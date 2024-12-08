Тур: 15. Стадион: Кадир Хас.
2:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаАксой Фатих
32' Желтая карточкаКараджа Эфеджан
49' Желтая карточкаЙылмаз Картал
1:0
51' ГолБоа Морте Аилтон
2:0
66' ГолМане Карлуш
70' Желтая карточкаСаздаджи Гекхан
80' Желтая карточкаПири Онурджан
87' Желтая карточкаХадергьонай Флорент
87' Желтая карточкаКоловециос Димитрис
90' Желтая карточкаДживелек Рамазан
90'+6
Ход матча
20'
32'
49'
51'
66'
2:0
70'
76'
80'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 10
-
4 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
20
Мане
Карлуш
20
Аксой
Фатих
29
Балковец
Юре
42
Макута
Гайус
16
Уи-Чжо
Хван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Ака ЯуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sinan Kaloglu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Уи-Чжо ХванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
-
11 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Mert Bayram
-
-
-
22 Bera Ceken
-
-
44 Nejdet Bilin
-
Главный тренер: Угурлу Сами
История личных встреч
Кайсериспор
Аланьяспор
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
100%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
19 матчей
26.3%
15.8%
57.9%
5 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.89
Среднее время на гол
60
101
Всего голов
27
11
Голов в среднем за матч
3
1.1
Среднее время на гол
30
81
Всего голов
42
19
Голов в среднем за матч
2.21
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
40
90
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боа Морте Аилтон
|3
|0.21
|Кардозу Мигел
|2
|0.14
|Йылмаз Картал
|2 (1)
|0.14
|Калдырым Хасан Али
|2
|0.14
|Мане Карлуш
|2
|0.14
|Назон Даккенс
|1
|0.07
|Коловециос Димитрис
|1
|0.07
|Кочаман Ариф
|1
|0.07
|Бурабия Мехди
|0
|0
|Баокен Стефан
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордова Серхио
|4
|0.29
|Уи-Чжо Хван
|3
|0.21
|Аугусто Лойде
|1
|0.07
|Жанвье Николя
|1
|0.07
|Хадергьонай Флорент
|1 (1)
|0.07
|Оздемир Юсуф
|1
|0.07
|Балковец Юре
|1 (1)
|0.07
|Макута Гайус
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боа Морте Аилтон
|5
|0
|Баокен Стефан
|3
|1
|Аттама Джозеф
|3
|1
|Саздаджи Гекхан
|3
|1
|Кардозу Мигел
|4
|0
|Йылмаз Картал
|4
|0
|Назон Даккенс
|3
|0
|Баязит Билал
|3
|0
|Бурабия Мехди
|2
|0
|Калдырым Хасан Али
|2
|0
|Дживелек Рамазан
|2
|0
|Коловециос Димитрис
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Жанвье Жульян
|1
|0
|Пири Онурджан
|1
|0
|Карими Али II
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|5
|0
|Балковец Юре
|4
|0
|Лима Нуно
|4
|0
|Оздемир Юсуф
|2
|1
|Ташкиран Махмут
|3
|0
|Хадергьонай Флорент
|3
|0
|Аугусто Лойде
|3
|0
|Караджа Эфеджан
|2
|0
|Алити Фидан
|2
|0
|Жанвье Николя
|2
|0
|Аксой Фатих
|2
|0
|Макута Гайус
|2
|0
|Дурсун Сердар
|1
|0
|Лопеш Рони
|1
|0
|Уи-Чжо Хван
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Juan Christian
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Аланьяспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
3
Кайсериспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Аланьяспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
5
Кайсериспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Аланьяспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
12
8
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
16
11
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
2
18%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
4
25%
2
18%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
43%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
4
29%
3
25%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
1
7%
1
8%
76-90
Пропущено
26
18
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
3
12%
2
11%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
5
19%
4
22%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
2
8%
6
33%
61-75
8
31%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фенербахче 2:6 Касымпаша - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Адана Демирспор 0:0
Силивриспор - Кайсериспор 4:2 Хатайспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2
Аланьяспор
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Аланьяспор - Фетхиеспор 4:1 Аланьяспор - Трабзонспор 2:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Бодрумспор - Аланьяспор 0:0
Аланьяспор - Антальяспор 1:2 Аланьяспор - Касымпаша 1:2 Аланьяспор - Халл Сити 0:2 Галатасарай - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0
Результаты матчей
Кайсериспор
Аланьяспор
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Аланьяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
43
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
68
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 15
|38
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|36 - 13
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|29 - 17
|29
|4.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 15
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|7.
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 18
|20
|8.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 20
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 22
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 26
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 25
|18
|12.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 18
|16
|13.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 21
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 21
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 25
|15
|16.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 21
|11
|18.
|0:0 Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 20
|9
|19.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|10 - 34
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|21 - 10
|20
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|5.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 10
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|13
|8.
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|15 - 7
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 10
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|16.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 5
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 8
|15
|4.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 10
|9
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 15
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|11.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 14
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|18.
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|9
|Трабзонспор
|Банза Симон
|9
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|8 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|8 (1)
|Эюпспор
|Тиам Маме
|8
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 4
|Коньяспор
|Базур Рихедли
|5