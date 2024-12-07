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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Окленд ФК
2:1
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
17' Желтая карточка
Исигэ Хидэки
1:0
31' Гол в свои ворота
Хьюз Исаак
43' Желтая карточка
Саттон Сэм
50' Желтая карточка
Ретре Пауло
53' Желтая карточка
Ховьесон Кэмерон
67' Желтая карточка
Барбарусес Костас
2:0
70' Гол
Пейнаккер Нандо
78' Желтая карточка
Руфер Алекс
2:1
82' Гол
Барбарусес Костас
88' Желтая карточка
Giancarlo Italiano
90'+7
12
Паульсен
Алекс
2
Сакаи
Хироки
23
Даниель
Холл
4
Пейнаккер
Нандо
15
Де
Врис
Фрэнсис
27
Роджерсон
Логан
6
Верстрате
Луи
28
Luis
Gallegos
14
Гиллион
Лиам
10
Май
Гильермо
22
Бриммер
Джейк
1
Олувайеми
Джош
27
Шеридан
Мэттью
15
Хьюз
Исаак
4
Вуттон
Скотт
6
Пейн
Тим
8
Ретре
Пауло
14
Руфер
Алекс
25
Нагасава
Казуки
19
Саттон
Сэм
7
Барбарусес
Костас
9
Исигэ
Хидэки
Окленд ФК
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Окленд ФК
Веллингтон Феникс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Окленд ФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бриммер Джейк 2 0.33
Пейнаккер Нандо 2 0.33
Де Врис Фрэнсис 1 0.17
Роджерсон Логан 1 0.17
Neyder Moreno 1 0.17
Май Гильермо 1 0.17
Сакаи Хироки 0 0
Luis Gallegos 0 0
Luis Toomey 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбарусес Костас 4 0.67
Исигэ Хидэки 1 0.17
Вуттон Скотт 1 0.17
Пейн Тим 1 0.17
Саттон Сэм 1 0.17
Рохас Марко 0 0
Руфер Алекс 0 0
Нагасава Казуки 0 0
Хьюз Исаак 0 0

Карточки

Окленд ФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ховьесон Кэмерон 2 0
Роджерсон Логан 2 0
Верстрате Луи 2 0
Пейнаккер Нандо 2 0
Даниель Холл 1 0
Luis Gallegos 1 0
Neyder Moreno 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саттон Сэм 3 0
Руфер Алекс 2 0
Исигэ Хидэки 1 0
Барбарусес Костас 1 0
Ретре Пауло 1 0
Нагасава Казуки 1 0
Ван Хаттум Оскар 1 0
Giancarlo Italiano 1 0

Результаты матчей

Окленд ФК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Веллингтон Феникс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Окленд ФК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Веллингтон Феникс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Окленд ФК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Веллингтон Феникс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

5
7
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
3
60%
1
14%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Забито

8
9
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
5
63%
2
22%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Окленд ФК
(6 матчей)
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 поражение
Окленд ФК - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Окленд ФК 0:1 Веллингтон Феникс - Окленд ФК 0:2 Окленд ФК - ФК Сидней 1:0
Окленд ФК - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Окленд ФК 4:2
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Окленд ФК 0:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:2
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 1:1 Саус Мельбурн - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0

Результаты матчей

Окленд ФК
Веллингтон Феникс

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Окленд ФК
Веллингтон Феникс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 6 6 0 0 10 - 1 18
2.
Аделаида Юнайтед
 1:0 6 4 2 0 13 - 9 14
3.
Мельбурн Виктори
 6 4 1 1 10 - 4 13
4.
Мельбурн Сити
 6 4 0 2 12 - 6 12
5.
Веллингтон Феникс
 6 3 1 2 8 - 5 10
6.
ФК Сидней
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Макартур
 0:0 7 2 2 3 14 - 11 8
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 2 1 3 13 - 12 7
9.
Централ Кост Маринерс
 5 1 3 1 3 - 5 6
10.
Вестерн Юнайтед
 0:0 7 1 3 3 7 - 9 6
11.
Ньюкасл Джетс
 0:1 6 1 0 5 4 - 11 3
12.
Перт Глори
 6 0 2 4 4 - 18 2
13.
Брисбен Роар
 6 0 1 5 9 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Мельбурн Виктори
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Аделаида Юнайтед
 1:0 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Веллингтон Феникс
 3 1 1 1 2 - 3 4
5.
Макартур
 0:0 4 1 1 2 11 - 8 4
6.
ФК Сидней
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 0 2 8 - 7 3
8.
Централ Кост Маринерс
 3 0 2 1 0 - 3 2
9.
Вестерн Юнайтед
 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
10.
Мельбурн Сити
 2 0 0 2 1 - 5 0
11.
Ньюкасл Джетс
 0:1 3 0 0 3 1 - 4 0
12.
Брисбен Роар
 3 0 0 3 5 - 10 0
13.
Перт Глори
 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 4 4 0 0 11 - 1 12
2.
Аделаида Юнайтед
 1:0 3 3 0 0 8 - 5 9
3.
Мельбурн Виктори
 4 2 1 1 6 - 3 7
4.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Веллингтон Феникс
 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Вестерн Юнайтед
 0:0 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Макартур
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Ньюкасл Джетс
 0:1 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Перт Глори
 3 0 2 1 3 - 8 2
13.
Брисбен Роар
 3 0 1 2 4 - 8 1
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 5 (2)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 4 (2)
Макартур Яколиш Марин 4 (2)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 4
Макартур Жермен Валер 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 3
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
Ньюкасл Джетс Callum Timmins 3
Веллингтон Феникс Саттон Сэм 3
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Ховьесон Кэмерон получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      Ретре Пауло получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Sam Sutton получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Г О О О О Л - Хьюз Исаак уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 22'
      Верстрате Луи уходит с поля. Ховьесон Кэмерон выходит вместо него
    • 17'
      Исигэ Хидэки получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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