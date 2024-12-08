  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Кайсериспор
2:0
Второй тайм: 90+'
Аланьяспор
0'
20' Желтая карточка
Аксой Фатих
31' Желтая карточка
Караджа Эфеджан
49' Желтая карточка
Йылмаз Картал
1:0
51' Гол
Боа Морте Аилтон
2:0
66' Гол
Мане Карлуш
70' Желтая карточка
Саздаджи Гекхан
80' Желтая карточка
Пири Онурджан
87' Желтая карточка
Хадергьонай Флорент
87' Желтая карточка
Коловециос Димитрис

Ход матча

20'
 
Аксой Фатих
31'
 
Караджа Эфеджан
49'
Йылмаз Картал
 
51'
Боа Морте Аилтон
(Йылмаз Картал)
1:0
57'
 
Лопеш Рони
Уи-Чжо Хван
66'
Мане Карлуш
(Боа Морте Аилтон)
2:0
70'
Саздаджи Гекхан
 
71'
 
Buluthan Bulut
Алмейда Ричард
76'
Ака Яу
Мане Карлуш
 
76'
Калдырым Хасан Али
Кароль Лионель
 
80'
Пири Онурджан
 
84'
 
Дурсун Сердар
Караджа Эфеджан
87'
 
Хадергьонай Флорент
87'
Коловециос Димитрис
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 9
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Кайсериспор
Ничья
Аланьяспор
2.78
Реклама, olimp.bet
3.35
Реклама, pari.ru
39.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
1
Пири
Онурджан
11
Саздаджи
Гекхан
3
Аттама
Джозеф
4
Коловециос
Димитрис
23
Кароль
Лионель
8
Йылмаз
Картал
6
Карими
Али
II
70
Боа
Морте
Аилтон
7
Кардозу
Мигел
20
Мане
Карлуш
9
Назон
Даккенс
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
20
Аксой
Фатих
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
42
Макута
Гайус
25
Алмейда
Ричард
27
Аугусто
Лойде
7
Караджа
Эфеджан
16
Уи-Чжо
Хван
9
Кордова
Серхио
Кайсериспор
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Кайсериспор
Аланьяспор

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
100%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

19 матчей

26.3%
15.8%
57.9%
5 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
0:4
С
3:1
С
1:2
С
6:3
С
1:1
С
2:0
С
5:1
С
0:1
С
1:1
С
5:0
С
1:2
С
1:2
С
3:0
С
3:0
ПЛТ
1:1
ТПЛ
2:0
К
5:0

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.89

Среднее время на гол

60
101

Всего голов

27
11

Голов в среднем за матч

3
1.1

Среднее время на гол

30
81

Всего голов

42
19

Голов в среднем за матч

2.21
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

40
90

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боа Морте Аилтон 3 0.21
Кардозу Мигел 2 0.14
Йылмаз Картал 2 (1) 0.14
Калдырым Хасан Али 2 0.14
Мане Карлуш 2 0.14
Назон Даккенс 1 0.07
Коловециос Димитрис 1 0.07
Кочаман Ариф 1 0.07
Бурабия Мехди 0 0
Баокен Стефан 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордова Серхио 4 0.29
Уи-Чжо Хван 3 0.21
Аугусто Лойде 1 0.07
Жанвье Николя 1 0.07
Хадергьонай Флорент 1 (1) 0.07
Оздемир Юсуф 1 0.07
Балковец Юре 1 (1) 0.07
Макута Гайус 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боа Морте Аилтон 5 0
Баокен Стефан 3 1
Аттама Джозеф 3 1
Саздаджи Гекхан 3 1
Кардозу Мигел 4 0
Йылмаз Картал 4 0
Назон Даккенс 3 0
Баязит Билал 3 0
Бурабия Мехди 2 0
Калдырым Хасан Али 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Жанвье Жульян 1 0
Пири Онурджан 1 0
Дживелек Рамазан 1 0
Коловециос Димитрис 1 0
Карими Али II 1 0
Ака Яу 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 5 0
Балковец Юре 4 0
Лима Нуно 4 0
Оздемир Юсуф 2 1
Ташкиран Махмут 3 0
Аугусто Лойде 3 0
Караджа Эфеджан 2 0
Хадергьонай Флорент 2 0
Алити Фидан 2 0
Жанвье Николя 2 0
Аксой Фатих 2 0
Макута Гайус 2 0
Дурсун Сердар 1 0
Лопеш Рони 1 0
Уи-Чжо Хван 1 0
Кордова Серхио 1 0
Juan Christian 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Аланьяспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
3
Кайсериспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Аланьяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
5
Кайсериспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Аланьяспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

