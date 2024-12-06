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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Patryk Gryckiewicz
Радомяк Радом
1:1
Конец матча
ГКС Катовице
0'
0:1
21' Гол
Бергер Себастиан
1:1
49' Гол
Роча Леонардо
50' Желтая карточка
Энрике Паулу
53' Желтая карточка
Уаттара Зиэ
56' Желтая карточка
Васьелевски Марцин
57' Желтая карточка
Бранко Рафаэл
59' Желтая карточка
Oskar Repka
81' Желтая карточка
Донис Христос
87' Желтая карточка
Мак Матеуш
90' Желтая карточка
Вольски Рафал
90'+4
1
Maciej
Kikolski
24
Уаттара
Зиэ
29
Бранко
Рафаэл
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
23
Энрике
Паулу
77
Донис
Христос
13
Гжесик
Ян
10
Roberto
Alves
27
Вольски
Рафал
70
Вагнер
да
Силва
17
Роча
Леонардо
1
Кудла
Давид
30
Червински
Алан
4
Arkadiusz
Jedrych
6
Клеменз
Лукаш
23
Васьелевски
Марцин
22
Милевски
Себастиан
5
Oskar
Repka
8
Галан
Борха
11
Adrian
Blad
7
Бергер
Себастиан
77
Ковальчик
Матеуш
Радомяк Радом
4-1-4-1
ГКС Катовице
3-4-3

История личных встреч

Радомяк Радом
ГКС Катовице

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роча Леонардо 11 (2) 0.65
Уаттара Зиэ 3 0.18
Гжесик Ян 1 0.06
Леандро 1 0.06
Энрике Паулу 1 0.06
Пеглоу 1 0.06
Капемба Освальдо Педро 1 0.06
Вольски Рафал 0 0
Roberto Alves 0 0
Michal Kaput 0 0
Guilherme Zimovski 0 0
ГКС Катовице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергер Себастиан 4 0.22
Arkadiusz Jedrych 4 (2) 0.22
Oskar Repka 3 0.17
Зреляк Адам 3 0.17
Adrian Blad 2 0.11
Ковальчик Матеуш 2 0.11
Васьелевски Марцин 2 0.11
Мак Матеуш 2 0.11
Мажец Матеуш 2 0.11
Новак Бартош 1 (1) 0.06
Клеменз Лукаш 1 0.06
Антчак Якуб 1 0.06
Кууск Мяртен 0 0
Галан Борха 0 0

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Донис Христос 7 0
Энрике Паулу 5 0
Бранко Рафаэл 3 1
Леандро 4 0
Жордау Бруну 4 0
Michal Kaput 4 0
Уаттара Зиэ 4 0
Вагнер да Силва 2 0
Damian Jakubik 2 0
Roberto Alves 2 0
Гжесик Ян 2 0
Роча Леонардо 2 0
Пеглоу 2 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 2 0
Мамедов Рахиль 1 0
Guilherme Zimovski 1 0
ГКС Катовице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клеменз Лукаш 3 0
Васьелевски Марцин 3 0
Oskar Repka 3 0
Adrian Blad 2 0
Галан Борха 2 0
Зреляк Адам 2 0
Червински Алан 2 0
Бергер Себастиан 2 0
Ковальчик Матеуш 2 0
Мак Матеуш 1 0
Кууск Мяртен 1 0
Arkadiusz Jedrych 1 0
Комор Александер 1 0
Grzegorz Rogala 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
ГКС Катовице
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
4
Радомяк Радом
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
ГКС Катовице
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

3
10
Радомяк Радом
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
ГКС Катовице
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

11
15
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
3
27%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
5
45%
2
13%
46-60
1
9%
4
27%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
6
46%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
31%
3
21%
61-75
3
23%
2
14%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
4
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
4
33%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
23%
3
33%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Забито

18
27
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
3
17%
4
15%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
3
17%
8
30%
30%
31-45
6
33%
2
7%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
3
17%
6
22%
76-90

Пропущено

26
23
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
9
35%
5
22%
31-45
1
4%
3
13%
46-60
7
27%
3
13%
61-75
6
23%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мотор Люблин - Радомяк Радом 1:0 Радомяк Радом - Сталь Мелец 1:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Пяст 1:1
Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3 Лех - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0 Радомяк Радом - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Оскар Пшисуха - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1
ГКС Катовице
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ГКС Катовице - Лехия Гданьск 2:0 Лех - ГКС Катовице 2:0 Краковия - ГКС Катовице 3:4 ГКС Катовице - Корона Кельце 1:2
Скерневице - ГКС Катовице 2:1 Легия - ГКС Катовице 4:1 ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 1:2 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2

