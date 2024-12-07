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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Ньюкасл Джетс
0:1
Первый тайм: 45+'
Аделаида Юнайтед
0'
0:1
14' Гол
Маук Стефан
27' Желтая карточка
Panagiotis Kikianis

Ход матча

14'
0:1
Маук Стефан
27'
 
Panagiotis Kikianis
Прогноз на матч от Liveresult
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Ньюкасл Джетс
Ничья
Аделаида Юнайтед
4.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
4
Phillip
Cancar
15
Сусняр
Александар
33
Mark
Natta
7
Eli
Adams
17
Грозос
Костандинос
19
Callum
Timmins
39
Thomas
Aquilina
9
Lachlan
Rose
13
Clayton
Taylor
1
Делянов
Джеймс
20
Пирьес
Дилан
3
Вриндс
Барт
51
Panagiotis
Kikianis
7
Китто
Райан
14
Барнетт
Джей
55
Ethan
Alagich
10
Клаф
Зак
6
Маук
Стефан
17
Фолами
Бен
26
Archie
Goodwin
Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
66.7%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
61.1%
8 побед 11 ничьих 0 побед

32 матча

25%
75%
0 побед 8 ничьих 24 победы

Первый тайм

34.4%
65.6%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 14 ничьих 17 побед

50 матчей

24%
28%
48%
12 побед 14 ничьих 24 победы

Первый тайм

22%
46%
32%
11 побед 23 ничьи 16 побед

Второй тайм

16%
50%
34%
8 побед 25 ничьих 17 побед

История матчей

0:1
3:1
2:4
0:1
К
0:2
2:1
1:2
1:4
2:1
0:3
2:1
1:2
КФ
1:0
0:0
1:2
1:1
5:2
2:1
1:2
КФ
1:0
1:0
2:1
1:1
1:0
0:0
0:0
0:1
7:0
2:1
2:0
1:0
1:2
1:1
0:0
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ПК
0:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1
0.81

Среднее время на гол

90
110

Всего голов

39
29

Голов в среднем за матч

1.44
1.26

Среднее время на гол

62
71

Всего голов

62
51

Голов в среднем за матч

1.24
1.02

Тотал матчей

2.5
43
Больше 86%
Меньше 14%
7
34
Больше 68%
Меньше 32%
16
21
Больше 42%
Меньше 58%
29
6
Больше 12%
Меньше 88%
44
4
Больше 8%
Меньше 92%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
48

Среднее время на гол

72
88

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Eli Adams 2 0.33
Thomas Aquilina 1 0.17
Грозос Костандинос 1 (1) 0.17
Гибсон Бен 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаф Зак 4 0.67
Пирьес Дилан 2 0.33
Маук Стефан 2 0.33
_Luka Jovanovic 2 0.33
Вриндс Барт 1 0.17
Archie Goodwin 1 0.17
Фолами Бен 0 0
Jonny Yull 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Callum Timmins 3 0
Ингем Дэйн 2 0
Грозос Костандинос 2 0
Thomas Aquilina 2 0
Сусняр Александар 1 0
Eli Adams 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Panagiotis Kikianis 3 0
_Luka Jovanovic 1 0
Panashe Madanha 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

2
0
Ньюкасл Джетс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аделаида Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
4
Ньюкасл Джетс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
100%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

5
11
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
40%
3
27%
46-60
3
60%
3
27%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
2
20%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Окленд ФК - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 4:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:2
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4 Рокдейл Сити Санс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 3:4
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Олимпик Кингсвэй - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Хорватия Рейдерс - Аделаида Юнайтед 1:3 Блэктаун Сити - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 6 6 0 0 10 - 1 18
2.
Аделаида Юнайтед
 1:0 6 4 2 0 13 - 9 14
3.
Мельбурн Виктори
 6 4 1 1 10 - 4 13
4.
Мельбурн Сити
 6 4 0 2 12 - 6 12
5.
Веллингтон Феникс
 6 3 1 2 8 - 5 10
6.
ФК Сидней
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Макартур
 0:0 7 2 2 3 14 - 11 8
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 2 1 3 13 - 12 7
9.
Централ Кост Маринерс
 5 1 3 1 3 - 5 6
10.
Вестерн Юнайтед
 0:0 7 1 3 3 7 - 9 6
11.
Ньюкасл Джетс
 0:1 6 1 0 5 4 - 11 3
12.
Перт Глори
 6 0 2 4 4 - 18 2
13.
Брисбен Роар
 6 0 1 5 9 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Мельбурн Виктори
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Аделаида Юнайтед
 1:0 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Веллингтон Феникс
 3 1 1 1 2 - 3 4
5.
Макартур
 0:0 4 1 1 2 11 - 8 4
6.
ФК Сидней
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 0 2 8 - 7 3
8.
Централ Кост Маринерс
 3 0 2 1 0 - 3 2
9.
Вестерн Юнайтед
 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
10.
Мельбурн Сити
 2 0 0 2 1 - 5 0
11.
Ньюкасл Джетс
 0:1 3 0 0 3 1 - 4 0
12.
Брисбен Роар
 3 0 0 3 5 - 10 0
13.
Перт Глори
 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 4 4 0 0 11 - 1 12
2.
Аделаида Юнайтед
 1:0 3 3 0 0 8 - 5 9
3.
Мельбурн Виктори
 4 2 1 1 6 - 3 7
4.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Веллингтон Феникс
 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Вестерн Юнайтед
 0:0 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Макартур
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Ньюкасл Джетс
 0:1 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Перт Глори
 3 0 2 1 3 - 8 2
13.
Брисбен Роар
 3 0 1 2 4 - 8 1
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 5 (2)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 4 (2)
Макартур Яколиш Марин 4 (2)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 4
Макартур Жермен Валер 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 3
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
Ньюкасл Джетс Callum Timmins 3
Веллингтон Феникс Саттон Сэм 3
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Panagiotis Kikianis получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Г О О О О Л - Маук Стефан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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