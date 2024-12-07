Тур: 16. Стадион: Сан Никола.
0'
1:0
33' ГолДорваль Мехди
49' Желтая карточкаБастони Симоне
53' Желтая карточкаEmanuele Adamo
67' Желтая карточкаМантовани Валерио
67' Желтая карточкаКаргбо Аугустус
72' Желтая карточкаКало Джакомо
72' Желтая карточкаБенали Ахмед
90'+4
Ход матча
33'
49'
53'
67'
72'
72'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
360 Количество передач 509
-
41 Владение мячом, % 59
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Лелла НунциоПолузащитник
-
94 Сако КолиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Andrea CiofiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Сисей ЙозефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тавшан ЭлаисНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
История личных встреч
Бари
Чезена
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
14 матчей
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.86
Среднее время на гол
78
105
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
0.86
0.43
Среднее время на гол
105
210
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1
0.64
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
Среднее время на гол
90
140
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дорваль Мехди
|4
|0.25
|Ласанья Кевин
|4
|0.25
|Новакович Андрия
|3
|0.19
|Сибилли Джузеппе
|1 (1)
|0.06
|Майта Маттиа
|1
|0.06
|Пучино Раффаэле
|1
|0.06
|Бенали Ахмед
|1
|0.06
|Майелло Раффаэле
|1
|0.06
|Риччи Джакомо
|1
|0.06
|Фавилли Андреа
|1
|0.06
|Мантовани Валерио
|1
|0.06
|Лелла Нунцио
|1
|0.06
|Сгарби Лоренцо
|0
|0
|Фалетти Сесар
|0
|0
|Оливери Андреа
|0
|0
Чезена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Shpendi
|10 (5)
|0.63
|Каргбо Аугустус
|3
|0.19
|Престиа Джузеппе
|3
|0.19
|Бастони Симоне
|2
|0.13
|Курто Марко
|2
|0.13
|Тавшан Элаис
|2
|0.13
|Emanuele Adamo
|2
|0.13
|Tommaso Berti
|1
|0.06
|Кало Джакомо
|0
|0
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Антонуччи Мирко
|0
|0
|Andrea Ciofi
|0
|0
|Селия Раффаэле
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенали Ахмед
|6
|0
|Мантовани Валерио
|5
|0
|Пучино Раффаэле
|4
|0
|Лелла Нунцио
|2
|1
|Майта Маттиа
|2
|0
|Фалетти Сесар
|2
|0
|Фавилли Андреа
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Радунович Борис
|2
|0
|Сибилли Джузеппе
|2
|0
|Оливери Андреа
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Nosa Edward Obaretin
|2
|0
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Белломо Никола
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Ласанья Кевин
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Дорваль Мехди
|1
|0
|Сако Коли
|1
|0
Чезена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кало Джакомо
|7
|0
|Каргбо Аугустус
|5
|1
|Бастони Симоне
|4
|0
|Курто Марко
|4
|0
|Andrea Ciofi
|4
|0
|Emanuele Adamo
|3
|0
|Престиа Джузеппе
|2
|0
|Писсери Маттео
|2
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Селия Раффаэле
|2
|0
|Cristian Shpendi
|2
|0
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
|Tommaso Berti
|1
|0
|Мендичино Леонардо
|1
|0
|Matteo Francesconi
|1
|0
Результаты матчей
Бари
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Чезена
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
7
Бари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Чезена
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
7
14
Бари
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Чезена
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
13
21
Голы по времени матча
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
2
22%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
1
10%
4
36%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
4
40%
2
18%
76-90
Забито
8
18
6 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
5
28%
1-15
4
50%
4
22%
16-30
2
25%
3
17%
31-45
1
13%
3
17%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
20
27
13 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
1
5%
6
22%
1-15
5
25%
4
15%
16-30
7
35%
5
19%
31-45
3
15%
6
22%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
3
15%
2
7%
76-90
Пропущено
14
21
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
5
24%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
2
14%
5
24%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
4
29%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Брешия - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 3:2 Салернитана - Бари 0:2 Бари - Реджана 2:2
Бари - Каррарезе 0:0 Специя - Бари 0:0 Бари - Катанзаро 1:1 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Козенца 1:1 Фрозиноне - Бари 0:3 Бари - Мантуя 2:0 Сампдория - Бари 0:0 Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1
Чезена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фрозиноне - Чезена 3:2 Чезена - Реджана 1:1 Читтаделла - Чезена 0:2 Чезена - Зюйдтироль 1:0
Салернитана - Чезена 1:1 Чезена - Брешия 2:0 Чезена - Сампдория 3:5 Пиза - Чезена 3:1 Чезена - Мантуя 4:2 Пиза - Чезена 0:1 Палермо - Чезена 0:0 Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2
Результаты матчей
Бари
Чезена
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Бари
Чезена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
36
62
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
25
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
142
511
88
214
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|2.
|16
|9
|5
|2
|28 - 17
|32
|3.
|15
|8
|6
|1
|22 - 10
|30
|4.
|15
|7
|3
|5
|23 - 17
|24
|5.
|16
|5
|9
|2
|20 - 14
|24
|6.
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|7.
|16
|5
|7
|4
|17 - 19
|22
|8.
|16
|5
|6
|5
|16 - 13
|21
|9.
|0:0
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|15
|5
|4
|6
|19 - 21
|19
|11.
|16
|5
|4
|7
|14 - 19
|19
|12.
|16
|4
|6
|6
|16 - 20
|18
|13.
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|14.
|15
|2
|11
|2
|18 - 16
|17
|15.
|16
|4
|5
|7
|18 - 24
|17
|16.
|16
|3
|8
|5
|20 - 21
|17
|17.
|15
|3
|6
|6
|14 - 18
|15
|18.
|15
|3
|5
|7
|11 - 22
|14
|19.
|0:0
|16
|2
|8
|6
|11 - 21
|14
|20.
|16
|4
|1
|11
|15 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|16 - 7
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|8 - 3
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|7.
|9
|3
|5
|1
|12 - 10
|14
|8.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|11.
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|13.
|8
|2
|5
|1
|12 - 8
|11
|14.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|6 - 7
|11
|15.
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|17.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|18.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|19.
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|20.
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|15 - 6
|18
|2.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|3.
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|4.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|5.
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|7.
|7
|2
|4
|1
|8 - 4
|10
|8.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|9.
|8
|3
|0
|5
|7 - 15
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|14 - 15
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|13.
|7
|0
|6
|1
|6 - 8
|6
|14.
|8
|2
|0
|6
|6 - 13
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|16.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|17.
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|5
|18.
|8
|0
|5
|3
|7 - 11
|5
|19.
|8
|1
|1
|6
|6 - 16
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|10
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|7 (1)
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|7
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|8
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 6
|Салернитана
|Стоянович Петар
|7
|Чезена
|Кало Джакомо
|7
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 5