Тур: 6.
3:0
Конец матча
0'
1:0
18' ГолЛеонардо Маркос
65' Желтая карточкаСасси Фержани
77' Желтая карточкаДиас Фабрисио
2:0
82' ГолМитрович Александар
3:0
85' ГолМилинкович-Савич Сергей
90'+5
Ход матча
18'
65'
77'
82'
85'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
11 Удары в створ 0
-
11 Угловые 0
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
664 Количество передач 412
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.70 Обе забьют (нет)
-
37
Буну
Яссин
15
Рико
Серхио
20
Хён
Су
Чан
32
Нани
Матиас
- Основной состав
-
37 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
-
15 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
-
20 Хён Су ЧанЗащитник
-
32 Нани МатиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Леком АминВратарь
- Защитник
-
34 Аль Уи АюбЗащитник
-
99 Хамед ДжамалЗащитник
-
26 Буссафи РабхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мартинш Педру
История личных встреч
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Гарафа
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|5
|0.83
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.5
|Аль-Давсари Салем
|3
|0.5
|Леонардо Маркос
|3
|0.5
|Канселу Жоау
|1
|0.17
|Лоди Ренан
|1
|0.17
|Канно Мохамед
|1
|0.17
|Аль-Давсари Нассер
|1
|0.17
|Аль-Булаихи Али
|1
|0.17
|Аль-Давсари Халифа
|1
|0.17
|Малком Филипе
|0
|0
|Аль-Шахрани Яссер
|0
|0
|Аль-Кахтани Мохаммед
|0
|0
Аль-Гарафа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|3
|0.43
|Сасси Фержани
|2
|0.29
|Сано Сейду
|1
|0.14
|Браими Ясин
|1
|0.14
|Аль-Ганехи Ахмед
|1
|0.14
|Коман Флоринел
|0
|0
Карточки
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Булаихи Али
|0
|1
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
|Аль-Давсари Нассер
|1
|0
|Аль-Давсари Халифа
|1
|0
Аль-Гарафа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сано Сейду
|3
|1
|Сасси Фержани
|2
|0
|Траоре Даме
|1
|0
|Браими Ясин
|1
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Модибо Ассим
|1
|0
|Н'Диайе Халифа
|1
|0
|Нани Матиас
|1
|0
|Диас Фабрисио
|1
|0
|Аль-Ганехи Ахмед
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Гарафа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Аль-Гарафа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
9
5
Аль-Хиляль Эр-Рияд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Аль-Гарафа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
3
38%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
9
7
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
3
50%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
17
9
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
5
29%
29%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
22%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
4
24%
2
22%
61-75
1
6%
1
11%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
4
40%
46-60
3
50%
2
20%
61-75
1
17%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Садд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Эстеглаль Тегеран 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шорта 5:0 Аль-Хулуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Букайрия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 3:2 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4
Аль-Гарафа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аль-Гарафа - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Гарафа - Аль-Вакра 3:1 Персеполис - Аль-Гарафа 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Араби 3:1
Аль-Духаиль - Аль-Гарафа 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Васль 1:2 Аль-Гарафа - Умм-Салаль 3:1 Аль-Гарафа - Аль-Айн 4:2 Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:2 СК Катар - Аль-Гарафа 1:3 Эстеглаль Тегеран - Аль-Гарафа 3:0 Аль-Гарафа - Аль-Шамаль 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Райян 2:1 Аль-Ахли Доха - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Гарафа - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:0 Аль-Хор - Аль-Гарафа 0:0 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Гарафа - Аль-Шарджа 2:3 Аль-Шамаль - Аль-Гарафа 1:0
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Гарафа
Точный счет
3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:5
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Гарафа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
15
41
15
23
15
23
Запад
Запад
Запад
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|7 (1)
|Йокогама Ф-Маринос
|Лопес Андерсон
|6 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (2)
|Шанхай Порт
|Варгас Матиас
|5
|Аль-Айн
|Рахими Суфьян
|5
|Аль-Гарафа
|Сано Сейду
|1 3
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|4
|Шанхай Порт
|Чжэнь Вэй
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Мурило
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Муньис Хуан
|3