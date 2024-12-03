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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 6.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
3:0
Конец матча
Аль-Гарафа
0'
1:0
18' Гол
Леонардо Маркос
65' Желтая карточка
Сасси Фержани
77' Желтая карточка
Диас Фабрисио
2:0
82' Гол
Митрович Александар
3:0
85' Гол
Милинкович-Савич Сергей
90'+5

Ход матча

18'
Леонардо Маркос
(Аль-Шахрани Яссер)
1:0
55'
 
Хамед Джамал
Гуннарссон Арон
63'
Лоди Ренан
Аль-Харби Мотеб
 
63'
Канселу Жоау
Аль-Шахрани Яссер
 
64'
Милинкович-Савич Сергей
Аль-Хамдан Абдулла
 
65'
 
Сасси Фержани
66'
 
Морено Родриго
Коман Флоринел
66'
 
Буссафи Рабх
Аль-Юсиф Абдулла
72'
Митрович Александар
Леонардо Маркос
 
77'
 
Диас Фабрисио
82'
Митрович Александар
(Аль-Давсари Салем)
2:0
85'
Милинкович-Савич Сергей
(Малком Филипе)
3:0
89'
Аль-Кахтани Мохаммед
Аль-Давсари Нассер
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 11 Удары в створ 0
  • 11 Угловые 0
  • 3 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 664 Количество передач 412
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
37
Буну
Яссин
24
Аль-Харби
Мотеб
3
Кулибали
Калиду
5
Аль-Булаихи
Али
12
Аль-Шахрани
Яссер
28
Канно
Мохамед
16
Аль-Давсари
Нассер
77
Малком
Филипе
11
Леонардо
Маркос
29
Аль-Давсари
Салем
99
Аль-Хамдан
Абдулла
15
Рико
Серхио
28
Кешрида
Ваджди
20
Хён
Су
Чан
32
Нани
Матиас
2
Аль-Юсиф
Абдулла
24
Гуннарссон
Арон
7
Коман
Флоринел
31
Сасси
Фержани
29
Диас
Фабрисио
8
Браими
Ясин
9
Хоселу
Санмартин
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-2-3-1
Аль-Гарафа
4-1-4-1

История личных встреч

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Гарафа

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
1:2
ММ(
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 5 0.83
Милинкович-Савич Сергей 3 0.5
Аль-Давсари Салем 3 0.5
Леонардо Маркос 3 0.5
Канселу Жоау 1 0.17
Лоди Ренан 1 0.17
Канно Мохамед 1 0.17
Аль-Давсари Нассер 1 0.17
Аль-Булаихи Али 1 0.17
Аль-Давсари Халифа 1 0.17
Малком Филипе 0 0
Аль-Шахрани Яссер 0 0
Аль-Кахтани Мохаммед 0 0
Аль-Гарафа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 3 0.43
Сасси Фержани 2 0.29
Сано Сейду 1 0.14
Браими Ясин 1 0.14
Аль-Ганехи Ахмед 1 0.14
Коман Флоринел 0 0

Карточки

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Булаихи Али 0 1
Кулибали Калиду 1 0
Канселу Жоау 1 0
Милинкович-Савич Сергей 1 0
Аль-Давсари Нассер 1 0
Аль-Давсари Халифа 1 0
Аль-Гарафа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сано Сейду 3 1
Сасси Фержани 2 0
Траоре Даме 1 0
Браими Ясин 1 0
Хоселу Санмартин 1 0
Модибо Ассим 1 0
Н'Диайе Халифа 1 0
Нани Матиас 1 0
Диас Фабрисио 1 0
Аль-Ганехи Ахмед 1 0

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Гарафа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Аль-Гарафа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

9
5
Аль-Хиляль Эр-Рияд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Аль-Гарафа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
3
38%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

9
7
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
3
50%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

17
9
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
5
29%
29%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
22%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
4
24%
2
22%
61-75
1
6%
1
11%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
4
40%
46-60
3
50%
2
20%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Садд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Эстеглаль Тегеран 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шорта 5:0 Аль-Хулуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Букайрия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 3:2 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4
Аль-Гарафа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аль-Гарафа - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Гарафа - Аль-Вакра 3:1 Персеполис - Аль-Гарафа 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Араби 3:1
Аль-Духаиль - Аль-Гарафа 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Васль 1:2 Аль-Гарафа - Умм-Салаль 3:1 Аль-Гарафа - Аль-Айн 4:2 Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:2 СК Катар - Аль-Гарафа 1:3 Эстеглаль Тегеран - Аль-Гарафа 3:0 Аль-Гарафа - Аль-Шамаль 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Райян 2:1 Аль-Ахли Доха - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Гарафа - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:0 Аль-Хор - Аль-Гарафа 0:0 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Гарафа - Аль-Шарджа 2:3 Аль-Шамаль - Аль-Гарафа 1:0

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Гарафа

Точный счет

3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:5
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Гарафа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
3
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
5
4
1
2.5
1
5
2
3
3.5
1
5
2
3
4.5

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 6 5 1 0 20 - 6 16
2.
Аль-Ахли Джидда
 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 6 4 1 1 13 - 6 13
4.
Аль-Садд
 6 3 3 0 8 - 4 12
5.
Аль-Васль
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Персеполис
 6 1 3 2 5 - 6 6
7.
Эстеглаль Тегеран
 6 1 2 3 5 - 8 5
8.
Аль-Райян
 6 1 2 3 6 - 9 5
9.
Аль-Гарафа
 6 1 1 4 7 - 14 4
10.
Пахтакор
 6 0 4 2 2 - 4 4
11.
Аль-Айн
 6 0 2 4 10 - 18 2
12.
Аль-Шорта
 6 0 2 4 4 - 16 2

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
Аль-Ахли Джидда
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Аль-Садд
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
Персеполис
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Эстеглаль Тегеран
 3 1 1 1 3 - 1 4
7.
Аль-Гарафа
 3 1 0 2 6 - 7 3
8.
Аль-Шорта
 3 0 2 1 2 - 4 2
9.
Аль-Васль
 3 0 2 1 2 - 4 2
10.
Аль-Айн
 3 0 1 2 6 - 8 1
11.
Пахтакор
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Аль-Райян
 3 0 1 2 3 - 6 1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Васль
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Аль-Ахли Джидда
 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 2 1 0 9 - 6 7
5.
Аль-Садд
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Аль-Райян
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Пахтакор
 3 0 3 0 1 - 1 3
8.
Персеполис
 3 0 1 2 1 - 3 1
9.
Эстеглаль Тегеран
 3 0 1 2 2 - 7 1
10.
Аль-Гарафа
 3 0 1 2 1 - 7 1
11.
Аль-Айн
 3 0 1 2 4 - 10 1
12.
Аль-Шорта
 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 7 (1)
Йокогама Ф-Маринос Лопес Андерсон 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (2)
Шанхай Порт Варгас Матиас 5
Аль-Айн Рахими Суфьян 5
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Гарафа Сано Сейду 1 3
Аль-Райян Шехата Хазем 4
Шанхай Порт Чжэнь Вэй 1 2
Джохор Дарул Такзим Мурило 1 2
Джохор Дарул Такзим Муньис Хуан 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Аль-Шахрани Яссер сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Леонардо Маркос бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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