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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Козенца
0:1
Конец матча
Фрозиноне
0'
0:1
13' Гол в свои ворота
Pietro Martino
17' Желтая карточка
Куан Кристиан
35' Желтая карточка
Черофолини Микеле
36' Желтая карточка
Бегич Тьяс
57' Желтая карточка
Далле Мура Кристиан
59' Желтая карточка
Матеус Чарлис
69' Желтая карточка
Дарбо Эбрима
90' Желтая карточка
Стриццоло Лука
90' Желтая карточка
Pietro Martino
90' Желтая карточка
Kevin Barcella
90'+6

Ход матча

13'
0:1
Pietro Martino
17'
Куан Кристиан
 
35'
 
Черофолини Микеле
36'
 
Бегич Тьяс
46'
 
Квернадзе Георгий
Канотто Луиджи
57'
Далле Мура Кристиан
 
58'
Andrea Rizzo Pinna
Куан Кристиан
 
58'
Киерво Риккардо
Manuel Ricciardi
 
59'
Матеус Чарлис
 
68'
 
Геджемис Фарес
Бегич Тьяс
69'
 
Дарбо Эбрима
73'
Санкох Мохамед
Далле Мура Кристиан
 
73'
 
Гарритано Лука
Марчицца Риккардо
74'
 
Ойоно Жереми
Амброзино Джузеппе
84'
Стриццоло Лука
Риччи Джакомо
 
85'
Курфалидис Христос
Матеус Чарлис
 
90'
Стриццоло Лука
 
90'
Pietro Martino
 
90'
 
Kevin Barcella

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 17
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 547 Количество передач 235
  • 70 Владение мячом, % 30
1
Микай
Алессандро
4
Pietro
Martino
15
Далле
Мура
Кристиан
17
Alessandro
Caporale
16
Manuel
Ricciardi
31
Риччи
Джакомо
6
Матеус
Чарлис
28
Куан
Кристиан
34
Флоренци
Альдо
30
Маццокки
Симоне
10
Tommaso
Fumagalli
31
Черофолини
Микеле
4
Бираски
Давиде
30
Монтеризи
Иларио
79
Gabriele
Bracaglia
20
Ойоно
Энтони
37
Kevin
Barcella
55
Дарбо
Эбрима
11
Бегич
Тьяс
3
Марчицца
Риккардо
27
Канотто
Луиджи
10
Амброзино
Джузеппе
Козенца
3-4-1-2
Фрозиноне
3-5-2

История личных встреч

Козенца
Фрозиноне

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ТМК
3:3
СB
0:1
СB
1:2
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:2
СB
0:2
СB
0:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.75
1.4

Среднее время на гол

120
64

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

0.89
1.56

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

101
57

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tommaso Fumagalli 4 (1) 0.25
Маццокки Симоне 3 (1) 0.19
Д'Орацио Томмазо 2 0.13
Manuel Ricciardi 2 0.13
Стриццоло Лука 1 0.06
Флоренци Альдо 1 0.06
Andrea Rizzo Pinna 1 0.06
Massimo Zilli 1 0.06
Матеус Чарлис 1 0.06
Киерво Риккардо 0 0
Христов Андреа 0 0
Alessandro Caporale 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марчицца Риккардо 2 (1) 0.13
Ди Стефано Филиппо 2 0.13
Амброзино Джузеппе 2 0.13
Канотто Луиджи 1 0.06
Чуни Марвин 1 0.06
Ойоно Энтони 1 0.06
Gabriele Bracaglia 1 0.06
Партипило Антони 1 (1) 0.06
Джелли Франческо 0 0
Дарбо Эбрима 0 0
Квернадзе Георгий 0 0
Kevin Barcella 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Альдо 5 0
Матеус Чарлис 5 0
Вентури Майкл 3 1
Куан Кристиан 4 0
Христов Андреа 2 1
Стриццоло Лука 3 0
Риччи Джакомо 3 0
Микай Алессандро 3 0
Alessandro Caporale 3 0
Далле Мура Кристиан 3 0
Курфалидис Христос 3 0
Маури Хосе 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Маццокки Симоне 2 0
Pietro Martino 2 0
Tommaso Fumagalli 2 0
Кампорезе Микеле 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Manuel Ricciardi 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарбо Эбрима 5 1
Гарритано Лука 4 0
Марчицца Риккардо 4 0
Бираски Давиде 3 0
Бегич Тьяс 3 0
Matteo Cichella 1 1
Джелли Франческо 2 0
Черофолини Микеле 2 0
Тсаджут Франк 2 0
Монтеризи Иларио 2 0
Ойоно Энтони 2 0
Квернадзе Георгий 2 0
Ойоно Жереми 2 0
Kevin Barcella 2 0
Сичеро Алехандро 0 1
Канотто Луиджи 1 0
Мачин Хосе 1 0
Калай Сержио 1 0
Амброзино Джузеппе 1 0
Вурал Исак 1 0

