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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 6.
Шанхай Порт
1:1
Второй тайм: 89'
Кванджу
0'
24' Желтая карточка
Варгас Матиас
0:1
38' Гол
Yool Heo
45' Желтая карточка
Соуза Густав
55' Красная карточка
Чжэнь Вэй
71' Желтая карточка
Синь Сюй
1:1
76' Пенальти
Оскар дос Сантос
87' Желтая карточка
Ян Шиюань

Ход матча

24'
Варгас Матиас
 
38'
0:1
Yool Heo
45'
Соуза Густав
 
55'
Чжэнь Вэй
 
58'
Ян Шиюань
Вэньцзюнь Люй
 
62'
Лю Чжурун
Соуза Густав
 
62'
 
Hye-Seong Oh
Chang Moo Sin
62'
 
Young-Kyu Ahn
Gyung-Jae Kim
71'
Синь Сюй
 
76'
Оскар дос Сантос
1:1
81'
Лю Сяолун
Синь Сюй
 
81'
Хуань Фу
Ван Чжэньао
 
85'
 
Kang-Hyeon Lee
Heui-Kyun Lee
85'
 
Kun-Hee Lee
Yool Heo
87'
Ян Шиюань
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шанхай Порт
Ничья
Кванджу
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Цзюнь-Лин
Янь
19
Ван
Чжэньао
4
Шэньчао
Ван
13
Чжэнь
Вэй
32
Ли
Шуай
I
22
Жусса
Матеус
16
Синь
Сюй
11
Вэньцзюнь
Люй
8
Оскар
дос
Сантос
10
Варгас
Матиас
9
Соуза
Густав
1
Kyeong-Min
Kim
2
Sung-Kwon
Jo
23
Gyung-Jae
Kim
15
Jun-Soo
Byeon
27
Jin-Ho
Kim
30
Чой
Кён-Рок
14
Ho-Yeon
Jeong
55
Пак
Тхэ-Чжун
40
Chang
Moo
Sin
18
Yool
Heo
10
Heui-Kyun
Lee
Шанхай Порт
4-2-3-1
Кванджу
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Порт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варгас Матиас 5 0.83
Лэй У 1 0.17
Ли Ан 1 0.17
William Popp II 1 0.17
Соуза Густав 1 0.17
Оскар дос Сантос 0 0
Кванджу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асани Ясир 7 (1) 1.17
Микелтадзе Бека 1 0.17
Hye-Seong Oh 1 0.17
Yool Heo 1 0.17
Gabriel Tigrao 1 0.17
Heui-Kyun Lee 1 0.17
Ho-Yeon Jeong 0 0
Jun-Soo Byeon 0 0

Карточки

Шанхай Порт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжэнь Вэй 2 1
Жусса Матеус 1 1
Оскар дос Сантос 2 0
Ян Шиюань 2 0
William Popp II 2 0
Ли Ан 0 1
Цзюнь-Лин Янь 1 0
Шэньчао Ван 1 0
Варгас Матиас 1 0
Синь Сюй 1 0
Соуза Густав 1 0
Кванджу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jun-Soo Byeon 2 0
Асани Ясир 1 0
Gyung-Jae Kim 1 0
Hye-Seong Oh 1 0
Heui-Kyun Lee 1 0
Kun-Hee Lee 1 0
Kang-Hyeon Lee 1 0
Jin-Ho Kim 1 0
Ho-Yeon Jeong 1 0
Sung-Kwon Jo 1 0

