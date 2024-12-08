Тур: 15. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
0:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
15'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
88
Эркин
Джанер
40
Ампем
Принц
18
Явру
Зеки
16
Бола
Марк
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
21
Хольсе
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Ампем ПринцПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Везу РубенЗащитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Защитник
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
-
66 Мор ЭмреПолузащитник
-
10 Сайс СамуэльПолузащитник
-
99 Бруно ДжанниПолузащитник
-
11 Гюмюш СинанНападающий
-
71 Birkan Tetik
-
-
Главный тренер: Арда Туран
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
- Полузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Ерал ХалилВратарь
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Кара ЭрканНападающий
-
-
66 Ali Tarkan
-
Главный тренер: Райс Томас
История личных встреч
Эюпспор
Самсунспор
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1.33
2.67
Среднее время на гол
67
33
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.17
1.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
49
Бомбардиры внутри турнира
Эюпспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутуджу Ахмед
|6
|0.4
|Тиам Маме
|6
|0.4
|Сайс Самуэль
|3
|0.2
|Акбаба Эмре
|3 (1)
|0.2
|Бруно Джанни
|1
|0.07
|Акбунар Халиль
|1
|0.07
|Ампем Принц
|1
|0.07
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Melih Kabasakal
|0
|0
|Ilter Taskin
|0
|0
|Сешлар Свит
|0
|0
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|5
|0.33
|Хольсе Карло
|5
|0.33
|Нтчам Оливье
|5 (1)
|0.33
|Айдогду Сонер
|4
|0.27
|Димата Ландри
|3
|0.2
|Муйя Арбнор
|2
|0.13
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0.13
|Тэт Флавьен
|1
|0.07
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.07
|Аит Бенассер Юссеф
|1 (1)
|0.07
|Явру Зеки
|0
|0
|Кылынч Эмре
|0
|0
|Бола Марк
|0
|0
|Лора Гаэтан
|0
|0
Карточки
Эюпспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ялчин Робин
|4
|0
|Melih Kabasakal
|4
|0
|Кутуджу Ахмед
|4
|0
|Мидтше Фредрик
|3
|0
|Сайс Самуэль
|3
|0
|Озер Берке
|3
|0
|Luccas Claro
|2
|0
|Акбунар Халиль
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Ilter Taskin
|2
|0
|Эркин Джанер
|1
|0
|Шелви Джонджо
|1
|0
|Акбаба Эмре
|1
|0
|Сешлар Свит
|1
|0
|Ампем Принц
|1
|0
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аит Бенассер Юссеф
|4
|0
|Явру Зеки
|3
|0
|Кылынч Эмре
|3
|0
|Нтчам Оливье
|3
|0
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0
|Бола Марк
|3
|0
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Юксел Джелил
|2
|0
|Димата Ландри
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Коджук Окан
|1
|0
Результаты матчей
Эюпспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Самсунспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
2
Эюпспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Самсунспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
8
16
Эюпспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Самсунспор
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
9
18
Голы по времени матча
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
18%
1
7%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
27%
4
29%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
3
27%
5
36%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
10
16
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
3
30%
2
13%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
4
40%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Пропущено
10
8
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
21
30
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
5
24%
3
10%
1-15
4
19%
1
3%
16-30
1
5%
3
10%
31-45
3
14%
8
27%
46-60
5
24%
6
20%
61-75
3
14%
9
30%
76-90
Пропущено
15
13
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
3
20%
3
23%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
4
27%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Эюпспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Галатасарай - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Ризеспор 1:2 Адана Демирспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Хатайспор 2:0
Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 1:0 Коньяспор - Эюпспор 2:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1
Самсунспор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Самсунспор - 52 Ордуспор 2:4 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Галатасарай - Самсунспор 3:2
Самсунспор - Антальяспор 2:0 Байбурт ИОИ - Самсунспор 0:0 Касымпаша - Самсунспор 1:4 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1
Результаты матчей
Эюпспор
Самсунспор
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Эюпспор
Самсунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
62
33
53
24
26
15
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
59
95
212
59
113
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|35 - 13
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|36 - 13
|32
|3.
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 14
|30
|4.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|6.
|0:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 15
|24
|7.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 20
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 22
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 26
|18
|12.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 18
|16
|13.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 21
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 21
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 16
|14
|16.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 21
|11
|18.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 20
|8
|19.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|10 - 34
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|21 - 10
|20
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 10
|15
|5.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|6.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|13
|8.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 10
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|2.
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|4.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|6.
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 10
|9
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 15
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 14
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|9
|Трабзонспор
|Банза Симон
|9
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|8 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|8 (1)
|Фенербахче
|Тадич Душан
|7 (5)
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Коньяспор
|Базур Рихедли
|5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|5