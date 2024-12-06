Тур: 18. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow. Главный судья: Patryk Gryckiewicz
1:1
Конец матча
0'
0:1
21' ГолБергер Себастиан
1:1
49' ГолРоча Леонардо
50' Желтая карточкаЭнрике Паулу
53' Желтая карточкаУаттара Зиэ
56' Желтая карточкаВасьелевски Марцин
57' Желтая карточкаБранко Рафаэл
59' Желтая карточкаOskar Repka
81' Желтая карточкаДонис Христос
87' Желтая карточкаМак Матеуш
90' Желтая карточкаВольски Рафал
90'+4
Ход матча
21'
0:1
49'
1:1
50'
53'
57'
59'
81'
87'
90'
24
Уаттара
Зиэ
23
Энрике
Паулу
13
Гжесик
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Уаттара ЗиэЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Энрике ПаулуЗащитник
- Полузащитник
-
13 Гжесик ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 ПеглоуПолузащитник
- Нападающий
-
-
28 Michal Kaput
-
-
Главный тренер: Балтазар Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Adrian BladНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
-
10 Мак МатеушНападающий
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
-
-
28 Alan Brod
-
Главный тренер: Rafal Gorak
История личных встреч
Радомяк Радом
ГКС Катовице
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роча Леонардо
|11 (2)
|0.65
|Уаттара Зиэ
|3
|0.18
|Гжесик Ян
|1
|0.06
|Леандро
|1
|0.06
|Энрике Паулу
|1
|0.06
|Пеглоу
|1
|0.06
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0.06
|Вольски Рафал
|0
|0
|Roberto Alves
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Guilherme Zimovski
|0
|0
ГКС Катовице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергер Себастиан
|4
|0.22
|Arkadiusz Jedrych
|4 (2)
|0.22
|Oskar Repka
|3
|0.17
|Зреляк Адам
|3
|0.17
|Adrian Blad
|2
|0.11
|Ковальчик Матеуш
|2
|0.11
|Васьелевски Марцин
|2
|0.11
|Мак Матеуш
|2
|0.11
|Мажец Матеуш
|2
|0.11
|Новак Бартош
|1 (1)
|0.06
|Клеменз Лукаш
|1
|0.06
|Антчак Якуб
|1
|0.06
|Кууск Мяртен
|0
|0
|Галан Борха
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Донис Христос
|7
|0
|Энрике Паулу
|5
|0
|Бранко Рафаэл
|3
|1
|Леандро
|4
|0
|Жордау Бруну
|4
|0
|Michal Kaput
|4
|0
|Уаттара Зиэ
|4
|0
|Вагнер да Силва
|2
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Roberto Alves
|2
|0
|Гжесик Ян
|2
|0
|Роча Леонардо
|2
|0
|Пеглоу
|2
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|2
|0
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Guilherme Zimovski
|1
|0
ГКС Катовице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клеменз Лукаш
|3
|0
|Васьелевски Марцин
|3
|0
|Oskar Repka
|3
|0
|Adrian Blad
|2
|0
|Галан Борха
|2
|0
|Зреляк Адам
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Бергер Себастиан
|2
|0
|Ковальчик Матеуш
|2
|0
|Мак Матеуш
|1
|0
|Кууск Мяртен
|1
|0
|Arkadiusz Jedrych
|1
|0
|Комор Александер
|1
|0
|Grzegorz Rogala
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
ГКС Катовице
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
4
Радомяк Радом
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
ГКС Катовице
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
3
10
Радомяк Радом
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
ГКС Катовице
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
11
15
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
3
27%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
5
45%
2
13%
46-60
1
9%
4
27%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
6
46%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
31%
3
21%
61-75
3
23%
2
14%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
4
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
4
33%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
23%
3
33%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
3
33%
76-90
Забито
18
27
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
3
17%
4
15%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
3
17%
8
30%
30%
31-45
6
33%
2
7%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
3
17%
6
22%
76-90
Пропущено
26
23
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
9
35%
5
22%
31-45
1
4%
3
13%
46-60
7
27%
3
13%
61-75
6
23%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мотор Люблин - Радомяк Радом 1:0 Радомяк Радом - Сталь Мелец 1:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Пяст 1:1
Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3 Лех - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0 Радомяк Радом - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Оскар Пшисуха - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1
ГКС Катовице
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ГКС Катовице - Лехия Гданьск 2:0 Лех - ГКС Катовице 2:0 Краковия - ГКС Катовице 3:4 ГКС Катовице - Корона Кельце 1:2
Скерневице - ГКС Катовице 2:1 Легия - ГКС Катовице 4:1 ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 1:2 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2
Результаты матчей
Радомяк Радом
ГКС Катовице
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
ГКС Катовице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
63
44
45
17
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
116
610
710
115
413
115
215
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|11
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|11
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|3 2
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|7
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Лех
|Милич Антонио
|6
|Пуща Неполомице
|Абрамович Давид
|6