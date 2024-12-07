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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Вестерн Юнайтед
 
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Макартур
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Макартур
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Саттон
Мэттью
29
Charbel
Shamoon
30
Dylan
Leonard
6
Имаи
Томоки
13
Расселл
Тэйт
77
Дандзаки
Рику
23
Rhys
Bozinovski
32
Тергейт
Ангус
20
Abel
Walatee
9
Ибусуки
Хироси
19
Noah
Botic
12
Курто
Филип
20
Kealey
Adamson
15
Арсланаджич
Дино
16
Oliver
Jones
13
Вуйица
Иван
26
Брэттан
Люк
22
Liam
Rose
11
Jed
Drew
8
Jake
Hollman
44
Яколиш
Марин
98
Жермен
Валер
Вестерн Юнайтед
Макартур

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Макартур

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

4:2
3:3
1:0
2:2
1:1
2:0
2:2
1:2
2:1
4:1

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2.4
1.6

Среднее время на гол

37
56

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

2.2
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

40
64

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибусуки Хироси 3 0.5
Noah Botic 1 0.17
Dylan Leonard 1 0.17
Тергейт Ангус 1 0.17
Kane Vidmar 1 0.17
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яколиш Марин 4 0.67
Жермен Валер 3 0.5
Ускок Томислав 2 0.33
Jed Drew 1 0.17
Jake Hollman 1 0.17
Да Силва Даниэль 1 0.17
Kealey Adamson 1 0.17
Ariath Piol 1 0.17
Вуйица Иван 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dylan Leonard 0 1
Имаи Томоки 1 0
Паскуали Себастьян 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Abel Walatee 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яколиш Марин 2 0
Ускок Томислав 2 0
Стерьовски Майл 1 0
Жермен Валер 1 0
Арсланаджич Дино 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Liam Rose 1 0
Скотт Уолтер 1 0
Jed Drew 1 0
Dean Bosnjak 1 0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Макартур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Вестерн Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
12
Вестерн Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Макартур
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
2
33%
3
23%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
2
25%
4
25%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:3 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 0:1
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Джордж Кросс 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0
Макартур
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Макартур - Брисбен Роар 4:4 Макартур - Окленд ФК 0:1 ФК Сидней - Макартур 1:2 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1
Макартур - Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур - Перт Глори 6:1 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Саус Мельбурн - Макартур 0:1 Оаклей Каннонс - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4 О'Коннор Найтс - Макартур 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Макартур - ФК Сидней 1:0 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар - Макартур 1:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Макартур - Мельбурн Сити 2:0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
Макартур

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:3
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Вестерн Юнайтед
Макартур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 6 6 0 0 10 - 1 18
2.
Мельбурн Виктори
 6 4 1 1 10 - 4 13
3.
Мельбурн Сити
 6 4 0 2 12 - 6 12
4.
Аделаида Юнайтед
 5 3 2 0 12 - 9 11
5.
Веллингтон Феникс
 6 3 1 2 8 - 5 10
6.
ФК Сидней
 5 3 0 2 10 - 8 9
7.
Макартур
 6 2 1 3 14 - 11 7
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 2 1 3 13 - 12 7
9.
Централ Кост Маринерс
 5 1 3 1 3 - 5 6
10.
Вестерн Юнайтед
 6 1 2 3 7 - 9 5
11.
Ньюкасл Джетс
 5 1 0 4 4 - 10 3
12.
Перт Глори
 6 0 2 4 4 - 18 2
13.
Брисбен Роар
 6 0 1 5 9 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Мельбурн Виктори
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Аделаида Юнайтед
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Веллингтон Феникс
 3 1 1 1 2 - 3 4
5.
Макартур
 4 1 1 2 11 - 8 4
6.
ФК Сидней
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 0 2 8 - 7 3
8.
Централ Кост Маринерс
 3 0 2 1 0 - 3 2
9.
Вестерн Юнайтед
 3 0 1 2 2 - 5 1
10.
Ньюкасл Джетс
 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Мельбурн Сити
 2 0 0 2 1 - 5 0
12.
Брисбен Роар
 3 0 0 3 5 - 10 0
13.
Перт Глори
 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 4 4 0 0 11 - 1 12
2.
Мельбурн Виктори
 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Аделаида Юнайтед
 2 2 0 0 7 - 5 6
5.
Веллингтон Феникс
 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Вестерн Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Макартур
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Перт Глори
 3 0 2 1 3 - 8 2
13.
Брисбен Роар
 3 0 1 2 4 - 8 1
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 5 (2)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 4 (2)
Макартур Яколиш Марин 4 (2)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 4
Макартур Жермен Валер 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 3
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
Ньюкасл Джетс Callum Timmins 3
Веллингтон Феникс Саттон Сэм 3
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 3
Весь список
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