Результаты матчей

Шанхай Порт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кванджу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
0
Шанхай Порт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кванджу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
10
Шанхай Порт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Кванджу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
25%
4
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
50%
1
10%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
22%
4
36%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Порт
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ульсан Хёндэ - Шанхай Порт 1:3 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:3 Кавасаки Фронтале - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 5:0
Цанчжоу - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2 Ченду Беттер Сити - Шанхай Порт 3:1 Пхохан Стилерс - Шанхай Порт 3:0 Шанхай Порт - Циндао Вест Коаст 2:1 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 3:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 3:4 Шанхай Порт - Джохор Дарул Такзим 2:2 Шанхай Порт - Сычуань Цзюнью 2:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 3:0 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 7:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 8:1 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2
Кванджу
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кванджу - Шанхай Шеньхуа 1:0 Кванджу - Чонбук Моторс 1:1 Чеджу Юнайтед - Кванджу 0:0 Виссел Кобе - Кванджу 2:0
Кванджу - Тэджон Ситизен 0:0 Инчхон Юнайтед - Кванджу 1:0 Кванджу - Джохор Дарул Такзим 3:1 Кванджу - Тэгу 1:1 Кванджу - Сеул 3:1 Кавасаки Фронтале - Кванджу 0:1 Кимчхон Санму - Кванджу 2:0 Кванджу - Чеджу Юнайтед 0:2 Кванджу - Йокогама Ф-Маринос 7:3 Кванджу - Пхохан Стилерс 2:1 Тэджон Ситизен - Кванджу 2:0 Ульсан Хёндэ - Кванджу 2:2 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Канвон - Кванджу 3:2 Чонбук Моторс - Кванджу 0:1

Результаты матчей

Шанхай Порт
Кванджу

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
7:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Шанхай Порт
Кванджу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
2
3
2.5
2
3

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йокогама Ф-Маринос
 6 4 1 1 20 - 9 13
2.
Кванджу
 1:1 6 4 1 1 13 - 7 13
3.
Виссел Кобе
 6 4 1 1 10 - 6 13
4.
Кавасаки Фронтале
 5 3 0 2 7 - 4 9
5.
Пхохан Стилерс
 6 3 0 3 11 - 10 9
6.
Джохор Дарул Такзим
 0:0 6 2 2 2 9 - 6 8
7.
Шанхай Порт
 1:1 6 2 2 2 10 - 12 8
8.
Бурирам Юнайтед
 0:0 6 2 2 2 3 - 9 8
9.
Шанхай Шеньхуа
 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Шаньдун Тайшань
 5 2 1 2 9 - 9 7
11.
Централ Кост Маринерс
 6 0 1 5 8 - 17 1
12.
Ульсан Хёндэ
 5 0 0 5 1 - 13 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йокогама Ф-Маринос
 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
Пхохан Стилерс
 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
Кванджу
 1:1 3 3 0 0 11 - 4 9
4.
Виссел Кобе
 3 3 0 0 7 - 3 9
5.
Джохор Дарул Такзим
 0:0 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
Шаньдун Тайшань
 3 2 1 0 6 - 3 7
7.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 6 - 1 6
8.
Шанхай Порт
 1:1 3 1 2 0 6 - 5 5
9.
Бурирам Юнайтед
 0:0 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Централ Кост Маринерс
 3 0 1 2 3 - 8 1
12.
Ульсан Хёндэ
 3 0 0 3 1 - 6 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Виссел Кобе
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Йокогама Ф-Маринос
 3 1 1 1 9 - 9 4
4.
Кванджу
 1:1 3 1 1 1 2 - 3 4
5.
Бурирам Юнайтед
 0:0 3 1 1 1 2 - 6 4
6.
Шанхай Порт
 1:1 3 1 0 2 4 - 7 3
7.
Джохор Дарул Такзим
 0:0 3 0 1 2 3 - 6 1
8.
Шанхай Шеньхуа
 3 0 1 2 2 - 6 1
9.
Шаньдун Тайшань
 2 0 0 2 3 - 6 0
10.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 0 - 7 0
11.
Централ Кост Маринерс
 3 0 0 3 5 - 9 0
12.
Пхохан Стилерс
 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 7 (1)
Йокогама Ф-Маринос Лопес Андерсон 6 (2)
Шанхай Порт Варгас Матиас 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Гарафа Сано Сейду 1 3
Аль-Райян Шехата Хазем 4
Шанхай Порт Чжэнь Вэй 1 2
Джохор Дарул Такзим Мурило 1 2
Джохор Дарул Такзим Муньис Хуан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Соуза Густав получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 38'
      Г О О О О Л - Yool Heo бьет в цель!
    • 24'
      Варгас Матиас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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