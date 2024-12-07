Тур: 16. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
0:1
13' Гол в свои воротаPietro Martino
17' Желтая карточкаКуан Кристиан
35' Желтая карточкаЧерофолини Микеле
36' Желтая карточкаБегич Тьяс
57' Желтая карточкаДалле Мура Кристиан
59' Желтая карточкаМатеус Чарлис
69' Желтая карточкаДарбо Эбрима
90' Желтая карточкаСтриццоло Лука
90' Желтая карточкаPietro Martino
90' Желтая карточкаKevin Barcella
90'+6
Ход матча
13'
0:1
17'
36'
59'
69'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 6
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 17
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
547 Количество передач 235
-
70 Владение мячом, % 30
20
Ойоно
Энтони
55
Дарбо
Эбрима
11
Бегич
Тьяс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ойоно ЭнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ойоно ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Сене ФаллуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Леандро Греко
История личных встреч
Козенца
Фрозиноне
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.75
1.4
Среднее время на гол
120
64
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Среднее время на гол
90
51
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
0.89
1.56
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
101
57
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tommaso Fumagalli
|4 (1)
|0.25
|Маццокки Симоне
|3 (1)
|0.19
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0.13
|Manuel Ricciardi
|2
|0.13
|Стриццоло Лука
|1
|0.06
|Флоренци Альдо
|1
|0.06
|Andrea Rizzo Pinna
|1
|0.06
|Massimo Zilli
|1
|0.06
|Матеус Чарлис
|1
|0.06
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
|Alessandro Caporale
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марчицца Риккардо
|2 (1)
|0.13
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0.13
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.13
|Канотто Луиджи
|1
|0.06
|Чуни Марвин
|1
|0.06
|Ойоно Энтони
|1
|0.06
|Gabriele Bracaglia
|1
|0.06
|Партипило Антони
|1 (1)
|0.06
|Джелли Франческо
|0
|0
|Дарбо Эбрима
|0
|0
|Квернадзе Георгий
|0
|0
|Kevin Barcella
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоренци Альдо
|5
|0
|Матеус Чарлис
|5
|0
|Вентури Майкл
|3
|1
|Куан Кристиан
|4
|0
|Христов Андреа
|2
|1
|Стриццоло Лука
|3
|0
|Риччи Джакомо
|3
|0
|Микай Алессандро
|3
|0
|Alessandro Caporale
|3
|0
|Далле Мура Кристиан
|3
|0
|Курфалидис Христос
|3
|0
|Маури Хосе
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Pietro Martino
|2
|0
|Tommaso Fumagalli
|2
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Manuel Ricciardi
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарбо Эбрима
|5
|1
|Гарритано Лука
|4
|0
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|Бираски Давиде
|3
|0
|Бегич Тьяс
|3
|0
|Matteo Cichella
|1
|1
|Джелли Франческо
|2
|0
|Черофолини Микеле
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Монтеризи Иларио
|2
|0
|Ойоно Энтони
|2
|0
|Квернадзе Георгий
|2
|0
|Ойоно Жереми
|2
|0
|Kevin Barcella
|2
|0
|Сичеро Алехандро
|0
|1
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Мачин Хосе
|1
|0
|Калай Сержио
|1
|0
|Амброзино Джузеппе
|1
|0
|Вурал Исак
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Фрозиноне
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
2
Козенца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Фрозиноне
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
8
7
Козенца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Фрозиноне
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
12
9
Голы по времени матча
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
14%
3
25%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
2
29%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
4
40%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
22%
1
10%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
44%
2
20%
76-90
Забито
17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 9
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
6
35%
4
36%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
2
12%
2
18%
61-75
5
29%
29%
1
9%
76-90
Пропущено
16
22
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
3
19%
4
18%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
7
32%
61-75
4
25%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Пиза - Козенца 2:2 Козенца - Модена 1:1 Брешия - Козенца 2:3 Козенца - Салернитана 1:1
Реджана - Козенца 0:1 Козенца - Юве Стабия 1:1 Читтаделла - Козенца 0:0 Козенца - Зюйдтироль 0:2 Бари - Козенца 1:1 Козенца - Сассуоло 0:1 Козенца - Сампдория 2:1 Палермо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2
Фрозиноне
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Фрозиноне - Чезена 3:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Палермо 1:1 Катанзаро - Фрозиноне 0:0
Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджана - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 0:3 Брешия - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0
Результаты матчей
Козенца
Фрозиноне
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Козенца
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
44
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
34
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
88
412
313
115
115
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|10
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|7 (1)
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|7
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|8
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 6
|Салернитана
|Стоянович Петар
|7
|Чезена
|Кало Джакомо
|7
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 5