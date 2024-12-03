Тур: 6.
1:1
Второй тайм: 89'
0'
24' Желтая карточкаВаргас Матиас
0:1
38' ГолYool Heo
45' Желтая карточкаСоуза Густав
55' Красная карточкаЧжэнь Вэй
71' Желтая карточкаСинь Сюй
1:1
76' ПенальтиОскар дос Сантос
87' Желтая карточкаЯн Шиюань
Ход матча
24'
38'
0:1
45'
55'
71'
76'
1:1
81'
85'
87'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
19
Ван
Чжэньао
13
Чжэнь
Вэй
32
Ли
Шуай
I
22
Жусса
Матеус
16
Синь
Сюй
27
Jin-Ho
Kim
30
Чой
Кён-Рок
55
Пак
Тхэ-Чжун
18
Yool
Heo
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Ван ЧжэньаоЗащитник
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
32 Ли ШуайЗащитник
-
22 Жусса МатеусПолузащитник
-
16 Синь СюйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Jia DuВратарь
-
12 Чэнь ВэйВратарь
-
37 Чэн СюхуанЗащитник
-
31 Бао ШенджинЗащитник
-
23 Хуань ФуЗащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Ли ДемингПолузащитник
-
33 Лю ЧжурунНападающий
-
45 Лю СяолунНападающий
-
Главный тренер: Мускат Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Jin-Ho KimЗащитник
-
30 Чой Кён-РокПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Пак Тхэ-ЧжунПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Yool HeoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
22 Sang-Gi LeeЗащитник
-
47 Ким Хан-ГильПолузащитник
-
31 Hee-Dong Roh
-
-
-
77 Hye-Seong Oh
-
88 Min-Seo Moon
-
-
20 Kun-Hee Lee
-
28 Hyeok-Joo An
-
Главный тренер: Jung-Hyo Lee
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Порт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варгас Матиас
|5
|0.83
|Лэй У
|1
|0.17
|Ли Ан
|1
|0.17
|William Popp II
|1
|0.17
|Соуза Густав
|1
|0.17
|Оскар дос Сантос
|0
|0
Кванджу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асани Ясир
|7 (1)
|1.17
|Микелтадзе Бека
|1
|0.17
|Hye-Seong Oh
|1
|0.17
|Yool Heo
|1
|0.17
|Gabriel Tigrao
|1
|0.17
|Heui-Kyun Lee
|1
|0.17
|Ho-Yeon Jeong
|0
|0
|Jun-Soo Byeon
|0
|0
Карточки
Шанхай Порт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжэнь Вэй
|2
|1
|Жусса Матеус
|1
|1
|Оскар дос Сантос
|2
|0
|Ян Шиюань
|2
|0
|William Popp II
|2
|0
|Ли Ан
|0
|1
|Цзюнь-Лин Янь
|1
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Варгас Матиас
|1
|0
|Синь Сюй
|1
|0
|Соуза Густав
|1
|0
Кванджу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jun-Soo Byeon
|2
|0
|Асани Ясир
|1
|0
|Gyung-Jae Kim
|1
|0
|Hye-Seong Oh
|1
|0
|Heui-Kyun Lee
|1
|0
|Kun-Hee Lee
|1
|0
|Kang-Hyeon Lee
|1
|0
|Jin-Ho Kim
|1
|0
|Ho-Yeon Jeong
|1
|0
|Sung-Kwon Jo
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Порт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кванджу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
0
Шанхай Порт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кванджу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
10
Шанхай Порт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Кванджу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
25%
4
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
50%
1
10%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
22%
4
36%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
1
9%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Порт
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ульсан Хёндэ - Шанхай Порт 1:3 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:3 Кавасаки Фронтале - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 5:0
Цанчжоу - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2 Ченду Беттер Сити - Шанхай Порт 3:1 Пхохан Стилерс - Шанхай Порт 3:0 Шанхай Порт - Циндао Вест Коаст 2:1 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 3:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 3:4 Шанхай Порт - Джохор Дарул Такзим 2:2 Шанхай Порт - Сычуань Цзюнью 2:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 3:0 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 7:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 8:1 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2
Кванджу
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кванджу - Шанхай Шеньхуа 1:0 Кванджу - Чонбук Моторс 1:1 Чеджу Юнайтед - Кванджу 0:0 Виссел Кобе - Кванджу 2:0
Кванджу - Тэджон Ситизен 0:0 Инчхон Юнайтед - Кванджу 1:0 Кванджу - Джохор Дарул Такзим 3:1 Кванджу - Тэгу 1:1 Кванджу - Сеул 3:1 Кавасаки Фронтале - Кванджу 0:1 Кимчхон Санму - Кванджу 2:0 Кванджу - Чеджу Юнайтед 0:2 Кванджу - Йокогама Ф-Маринос 7:3 Кванджу - Пхохан Стилерс 2:1 Тэджон Ситизен - Кванджу 2:0 Ульсан Хёндэ - Кванджу 2:2 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Канвон - Кванджу 3:2 Чонбук Моторс - Кванджу 0:1
Результаты матчей
Шанхай Порт
Кванджу
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
7:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Шанхай Порт
Кванджу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
23
23
23
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|20 - 9
|13
|2.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|7.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|8.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|3 - 9
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|11.
|6
|0
|1
|5
|8 - 17
|1
|12.
|5
|0
|0
|5
|1 - 13
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|3.
|1:1
|3
|3
|0
|0
|11 - 4
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|5.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|7.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|8.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|9.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|9 - 9
|4
|4.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|6.
|1:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|7.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|8.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|9.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|11.
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|7 (1)
|Йокогама Ф-Маринос
|Лопес Андерсон
|6 (2)
|Шанхай Порт
|Варгас Матиас
|5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4 (1)
|Аль-Гарафа
|Сано Сейду
|1 3
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|4
|Шанхай Порт
|Чжэнь Вэй
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Мурило
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Муньис Хуан
|3