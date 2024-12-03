Тур: 6.
0:0
Второй тайм: 84'
0'
4' Желтая карточкаМуньис Хуан
13' Красная карточкаМурило
18' Желтая карточкаДжайдед Супачай
27' Желтая карточкаСукчиттхаммакул Пхитиват
42' Желтая карточкаБунматхан Тхиратхон
45' Красная карточкаБунматхан Тхиратхон
54' Желтая карточкаЭтеридж Нейл
Ход матча
4'
13'
18'
54'
71'
76'
76'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 1
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
14
Лоури
Шейн
11
Мурило
30
Инса
Начо
42
Айман
Ариф
20
Муньис
Хуан
9
Bergson
13
Этеридж
Нейл
92
Ким
Мин-Хёк
11
Коолс
Дион
23
Чаушич
Горан
7
Bissoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Лоури ШейнЗащитник
- Защитник
-
11 МурилоЗащитник
- Полузащитник
-
30 Инса НачоПолузащитник
-
42 Айман АрифПолузащитник
-
20 Муньис ХуанПолузащитник
-
9 BergsonНападающий
- Запасные игроки
-
16 Хазми АхмадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 HebertyНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бидольо Гектор
- Основной состав
-
13 Этеридж НейлВратарь
-
92 Ким Мин-ХёкЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коолс ДионЗащитник
- Защитник
-
23 Чаушич ГоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 BissoliНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Chrigor
-
18 Athit Berg
-
-
Главный тренер: Osmar Loss
Бомбардиры внутри турнира
Джохор Дарул Такзим
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айман Ариф
|4
|0.67
|Муньис Хуан
|1
|0.17
|Bergson
|1
|0.17
|Аррибас Оскар
|1
|0.17
|Обрегон Хорхе
|1
|0.17
|Бахарудин Мухамад
|1
|0.17
|Jun-Heong Park
|0
|0
|Фазаил Афик
|0
|0
|Мурило
|0
|0
Бурирам Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bissoli
|2
|0.33
|Гуд Кёртис
|1
|0.17
|Чаушич Горан
|0
|0
|Хаипракон Сасалак
|0
|0
|Коолс Дион
|0
|0
Карточки
Джохор Дарул Такзим
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурило
|2
|1
|Муньис Хуан
|3
|0
|Heberty
|1
|0
|Инса Начо
|1
|0
|Паскуаль Эдди
|1
|0
|Ундабаррена Икер
|1
|0
|Аррибас Оскар
|1
|0
|Субиаурре Андони
|1
|0
|Айман Ариф
|1
|0
Бурирам Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бунматхан Тхиратхон
|1
|1
|Дугалл Кеннет
|2
|0
|Коолс Дион
|2
|0
|Хаипракон Сасалак
|0
|1
|Этеридж Нейл
|1
|0
|Гуд Кёртис
|1
|0
|Джайдед Супачай
|1
|0
|Сукчиттхаммакул Пхитиват
|1
|0
|Chrigor
|1
|0
|Osmar Loss
|1
|0
Результаты матчей
Джохор Дарул Такзим
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Джохор Дарул Такзим
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
1
Джохор Дарул Такзим
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Шаньдун Тайшань - Джохор Дарул Такзим 1:0 Перак - Джохор Дарул Такзим 0:5 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 3:0 Негери Сембилан - Джохор Дарул Такзим 0:4
Селангор - Джохор Дарул Такзим 0:3 Кванджу - Джохор Дарул Такзим 3:1 Джохор Дарул Такзим - Шанхай Шеньхуа 3:0 Джохор Дарул Такзим - Кучинг Сити 2:1 Келантан Юнайтед - Джохор Дарул Такзим 1:6 Шанхай Порт - Джохор Дарул Такзим 2:2 Джохор Дарул Такзим - Пулау Пенанг 5:0 Джохор Дарул Такзим - Кедах 6:0 ПДРМ ФА - Джохор Дарул Такзим 1:1 Джохор Дарул Такзим - Теренггану 4:0 Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:3 Джохор Дарул Такзим - Паханг 3:0 Куала-Лумпур - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 3:1 Джохор Дарул Такзим - Лайон Сити Сейлорс 4:0 Лайон Сити Сейлорс - Джохор Дарул Такзим 1:2
Бурирам Юнайтед
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Бурирам Юнайтед - Кавасаки Фронтале 0:3 Бурирам Юнайтед - Сукхотай 2:0 Районг - Бурирам Юнайтед 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Бурирам Юнайтед 5:0
Бурирам Юнайтед - Лампхун Уорриор 1:1 Бурирам Юнайтед - Пхохан Стилерс 1:0 Бурирам Юнайтед - Утаи Тани 1:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Бурирам Юнайтед - Прачуап 6:0 Бурирам Юнайтед - Виссел Кобе 0:0 Порт - Бурирам Юнайтед 0:0 Бурирам Юнайтед - Накхонпатхом 3:0 Кхонкэн Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:3 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:5 Бурирам Юнайтед - Бангкок Юнайтед 4:2 Нонгбуа - Бурирам Юнайтед 0:4 Бурирам Юнайтед - Кхонкэн Юнайтед 8:2 Утаи Тани - Бурирам Юнайтед 0:2 Бурирам Юнайтед - Порт 1:1 Накхонпатхом - Бурирам Юнайтед 0:2
Результаты матчей
Джохор Дарул Такзим
Бурирам Юнайтед
Точный счет
3:0
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Джохор Дарул Такзим
Бурирам Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
23
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|20 - 9
|13
|2.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|7.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|8.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|3 - 9
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|11.
|6
|0
|1
|5
|8 - 17
|1
|12.
|5
|0
|0
|5
|1 - 13
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|3.
|1:1
|3
|3
|0
|0
|11 - 4
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|5.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|7.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|8.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|9.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|9 - 9
|4
|4.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|6.
|1:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|7.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|8.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|9.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|11.
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|7 (1)
|Йокогама Ф-Маринос
|Лопес Андерсон
|6 (2)
|Шанхай Порт
|Варгас Матиас
|5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4 (1)
|Аль-Гарафа
|Сано Сейду
|1 3
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|4
|Шанхай Порт
|Чжэнь Вэй
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Мурило
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Муньис Хуан
|3