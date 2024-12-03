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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 6.
Джохор Дарул Такзим
0:0
Второй тайм: 84'
Бурирам Юнайтед
0'
4' Желтая карточка
Муньис Хуан
13' Красная карточка
Мурило
18' Желтая карточка
Джайдед Супачай
27' Желтая карточка
Сукчиттхаммакул Пхитиват
42' Желтая карточка
Бунматхан Тхиратхон
45' Красная карточка
Бунматхан Тхиратхон
54' Желтая карточка
Этеридж Нейл

Ход матча

4'
Муньис Хуан
 
13'
Мурило
 
18'
 
Джайдед Супачай
27'
 
Сукчиттхаммакул Пхитиват
42'
 
Бунматхан Тхиратхон
45'
 
Бунматхан Тхиратхон
46'
 
Табинас Джефферсон
Сукчиттхаммакул Пхитиват
54'
 
Этеридж Нейл
71'
 
Chrigor
Гуд Кёртис
76'
Обрегон Хорхе
Bergson
 
76'
Heberty
Муньис Хуан
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 1
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Джохор Дарул Такзим
Ничья
Бурирам Юнайтед
4.90
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4.40
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7.20
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
58
Субиаурре
Андони
13
Jun-Heong
Park
23
Паскуаль
Эдди
14
Лоури
Шейн
24
Аррибас
Оскар
11
Мурило
18
Ундабаррена
Икер
30
Инса
Начо
42
Айман
Ариф
20
Муньис
Хуан
9
Bergson
13
Этеридж
Нейл
92
Ким
Мин-Хёк
16
Дугалл
Кеннет
6
Гуд
Кёртис
11
Коолс
Дион
5
Бунматхан
Тхиратхон
23
Чаушич
Горан
10
Криспим
Лукас
27
Сукчиттхаммакул
Пхитиват
7
Bissoli
9
Джайдед
Супачай
Джохор Дарул Такзим
3-4-2-1
Бурирам Юнайтед
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Джохор Дарул Такзим
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айман Ариф 4 0.67
Муньис Хуан 1 0.17
Bergson 1 0.17
Аррибас Оскар 1 0.17
Обрегон Хорхе 1 0.17
Бахарудин Мухамад 1 0.17
Jun-Heong Park 0 0
Фазаил Афик 0 0
Мурило 0 0
Бурирам Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bissoli 2 0.33
Гуд Кёртис 1 0.17
Чаушич Горан 0 0
Хаипракон Сасалак 0 0
Коолс Дион 0 0

Карточки

Джохор Дарул Такзим
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурило 2 1
Муньис Хуан 3 0
Heberty 1 0
Инса Начо 1 0
Паскуаль Эдди 1 0
Ундабаррена Икер 1 0
Аррибас Оскар 1 0
Субиаурре Андони 1 0
Айман Ариф 1 0
Бурирам Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бунматхан Тхиратхон 1 1
Дугалл Кеннет 2 0
Коолс Дион 2 0
Хаипракон Сасалак 0 1
Этеридж Нейл 1 0
Гуд Кёртис 1 0
Джайдед Супачай 1 0
Сукчиттхаммакул Пхитиват 1 0
Chrigor 1 0
Osmar Loss 1 0

