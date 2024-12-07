Тур: 7. Стадион: Go Media Stadium.
2:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаИсигэ Хидэки
1:0
31' Гол в свои воротаХьюз Исаак
43' Желтая карточкаСаттон Сэм
50' Желтая карточкаРетре Пауло
53' Желтая карточкаХовьесон Кэмерон
67' Желтая карточкаБарбарусес Костас
2:0
70' ГолПейнаккер Нандо
78' Желтая карточкаРуфер Алекс
2:1
82' ГолБарбарусес Костас
88' Желтая карточкаGiancarlo Italiano
90'+7
Ход матча
17'
31'
1:0
43'
50'
53'
61'
70'
2:0
78'
82'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
23
Даниель
Холл
14
Гиллион
Лиам
10
Май
Гильермо
15
Хьюз
Исаак
6
Пейн
Тим
14
Руфер
Алекс
19
Саттон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гиллион ЛиамПолузащитник
-
10 Май ГильермоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Корика Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Хьюз ИсаакЗащитник
- Защитник
-
6 Пейн ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саттон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
История личных встреч
Окленд ФК
Веллингтон Феникс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Окленд ФК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бриммер Джейк
|2
|0.33
|Пейнаккер Нандо
|2
|0.33
|Де Врис Фрэнсис
|1
|0.17
|Роджерсон Логан
|1
|0.17
|Neyder Moreno
|1
|0.17
|Май Гильермо
|1
|0.17
|Сакаи Хироки
|0
|0
|Luis Gallegos
|0
|0
|Luis Toomey
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбарусес Костас
|4
|0.67
|Исигэ Хидэки
|1
|0.17
|Вуттон Скотт
|1
|0.17
|Пейн Тим
|1
|0.17
|Саттон Сэм
|1
|0.17
|Рохас Марко
|0
|0
|Руфер Алекс
|0
|0
|Нагасава Казуки
|0
|0
|Хьюз Исаак
|0
|0
Карточки
Окленд ФК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ховьесон Кэмерон
|2
|0
|Роджерсон Логан
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Пейнаккер Нандо
|2
|0
|Даниель Холл
|1
|0
|Luis Gallegos
|1
|0
|Neyder Moreno
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саттон Сэм
|3
|0
|Руфер Алекс
|2
|0
|Исигэ Хидэки
|1
|0
|Барбарусес Костас
|1
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Нагасава Казуки
|1
|0
|Ван Хаттум Оскар
|1
|0
|Giancarlo Italiano
|1
|0
Результаты матчей
Окленд ФК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Веллингтон Феникс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Окленд ФК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Веллингтон Феникс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
Окленд ФК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Веллингтон Феникс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
5
7
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
3
60%
1
14%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Забито
8
9
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
5
63%
2
22%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Окленд ФК
(6 матчей)
83.3%
16.7%
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Окленд ФК 0:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:2
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 1:1 Саус Мельбурн - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0
Результаты матчей
Окленд ФК
Веллингтон Феникс
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Окленд ФК
Веллингтон Феникс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|10 - 1
|18
|2.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|13 - 9
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|14 - 11
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|13 - 12
|7
|9.
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|10.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|11.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 18
|2
|13.
|6
|0
|1
|5
|9 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|5.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|11 - 8
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|0 - 3
|2
|9.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|11.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 5
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|5 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (2)
|Макартур
|Яколиш Марин
|4 (2)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|4
|Макартур
|Жермен Валер
|3 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|Ньюкасл Джетс
|Callum Timmins
|3
|Веллингтон Феникс
|Саттон Сэм
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|3