Результаты матчей

Козенца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Фрозиноне
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
2
Козенца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Фрозиноне
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

8
7
Козенца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Фрозиноне
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
14%
3
25%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
2
29%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
4
40%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
22%
1
10%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
44%
2
20%
76-90

Забито

17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 9
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
6
35%
4
36%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
2
12%
2
18%
61-75
5
29%
29%
1
9%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
3
19%
4
18%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
7
32%
61-75
4
25%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Пиза - Козенца 2:2 Козенца - Модена 1:1 Брешия - Козенца 2:3 Козенца - Салернитана 1:1
Реджана - Козенца 0:1 Козенца - Юве Стабия 1:1 Читтаделла - Козенца 0:0 Козенца - Зюйдтироль 0:2 Бари - Козенца 1:1 Козенца - Сассуоло 0:1 Козенца - Сампдория 2:1 Палермо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2
Фрозиноне
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Фрозиноне - Чезена 3:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Палермо 1:1 Катанзаро - Фрозиноне 0:0
Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджана - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 0:3 Брешия - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0

Результаты матчей

Козенца
Фрозиноне

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Козенца
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
4
1
8
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
3
4
1.5
1
7
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
8
8
4
12
1.5
3
13
1
15
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 15 10 4 1 31 - 12 34
2.
Пиза
 16 9 5 2 28 - 17 32
3.
Специя
 15 8 6 1 22 - 10 30
4.
Кремонезе
 15 7 3 5 23 - 17 24
5.
Бари
 16 5 9 2 20 - 14 24
6.
Чезена
 16 6 4 6 25 - 23 22
7.
Юве Стабия
 16 5 7 4 17 - 19 22
8.
Палермо
 16 5 6 5 16 - 13 21
9.
Козенца
 16 4 8 4 16 - 17 20
10.
Брешия
 15 5 4 6 19 - 21 19
11.
Каррарезе
 16 5 4 7 14 - 19 19
12.
Мантуя
 16 4 6 6 16 - 20 18
13.
Сампдория
 15 4 5 6 20 - 22 17
14.
Катанзаро
 15 2 11 2 18 - 16 17
15.
Салернитана
 16 4 5 7 18 - 24 17
16.
Модена
 16 3 8 5 20 - 21 17
17.
Фрозиноне
 16 3 7 6 12 - 21 16
18.
Реджана
 15 3 6 6 14 - 18 15
19.
Читтаделла
 15 3 5 7 11 - 22 14
20.
Зюйдтироль
 16 4 1 11 15 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пиза
 8 5 3 0 16 - 7 18
3.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Каррарезе
 8 4 3 1 8 - 3 15
6.
Мантуя
 8 4 3 1 9 - 6 15
7.
Бари
 9 3 5 1 12 - 10 14
8.
Модена
 8 3 3 2 13 - 10 12
9.
Кремонезе
 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Брешия
 8 3 2 3 14 - 13 11
11.
Салернитана
 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Юве Стабия
 8 3 2 3 9 - 11 11
13.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
14.
Козенца
 9 2 4 3 6 - 8 10
15.
Палермо
 7 2 3 2 6 - 4 9
16.
Реджана
 8 2 3 3 9 - 10 9
17.
Сампдория
 7 2 2 3 6 - 7 8
18.
Фрозиноне
 8 1 5 2 7 - 10 8
19.
Зюйдтироль
 8 2 1 5 9 - 16 7
20.
Читтаделла
 7 0 5 2 4 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 8 5 3 0 15 - 6 18
2.
Пиза
 8 4 2 2 12 - 10 14
3.
Кремонезе
 8 4 1 3 16 - 10 13
4.
Палермо
 9 3 3 3 10 - 9 12
5.
Специя
 8 2 5 1 9 - 6 11
6.
Юве Стабия
 8 2 5 1 8 - 8 11
7.
Бари
 7 2 4 1 8 - 4 10
8.
Козенца
 7 2 4 1 10 - 9 10
9.
Читтаделла
 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 8 2 3 3 14 - 15 9
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Фрозиноне
 8 2 2 4 5 - 11 8
13.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
14.
Катанзаро
 7 0 6 1 6 - 8 6
15.
Зюйдтироль
 8 2 0 6 6 - 13 6
16.
Салернитана
 8 1 3 4 6 - 12 6
17.
Чезена
 8 1 2 5 8 - 12 5
18.
Модена
 8 0 5 3 7 - 11 5
19.
Каррарезе
 8 1 1 6 6 - 16 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 10
Катанзаро Йемелло Пьетро 9
Специя Эспозито Франческо 7 (1)
Сассуоло Торстведт Кристиан 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 8
Юве Стабия Francesco Folino 1 6
Салернитана Стоянович Петар 7
Чезена Кало Джакомо 7
Чезена Каргбо Аугустус 1 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Бегич Тьяс получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Черофолини Микеле получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Куан Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Г О О О О Л - Пьетро Мартино уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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