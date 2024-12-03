Тур: 6.
0'
1:0
6' ГолOtabek Jurakuziev
34' Желтая карточкаБуриев Абдурауф
1:1
49' ГолРахими Суфьян
52' Красная карточкаНадер Яхья
Ход матча
6'
34'
49'
1:1
52'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
17
Еиса
Халид
5
Пак
Ен-У
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Мерк КимиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шацких Максим
- Основной состав
-
17 Еиса ХалидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 Пак Ен-УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хашеми ХалидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Бармен АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Траоре АбдуПолузащитник
- Нападающий
-
-
27 Sekou Baba
-
Главный тренер: Жардим Леонарду
История личных встреч
Пахтакор
Аль-Айн
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
0.83
1.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
49
Бомбардиры внутри турнира
Пахтакор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черан Драган
|1
|0.17
|Otabek Jurakuziev
|1
|0.17
|Сабирходжаев Сардор
|0
|0
Аль-Айн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахими Суфьян
|5 (1)
|0.83
|Гамарра Алехандро
|2 (1)
|0.33
|Паласиос Матиас
|1
|0.17
|Санабрия Матео
|1
|0.17
|Насименту Эрик
|0
|0
|Сеговия Матиас
|0
|0
Карточки
Пахтакор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабирходжаев Сардор
|2
|0
|Черан Драган
|1
|0
|Хамдамов Достонбек
|1
|0
|Алиджанов Хожиакбар
|1
|0
|Ибрагимов Иброхим
|1
|0
|Буриев Абдурауф
|1
|0
|Хошимов Улугбек
|1
|0
|Усманов Мухаммадали
|1
|0
|Адхамзоде Умар
|1
|0
|Otabek Jurakuziev
|1
|0
Аль-Айн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Надер Яхья
|1
|1
|Рахими Суфьян
|2
|0
|Кардозу Фабиу
|1
|0
|Гамарра Алехандро
|1
|0
|Паласиос Матиас
|1
|0
|Сеговия Матиас
|1
|0
|Пак Ен-У
|1
|0
|Траоре Абду II
|1
|0
Результаты матчей
Пахтакор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аль-Айн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Пахтакор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аль-Айн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
1
1
Пахтакор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Аль-Айн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
100%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
3
17
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
33%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
1
33%
2
12%
46-60
1
33%
5
29%
29%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Пахтакор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бунёдкор - Пахтакор 2:0 Эстеглаль Тегеран - Пахтакор 0:0 Пахтакор - АГМК 0:2 Навбахор - Пахтакор 5:2
Пахтакор - Аль-Райян 0:1 Пахтакор - Андижан 3:1 Кызылкум - Пахтакор 2:0 Аль-Шорта - Пахтакор 0:0 Пахтакор - Динамо Самарканд 4:2 Персеполис - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Олимпик Ташкент 6:0 Металлург Бекабад - Пахтакор 3:2 Пахтакор - Аль-Васль 0:1 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:0 Согдиана - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Сурхан 0:1 Пахтакор - Локомотив Ташкент 3:1 Бунёдкор - Пахтакор 0:1 Насаф - Пахтакор 1:0 Арал - Пахтакор 0:1
Аль-Айн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аль-Айн - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Оруба - Аль-Айн 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 5:1 Аль-Айн - Дубба Аль-Хусун 1:1
Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:5 Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 1:2 Аль-Гарафа - Аль-Айн 4:2 Аль-Айн - Аль-Васль 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Айн 3:0 Аль-Айн - Аль-Садд 1:1 Аль Батаех - Аль-Айн 3:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 5:1 Аль-Айн - Аль Батаех 0:2 Эмирейтс - Аль-Айн 2:3 Аль-Джазира - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Васль 2:4 Аль-Айн - Йокогама Ф-Маринос 5:1 Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Аль-Иттихад Калба 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Аль-Айн 2:1
Результаты матчей
Пахтакор
Аль-Айн
Точный счет
0:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:5
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
4:5
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Пахтакор
Аль-Айн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|7.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|9.
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|10.
|1:1
|6
|0
|4
|2
|2 - 4
|4
|11.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|10 - 18
|2
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 16
|2
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|10.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|6 - 8
|1
|11.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|11.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|4 - 10
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|7 (1)
|Йокогама Ф-Маринос
|Лопес Андерсон
|6 (2)
|Шанхай Порт
|Варгас Матиас
|5
|Аль-Айн
|Рахими Суфьян
|5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Аль-Гарафа
|Сано Сейду
|1 3
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|4
|Шанхай Порт
|Чжэнь Вэй
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Мурило
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Муньис Хуан
|3