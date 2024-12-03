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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 6.
Пахтакор
1:1
Второй тайм: 70'
Аль-Айн
0'
1:0
6' Гол
Otabek Jurakuziev
34' Желтая карточка
Буриев Абдурауф
1:1
49' Гол
Рахими Суфьян
52' Красная карточка
Надер Яхья

Ход матча

6'
Otabek Jurakuziev
1:0
30'
 
Сеговия Матиас
Аль-Балуши Мохаммед
34'
Буриев Абдурауф
 
49'
1:1
Рахими Суфьян
(Сеговия Матиас)
52'
 
Надер Яхья
59'
 
Паласиос Матиас
Гамарра Алехандро

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
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Пахтакор
Ничья
Аль-Айн
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12
Назаров
Владимир
2
Аскаров
Бехрузбек
4
Абдуллаев
Абдулла
II
55
Абдумаджидов
Мухаммадрасул
3
Азмиддинов
Шахзод
23
Буриев
Абдурауф
8
Диёр
Холматов
44
Махамаджонов
Махмуд
30
Otabek
Jurakuziev
22
Адхамзоде
Умар
33
Абдуманнопов
Дониёр
17
Еиса
Халид
3
Отонне
Куаме
6
Надер
Яхья
8
Аль-Балуши
Мохаммед
4
Кардозу
Фабиу
9
Лаба
Коджо
5
Пак
Ен-У
10
Гамарра
Алехандро
21
Рахими
Суфьян
15
Насименту
Эрик
11
Мохаммед
Бандар
Пахтакор
4-2-3-1
Аль-Айн
4-4-2

История личных встреч

Пахтакор
Аль-Айн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧА
1:3
ЛЧА
0:3
ЛЧА
1:1
ЛЧА
0:1
ЛЧА
3:2
ЛЧА
0:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

0.83
1.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
49

Бомбардиры внутри турнира

Пахтакор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черан Драган 1 0.17
Otabek Jurakuziev 1 0.17
Сабирходжаев Сардор 0 0
Аль-Айн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахими Суфьян 5 (1) 0.83
Гамарра Алехандро 2 (1) 0.33
Паласиос Матиас 1 0.17
Санабрия Матео 1 0.17
Насименту Эрик 0 0
Сеговия Матиас 0 0

Карточки

Пахтакор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабирходжаев Сардор 2 0
Черан Драган 1 0
Хамдамов Достонбек 1 0
Алиджанов Хожиакбар 1 0
Ибрагимов Иброхим 1 0
Буриев Абдурауф 1 0
Хошимов Улугбек 1 0
Усманов Мухаммадали 1 0
Адхамзоде Умар 1 0
Otabek Jurakuziev 1 0
Аль-Айн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Надер Яхья 1 1
Рахими Суфьян 2 0
Кардозу Фабиу 1 0
Гамарра Алехандро 1 0
Паласиос Матиас 1 0
Сеговия Матиас 1 0
Пак Ен-У 1 0
Траоре Абду II 1 0

Результаты матчей

Пахтакор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аль-Айн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Пахтакор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аль-Айн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

1
1
Пахтакор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Аль-Айн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
100%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

3
17
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
33%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
1
33%
2
12%
46-60
1
33%
5
29%
29%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Пахтакор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бунёдкор - Пахтакор 2:0 Эстеглаль Тегеран - Пахтакор 0:0 Пахтакор - АГМК 0:2 Навбахор - Пахтакор 5:2
Пахтакор - Аль-Райян 0:1 Пахтакор - Андижан 3:1 Кызылкум - Пахтакор 2:0 Аль-Шорта - Пахтакор 0:0 Пахтакор - Динамо Самарканд 4:2 Персеполис - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Олимпик Ташкент 6:0 Металлург Бекабад - Пахтакор 3:2 Пахтакор - Аль-Васль 0:1 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:0 Согдиана - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Сурхан 0:1 Пахтакор - Локомотив Ташкент 3:1 Бунёдкор - Пахтакор 0:1 Насаф - Пахтакор 1:0 Арал - Пахтакор 0:1
Аль-Айн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аль-Айн - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Оруба - Аль-Айн 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 5:1 Аль-Айн - Дубба Аль-Хусун 1:1
Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:5 Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 1:2 Аль-Гарафа - Аль-Айн 4:2 Аль-Айн - Аль-Васль 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Айн 3:0 Аль-Айн - Аль-Садд 1:1 Аль Батаех - Аль-Айн 3:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 5:1 Аль-Айн - Аль Батаех 0:2 Эмирейтс - Аль-Айн 2:3 Аль-Джазира - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Васль 2:4 Аль-Айн - Йокогама Ф-Маринос 5:1 Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Аль-Иттихад Калба 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Аль-Айн 2:1

Результаты матчей

Пахтакор
Аль-Айн

Точный счет

0:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:5
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
4:5
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Пахтакор
Аль-Айн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 6 5 1 0 14 - 5 16
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 5 4 1 0 17 - 6 13
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 6 4 1 1 13 - 6 13
4.
Аль-Садд
 6 3 3 0 8 - 4 12
5.
Аль-Васль
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Персеполис
 6 1 3 2 5 - 6 6
7.
Эстеглаль Тегеран
 6 1 2 3 5 - 8 5
8.
Аль-Райян
 6 1 2 3 6 - 9 5
9.
Аль-Гарафа
 5 1 1 3 7 - 11 4
10.
Пахтакор
 1:1 6 0 4 2 2 - 4 4
11.
Аль-Айн
 1:1 6 0 2 4 10 - 18 2
12.
Аль-Шорта
 6 0 2 4 4 - 16 2

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Аль-Садд
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 0 6
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
Персеполис
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Эстеглаль Тегеран
 3 1 1 1 3 - 1 4
7.
Аль-Гарафа
 3 1 0 2 6 - 7 3
8.
Аль-Шорта
 3 0 2 1 2 - 4 2
9.
Аль-Васль
 3 0 2 1 2 - 4 2
10.
Аль-Айн
 1:1 3 0 1 2 6 - 8 1
11.
Пахтакор
 1:1 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Аль-Райян
 3 0 1 2 3 - 6 1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Васль
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Аль-Ахли Джидда
 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 2 1 0 9 - 6 7
5.
Аль-Садд
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Аль-Райян
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Пахтакор
 1:1 3 0 3 0 1 - 1 3
8.
Аль-Гарафа
 2 0 1 1 1 - 4 1
9.
Персеполис
 3 0 1 2 1 - 3 1
10.
Эстеглаль Тегеран
 3 0 1 2 2 - 7 1
11.
Аль-Айн
 1:1 3 0 1 2 4 - 10 1
12.
Аль-Шорта
 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 7 (1)
Йокогама Ф-Маринос Лопес Андерсон 6 (2)
Шанхай Порт Варгас Матиас 5
Аль-Айн Рахими Суфьян 5
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Гарафа Сано Сейду 1 3
Аль-Райян Шехата Хазем 4
Шанхай Порт Чжэнь Вэй 1 2
Джохор Дарул Такзим Мурило 1 2
Джохор Дарул Такзим Муньис Хуан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Abdurauf Buriev получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
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Пахтакор
Ничья
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