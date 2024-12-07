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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Каррарезе
1:0
Конец матча
Палермо
0'
70' Желтая карточка
Чеккарони Пьетро
73' Желтая карточка
Гуарино Габриэль
1:0
77' Гол
Шпенди Стивен
79' Желтая карточка
Шпенди Стивен
90' Желтая карточка
Чиккони Мануэль
90'+6

Ход матча

60'
 
Брунори Маттео
Анри Тома
61'
 
Ди Франческо Федерико
Ди Мариано Франческо
61'
 
Aljosa Vasic
Верре Валерио
67'
Simone Zanon
Буа Девид
 
70'
 
Чеккарони Пьетро
72'
 
Ле Дуарон Жереми
Инсинье Роберто
73'
Гуарино Габриэль
 
77'
Шпенди Стивен
1:0
79'
Шпенди Стивен
 
81'
 
Сегре Джакопо
Гомес Клаудио
84'
Финотто Маттиа
Черри Леонардо
 
84'
Filippo Oliana
Гуарино Габриэль
 
85'
Капелло Алессандро
Шпенди Стивен
 
87'
Riccardo Palmieri
Цуэлли Эмануэле
 
90'
Чиккони Мануэль
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 11
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 8
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 357 Количество передач 454
  • 43 Владение мячом, % 57
1
Блеве
Марко
4
Ильянес
Джулиан
34
Гуарино
Габриэль
3
Marco
Imperiale
13
Буа
Девид
17
Цуэлли
Эмануэле
18
Nicolas
Schiavi
20
Джоване
Самуэль
11
Чиккони
Мануэль
19
Шпенди
Стивен
90
Черри
Леонардо
1
Депланше
Себастьяно
23
Диаките
Салим
4
Бания
Раян
43
Николау
Димитрис
32
Чеккарони
Пьетро
6
Гомес
Клаудио
10
Раноккья
Филиппо
26
Верре
Валерио
11
Инсинье
Роберто
20
Анри
Тома
7
Ди
Мариано
Франческо
Каррарезе
3-5-2
Палермо
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Каррарезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Schiavi 4 (2) 0.25
Черри Леонардо 3 0.19
Чиккони Мануэль 1 0.06
Шпенди Стивен 1 0.06
Финотто Маттиа 1 0.06
Буа Девид 1 0.06
Filippo Oliana 1 0.06
Керубини Луиджи 1 0.06
Devid Bouah 1 0.06
Джоване Самуэль 0 0
Капецци Леонардо 0 0
Simone Zanon 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Роберто 4 0.25
Анри Тома 2 0.13
Бания Раян 2 0.13
Ди Франческо Федерико 1 0.06
Верре Валерио 1 0.06
Ди Мариано Франческо 1 0.06
Сегре Джакопо 1 0.06
Гомес Клаудио 1 0.06
Диаките Салим 1 0.06
Брунори Маттео 1 (1) 0.06
Раноккья Филиппо 0 0
Чеккарони Пьетро 0 0

Карточки

Каррарезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джоване Самуэль 4 0
Nicolas Schiavi 3 0
Буа Девид 3 0
Черри Леонардо 3 0
Ильянес Джулиан 1 1
Капецци Леонардо 2 0
Копполаро Мауро 2 0
Панико Джузеппе 2 0
Чиккони Мануэль 2 0
Цуэлли Эмануэле 2 0
Riccardo Palmieri 2 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Капелло Алессандро 1 0
Marco Imperiale 1 0
Filippo Oliana 1 0
Гуарино Габриэль 1 0
Шпенди Стивен 1 0
Керубини Луиджи 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккарони Пьетро 4 0
Ди Франческо Федерико 3 0
Пьероцци Никколо 3 0
Диаките Салим 3 0
Верре Валерио 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Анри Тома 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Блен Алексис 1 0
Шарич Дарио 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Лунн Кристоффер 1 0
Педа Патрик 1 0
Депланше Себастьяно 1 0

Результаты матчей

Каррарезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Палермо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
4
Каррарезе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Палермо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

1
5
Каррарезе
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
63% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Палермо
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
2
67%
3
38%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

16
5
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
1
20%
16-30
3
19%
2
40%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
4
25%
1
20%
76-90

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 6
2
14%
3
19%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
4
29%
5
31%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
2
14%
4
25%
76-90

Пропущено

19
13
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
2
15%
16-30
3
16%
2
15%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
6
32%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Каррарезе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Салернитана - Каррарезе 4:1 Каррарезе - Пиза 1:0 Модена - Каррарезе 2:0 Каррарезе - Юве Стабия 0:0
Бари - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Читтаделла 3:0 Каррарезе - Мантуя 1:1 Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Реджана 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0
Палермо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Палермо - Специя 2:0 Палермо - Сампдория 1:1 Фрозиноне - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1
Мантуя - Палермо 0:0 Палермо - Реджана 2:0 Модена - Палермо 2:2 Палермо - Салернитана 0:1 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Наполи - Палермо 5:0 Палермо - Чезена 0:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1

Результаты матчей

Каррарезе
Палермо

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Каррарезе
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4
1
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
9
7
3
13
1.5
5
11
1
15
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 15 10 4 1 31 - 12 34
2.
Пиза
 16 9 5 2 28 - 17 32
3.
Специя
 15 8 6 1 22 - 10 30
4.
Кремонезе
 15 7 3 5 23 - 17 24
5.
Бари
 16 5 9 2 20 - 14 24
6.
Чезена
 16 6 4 6 25 - 23 22
7.
Юве Стабия
 16 5 7 4 17 - 19 22
8.
Палермо
 16 5 6 5 16 - 13 21
9.
Козенца
 0:0 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Брешия
 15 5 4 6 19 - 21 19
11.
Каррарезе
 16 5 4 7 14 - 19 19
12.
Мантуя
 16 4 6 6 16 - 20 18
13.
Сампдория
 15 4 5 6 20 - 22 17
14.
Катанзаро
 15 2 11 2 18 - 16 17
15.
Салернитана
 16 4 5 7 18 - 24 17
16.
Модена
 16 3 8 5 20 - 21 17
17.
Реджана
 15 3 6 6 14 - 18 15
18.
Читтаделла
 15 3 5 7 11 - 22 14
19.
Фрозиноне
 0:0 16 2 8 6 11 - 21 14
20.
Зюйдтироль
 16 4 1 11 15 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пиза
 8 5 3 0 16 - 7 18
3.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Каррарезе
 8 4 3 1 8 - 3 15
6.
Мантуя
 8 4 3 1 9 - 6 15
7.
Бари
 9 3 5 1 12 - 10 14
8.
Модена
 8 3 3 2 13 - 10 12
9.
Кремонезе
 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Брешия
 8 3 2 3 14 - 13 11
11.
Салернитана
 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Юве Стабия
 8 3 2 3 9 - 11 11
13.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
14.
Козенца
 0:0 9 2 5 2 6 - 7 11
15.
Палермо
 7 2 3 2 6 - 4 9
16.
Реджана
 8 2 3 3 9 - 10 9
17.
Сампдория
 7 2 2 3 6 - 7 8
18.
Фрозиноне
 0:0 8 1 5 2 7 - 10 8
19.
Зюйдтироль
 8 2 1 5 9 - 16 7
20.
Читтаделла
 7 0 5 2 4 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 8 5 3 0 15 - 6 18
2.
Пиза
 8 4 2 2 12 - 10 14
3.
Кремонезе
 8 4 1 3 16 - 10 13
4.
Палермо
 9 3 3 3 10 - 9 12
5.
Специя
 8 2 5 1 9 - 6 11
6.
Юве Стабия
 8 2 5 1 8 - 8 11
7.
Бари
 7 2 4 1 8 - 4 10
8.
Козенца
 0:0 7 2 4 1 10 - 9 10
9.
Читтаделла
 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 8 2 3 3 14 - 15 9
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
13.
Катанзаро
 7 0 6 1 6 - 8 6
14.
Зюйдтироль
 8 2 0 6 6 - 13 6
15.
Салернитана
 8 1 3 4 6 - 12 6
16.
Фрозиноне
 0:0 8 1 3 4 4 - 11 6
17.
Чезена
 8 1 2 5 8 - 12 5
18.
Модена
 8 0 5 3 7 - 11 5
19.
Каррарезе
 8 1 1 6 6 - 16 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 10
Катанзаро Йемелло Пьетро 9
Специя Эспозито Франческо 7 (1)
Сассуоло Торстведт Кристиан 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 8
Юве Стабия Francesco Folino 1 6
Салернитана Стоянович Петар 7
Чезена Кало Джакомо 7
Чезена Каргбо Аугустус 1 5
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      Анри Тома уходит с поля. Брунори Маттео выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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