Тур: 7. Стадион: McDonald Jones Stadium.
0:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
14'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
20
Пирьес
Дилан
14
Барнетт
Джей
10
Клаф
Зак
17
Фолами
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Джеймс НоаВратарь
-
22 Гибсон БенЗащитник
- Защитник
-
28 Will Dobson
-
10 Wellissol
-
-
29 Justin Vidic
-
Главный тренер: Robert Stanton
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пирьес ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Барнетт ДжейПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Max Vartuli
-
-
-
-
44 Ryan White
-
12 Jonny Yull
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.1%
66.7%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
61.1%
8 побед 11 ничьих 0 побед
32 матча
25%
75%
0 побед 8 ничьих 24 победы
Первый тайм
34.4%
65.6%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 14 ничьих 17 побед
50 матчей
24%
28%
48%
12 побед 14 ничьих 24 победы
Первый тайм
22%
46%
32%
11 побед 23 ничьи 16 побед
Второй тайм
16%
50%
34%
8 побед 25 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1
0.81
Среднее время на гол
90
110
Всего голов
39
29
Голов в среднем за матч
1.44
1.26
Среднее время на гол
62
71
Всего голов
62
51
Голов в среднем за матч
1.24
1.02
Тотал матчей
2.5
43
Больше 86%
Меньше 14%
7
34
Больше 68%
Меньше 32%
16
21
Больше 42%
Меньше 58%
29
6
Больше 12%
Меньше 88%
44
4
Больше 8%
Меньше 92%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
Среднее время на гол
72
88
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Eli Adams
|2
|0.33
|Thomas Aquilina
|1
|0.17
|Грозос Костандинос
|1 (1)
|0.17
|Гибсон Бен
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаф Зак
|4
|0.67
|Пирьес Дилан
|2
|0.33
|Маук Стефан
|2
|0.33
|_Luka Jovanovic
|2
|0.33
|Вриндс Барт
|1
|0.17
|Archie Goodwin
|1
|0.17
|Фолами Бен
|0
|0
|Jonny Yull
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Callum Timmins
|3
|0
|Ингем Дэйн
|2
|0
|Грозос Костандинос
|2
|0
|Thomas Aquilina
|2
|0
|Сусняр Александар
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Panagiotis Kikianis
|3
|0
|_Luka Jovanovic
|1
|0
|Panashe Madanha
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
2
0
Ньюкасл Джетс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аделаида Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
4
Ньюкасл Джетс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
100%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
5
11
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
40%
3
27%
46-60
3
60%
3
27%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
2
20%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Окленд ФК - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 4:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:2
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4 Рокдейл Сити Санс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 3:4
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Олимпик Кингсвэй - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Хорватия Рейдерс - Аделаида Юнайтед 1:3 Блэктаун Сити - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|10 - 1
|18
|2.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|13 - 9
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|14 - 11
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|13 - 12
|7
|9.
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|10.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|11.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 18
|2
|13.
|6
|0
|1
|5
|9 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|5.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|11 - 8
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|0 - 3
|2
|9.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|11.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 5
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|5 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (2)
|Макартур
|Яколиш Марин
|4 (2)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|4
|Макартур
|Жермен Валер
|3 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|Ньюкасл Джетс
|Callum Timmins
|3
|Веллингтон Феникс
|Саттон Сэм
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|3