12
8

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
2
22%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
4
25%
2
22%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
43%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Пропущено

26
16
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
3
12%
2
13%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
5
19%
4
25%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
2
8%
5
31%
61-75
8
31%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фенербахче 2:6 Касымпаша - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Адана Демирспор 0:0
Силивриспор - Кайсериспор 4:2 Хатайспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2
Аланьяспор
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Аланьяспор - Фетхиеспор 4:1 Аланьяспор - Трабзонспор 2:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Бодрумспор - Аланьяспор 0:0
Аланьяспор - Антальяспор 1:2 Аланьяспор - Касымпаша 1:2 Аланьяспор - Халл Сити 0:2 Галатасарай - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0

Результаты матчей

Кайсериспор
Аланьяспор

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3:1 Заявка 14 12 2 0 38 - 14 38
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 2 2 36 - 13 32
3.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 29 - 17 29
4.
Эюпспор
 Заявка 15 7 5 3 24 - 15 26
5.
Бешикташ
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
6.
Гёзтепе
 Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
7.
Ризеспор
 Заявка 13 6 1 6 15 - 20 19
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
9.
Коньяспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
10.
Антальяспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 26 18
11.
Сивасспор
 1:3 Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
12.
Трабзонспор
 Заявка 14 3 7 4 20 - 18 16
13.
Касымпаша
 Заявка 14 3 7 4 18 - 21 16
14.
Газиантеп
 Заявка 13 4 3 6 19 - 21 15
15.
Кайсериспор
 2:0 Заявка 14 3 6 5 15 - 25 15
16.
Аланьяспор
 0:2 Заявка 14 3 5 6 12 - 18 14
17.
Бодрумспор
 Заявка 14 3 2 9 10 - 21 11
18.
Хатайспор
 Заявка 13 1 5 7 12 - 20 8
19.
Адана Демирспор
 Заявка 14 0 2 12 10 - 34 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3:1 Заявка 8 6 2 0 21 - 10 20
2.
Гёзтепе
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
3.
Эюпспор
 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
4.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
5.
Бешикташ
 Заявка 7 5 0 2 14 - 10 15
6.
Самсунспор
 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
7.
Антальяспор
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 13
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 3 3 0 15 - 7 12
9.
Трабзонспор
 Заявка 7 3 3 1 16 - 10 12
10.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
11.
Сивасспор
 1:3 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12.
Ризеспор
 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13.
Коньяспор
 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
14.
Аланьяспор
 0:2 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
15.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
16.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Кайсериспор
 2:0 Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 0 7 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3:1 Заявка 6 6 0 0 17 - 4 18
2.
Фенербахче
 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
3.
Самсунспор
 Заявка 7 5 0 2 14 - 8 15
4.
Касымпаша
 Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
5.
Бешикташ
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
6.
Эюпспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
7.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
8.
Кайсериспор
 2:0 Заявка 7 2 3 2 6 - 10 9
9.
Коньяспор
 Заявка 8 3 0 5 9 - 15 9
10.
Сивасспор
 1:3 Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
12.
Гёзтепе
 Заявка 7 1 2 4 10 - 14 5
13.
Аланьяспор
 0:2 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
14.
Антальяспор
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15.
Газиантеп
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
16.
Бодрумспор
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
17.
Трабзонспор
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 9
Трабзонспор Банза Симон 9
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 8 (1)
Эюпспор Тиам Маме 8
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 6
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Коньяспор Базур Рихедли 5
Эюпспор Ялчин Робин 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Караджа Эфеджан получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Аксой Фатих получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Кайсериспор
    Ничья
    Аланьяспор
    2.78
    Реклама, olimp.bet
    3.35
    Реклама, pari.ru
    39.00
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кайсериспор 2:0 Аланьяспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Кайсериспор
    Аланьяспор
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный