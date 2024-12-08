Тур: 7. Стадион: ААМИ Парк.
2:0
Конец матча
0'
1:0
7' ГолМашаш Зинедин
35' Желтая карточкаРисдон Джош
37' Желтая карточкаLuis Canga
53' Желтая карточкаКарлуччо Джеррод
2:0
59' ГолТраоре Адама
90'+4
Ход матча
7'
1:0
35'
37'
53'
59'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
25
Данкан
Джек
13
Cameron
Cook
19
Рисдон
Джош
33
Luis
Canga
26
Khoa
Ngo
22
Таггарт
Адам
- Основной состав
-
25 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
-
27 Пископо РеноПолузащитник
- Нападающий
-
19 Луаль ДжингНападающий
-
-
-
Главный тренер: Киснорбо Патрик
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
-
33 Luis CangaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Khoa NgoПолузащитник
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
31 Joel Anasmo
-
-
-
Главный тренер: Дэвид Здрилич
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Перт Глори
30 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.3%
26.7%
10%
19 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
20 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед
51 матч
49%
15.7%
35.3%
25 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
37.3%
37.3%
25.4%
19 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
39.2%
35.3%
25.5%
20 побед 18 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
43
Голов в среднем за матч
1.83
1.59
Среднее время на гол
49
56
Всего голов
42
29
Голов в среднем за матч
1.56
1.21
Среднее время на гол
57
74
Всего голов
86
72
Голов в среднем за матч
1.69
1.41
Тотал матчей
2.5
50
Больше 98%
Меньше 2%
1
42
Больше 82%
Меньше 18%
9
31
Больше 61%
Меньше 39%
20
19
Больше 37%
Меньше 63%
32
11
Больше 22%
Меньше 78%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
53
63
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|2
|0.29
|Машаш Зинедин
|2
|0.29
|Вилупиллай Нишан
|2
|0.29
|Пископо Рено
|1
|0.14
|Тиг Райан
|1
|0.14
|Арзани Дэниел
|1 (1)
|0.14
|Форнароли Бруно
|1
|0.14
|Герия Джейсон
|1
|0.14
|Траоре Адама III
|1
|0.14
|Jordi Valadon
|0
|0
|Kasey Bos
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|2
|0.29
|Остлер Трент
|1
|0.14
|Adam Bugarija
|1
|0.14
|Пеннингтон Николас
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герия Джейсон
|2
|0
|Родерик Миранда
|0
|1
|Данкан Джек
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
|Kasey Bos
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|2
|0
|Пеннингтон Николас
|2
|0
|Карлуччо Джеррод
|2
|0
|Luis Canga
|1
|0
|Амзауи Анас
|1
|0
|Andriano Lebib
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Перт Глори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Мельбурн Виктори
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Перт Глори
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
10
Упущенные победы
6
0
Мельбурн Виктори
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Перт Глори
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
10
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
10
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
100%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
1
33%
3
30%
76-90
Забито
12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
3
25%
2
50%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
4
20
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
3
15%
1-15
1
25%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
25%
6
30%
46-60
1
25%
2
10%
61-75
1
25%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:0 Моретон Бэй Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:4 Спирит - Мельбурн Виктори 0:4 Мельбурн Виктори - Алтона Мэджик 2:0 Лэмбтон Джаффас - Мельбурн Виктори 1:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1
Перт Глори
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 0:5 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 0:0
Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:2 Макартур - Перт Глори 6:1 Моретон Бэй Юнайтед - Перт Глори 3:2 Сорренто - Перт Глори 0:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 5:4 Брисбен Роар - Перт Глори 2:4 Армадале - Перт Глори 2:4 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
Перт Глори
Точный счет
2:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:3
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
52
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|10 - 1
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|13 - 9
|14
|4.
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|1:2
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|7.
|2:1
|6
|2
|3
|1
|5 - 6
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|14 - 11
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|13 - 12
|7
|10.
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|11.
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|3
|12.
|7
|0
|2
|5
|4 - 20
|2
|13.
|6
|0
|1
|5
|9 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|2:1
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|5.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|11 - 8
|4
|7.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|9.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|11.
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 5
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|1:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 10
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|5 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (2)
|Макартур
|Яколиш Марин
|4 (2)
|ФК Сидней
|Климала Патрик
|4 (1)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|4
|ФК Сидней
|Грант Райан
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|Ньюкасл Джетс
|Callum Timmins
|3
|Централ Кост Маринерс
|Маккалмонт Алфи
|3