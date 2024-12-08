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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Мельбурн Виктори
2:0
Конец матча
Перт Глори
0'
1:0
7' Гол
Машаш Зинедин
35' Желтая карточка
Рисдон Джош
37' Желтая карточка
Luis Canga
53' Желтая карточка
Карлуччо Джеррод
2:0
59' Гол
Траоре Адама
90'+4
25
Данкан
Джек
2
Герия
Джейсон
5
Хэмилл
Брендан
21
Родерик
Миранда
3
Траоре
Адама
III
6
Тиг
Райан
14
Jordi
Valadon
11
Clarismario
Rodrigus
8
Машаш
Зинедин
7
Арзани
Дэниел
9
Вергос
Николаос
13
Cameron
Cook
19
Рисдон
Джош
33
Luis
Canga
5
Lachlan
Barr
2
Riley
Warland
17
Карлуччо
Джеррод
7
Пеннингтон
Николас
12
Гомулка
Тарас
26
Khoa
Ngo
22
Таггарт
Адам
16
Adam
Bugarija
Мельбурн Виктори
Перт Глори

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Перт Глори

30 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.3%
26.7%
10%
19 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
20 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед

51 матч

49%
15.7%
35.3%
25 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

37.3%
37.3%
25.4%
19 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

39.2%
35.3%
25.5%
20 побед 18 ничьих 13 побед

История матчей

2:1
2:3
ТМК
0:4
0:0
3:1
0:1
0:3
КФ
1:1
2:1
2:1
0:4
2:2
1:0
0:2
1:2
2:3
КФ
0:1
1:0
3:2
0:2
4:1
2:1
1:1
3:2
1:1
1:0
КФ
2:0
1:1
3:3
1:2
1:2
1:1
2:0
2:1
2:3
0:1
1:0
ХАЛ
4:2
ХАЛ
4:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
6:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
3:1
ХАЛ
4:0
ПК
0:1
ХАЛ
2:1

Голы

Всего голов

44
43

Голов в среднем за матч

1.83
1.59

Среднее время на гол

49
56

Всего голов

42
29

Голов в среднем за матч

1.56
1.21

Среднее время на гол

57
74

Всего голов

86
72

Голов в среднем за матч

1.69
1.41

Тотал матчей

2.5
50
Больше 98%
Меньше 2%
1
42
Больше 82%
Меньше 18%
9
31
Больше 61%
Меньше 39%
20
19
Больше 37%
Меньше 63%
32
11
Больше 22%
Меньше 78%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

53
63

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 2 0.29
Машаш Зинедин 2 0.29
Вилупиллай Нишан 2 0.29
Пископо Рено 1 0.14
Тиг Райан 1 0.14
Арзани Дэниел 1 (1) 0.14
Форнароли Бруно 1 0.14
Герия Джейсон 1 0.14
Траоре Адама III 1 0.14
Jordi Valadon 0 0
Kasey Bos 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 2 0.29
Остлер Трент 1 0.14
Adam Bugarija 1 0.14
Пеннингтон Николас 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герия Джейсон 2 0
Родерик Миранда 0 1
Данкан Джек 1 0
Тиг Райан 1 0
Kasey Bos 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 2 0
Пеннингтон Николас 2 0
Карлуччо Джеррод 2 0
Luis Canga 1 0
Амзауи Анас 1 0
Andriano Lebib 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Перт Глори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Мельбурн Виктори
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Перт Глори
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
10

Упущенные победы

6
0
Мельбурн Виктори
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Перт Глори
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
10

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
100%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
1
33%
3
30%
76-90

Забито

12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
3
25%
2
50%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

4
20
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
3
15%
1-15
1
25%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
25%
6
30%
46-60
1
25%
2
10%
61-75
1
25%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:3 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:0 Моретон Бэй Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:4 Спирит - Мельбурн Виктори 0:4 Мельбурн Виктори - Алтона Мэджик 2:0 Лэмбтон Джаффас - Мельбурн Виктори 1:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1
Перт Глори
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 0:5 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 0:0
Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:2 Макартур - Перт Глори 6:1 Моретон Бэй Юнайтед - Перт Глори 3:2 Сорренто - Перт Глори 0:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 5:4 Брисбен Роар - Перт Глори 2:4 Армадале - Перт Глори 2:4 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
Перт Глори

Точный счет

2:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:3
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Виктори
Перт Глори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
5
2
1.5
1
6
2
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 6 6 0 0 10 - 1 18
2.
Мельбурн Виктори
 7 5 1 1 12 - 4 16
3.
Аделаида Юнайтед
 6 4 2 0 13 - 9 14
4.
Мельбурн Сити
 6 4 0 2 12 - 6 12
5.
Веллингтон Феникс
 6 3 1 2 8 - 5 10
6.
ФК Сидней
 1:2 6 3 0 3 11 - 10 9
7.
Централ Кост Маринерс
 2:1 6 2 3 1 5 - 6 9
8.
Макартур
 7 2 2 3 14 - 11 8
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 2 1 3 13 - 12 7
10.
Вестерн Юнайтед
 7 1 3 3 7 - 9 6
11.
Ньюкасл Джетс
 6 1 0 5 4 - 11 3
12.
Перт Глори
 7 0 2 5 4 - 20 2
13.
Брисбен Роар
 6 0 1 5 9 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Мельбурн Виктори
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Аделаида Юнайтед
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Централ Кост Маринерс
 2:1 4 1 2 1 2 - 4 5
5.
Веллингтон Феникс
 3 1 1 1 2 - 3 4
6.
Макартур
 4 1 1 2 11 - 8 4
7.
ФК Сидней
 1:2 2 1 0 1 5 - 4 3
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 0 2 8 - 7 3
9.
Вестерн Юнайтед
 4 0 2 2 2 - 5 2
10.
Мельбурн Сити
 2 0 0 2 1 - 5 0
11.
Ньюкасл Джетс
 3 0 0 3 1 - 4 0
12.
Брисбен Роар
 3 0 0 3 5 - 10 0
13.
Перт Глори
 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 4 4 0 0 11 - 1 12
2.
Аделаида Юнайтед
 3 3 0 0 8 - 5 9
3.
Мельбурн Виктори
 4 2 1 1 6 - 3 7
4.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Веллингтон Феникс
 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
ФК Сидней
 1:2 4 2 0 2 6 - 6 6
7.
Централ Кост Маринерс
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Вестерн Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Макартур
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Перт Глори
 4 0 2 2 3 - 10 2
13.
Брисбен Роар
 3 0 1 2 4 - 8 1
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 5 (2)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 4 (2)
Макартур Яколиш Марин 4 (2)
ФК Сидней Климала Патрик 4 (1)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 4
Весь список

Топ нарушителей
ФК Сидней Грант Райан 3
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 3
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
Ньюкасл Джетс Callum Timmins 3
Централ Кост Маринерс Маккалмонт Алфи 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Luis Canga получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Рисдон Джош получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Jordi Valadon сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Машаш Зинедин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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