеньхуа
 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Шаньдун Тайшань
 5 2 1 2 9 - 9 7
9.
Шанхай Порт
 5 2 1 2 9 - 11 7
10.
Бурирам Юнайтед
 5 2 1 2 3 - 9 7
11.
Централ Кост Маринерс
 6 0 1 5 8 - 17 1
12.
Ульсан Хёндэ
 5 0 0 5 1 - 13 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йокогама Ф-Маринос
 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
Кванджу
 3 3 0 0 11 - 4 9
3.
Пхохан Стилерс
 2:1 3 3 0 0 9 - 3 9
4.
Виссел Кобе
 1:2 3 3 0 0 7 - 3 9
5.
Шаньдун Тайшань
 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
Джохор Дарул Такзим
 2 2 0 0 6 - 0 6
7.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 6 - 1 6
8.
Шанхай Порт
 2 1 1 0 5 - 4 4
9.
Бурирам Юнайтед
 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Централ Кост Маринерс
 3 0 1 2 3 - 8 1
12.
Ульсан Хёндэ
 3 0 0 3 1 - 6 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Виссел Кобе
 1:2 3 1 1 1 3 - 2 4
3.
Йокогама Ф-Маринос
 3 1 1 1 9 - 9 4
4.
Кванджу
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Бурирам Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 6 3
6.
Шанхай Порт
 3 1 0 2 4 - 7 3
7.
Джохор Дарул Такзим
 3 0 1 2 3 - 6 1
8.
Шанхай Шеньхуа
 3 0 1 2 2 - 6 1
9.
Шаньдун Тайшань
 2 0 0 2 3 - 6 0
10.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 0 - 7 0
11.
Централ Кост Маринерс
 3 0 0 3 5 - 9 0
12.
Пхохан Стилерс
 2:1 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 7 (1)
Йокогама Ф-Маринос Лопес Андерсон 6 (2)
Шанхай Порт Варгас Матиас 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Гарафа Сано Сейду 1 3
Аль-Райян Шехата Хазем 4
Шанхай Шеньхуа Жоау Карлуш 3
Шаньдун Тайшань Кризан 3
Централ Кост Маринерс Кальтак Брайан 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Юн Сан Хон уходит с поля. Джанг Дже-Хи выходит вместо него
  • 58'
    Sung-Dong Baek уходит с поля. Кан Хен-Чжэ выходит вместо него
  • 46'
    Tae-Seok Lee уходит с поля. Wanderson выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Г О О О О Л - Сасаки Даидзю из команды Виссел Кобе забивает с точки!
  • 20'
    Юн Сан Хон сделал результативную передачу.
Прогноз на матч от Liveresult
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Пхохан Стилерс
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