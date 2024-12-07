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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
ФК Левый Берег
3:1
Конец матча
ЛНЗ Черкасcы
0'
0:1
6' Гол в свои ворота
Ruslan Dedukh
8' Желтая карточка
Самар Валерий
1:1
31' Пенальти
Ruslan Dedukh
35' Желтая карточка
Mykola Kogut
42' Желтая карточка
Салиху Хайдин
2:1
58' Гол
Ruslan Dedukh
88' Желтая карточка
Олейник Денис
89' Желтая карточка
Тилль Оливье
3:1
90' Гол
Sidnney
90' Желтая карточка
Sidnney
90'+6
1
Maksym
Mekhaniv
27
Астахов
Эрнест
97
Якимив
Андрей
5
Самар
Валерий
6
Sidnney
11
Войцеховский
Владислав
18
Ruslan
Dedukh
25
Косовский
Сергей
17
Ivan
Kogut
19
Mykola
Kogut
21
Сухоручко
Даниил
21
Кучеренко
Евгений
33
Путря
Илья
5
Салиху
Хайдин
4
Ajdi
Dajko
18
Каплиенко
Александр
10
Бойко
Виталий
55
Ноникашвили
Шота
15
Яшари
Мухаррем
1
Тилль
Оливье
7
Eynel
Soares
19
Халайла
Осама
ФК Левый Берег
ЛНЗ Черкасcы

История личных встреч

ФК Левый Берег
ЛНЗ Черкасcы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

ФК Левый Берег
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ruslan Dedukh 3 (2) 0.19
Taras Galas 2 0.13
Якимив Андрей 2 0.13
Sidnney 1 0.06
Войцеховский Владислав 0 0
Синица Олег 0 0
Klim Prykhodko 0 0
ЛНЗ Черкасcы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яшари Мухаррем 3 (1) 0.19
Путря Илья 2 0.13
Топалов Дмитрий 2 0.13
Пасич Геннадий 2 0.13
Francis Momoh 2 0.13
Mollo Bessala 1 0.06
Ноникашвили Шота 1 (1) 0.06
Тилль Оливье 1 0.06
Наумец Владислав 1 0.06
Бойко Виталий 0 0

Карточки

ФК Левый Берег
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ruslan Dedukh 6 0
Сухоручко Даниил 4 1
Банада Евгений 5 0
Якимив Андрей 5 0
Семёнов Дмитрий II 4 0
Самар Валерий 2 1
Синица Олег 2 0
Шаповал Владислав 2 0
Соколов Олег 2 0
Andrii Spivakov 2 0
Mykola Kogut 1 0
Ruslan Nepeipiev 1 0
Bogdan Kobzar 1 0
Klim Prykhodko 1 0
Sidnney 1 0
ЛНЗ Черкасcы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салиху Хайдин 3 1
Тилль Оливье 4 0
Francis Momoh 4 0
Бойко Виталий 3 0
Топалов Дмитрий 3 0
Пасич Геннадий 3 0
Mollo Bessala 3 0
Олейник Денис 2 0
Путря Илья 2 0
Муравский Назарий 2 0
Кучеренко Евгений 2 0
Ajdi Dajko 2 0
Каплиенко Александр 1 0
Andres Carrasco 1 0
Халайла Осама 1 0

Результаты матчей

ФК Левый Берег
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
ЛНЗ Черкасcы
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
4
ФК Левый Берег
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ЛНЗ Черкасcы
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

3
8
ФК Левый Берег
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
ЛНЗ Черкасcы
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
6% (1)
56% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
13 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

11
18
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
9%
3
17%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
2
18%
6
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
3
17%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
15 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
2
67%
3
33%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
1
11%
4
27%
61-75
4
44%
5
33%
76-90

