  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Модена
0:0
Первый тайм: 30'
Салернитана
0'
13' Желтая карточка
Стоянович Петар
20' Желтая карточка
Идрисси Риад

Ход матча

13'
 
Стоянович Петар
20'
Идрисси Риад
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Модена
Ничья
Салернитана
2.02
Реклама, bettery.ru
4.15
Реклама, zenit.win
4.60
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
26
Ганьо
Риккардо
23
Кальдара
Маттиа
2
Беюку
Гэди
33
Кауц
Кристиан
25
Деллавалле
Алессандро
27
Идрисси
Риад
16
Джерли
Фабио
8
Санторо
Симоне
20
Казо
Джузеппе
10
Палумбо
Антонио
11
Мендеш
Педру
55
Сепе
Луиджи
15
Бронн
Дилан
33
Феррари
Джанмарко
44
Ярошински
Павел
29
Гильоне
Паоло
30
Стоянович
Петар
73
Аматуччи
Лоренцо
8
Хрустич
Айдин
31
Верде
Даниэле
21
Сориано
Роберто
20
Влодарчик
Шимон
Модена
3-4-2-1
Салернитана
3-4-2-1

История личных встреч

Модена
Салернитана

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

СB
0:0
СB
2:0
СB
1:0
СB
1:2
СB
3:2
СB
0:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 3 (2) 0.19
Мендеш Педру 2 0.13
Абьюзо Фабио 2 0.13
Казо Джузеппе 1 0.06
Дефрель Грегоре 1 0.06
Божанай Клейс 1 0.06
Кальдара Маттиа 1 0.06
Глиоцци Этторе 1 0.06
Заро Джованни 1 0.06
Коттали Маттео 1 0.06
Санторо Симоне 1 0.06
Кауц Кристиан 1 0.06
Деллавалле Алессандро 1 0.06
Идрисси Риад 1 0.06
Беюку Гэди 1 0.06
Баттистелла Томас 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 3 (2) 0.19
Сими Нванкво 3 (1) 0.19
Браф Джейден 2 0.13
Тонгья Франко 2 0.13
Феррари Джанмарко 1 0.06
Влодарчик Шимон 1 0.06
Сориано Роберто 1 0.06
Тельо Андрес 1 0.06
Валенсия Диего 1 0.06
Данилюк Флавиус 1 0.06
Гильоне Паоло 0 0
Аматуччи Лоренцо 0 0
Lilian Njoh 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санторо Симоне 5 0
Палумбо Антонио 4 0
Кальдара Маттиа 2 1
Заро Джованни 3 0
Баттистелла Томас 3 0
Дефрель Грегоре 1 1
Коттали Маттео 1 1
Глиоцци Этторе 2 0
Джерли Фабио 2 0
Пергреффи Антонио 2 0
Дука Эдоардо 2 0
Деллавалле Алессандро 2 0
Идрисси Риад 2 0
Ганьо Риккардо 1 0
Маньино Лука 1 0
Ди Пардо Алессандро 1 0
Казо Джузеппе 1 0
Кауц Кристиан 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 7 0
Тельо Андрес 6 0
Каллон Яя 2 1
Торрегросса Эрнесто 3 0
Хрустич Айдин 3 0
Бронн Дилан 3 0
Браф Джейден 3 0
Сориано Роберто 2 0
Феррари Джанмарко 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Аматуччи Лоренцо 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Ярошински Павел 1 0
Верде Даниэле 1 0
Дальмонте Никола 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Влодарчик Шимон 1 0

Результаты матчей

Модена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Салернитана
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
4
Модена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Салернитана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

6
9
Модена
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Салернитана
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
4
33%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
2
22%
4
36%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
4
36%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
3
23%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
4
36%
4
31%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Забито

19
16
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
4
21%
4
25%
16-30
6
32%
1
6%
31-45
4
21%
3
19%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
4
21%
4
25%
76-90

Пропущено

20
24
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
15%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
6
30%
7
29%
29%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
5
25%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Мантуя - Модена 0:0 Козенца - Модена 1:1 Модена - Каррарезе 2:0 Специя - Модена 1:0
Модена - Кремонезе 2:2 Сассуоло - Модена 2:0 Модена - Палермо 2:2 Катанзаро - Модена 2:2 Модена - Сампдория 1:3 Модена - Юве Стабия 3:0 Чезена - Модена 2:2 Модена - Читтаделла 0:1 Фрозиноне - Модена 1:1 Модена - Бари 2:1 Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3
Салернитана
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Салернитана - Каррарезе 4:1 Сассуоло - Салернитана 4:0 Салернитана - Бари 0:2 Козенца - Салернитана 1:1
Салернитана - Чезена 1:1 Кремонезе - Салернитана 2:1 Салернитана - Специя 0:2 Палермо - Салернитана 0:1 Салернитана - Катанзаро 0:0 Удинезе - Салернитана 3:1 Реджана - Салернитана 0:0 Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0