Результаты матчей

Радомяк Радом
ГКС Катовице

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
ГКС Катовице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
4
1.5
4
5
1
7
2.5
2
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
6
6
10
1.5
7
10
1
15
2.5
4
13
1
15
3.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 17 12 2 3 32 - 12 38
2.
Ракув
 17 10 5 2 23 - 9 35
3.
Ягеллония Белосток
 17 10 4 3 31 - 24 34
4.
Краковия
 17 9 3 5 36 - 28 30
5.
Легия
 17 8 5 4 33 - 23 29
6.
Гурник Забже
 17 8 3 6 24 - 19 27
7.
Мотор Люблин
 17 8 3 6 25 - 28 27
8.
Погонь Щецин
 17 8 2 7 25 - 21 26
9.
ГКС Катовице
 18 6 5 7 27 - 25 23
10.
Видзев Лодзь
 17 6 4 7 22 - 24 22
11.
Пяст
 17 5 6 6 18 - 18 21
12.
Сталь Мелец
 17 5 4 8 18 - 22 19
13.
Заглембе Любин
 17 5 4 8 16 - 24 19
14.
Радомяк Радом
 17 5 2 10 21 - 25 17
15.
Пуща Неполомице
 17 4 5 8 16 - 25 17
16.
Корона Кельце
 17 4 5 8 15 - 27 17
17.
Лехия Гданьск
 17 2 5 10 17 - 33 11
18.
Шленск Вроцлав
 16 1 7 8 13 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 8 0 1 23 - 6 24
2.
Погонь Щецин
 9 7 1 1 16 - 6 22
3.
Легия
 9 6 1 2 22 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 5 3 1 18 - 12 18
5.
Сталь Мелец
 9 4 3 2 12 - 9 15
6.
Ракув
 8 4 2 2 10 - 4 14
7.
Мотор Люблин
 9 4 2 3 12 - 12 14
8.
Гурник Забже
 8 4 1 3 10 - 7 13
9.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 8 13
10.
Видзев Лодзь
 8 4 1 3 10 - 9 13
11.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 13 - 13 12
12.
ГКС Катовице
 9 3 3 3 12 - 9 12
13.
Краковия
 9 3 3 3 18 - 17 12
14.
Радомяк Радом
 9 3 2 4 14 - 12 11
15.
Пяст
 8 2 4 2 11 - 10 10
16.
Корона Кельце
 8 2 1 5 8 - 13 7
17.
Шленск Вроцлав
 8 1 4 3 7 - 10 7
18.
Лехия Гданьск
 8 1 2 5 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 9 6 3 0 13 - 5 21
2.
Краковия
 8 6 0 2 18 - 11 18
3.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 13 - 12 16
4.
Лех
 8 4 2 2 9 - 6 14
5.
Гурник Забже
 9 4 2 3 14 - 12 14
6.
Мотор Люблин
 8 4 1 3 13 - 16 13
7.
Пяст
 9 3 2 4 7 - 8 11
8.
ГКС Катовице
 9 3 2 4 15 - 16 11
9.
Легия
 8 2 4 2 11 - 12 10
10.
Корона Кельце
 9 2 4 3 7 - 14 10
11.
Видзев Лодзь
 9 2 3 4 12 - 15 9
12.
Радомяк Радом
 8 2 0 6 7 - 13 6
13.
Лехия Гданьск
 9 1 3 5 12 - 20 6
14.
Заглембе Любин
 9 1 3 5 6 - 16 6
15.
Пуща Неполомице
 9 1 2 6 3 - 12 5
16.
Погонь Щецин
 8 1 1 6 9 - 15 4
17.
Сталь Мелец
 8 1 1 6 6 - 13 4
18.
Шленск Вроцлав
 8 0 3 5 6 - 15 3
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 11 (6)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 11
Радомяк Радом Роча Леонардо 11
Ягеллония Белосток Имас Хесус 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
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Топ нарушителей
Заглембе Любин Налепа Михал 3 2
Радомяк Радом Донис Христос 7
Ракув Берггрен Густав 1 5
Лех Милич Антонио 6
Пуща Неполомице Абрамович Давид 6
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    • 50'
      Энрике Паулу получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Вольски Рафал сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Роча Леонардо бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Г О О О О Л - Бергер Себастиан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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