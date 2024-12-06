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  3. Австралия
  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Брисбен Роар
0:2
Второй тайм: 59'
Мельбурн Сити
0'
0:1
1' Гол
Куэн Андреас
0:2
18' Гол
Коэн Йонатан
54' Желтая карточка
Ван Дер Сааг Гарри
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
2
Невилл
Скотт
4
Уорленд
Бен
21
Antonee
Burke-Gilroy
23
Keegan
Jelacic
26
О'Ши
Джеймс
10
Беренгер
Флорен
35
Louis
Zabala
7
Стрёйк
Рафаэль
16
Thomas
Waddingham
33
Бич
Патрик
13
Аткинсон
Натаниэль
27
Трюин
Кай
26
Супрайен
Самуэль
16
Бехич
Азиз
8
Джегго
Джеймс
30
Куэн
Андреас
6
Угаркович
Стивен
38
Политидис
Харри
20
Сулемани
Арион
10
Коэн
Йонатан
Брисбен Роар
Мельбурн Сити

История личных встреч

Брисбен Роар
Мельбурн Сити

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
44.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
61.1%
11 побед 11 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 18 побед

43 матча

32.6%
16.3%
51.1%
14 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

34.9%
30.2%
34.9%
15 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

25.6%
32.6%
41.8%
11 побед 14 ничьих 18 побед

История матчей

5:1
8:1
2:1
0:0
0:2
1:2
2:1
3:0
3:2
0:1
1:0
2:2
4:3
4:1
1:0
2:0
КФ
0:1
2:0
1:2
3:1
2:0
2:2
1:1
1:0
3:1
3:1
1:1
1:0
1:0
1:3
2:1
1:0
3:0
2:0
3:2
4:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
4:0

Голы

Всего голов

44
16

Голов в среднем за матч

1.83
0.84

Среднее время на гол

49
106

Всего голов

43
26

Голов в среднем за матч

2.26
1.08

Среднее время на гол

39
83

Всего голов

87
42

Голов в среднем за матч

2.02
0.98

Тотал матчей

2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

44
92

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thomas Waddingham 3 0.5
Keegan Jelacic 1 0.17
Стрёйк Рафаэль 1 0.17
О'Ши Джеймс 1 (1) 0.17
Беренгер Флорен 0 0
Браун Кори 0 0
Louis Zabala 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэн Андреас 2 0.33
Нэббаут Эндрю 2 0.33
Угаркович Стивен 2 0.33
Коэн Йонатан 2 0.33
Medin Memeti 1 0.17
Тилио Марко 1 0.17
Kavian Rahmani 0 0
Benjamin Dunbar 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорленд Бен 2 0
Louis Zabala 2 0
Хинджерт Джек 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Keegan Jelacic 1 0
Билити Хосин 1 0
Шоур Валид 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угаркович Стивен 2 0
Шрайбер Зейн 2 0
Джегго Джеймс 0 1
Коэн Йонатан 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Тэлбот Каллум 1 0
Политидис Харри 1 0
Kavian Rahmani 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Мельбурн Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Брисбен Роар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Мельбурн Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

2
0
Брисбен Роар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Мельбурн Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
0

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
1
20%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
43%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

15
5
3 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
5
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Макартур - Брисбен Роар 4:4 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 2:3
Окленд ФК - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Одиша ФК - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - СК Гоа 2:0 Гоа - Брисбен Роар 1:0 Демпо - Брисбен Роар 1:5 Брисбен Роар - Перт Глори 2:4 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Макартур 1:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2
Мельбурн Сити
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 0:5 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:3
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 5:4 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2

Результаты матчей

Брисбен Роар
Мельбурн Сити

Точный счет

2:3
2 раза 100%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
4:4
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
0:5
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
2:3
2 раза 40%
4:4
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
Мельбурн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 5 5 0 0 8 - 0 15
2.
Мельбурн Виктори
 6 4 1 1 10 - 4 13
3.
Мельбурн Сити
 2:0 6 4 0 2 10 - 5 12
4.
Аделаида Юнайтед
 5 3 2 0 12 - 9 11
5.
Веллингтон Феникс
 5 3 1 1 7 - 3 10
6.
ФК Сидней
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Макартур
 6 2 1 3 14 - 11 7
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 2 1 3 13 - 12 7
9.
Централ Кост Маринерс
 5 1 3 1 3 - 5 6
10.
Вестерн Юнайтед
 6 1 2 3 7 - 9 5
11.
Ньюкасл Джетс
 5 1 0 4 4 - 10 3
12.
Перт Глори
 6 0 2 4 4 - 18 2
13.
Брисбен Роар
 0:2 6 0 1 5 8 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Мельбурн Виктори
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Аделаида Юнайтед
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Веллингтон Феникс
 3 1 1 1 2 - 3 4
5.
Макартур
 4 1 1 2 11 - 8 4
6.
ФК Сидней
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 0 2 8 - 7 3
8.
Централ Кост Маринерс
 3 0 2 1 0 - 3 2
9.
Вестерн Юнайтед
 3 0 1 2 2 - 5 1
10.
Ньюкасл Джетс
 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Мельбурн Сити
 2:0 2 0 0 2 1 - 5 0
12.
Брисбен Роар
 0:2 3 0 0 3 4 - 8 0
13.
Перт Глори
 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 2:0 4 4 0 0 9 - 0 12
2.
Мельбурн Виктори
 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Аделаида Юнайтед
 2 2 0 0 7 - 5 6
6.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Вестерн Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Макартур
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Перт Глори
 3 0 2 1 3 - 8 2
13.
Брисбен Роар
 0:2 3 0 1 2 4 - 8 1
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 5 (2)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 4 (2)
Макартур Яколиш Марин 4 (2)
Макартур Жермен Валер 3 (1)
ФК Сидней Климала Патрик 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 3
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
Ньюкасл Джетс Callum Timmins 3
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 3
ФК Сидней Hayden Matthews 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Harry Van der Saag получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Сулемани Арион уходит с поля. Medin Memeti выходит вместо него
  • 46'
    Беренгер Флорен уходит с поля. Harry Van der Saag выходит вместо него
  • 46'
    Стрёйк Рафаэль уходит с поля. Jacob Brazete выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 18'
    Куэн Андреас сделал результативную передачу.
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