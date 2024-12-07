Тур: 16. Стадион: Arena Liviy Bereh.
2:1
Второй тайм: 68'
0'
0:1
6' Гол в свои воротаRuslan Dedukh
8' Желтая карточкаСамар Валерий
1:1
31' ПенальтиRuslan Dedukh
35' Желтая карточкаMykola Kogut
42' Желтая карточкаСалиху Хайдин
2:1
58' ГолRuslan Dedukh
Ход матча
6'
0:1
31'
1:1
35'
42'
58'
6
Sidnney
17
Ivan
Kogut
19
Mykola
Kogut
33
Путря
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 SidnneyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ivan KogutПолузащитник
-
19 Mykola KogutНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
26 Taras Galas
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Pervak
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Путря ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andres Carrasco
История личных встреч
ФК Левый Берег
ЛНЗ Черкасcы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
ФК Левый Берег
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ruslan Dedukh
|3 (2)
|0.19
|Якимив Андрей
|2
|0.13
|Taras Galas
|2
|0.13
|Синица Олег
|0
|0
|Klim Prykhodko
|0
|0
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яшари Мухаррем
|3 (1)
|0.19
|Путря Илья
|2
|0.13
|Топалов Дмитрий
|2
|0.13
|Пасич Геннадий
|2
|0.13
|Francis Momoh
|2
|0.13
|Mollo Bessala
|1
|0.06
|Ноникашвили Шота
|1 (1)
|0.06
|Тилль Оливье
|1
|0.06
|Наумец Владислав
|1
|0.06
|Бойко Виталий
|0
|0
Карточки
ФК Левый Берег
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ruslan Dedukh
|6
|0
|Сухоручко Даниил
|4
|1
|Банада Евгений
|5
|0
|Якимив Андрей
|5
|0
|Семёнов Дмитрий II
|4
|0
|Самар Валерий
|2
|1
|Синица Олег
|2
|0
|Шаповал Владислав
|2
|0
|Соколов Олег
|2
|0
|Andrii Spivakov
|2
|0
|Mykola Kogut
|1
|0
|Ruslan Nepeipiev
|1
|0
|Bogdan Kobzar
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салиху Хайдин
|3
|1
|Francis Momoh
|4
|0
|Бойко Виталий
|3
|0
|Тилль Оливье
|3
|0
|Топалов Дмитрий
|3
|0
|Пасич Геннадий
|3
|0
|Mollo Bessala
|3
|0
|Путря Илья
|2
|0
|Муравский Назарий
|2
|0
|Кучеренко Евгений
|2
|0
|Ajdi Dajko
|2
|0
|Олейник Денис
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Andres Carrasco
|1
|0
|Халайла Осама
|1
|0
Результаты матчей
ФК Левый Берег
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
ЛНЗ Черкасcы
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
4
ФК Левый Берег
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ЛНЗ Черкасcы
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
3
8
ФК Левый Берег
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
ЛНЗ Черкасcы
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
7% (1)
53% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
13 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Пропущено
11
14
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
9%
2
14%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
5
36%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
14%
76-90
Забито
3
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
14 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
2
67%
3
33%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Забито
5
15
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
20%
4
27%
61-75
3
60%
5
33%
76-90
Пропущено
19
23
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
11%
2
9%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
3
16%
2
9%
31-45
3
16%
8
35%
46-60
6
32%
1
4%
61-75
5
26%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Левый Берег
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ФК Левый Берег - Оболонь 1:1 Рух Львов - ФК Левый Берег 1:0 ФК Левый Берег - Ингулец 0:0 Карпаты - ФК Левый Берег 3:0
ФК Левый Берег - Заря 0:2 Полесье - ФК Левый Берег 0:0 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1
ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Верес 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 0:1 Заря - ЛНЗ Черкасcы 1:2
Кривбасс - ЛНЗ Черкасcы 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1
Результаты матчей
ФК Левый Берег
ЛНЗ Черкасcы
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 86%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
12 раз 80%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ФК Левый Берег
ЛНЗ Черкасcы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
52
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
312
Больше Меньше
114
114
411
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|4
|0
|33 - 11
|37
|2.
|15
|11
|4
|0
|25 - 8
|37
|3.
|15
|10
|3
|2
|42 - 14
|33
|4.
|14
|7
|4
|3
|17 - 13
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|23 - 15
|24
|6.
|15
|6
|3
|6
|17 - 19
|21
|7.
|15
|4
|8
|3
|19 - 11
|20
|8.
|15
|6
|1
|8
|16 - 19
|19
|9.
|15
|4
|7
|4
|17 - 18
|19
|10.
|1:2
|16
|5
|3
|8
|17 - 24
|18
|11.
|16
|4
|4
|8
|15 - 24
|16
|12.
|15
|2
|8
|5
|9 - 12
|14
|13.
|2:1
|16
|3
|4
|9
|7 - 20
|13
|14.
|15
|3
|3
|9
|9 - 20
|12
|15.
|15
|2
|4
|9
|7 - 28
|10
|16.
|15
|1
|6
|8
|12 - 29
|9
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|19 - 6
|26
|2.
|9
|7
|1
|1
|29 - 8
|22
|3.
|8
|6
|2
|0
|17 - 7
|20
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|8
|3
|5
|0
|12 - 6
|14
|6.
|1:2
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|7.
|7
|3
|3
|1
|11 - 3
|12
|8.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|11.
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|12.
|8
|1
|5
|2
|4 - 5
|8
|13.
|2:1
|9
|2
|2
|5
|4 - 12
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|2.
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|5.
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|6.
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|7.
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|8.
|15
|1
|6
|8
|12 - 29
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|8
|1
|5
|2
|8 - 8
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|2:1
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|14.
|1:2
|8
|1
|2
|5
|7 - 16
|5
|15.
|7
|1
|1
|5
|2 - 13
|4
|16.
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|8 (3)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|8 (2)
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (2)
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|6
|Рух Львов
|Дидик Роман
|6
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 4
|Полесье
|Бабенко Руслан
|5