Тур: 7. Стадион: Kayo Stadium.
1:4
Конец матча
0'
0:1
1' ГолКуэн Андреас
0:2
18' ГолКоэн Йонатан
54' Желтая карточкаВан Дер Сааг Гарри
0:3
70' ГолКоэн Йонатан
1:3
77' ПенальтиО'Ши Джеймс
1:4
82' ГолУгаркович Стивен
90'+7
Ход матча
1'
0:1
18'
0:2
70'
0:3
77'
1:3
82'
Прогноз на матч от Liveresult
26
О'Ши
Джеймс
35
Louis
Zabala
33
Бич
Патрик
27
Трюин
Кай
16
Бехич
Азиз
30
Куэн
Андреас
10
Коэн
Йонатан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Louis ZabalaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
-
15 Билити ХосинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
- Основной состав
-
33 Бич ПатрикВратарь
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Коэн ЙонатанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Шрайбер ЗейнПолузащитник
-
35 Medin Memeti
-
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
История личных встреч
Брисбен Роар
Мельбурн Сити
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
44.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
61.1%
11 побед 11 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
12%
88%
0 побед 3 ничьи 18 побед
43 матча
32.6%
16.3%
51.1%
14 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
34.9%
30.2%
34.9%
15 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
25.6%
32.6%
41.8%
11 побед 14 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
16
Голов в среднем за матч
1.83
0.84
Среднее время на гол
49
106
Всего голов
43
26
Голов в среднем за матч
2.26
1.08
Среднее время на гол
39
83
Всего голов
87
42
Голов в среднем за матч
2.02
0.98
Тотал матчей
2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
44
92
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thomas Waddingham
|3
|0.5
|О'Ши Джеймс
|2 (2)
|0.33
|Keegan Jelacic
|1
|0.17
|Стрёйк Рафаэль
|1
|0.17
|Беренгер Флорен
|0
|0
|Браун Кори
|0
|0
|Louis Zabala
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угаркович Стивен
|3
|0.5
|Коэн Йонатан
|3
|0.5
|Куэн Андреас
|2
|0.33
|Нэббаут Эндрю
|2
|0.33
|Medin Memeti
|1
|0.17
|Тилио Марко
|1
|0.17
|Маццео Бенджамин
|0
|0
|Kavian Rahmani
|0
|0
|Benjamin Dunbar
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорленд Бен
|2
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|2
|0
|Louis Zabala
|2
|0
|Хинджерт Джек
|1
|0
|Keegan Jelacic
|1
|0
|Билити Хосин
|1
|0
|Шоур Валид
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Шрайбер Зейн
|2
|0
|Джегго Джеймс
|0
|1
|Коэн Йонатан
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Тэлбот Каллум
|1
|0
|Политидис Харри
|1
|0
|Kavian Rahmani
|1
|0
Результаты матчей
Брисбен Роар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Мельбурн Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
0
Брисбен Роар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Мельбурн Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
2
0
Брисбен Роар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Мельбурн Сити
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
7
0
Голы по времени матча
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
2
40%
3
27%
76-90
Пропущено
10
1
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
100%
76-90
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
1
20%
76-90
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
38%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Пропущено
19
6
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
5%
2
33%
1-15
1
5%
1
17%
16-30
3
16%
1
17%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
6
32%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Макартур - Брисбен Роар 4:4 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 2:3
Окленд ФК - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Одиша ФК - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - СК Гоа 2:0 Гоа - Брисбен Роар 1:0 Демпо - Брисбен Роар 1:5 Брисбен Роар - Перт Глори 2:4 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Макартур 1:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2
Мельбурн Сити
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 0:5 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:3
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 5:4 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2
Результаты матчей
Брисбен Роар
Мельбурн Сити
Точный счет
2:3
2 раза 67%
1:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
4:4
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
2:3
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Брисбен Роар
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
22
12
22
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
24
15
24
15
24
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|5 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (2)
|Макартур
|Яколиш Марин
|4 (2)
|Макартур
|Жермен Валер
|3 (1)
|ФК Сидней
|Климала Патрик
|3 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|Ньюкасл Джетс
|Callum Timmins
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|3
|ФК Сидней
|Hayden Matthews
|1 1