Результаты матчей

Джохор Дарул Такзим
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Джохор Дарул Такзим
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
1
Джохор Дарул Такзим
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Шаньдун Тайшань - Джохор Дарул Такзим 1:0 Перак - Джохор Дарул Такзим 0:5 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 3:0 Негери Сембилан - Джохор Дарул Такзим 0:4
Селангор - Джохор Дарул Такзим 0:3 Кванджу - Джохор Дарул Такзим 3:1 Джохор Дарул Такзим - Шанхай Шеньхуа 3:0 Джохор Дарул Такзим - Кучинг Сити 2:1 Келантан Юнайтед - Джохор Дарул Такзим 1:6 Шанхай Порт - Джохор Дарул Такзим 2:2 Джохор Дарул Такзим - Пулау Пенанг 5:0 Джохор Дарул Такзим - Кедах 6:0 ПДРМ ФА - Джохор Дарул Такзим 1:1 Джохор Дарул Такзим - Теренггану 4:0 Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:3 Джохор Дарул Такзим - Паханг 3:0 Куала-Лумпур - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 3:1 Джохор Дарул Такзим - Лайон Сити Сейлорс 4:0 Лайон Сити Сейлорс - Джохор Дарул Такзим 1:2
Бурирам Юнайтед
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Бурирам Юнайтед - Кавасаки Фронтале 0:3 Бурирам Юнайтед - Сукхотай 2:0 Районг - Бурирам Юнайтед 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Бурирам Юнайтед 5:0
Бурирам Юнайтед - Лампхун Уорриор 1:1 Бурирам Юнайтед - Пхохан Стилерс 1:0 Бурирам Юнайтед - Утаи Тани 1:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Бурирам Юнайтед - Прачуап 6:0 Бурирам Юнайтед - Виссел Кобе 0:0 Порт - Бурирам Юнайтед 0:0 Бурирам Юнайтед - Накхонпатхом 3:0 Кхонкэн Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:3 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:5 Бурирам Юнайтед - Бангкок Юнайтед 4:2 Нонгбуа - Бурирам Юнайтед 0:4 Бурирам Юнайтед - Кхонкэн Юнайтед 8:2 Утаи Тани - Бурирам Юнайтед 0:2 Бурирам Юнайтед - Порт 1:1 Накхонпатхом - Бурирам Юнайтед 0:2

Результаты матчей

Джохор Дарул Такзим
Бурирам Юнайтед

Точный счет

3:0
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Джохор Дарул Такзим
Бурирам Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5
1
4
2
3
2.5

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йокогама Ф-Маринос
 6 4 1 1 20 - 9 13
2.
Кванджу
 1:1 6 4 1 1 13 - 7 13
3.
Виссел Кобе
 6 4 1 1 10 - 6 13
4.
Кавасаки Фронтале
 5 3 0 2 7 - 4 9
5.
Пхохан Стилерс
 6 3 0 3 11 - 10 9
6.
Джохор Дарул Такзим
 0:0 6 2 2 2 9 - 6 8
7.
Шанхай Порт
 1:1 6 2 2 2 10 - 12 8
8.
Бурирам Юнайтед
 0:0 6 2 2 2 3 - 9 8
9.
Шанхай Шеньхуа
 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Шаньдун Тайшань
 5 2 1 2 9 - 9 7
11.
Централ Кост Маринерс
 6 0 1 5 8 - 17 1
12.
Ульсан Хёндэ
 5 0 0 5 1 - 13 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йокогама Ф-Маринос
 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
Пхохан Стилерс
 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
Кванджу
 1:1 3 3 0 0 11 - 4 9
4.
Виссел Кобе
 3 3 0 0 7 - 3 9
5.
Джохор Дарул Такзим
 0:0 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
Шаньдун Тайшань
 3 2 1 0 6 - 3 7
7.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 6 - 1 6
8.
Шанхай Порт
 1:1 3 1 2 0 6 - 5 5
9.
Бурирам Юнайтед
 0:0 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Централ Кост Маринерс
 3 0 1 2 3 - 8 1
12.
Ульсан Хёндэ
 3 0 0 3 1 - 6 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Виссел Кобе
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Йокогама Ф-Маринос
 3 1 1 1 9 - 9 4
4.
Кванджу
 1:1 3 1 1 1 2 - 3 4
5.
Бурирам Юнайтед
 0:0 3 1 1 1 2 - 6 4
6.
Шанхай Порт
 1:1 3 1 0 2 4 - 7 3
7.
Джохор Дарул Такзим
 0:0 3 0 1 2 3 - 6 1
8.
Шанхай Шеньхуа
 3 0 1 2 2 - 6 1
9.
Шаньдун Тайшань
 2 0 0 2 3 - 6 0
10.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 0 - 7 0
11.
Централ Кост Маринерс
 3 0 0 3 5 - 9 0
12.
Пхохан Стилерс
 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 7 (1)
Йокогама Ф-Маринос Лопес Андерсон 6 (2)
Шанхай Порт Варгас Матиас 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Гарафа Сано Сейду 1 3
Аль-Райян Шехата Хазем 4
Шанхай Порт Чжэнь Вэй 1 2
Джохор Дарул Такзим Мурило 1 2
Джохор Дарул Такзим Муньис Хуан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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