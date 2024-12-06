Тур: 7. Стадион: Kayo Stadium.
0:2
Второй тайм: 59'
Ход матча
1'
0:1
18'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
26
О'Ши
Джеймс
35
Louis
Zabala
33
Бич
Патрик
27
Трюин
Кай
16
Бехич
Азиз
30
Куэн
Андреас
10
Коэн
Йонатан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Louis ZabalaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
-
15 Билити ХосинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
- Основной состав
-
33 Бич ПатрикВратарь
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Коэн ЙонатанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Шрайбер ЗейнПолузащитник
-
35 Medin Memeti
-
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
История личных встреч
Брисбен Роар
Мельбурн Сити
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
44.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
61.1%
11 побед 11 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
12%
88%
0 побед 3 ничьи 18 побед
43 матча
32.6%
16.3%
51.1%
14 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
34.9%
30.2%
34.9%
15 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
25.6%
32.6%
41.8%
11 побед 14 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
16
Голов в среднем за матч
1.83
0.84
Среднее время на гол
49
106
Всего голов
43
26
Голов в среднем за матч
2.26
1.08
Среднее время на гол
39
83
Всего голов
87
42
Голов в среднем за матч
2.02
0.98
Тотал матчей
2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
44
92
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thomas Waddingham
|3
|0.5
|Keegan Jelacic
|1
|0.17
|Стрёйк Рафаэль
|1
|0.17
|О'Ши Джеймс
|1 (1)
|0.17
|Беренгер Флорен
|0
|0
|Браун Кори
|0
|0
|Louis Zabala
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэн Андреас
|2
|0.33
|Нэббаут Эндрю
|2
|0.33
|Угаркович Стивен
|2
|0.33
|Коэн Йонатан
|2
|0.33
|Medin Memeti
|1
|0.17
|Тилио Марко
|1
|0.17
|Kavian Rahmani
|0
|0
|Benjamin Dunbar
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорленд Бен
|2
|0
|Louis Zabala
|2
|0
|Хинджерт Джек
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|Keegan Jelacic
|1
|0
|Билити Хосин
|1
|0
|Шоур Валид
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Шрайбер Зейн
|2
|0
|Джегго Джеймс
|0
|1
|Коэн Йонатан
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Тэлбот Каллум
|1
|0
|Политидис Харри
|1
|0
|Kavian Rahmani
|1
|0
Результаты матчей
Брисбен Роар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Мельбурн Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Брисбен Роар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Мельбурн Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
2
0
Брисбен Роар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Мельбурн Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
6
0
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
1
20%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
43%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
15
5
3 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
5
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Макартур - Брисбен Роар 4:4 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 2:3
Окленд ФК - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Одиша ФК - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - СК Гоа 2:0 Гоа - Брисбен Роар 1:0 Демпо - Брисбен Роар 1:5 Брисбен Роар - Перт Глори 2:4 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Макартур 1:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2
Мельбурн Сити
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 0:5 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:3
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 5:4 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2
Результаты матчей
Брисбен Роар
Мельбурн Сити
Точный счет
2:3
2 раза 100%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
4:4
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
0:5
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
2:3
2 раза 40%
4:4
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Брисбен Роар
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
32
14
14
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|8 - 0
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|3.
|2:0
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|12 - 9
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|6
|2
|1
|3
|14 - 11
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|13 - 12
|7
|9.
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|11.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 18
|2
|13.
|0:2
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|5.
|4
|1
|1
|2
|11 - 8
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|0 - 3
|2
|9.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|2:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|12.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|4
|0
|0
|9 - 0
|12
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|7 - 5
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|13.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|5 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (2)
|Макартур
|Яколиш Марин
|4 (2)
|Макартур
|Жермен Валер
|3 (1)
|ФК Сидней
|Климала Патрик
|3 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|Ньюкасл Джетс
|Callum Timmins
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|3
|ФК Сидней
|Hayden Matthews
|1 1