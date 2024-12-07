Тур: 16. Стадион: Альберто Бралья.
0:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
13'
20'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
27
Идрисси
Риад
16
Джерли
Фабио
11
Мендеш
Педру
55
Сепе
Луиджи
15
Бронн
Дилан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Идрисси РиадЗащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мендеш ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Абьюзо ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Paolo Mandelli
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
-
15 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Каллон ЯяНападающий
-
24 Браф ДжейденНападающий
-
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
История личных встреч
Модена
Салернитана
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Среднее время на гол
67
270
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
108
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|3 (2)
|0.19
|Мендеш Педру
|2
|0.13
|Абьюзо Фабио
|2
|0.13
|Казо Джузеппе
|1
|0.06
|Дефрель Грегоре
|1
|0.06
|Божанай Клейс
|1
|0.06
|Кальдара Маттиа
|1
|0.06
|Глиоцци Этторе
|1
|0.06
|Заро Джованни
|1
|0.06
|Коттали Маттео
|1
|0.06
|Санторо Симоне
|1
|0.06
|Кауц Кристиан
|1
|0.06
|Деллавалле Алессандро
|1
|0.06
|Идрисси Риад
|1
|0.06
|Беюку Гэди
|1
|0.06
|Баттистелла Томас
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|3 (2)
|0.19
|Сими Нванкво
|3 (1)
|0.19
|Браф Джейден
|2
|0.13
|Тонгья Франко
|2
|0.13
|Феррари Джанмарко
|1
|0.06
|Влодарчик Шимон
|1
|0.06
|Сориано Роберто
|1
|0.06
|Тельо Андрес
|1
|0.06
|Валенсия Диего
|1
|0.06
|Данилюк Флавиус
|1
|0.06
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
|Lilian Njoh
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санторо Симоне
|5
|0
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Кальдара Маттиа
|2
|1
|Заро Джованни
|3
|0
|Баттистелла Томас
|3
|0
|Дефрель Грегоре
|1
|1
|Коттали Маттео
|1
|1
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Пергреффи Антонио
|2
|0
|Дука Эдоардо
|2
|0
|Деллавалле Алессандро
|2
|0
|Идрисси Риад
|2
|0
|Ганьо Риккардо
|1
|0
|Маньино Лука
|1
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0
|Казо Джузеппе
|1
|0
|Кауц Кристиан
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|7
|0
|Тельо Андрес
|6
|0
|Каллон Яя
|2
|1
|Торрегросса Эрнесто
|3
|0
|Хрустич Айдин
|3
|0
|Бронн Дилан
|3
|0
|Браф Джейден
|3
|0
|Сориано Роберто
|2
|0
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Аматуччи Лоренцо
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Ярошински Павел
|1
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Дальмонте Никола
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Влодарчик Шимон
|1
|0
Результаты матчей
Модена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Салернитана
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
4
Модена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Салернитана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
6
9
Модена
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Салернитана
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
4
33%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
2
22%
4
36%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
4
36%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
3
23%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
4
36%
4
31%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Забито
19
16
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
4
21%
4
25%
16-30
6
32%
1
6%
31-45
4
21%
3
19%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
4
21%
4
25%
76-90
Пропущено
20
24
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
15%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
6
30%
7
29%
29%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
5
25%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Мантуя - Модена 0:0 Козенца - Модена 1:1 Модена - Каррарезе 2:0 Специя - Модена 1:0
Модена - Кремонезе 2:2 Сассуоло - Модена 2:0 Модена - Палермо 2:2 Катанзаро - Модена 2:2 Модена - Сампдория 1:3 Модена - Юве Стабия 3:0 Чезена - Модена 2:2 Модена - Читтаделла 0:1 Фрозиноне - Модена 1:1 Модена - Бари 2:1 Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3
Салернитана
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Салернитана - Каррарезе 4:1 Сассуоло - Салернитана 4:0 Салернитана - Бари 0:2 Козенца - Салернитана 1:1
Салернитана - Чезена 1:1 Кремонезе - Салернитана 2:1 Салернитана - Специя 0:2 Палермо - Салернитана 0:1 Салернитана - Катанзаро 0:0 Удинезе - Салернитана 3:1 Реджана - Салернитана 0:0 Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0
Результаты матчей
Модена
Салернитана
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:2
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Модена
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
52
44
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
78
510
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|2.
|2:1
|16
|9
|5
|2
|27 - 16
|32
|3.
|15
|8
|6
|1
|22 - 10
|30
|4.
|15
|7
|3
|5
|23 - 17
|24
|5.
|0:0
|16
|6
|5
|5
|25 - 22
|23
|6.
|0:0
|16
|5
|7
|4
|16 - 12
|22
|7.
|16
|5
|7
|4
|17 - 19
|22
|8.
|0:0
|16
|4
|10
|2
|19 - 14
|22
|9.
|15
|4
|8
|3
|16 - 16
|20
|10.
|15
|5
|4
|6
|19 - 21
|19
|11.
|1:2
|16
|4
|6
|6
|15 - 19
|18
|12.
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|13.
|15
|2
|11
|2
|18 - 16
|17
|14.
|0:0
|16
|4
|5
|7
|13 - 19
|17
|15.
|0:0
|16
|4
|5
|7
|17 - 23
|17
|16.
|0:0
|16
|3
|8
|5
|19 - 20
|17
|17.
|15
|3
|6
|6
|14 - 18
|15
|18.
|15
|3
|5
|7
|11 - 22
|14
|19.
|15
|2
|7
|6
|11 - 21
|13
|20.
|16
|4
|1
|11
|15 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|2:1
|8
|5
|3
|0
|16 - 7
|18
|3.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|1:2
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|6.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|7 - 3
|13
|7.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|8.
|0:0
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|11.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|13.
|8
|2
|5
|1
|12 - 8
|11
|14.
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|15.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|17.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|18.
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|19.
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|20.
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|15 - 6
|18
|2.
|2:1
|8
|4
|2
|2
|11 - 9
|14
|3.
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|4.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|7.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 4
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|9.
|8
|3
|0
|5
|7 - 15
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|14 - 15
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|13.
|7
|0
|6
|1
|6 - 8
|6
|14.
|8
|2
|0
|6
|6 - 13
|6
|15.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|16.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|17.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|18.
|0:0
|8
|0
|5
|3
|7 - 11
|5
|19.
|0:0
|8
|1
|1
|6
|6 - 16
|4
|20.
|1:2
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|10
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|7 (1)
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|7
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|8
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 6
|Салернитана
|Стоянович Петар
|7
|Брешия
|Адорни Давиде
|6
|Салернитана
|Тельо Андрес
|6