Пропущено

19
27
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
2
11%
3
11%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
3
16%
3
11%
31-45
3
16%
9
33%
46-60
6
32%
1
4%
61-75
5
26%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Левый Берег
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ФК Левый Берег - Оболонь 1:1 Рух Львов - ФК Левый Берег 1:0 ФК Левый Берег - Ингулец 0:0 Карпаты - ФК Левый Берег 3:0
ФК Левый Берег - Заря 0:2 Полесье - ФК Левый Берег 0:0 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1
ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Верес 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 0:1 Заря - ЛНЗ Черкасcы 1:2
Кривбасс - ЛНЗ Черкасcы 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1

Результаты матчей

ФК Левый Берег
ЛНЗ Черкасcы

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
12 раз 75%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ФК Левый Берег
ЛНЗ Черкасcы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
3
5
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
6
2
1
6
1.5
1
7
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
12
0.5
Больше Меньше
12
4
2
14
1.5
4
12
2
14
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 11 4 0 33 - 11 37
2.
Александрия
 15 11 4 0 25 - 8 37
3.
Шахтёр Донецк
 15 10 3 2 42 - 14 33
4.
Кривбасс
 2:1 15 8 4 3 19 - 14 28
5.
Полесье
 15 6 6 3 23 - 15 24
6.
Карпаты
 15 6 3 6 17 - 19 21
7.
Рух Львов
 15 4 8 3 19 - 11 20
8.
Заря
 15 6 1 8 16 - 19 19
9.
Верес
 15 4 7 4 17 - 18 19
10.
ЛНЗ Черкасcы
 16 5 3 8 17 - 25 18
11.
Ворскла
 16 4 4 8 15 - 24 16
12.
Колос Ковалёвка
 15 2 8 5 9 - 12 14
13.
ФК Левый Берег
 16 3 4 9 8 - 20 13
14.
Черноморец Од
 1:2 16 3 3 10 10 - 22 12
15.
Оболонь
 15 2 4 9 7 - 28 10
16.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 10 8 2 0 19 - 6 26
2.
Шахтёр Донецк
 9 7 1 1 29 - 8 22
3.
Динамо Киев
 8 6 2 0 17 - 7 20
4.
Карпаты
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
Полесье
 8 3 5 0 12 - 6 14
6.
ЛНЗ Черкасcы
 8 4 1 3 10 - 8 13
7.
Рух Львов
 7 3 3 1 11 - 3 12
8.
Кривбасс
 2:1 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Верес
 10 2 5 3 12 - 14 11
10.
Черноморец Од
 1:2 9 3 1 5 6 - 10 10
11.
Заря
 7 3 0 4 8 - 9 9
12.
Колос Ковалёвка
 8 1 5 2 4 - 5 8
13.
ФК Левый Берег
 9 2 2 5 5 - 12 8
14.
Ворскла
 6 2 1 3 4 - 9 7
15.
Оболонь
 8 1 3 4 5 - 15 6
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 7 5 2 0 16 - 4 17
2.
Кривбасс
 2:1 8 5 1 2 9 - 7 16
3.
Александрия
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
5.
Полесье
 7 3 1 3 11 - 9 10
6.
Заря
 8 3 1 4 8 - 10 10
7.
Ворскла
 10 2 3 5 11 - 15 9
8.
Ингулец
 15 1 6 8 12 - 29 9
9.
Верес
 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Рух Львов
 8 1 5 2 8 - 8 8
11.
Карпаты
 7 2 1 4 6 - 12 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
13.
ФК Левый Берег
 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 8 1 2 5 7 - 17 5
15.
Оболонь
 7 1 1 5 2 - 13 4
16.
Черноморец Од
 1:2 7 0 2 5 4 - 12 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Полесье Гуцуляк Алексей 9 (2)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 8 (3)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 8 (2)
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 6
Рух Львов Дидик Роман 6
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Оболонь Дубко Валерий 1 4
Полесье Бабенко Руслан 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Г О О О О Л - Ruslan Dedukh бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Салиху Хайдин получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Mykola Kogut получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Г О О О О Л - Ruslan Dedukh из команды ФК Левый Берег забивает с точки!
    • 8'
      Самар Валерий получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Г О О О О Л - Ruslan Dedukh уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
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