Результаты матчей

Модена
Салернитана

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:2
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Модена
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
2
1.5
4
4
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
7
8
1.5
5
10
1
14
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 15 10 4 1 31 - 12 34
2.
Пиза
 2:1 16 9 5 2 27 - 16 32
3.
Специя
 15 8 6 1 22 - 10 30
4.
Кремонезе
 15 7 3 5 23 - 17 24
5.
Чезена
 0:0 16 6 5 5 25 - 22 23
6.
Палермо
 0:0 16 5 7 4 16 - 12 22
7.
Юве Стабия
 16 5 7 4 17 - 19 22
8.
Бари
 0:0 16 4 10 2 19 - 14 22
9.
Козенца
 15 4 8 3 16 - 16 20
10.
Брешия
 15 5 4 6 19 - 21 19
11.
Мантуя
 1:2 16 4 6 6 15 - 19 18
12.
Сампдория
 15 4 5 6 20 - 22 17
13.
Катанзаро
 15 2 11 2 18 - 16 17
14.
Каррарезе
 0:0 16 4 5 7 13 - 19 17
15.
Салернитана
 0:0 16 4 5 7 17 - 23 17
16.
Модена
 0:0 16 3 8 5 19 - 20 17
17.
Реджана
 15 3 6 6 14 - 18 15
18.
Читтаделла
 15 3 5 7 11 - 22 14
19.
Фрозиноне
 15 2 7 6 11 - 21 13
20.
Зюйдтироль
 16 4 1 11 15 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пиза
 2:1 8 5 3 0 16 - 7 18
3.
Чезена
 0:0 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Мантуя
 1:2 8 4 3 1 8 - 5 15
6.
Каррарезе
 0:0 8 3 4 1 7 - 3 13
7.
Модена
 0:0 8 3 3 2 12 - 9 12
8.
Бари
 0:0 9 2 6 1 11 - 10 12
9.
Кремонезе
 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Брешия
 8 3 2 3 14 - 13 11
11.
Салернитана
 0:0 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Юве Стабия
 8 3 2 3 9 - 11 11
13.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
14.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
15.
Палермо
 0:0 7 2 3 2 6 - 4 9
16.
Реджана
 8 2 3 3 9 - 10 9
17.
Сампдория
 7 2 2 3 6 - 7 8
18.
Фрозиноне
 8 1 5 2 7 - 10 8
19.
Зюйдтироль
 8 2 1 5 9 - 16 7
20.
Читтаделла
 7 0 5 2 4 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 8 5 3 0 15 - 6 18
2.
Пиза
 2:1 8 4 2 2 11 - 9 14
3.
Кремонезе
 8 4 1 3 16 - 10 13
4.
Палермо
 0:0 9 3 4 2 10 - 8 13
5.
Специя
 8 2 5 1 9 - 6 11
6.
Юве Стабия
 8 2 5 1 8 - 8 11
7.
Бари
 0:0 7 2 4 1 8 - 4 10
8.
Козенца
 7 2 4 1 10 - 9 10
9.
Читтаделла
 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 8 2 3 3 14 - 15 9
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
13.
Катанзаро
 7 0 6 1 6 - 8 6
14.
Зюйдтироль
 8 2 0 6 6 - 13 6
15.
Чезена
 0:0 8 1 3 4 8 - 11 6
16.
Салернитана
 0:0 8 1 3 4 5 - 11 6
17.
Фрозиноне
 7 1 2 4 4 - 11 5
18.
Модена
 0:0 8 0 5 3 7 - 11 5
19.
Каррарезе
 0:0 8 1 1 6 6 - 16 4
20.
Мантуя
 1:2 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 10
Катанзаро Йемелло Пьетро 9
Специя Эспозито Франческо 7 (1)
Сассуоло Торстведт Кристиан 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 8
Юве Стабия Francesco Folino 1 6
Салернитана Стоянович Петар 7
Брешия Адорни Давиде 6
Салернитана Тельо Андрес 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Riyad Idrissi получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Стоянович Петар получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Модена
Ничья
Салернитана
2.02
Реклама, bettery.ru
4.15
Реклама, zenit.win
4.60
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Модена 0:0 Салернитана онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Модена
Салернитана
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный