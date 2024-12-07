  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Бари
1:0
Конец матча
Чезена
0'
1:0
33' Гол
Дорваль Мехди
49' Желтая карточка
Бастони Симоне
53' Желтая карточка
Emanuele Adamo
67' Желтая карточка
Мантовани Валерио
67' Желтая карточка
Каргбо Аугустус
72' Желтая карточка
Кало Джакомо
72' Желтая карточка
Бенали Ахмед
90'+4
1
Радунович
Борис
25
Пучино
Раффаэле
3
Мантовани
Валерио
55
Nosa
Edward
Obaretin
7
Оливери
Андреа
93
Дорваль
Мехди
8
Бенали
Ахмед
4
Майта
Маттиа
19
Фалетти
Сесар
15
Ласанья
Кевин
9
Новакович
Андрия
33
Клинсманн
Джонатан
15
Andrea
Ciofi
19
Престиа
Джузеппе
24
Мангравити
Массимилиано
17
Emanuele
Adamo
7
Доннарумма
Даниэле
35
Кало
Джакомо
30
Бастони
Симоне
14
Tommaso
Berti
23
Антонуччи
Мирко
9
Cristian
Shpendi
Бари
3-4-1-2
Чезена
3-4-2-1

История личных встреч

Бари
Чезена

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

14 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
3:0
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:0
СB
0:2
СB
0:0
СB
2:1
СB
2:1
СB
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СB
0:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Среднее время на гол

78
105

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

0.86
0.43

Среднее время на гол

105
210

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1
0.64

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10

Среднее время на гол

90
140

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дорваль Мехди 4 0.25
Ласанья Кевин 4 0.25
Новакович Андрия 3 0.19
Сибилли Джузеппе 1 (1) 0.06
Майта Маттиа 1 0.06
Пучино Раффаэле 1 0.06
Бенали Ахмед 1 0.06
Майелло Раффаэле 1 0.06
Риччи Джакомо 1 0.06
Фавилли Андреа 1 0.06
Мантовани Валерио 1 0.06
Лелла Нунцио 1 0.06
Сгарби Лоренцо 0 0
Фалетти Сесар 0 0
Оливери Андреа 0 0
Чезена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Shpendi 10 (5) 0.63
Каргбо Аугустус 3 0.19
Престиа Джузеппе 3 0.19
Бастони Симоне 2 0.13
Курто Марко 2 0.13
Тавшан Элаис 2 0.13
Emanuele Adamo 2 0.13
Tommaso Berti 1 0.06
Кало Джакомо 0 0
Доннарумма Даниэле 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Антонуччи Мирко 0 0
Andrea Ciofi 0 0
Селия Раффаэле 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенали Ахмед 6 0
Мантовани Валерио 5 0
Пучино Раффаэле 4 0
Лелла Нунцио 2 1
Майта Маттиа 2 0
Фалетти Сесар 2 0
Фавилли Андреа 2 0
Новакович Андрия 2 0
Радунович Борис 2 0
Сибилли Джузеппе 2 0
Оливери Андреа 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Nosa Edward Obaretin 2 0
Майелло Раффаэле 1 0
Белломо Никола 1 0
Викари Франческо 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Дорваль Мехди 1 0
Сако Коли 1 0
Чезена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кало Джакомо 7 0
Каргбо Аугустус 5 1
Бастони Симоне 4 0
Курто Марко 4 0
Andrea Ciofi 4 0
Emanuele Adamo 3 0
Престиа Джузеппе 2 0
Писсери Маттео 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Селия Раффаэле 2 0
Cristian Shpendi 2 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Антонуччи Мирко 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Tommaso Berti 1 0
Мендичино Леонардо 1 0
Matteo Francesconi 1 0

Результаты матчей

Бари
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Чезена
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
7
Бари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Чезена
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
14
Бари
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Чезена
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

13
21

Голы по времени матча

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
2
22%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
1
10%
4
36%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
4
40%
2
18%
76-90

Забито

8
18
6 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
5
28%
1-15
4
50%
4
22%
16-30
2
25%
3
17%
31-45
1
13%
3
17%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

20
27
13 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
1
5%
6
22%
1-15
5
25%
4
15%
16-30
7
35%
5
19%
31-45
3
15%
6
22%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
3
15%
2
7%
76-90

Пропущено

14
21
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
5
24%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
2
14%
5
24%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
4
29%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Брешия - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 3:2 Салернитана - Бари 0:2 Бари - Реджана 2:2
Бари - Каррарезе 0:0 Специя - Бари 0:0 Бари - Катанзаро 1:1 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Козенца 1:1 Фрозиноне - Бари 0:3 Бари - Мантуя 2:0 Сампдория - Бари 0:0 Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1
Чезена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фрозиноне - Чезена 3:2 Чезена - Реджана 1:1 Читтаделла - Чезена 0:2 Чезена - Зюйдтироль 1:0
Салернитана - Чезена 1:1 Чезена - Брешия 2:0 Чезена - Сампдория 3:5 Пиза - Чезена 3:1 Чезена - Мантуя 4:2 Пиза - Чезена 0:1 Палермо - Чезена 0:0 Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2

Результаты матчей

Бари
Чезена

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Бари
Чезена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
6
2
1
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
2
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
2
5
11
1.5
8
8
2
14
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 15 10 4 1 31 - 12 34
2.
Пиза
 16 9 5 2 28 - 17 32
3.
Специя
 15 8 6 1 22 - 10 30
4.
Кремонезе
 15 7 3 5 23 - 17 24
5.
Бари
 16 5 9 2 20 - 14 24
6.
Чезена
 16 6 4 6 25 - 23 22
7.
Юве Стабия
 16 5 7 4 17 - 19 22
8.
Палермо
 16 5 6 5 16 - 13 21
9.
Козенца
 0:0 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Брешия
 15 5 4 6 19 - 21 19
11.
Каррарезе
 16 5 4 7 14 - 19 19
12.
Мантуя
 16 4 6 6 16 - 20 18
13.
Сампдория
 15 4 5 6 20 - 22 17
14.
Катанзаро
 15 2 11 2 18 - 16 17
15.
Салернитана
 16 4 5 7 18 - 24 17
16.
Модена
 16 3 8 5 20 - 21 17
17.
Реджана
 15 3 6 6 14 - 18 15
18.
Читтаделла
 15 3 5 7 11 - 22 14
19.
Фрозиноне
 0:0 16 2 8 6 11 - 21 14
20.
Зюйдтироль
 16 4 1 11 15 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пиза
 8 5 3 0 16 - 7 18
3.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Каррарезе
 8 4 3 1 8 - 3 15
6.
Мантуя
 8 4 3 1 9 - 6 15
7.
Бари
 9 3 5 1 12 - 10 14
8.
Модена
 8 3 3 2 13 - 10 12
9.
Кремонезе
 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Брешия
 8 3 2 3 14 - 13 11
11.
Салернитана
 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Юве Стабия
 8 3 2 3 9 - 11 11
13.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
14.
Козенца
 0:0 9 2 5 2 6 - 7 11
15.
Палермо
 7 2 3 2 6 - 4 9
16.
Реджана
 8 2 3 3 9 - 10 9
17.
Сампдория
 7 2 2 3 6 - 7 8
18.
Фрозиноне
 0:0 8 1 5 2 7 - 10 8
19.
Зюйдтироль
 8 2 1 5 9 - 16 7
20.
Читтаделла
 7 0 5 2 4 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 8 5 3 0 15 - 6 18
2.
Пиза
 8 4 2 2 12 - 10 14
3.
Кремонезе
 8 4 1 3 16 - 10 13
4.
Палермо
 9 3 3 3 10 - 9 12
5.
Специя
 8 2 5 1 9 - 6 11
6.
Юве Стабия
 8 2 5 1 8 - 8 11
7.
Бари
 7 2 4 1 8 - 4 10
8.
Козенца
 0:0 7 2 4 1 10 - 9 10
9.
Читтаделла
 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 8 2 3 3 14 - 15 9
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
13.
Катанзаро
 7 0 6 1 6 - 8 6
14.
Зюйдтироль
 8 2 0 6 6 - 13 6
15.
Салернитана
 8 1 3 4 6 - 12 6
16.
Фрозиноне
 0:0 8 1 3 4 4 - 11 6
17.
Чезена
 8 1 2 5 8 - 12 5
18.
Модена
 8 0 5 3 7 - 11 5
19.
Каррарезе
 8 1 1 6 6 - 16 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 10
Катанзаро Йемелло Пьетро 9
Специя Эспозито Франческо 7 (1)
Сассуоло Торстведт Кристиан 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 8
Юве Стабия Francesco Folino 1 6
Салернитана Стоянович Петар 7
Чезена Кало Джакомо 7
Чезена Каргбо Аугустус 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Эммануэль Адамо получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Бастони Симоне получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Новакович Андрия сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Дорваль Мехди бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бари 1:0 Чезена онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный