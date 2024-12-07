Тур: 7. Стадион: ААМИ Парк.
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Прогноз на матч от Liveresult
13
Расселл
Тэйт
20
Abel
Walatee
19
Noah
Botic
12
Курто
Филип
16
Oliver
Jones
13
Вуйица
Иван
26
Брэттан
Люк
22
Liam
Rose
11
Jed
Drew
44
Яколиш
Марин
98
Жермен
Валер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Abel WalateeПолузащитник
- Нападающий
-
19 Noah BoticНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
24 Michael Ruhs
-
22 Kane Vidmar
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Oliver JonesЗащитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
22 Liam RoseПолузащитник
-
11 Jed DrewПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Скотт УолтерПолузащитник
-
-
24 Dean Bosnjak
-
23 Frans Deli
-
19 Ariath Piol
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Макартур
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2.4
1.6
Среднее время на гол
37
56
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
2.2
1.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
40
64
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибусуки Хироси
|3
|0.5
|Noah Botic
|1
|0.17
|Dylan Leonard
|1
|0.17
|Тергейт Ангус
|1
|0.17
|Kane Vidmar
|1
|0.17
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яколиш Марин
|4
|0.67
|Жермен Валер
|3
|0.5
|Ускок Томислав
|2
|0.33
|Jed Drew
|1
|0.17
|Jake Hollman
|1
|0.17
|Да Силва Даниэль
|1
|0.17
|Kealey Adamson
|1
|0.17
|Ariath Piol
|1
|0.17
|Вуйица Иван
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dylan Leonard
|0
|1
|Имаи Томоки
|1
|0
|Паскуали Себастьян
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
|Abel Walatee
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яколиш Марин
|2
|0
|Ускок Томислав
|2
|0
|Стерьовски Майл
|1
|0
|Жермен Валер
|1
|0
|Арсланаджич Дино
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Liam Rose
|1
|0
|Скотт Уолтер
|1
|0
|Jed Drew
|1
|0
|Dean Bosnjak
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Макартур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Вестерн Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
12
Вестерн Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Макартур
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
2
33%
3
23%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
2
25%
4
25%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:3 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 0:1
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Джордж Кросс 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0
Макартур
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Макартур - Брисбен Роар 4:4 Макартур - Окленд ФК 0:1 ФК Сидней - Макартур 1:2 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1
Макартур - Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур - Перт Глори 6:1 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Саус Мельбурн - Макартур 0:1 Оаклей Каннонс - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4 О'Коннор Найтс - Макартур 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Макартур - ФК Сидней 1:0 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар - Макартур 1:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Макартур - Мельбурн Сити 2:0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
Макартур
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:3
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Вестерн Юнайтед
Макартур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
15
33
15
24
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|5 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (2)
|Макартур
|Яколиш Марин
|4 (2)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|4
|Макартур
|Жермен Валер
|3 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|Ньюкасл Джетс
|Callum Timmins
|3
|Веллингтон Феникс
|Саттон Сэм
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вестерн Юнайтед - Макартур
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