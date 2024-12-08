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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Эюпспор
3:0
Конец матча
Самсунспор
0'
15' Желтая карточка
Акбаба Эмре
45' Желтая карточка
Ялчин Робин
53' Желтая карточка
Аит Бенассер Юссеф
1:0
54' Гол
Тиам Маме
2:0
64' Гол
Акбунар Халиль
3:0
69' Гол
Тиам Маме
80' Желтая карточка
Кылынч Эмре
90'+4
1
Озер
Берке
75
Бингол
Тайфур
6
Ялчин
Робин
4
Luccas
Claro
88
Эркин
Джанер
7
Акбунар
Халиль
8
Акбаба
Эмре
57
Melih
Kabasakal
40
Ампем
Принц
9
Тиам
Маме
23
Кутуджу
Ахмед
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
16
Бола
Марк
6
Аит
Бенассер
Юссеф
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
21
Хольсе
Карло
14
Димата
Ландри
9
Муандилмаджи
Мариус
Эюпспор
4-4-2
Самсунспор
4-2-3-1

История личных встреч

Эюпспор
Самсунспор

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛТ
1:4
ПЛТ
1:1
ПЛТ
2:2
ПЛТ
2:2
ВЛ
1:0
ВЛ
0:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1.33
2.67

Среднее время на гол

67
33

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.17
1.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
49

Бомбардиры внутри турнира

Эюпспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 8 0.53
Кутуджу Ахмед 6 0.4
Сайс Самуэль 3 0.2
Акбаба Эмре 3 (1) 0.2
Акбунар Халиль 2 0.13
Бруно Джанни 1 0.07
Ампем Принц 1 0.07
Мидтше Фредрик 0 0
Melih Kabasakal 0 0
Эркин Джанер 0 0
Бингол Тайфур 0 0
Ялчин Робин 0 0
Ilter Taskin 0 0
Сешлар Свит 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 5 0.33
Хольсе Карло 5 0.33
Нтчам Оливье 5 (1) 0.33
Айдогду Сонер 4 0.27
Димата Ландри 3 0.2
Муйя Арбнор 2 0.13
Ван Дронгелен Рик 2 0.13
Тэт Флавьен 1 0.07
Шиндлер Кингсли 1 0.07
Аит Бенассер Юссеф 1 (1) 0.07
Явру Зеки 0 0
Кылынч Эмре 0 0
Бола Марк 0 0
Лора Гаэтан 0 0

Карточки

Эюпспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ялчин Робин 5 0
Melih Kabasakal 4 0
Кутуджу Ахмед 4 0
Мидтше Фредрик 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Озер Берке 3 0
Luccas Claro 2 0
Акбунар Халиль 2 0
Тиам Маме 2 0
Ilter Taskin 2 0
Эркин Джанер 1 0
Шелви Джонджо 1 0
Акбаба Эмре 1 0
Сешлар Свит 1 0
Ампем Принц 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аит Бенассер Юссеф 5 0
Кылынч Эмре 4 0
Явру Зеки 3 0
Нтчам Оливье 3 0
Ван Дронгелен Рик 3 0
Бола Марк 3 0
Муандилмаджи Мариус 3 0
Шатка Любомир 2 0
Юксел Джелил 2 0
Димата Ландри 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Коджук Окан 1 0

Результаты матчей

Эюпспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Самсунспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
2
Эюпспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Самсунспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

8
16
Эюпспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Самсунспор
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

9
18

Голы по времени матча

Забито

14
14
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
4
29%
4
29%
46-60
3
21%
3
21%
61-75
3
21%
5
36%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

10
16
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
3
30%
2
13%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
4
40%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

24
30
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
5
21%
3
10%
1-15
4
17%
1
3%
16-30
1
4%
3
10%
31-45
4
17%
8
27%
46-60
7
29%
29%
6
20%
61-75
3
13%
9
30%
76-90

Пропущено

15
16
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
3
20%
4
25%
46-60
4
27%
3
19%
61-75
4
27%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Эюпспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Галатасарай - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Ризеспор 1:2 Адана Демирспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Хатайспор 2:0
Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 1:0 Коньяспор - Эюпспор 2:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1
Самсунспор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Самсунспор - 52 Ордуспор 2:4 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Галатасарай - Самсунспор 3:2
Самсунспор - Антальяспор 2:0 Байбурт ИОИ - Самсунспор 0:0 Касымпаша - Самсунспор 1:4 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1

Результаты матчей

Эюпспор
Самсунспор

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
2 раза 25%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Эюпспор
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
5
3
3
4
2.5
2
6
1
6
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
9
6
3
12
2.5
5
10
1
14
3.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 11 2 0 35 - 13 35
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 2 2 36 - 13 32
3.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 29 - 17 29
4.
Эюпспор
 Заявка 15 7 5 3 24 - 15 26
5.
Бешикташ
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
6.
Гёзтепе
 Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
7.
Ризеспор
 Заявка 13 6 1 6 15 - 20 19
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
9.
Коньяспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
10.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 22 18
11.
Антальяспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 26 18
12.
Трабзонспор
 Заявка 14 3 7 4 20 - 18 16
13.
Касымпаша
 Заявка 14 3 7 4 18 - 21 16
14.
Газиантеп
 Заявка 13 4 3 6 19 - 21 15
15.
Аланьяспор
 Заявка 13 3 5 5 12 - 16 14
16.
Кайсериспор
 Заявка 13 2 6 5 13 - 25 12
17.
Бодрумспор
 Заявка 14 3 2 9 10 - 21 11
18.
Хатайспор
 Заявка 13 1 5 7 12 - 20 8
19.
Адана Демирспор
 Заявка 14 0 2 12 10 - 34 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 6 2 0 21 - 10 20
2.
Гёзтепе
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
3.
Эюпспор
 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
4.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
5.
Бешикташ
 Заявка 7 5 0 2 14 - 10 15
6.
Самсунспор
 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
7.
Антальяспор
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 13
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 3 3 0 15 - 7 12
9.
Трабзонспор
 Заявка 7 3 3 1 16 - 10 12
10.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
11.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
12.
Ризеспор
 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13.
Коньяспор
 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
15.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
16.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 0 7 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 Заявка 7 5 0 2 14 - 8 15
4.
Касымпаша
 Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
5.
Бешикташ
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
6.
Эюпспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
7.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
8.
Кайсериспор
 Заявка 7 2 3 2 6 - 10 9
9.
Коньяспор
 Заявка 8 3 0 5 9 - 15 9
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Сивасспор
 Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
13.
Гёзтепе
 Заявка 7 1 2 4 10 - 14 5
14.
Антальяспор
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15.
Газиантеп
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
16.
Бодрумспор
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
17.
Трабзонспор
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 9
Трабзонспор Банза Симон 9
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 8 (1)
Эюпспор Тиам Маме 8
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 6
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Коньяспор Базур Рихедли 5
Эюпспор Ялчин Робин 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Ялчин Робин получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Акбаба Эмре получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эюпспор 3:0 Самсунспор онлайн

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