Тур: 16. Стадион: Деи Марми.
0'
70' Желтая карточкаЧеккарони Пьетро
73' Желтая карточкаГуарино Габриэль
1:0
77' ГолШпенди Стивен
79' Желтая карточкаШпенди Стивен
90' Желтая карточкаЧиккони Мануэль
90'+6
Ход матча
70'
73'
77'
1:0
79'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 11
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 8
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
357 Количество передач 454
-
43 Владение мячом, % 57
13
Буа
Девид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
72 Simone Zanon
-
-
-
Главный тренер: Никола Антонио Калабро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Анри ТомаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Aljosa Vasic
-
-
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
Бомбардиры внутри турнира
Каррарезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Schiavi
|4 (2)
|0.25
|Черри Леонардо
|3
|0.19
|Чиккони Мануэль
|1
|0.06
|Шпенди Стивен
|1
|0.06
|Финотто Маттиа
|1
|0.06
|Буа Девид
|1
|0.06
|Filippo Oliana
|1
|0.06
|Керубини Луиджи
|1
|0.06
|Devid Bouah
|1
|0.06
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Капецци Леонардо
|0
|0
|Simone Zanon
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Роберто
|4
|0.25
|Анри Тома
|2
|0.13
|Бания Раян
|2
|0.13
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.06
|Верре Валерио
|1
|0.06
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.06
|Сегре Джакопо
|1
|0.06
|Гомес Клаудио
|1
|0.06
|Диаките Салим
|1
|0.06
|Брунори Маттео
|1 (1)
|0.06
|Раноккья Филиппо
|0
|0
|Чеккарони Пьетро
|0
|0
Карточки
Каррарезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джоване Самуэль
|4
|0
|Nicolas Schiavi
|3
|0
|Буа Девид
|3
|0
|Черри Леонардо
|3
|0
|Ильянес Джулиан
|1
|1
|Капецци Леонардо
|2
|0
|Копполаро Мауро
|2
|0
|Панико Джузеппе
|2
|0
|Чиккони Мануэль
|2
|0
|Цуэлли Эмануэле
|2
|0
|Riccardo Palmieri
|2
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Капелло Алессандро
|1
|0
|Marco Imperiale
|1
|0
|Filippo Oliana
|1
|0
|Гуарино Габриэль
|1
|0
|Шпенди Стивен
|1
|0
|Керубини Луиджи
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккарони Пьетро
|4
|0
|Ди Франческо Федерико
|3
|0
|Пьероцци Никколо
|3
|0
|Диаките Салим
|3
|0
|Верре Валерио
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Анри Тома
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Шарич Дарио
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Лунн Кристоффер
|1
|0
|Педа Патрик
|1
|0
|Депланше Себастьяно
|1
|0
Результаты матчей
Каррарезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Палермо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
4
Каррарезе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Палермо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
1
5
Каррарезе
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
63% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Палермо
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
2
67%
3
38%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
16
5
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
1
20%
16-30
3
19%
2
40%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
4
25%
1
20%
76-90
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 6
2
14%
3
19%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
4
29%
5
31%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
2
14%
4
25%
76-90
Пропущено
19
13
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
2
15%
16-30
3
16%
2
15%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
6
32%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Каррарезе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Салернитана - Каррарезе 4:1 Каррарезе - Пиза 1:0 Модена - Каррарезе 2:0 Каррарезе - Юве Стабия 0:0
Бари - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Читтаделла 3:0 Каррарезе - Мантуя 1:1 Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Реджана 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0
Палермо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Палермо - Специя 2:0 Палермо - Сампдория 1:1 Фрозиноне - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1
Мантуя - Палермо 0:0 Палермо - Реджана 2:0 Модена - Палермо 2:2 Палермо - Салернитана 0:1 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Наполи - Палермо 5:0 Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1
Результаты матчей
Каррарезе
Палермо
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Каррарезе
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
26
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
97
313
511
115
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|2.
|16
|9
|5
|2
|28 - 17
|32
|3.
|15
|8
|6
|1
|22 - 10
|30
|4.
|15
|7
|3
|5
|23 - 17
|24
|5.
|16
|5
|9
|2
|20 - 14
|24
|6.
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|7.
|16
|5
|7
|4
|17 - 19
|22
|8.
|16
|5
|6
|5
|16 - 13
|21
|9.
|0:0
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|15
|5
|4
|6
|19 - 21
|19
|11.
|16
|5
|4
|7
|14 - 19
|19
|12.
|16
|4
|6
|6
|16 - 20
|18
|13.
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|14.
|15
|2
|11
|2
|18 - 16
|17
|15.
|16
|4
|5
|7
|18 - 24
|17
|16.
|16
|3
|8
|5
|20 - 21
|17
|17.
|15
|3
|6
|6
|14 - 18
|15
|18.
|15
|3
|5
|7
|11 - 22
|14
|19.
|0:0
|16
|2
|8
|6
|11 - 21
|14
|20.
|16
|4
|1
|11
|15 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|16 - 7
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|8 - 3
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|7.
|9
|3
|5
|1
|12 - 10
|14
|8.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|11.
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|13.
|8
|2
|5
|1
|12 - 8
|11
|14.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|6 - 7
|11
|15.
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|17.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|18.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|19.
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|20.
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|15 - 6
|18
|2.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|3.
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|4.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|5.
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|7.
|7
|2
|4
|1
|8 - 4
|10
|8.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|9.
|8
|3
|0
|5
|7 - 15
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|14 - 15
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|13.
|7
|0
|6
|1
|6 - 8
|6
|14.
|8
|2
|0
|6
|6 - 13
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|16.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|17.
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|5
|18.
|8
|0
|5
|3
|7 - 11
|5
|19.
|8
|1
|1
|6
|6 - 16
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|10
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|7 (1)
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|7
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|8
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 6
|Салернитана
|Стоянович Петар
|7
|Чезена
|Кало Джакомо
|7
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 5