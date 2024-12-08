Тур: 15. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
1:3
Второй тайм: 84'
0'
1' Желтая карточкаСонко-Сундберг Ноа
15' Красная карточкаБалтаджи Метаган
1:0
25' ГолРодригес Гарри
31' Желтая карточкаКойта Бенгали-Фоде
1:1
36' ГолАкгюн Юнус
1:2
45' ПенальтиОсимхен Виктор
45' Желтая карточкаНиколич Джордже
1:3
53' ГолЙылмаз Барыш
61' Желтая карточкаМертенс Дрис
77' Желтая карточкаБальде Диао Кейта
77' Желтая карточкаШаллаи Роланд
Ход матча
15'
25'
1:0
36'
1:1
45'
1:2
45'
53'
1:3
61'
77'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 7
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
18
Кутлу
Беркан
20
Сара
Габриэл
11
Акгюн
Юнус
10
Мертенс
Дрис
53
Йылмаз
Барыш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Мениг КвинсиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гекай ЭмреПолузащитник
-
46 Bekir Boke
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кутлу БерканЗащитник
- Полузащитник
-
20 Сара ГабриэлПолузащитник
-
11 Акгюн ЮнусПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
-
24 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
-
58 Йесилюр АлиЗащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
-
83 Акман ЭфеПолузащитник
-
44 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
История личных встреч
Сивасспор
Галатасарай
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 14 побед
36 матчей
25%
16.7%
58.3%
9 побед 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
8.3%
36.1%
55.6%
3 победы 13 ничьих 20 побед
Второй тайм
33.3%
27.8%
38.9%
12 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.06
Среднее время на гол
54
85
Всего голов
47
33
Голов в среднем за матч
2.61
1.83
Среднее время на гол
34
49
Всего голов
77
52
Голов в среднем за матч
2.14
1.44
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
42
62
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Рей
|4 (1)
|0.27
|Радакович Урош
|3
|0.2
|Родригес Гарри
|2
|0.13
|Койта Бенгали-Фоде
|2
|0.13
|Мениг Квинси
|2
|0.13
|Сонко-Сундберг Ноа
|2
|0.13
|Палули Мурат
|1
|0.07
|Бальде Диао Кейта
|1
|0.07
|Чифтчи Угюр
|1
|0.07
|Камара Самба
|1
|0.07
|Притчард Алекс
|0
|0
|Тургунбаев Азизбек
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|7 (1)
|0.5
|Йылмаз Барыш
|6
|0.43
|Бачуайи Миши
|4
|0.29
|Икарди Мауро
|4 (1)
|0.29
|Мертенс Дрис
|3
|0.21
|Акгюн Юнус
|3
|0.21
|Сара Габриэл
|2
|0.14
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0.14
|Бардакджи Абдулкерим
|2
|0.14
|Санчес Давинсон
|2
|0.14
|Шаллаи Роланд
|1
|0.07
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Зиеш Хаким
|0
|0
|Демирбай Керем
|0
|0
|Айхан Кан
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
|Кутлу Беркан
|0
|0
|Балтаджи Метаган
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтчи Угюр
|4
|2
|Бальде Диао Кейта
|3
|1
|Сонко-Сундберг Ноа
|4
|0
|Николич Джордже
|4
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|3
|0
|Харисис Харилаос
|3
|0
|Палули Мурат
|3
|0
|Тургунбаев Азизбек
|3
|0
|Манай Рей
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Jan Bieganski
|2
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Притчард Алекс
|1
|0
|Мениг Квинси
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Камара Самба
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Давинсон
|5
|0
|Айхан Кан
|4
|0
|Бардакджи Абдулкерим
|3
|0
|Мертенс Дрис
|2
|0
|Муслера Фернандо
|2
|0
|Торрейра Лукас
|2
|0
|Осимхен Виктор
|2
|0
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|Йылмаз Барыш
|2
|0
|Балтаджи Метаган
|0
|1
|Окан Бурук
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
1
0
Сивасспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Галатасарай
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
6
21
Сивасспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Галатасарай
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
7
21
Голы по времени матча
Забито
9
12
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
1
11%
5
42%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
1
8%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
9
21
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 6
10 Не забивали 5
0
0%
4
19%
1-15
1
11%
5
24%
16-30
2
22%
2
10%
31-45
3
33%
3
14%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
1
11%
5
24%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
4
29%
1
10%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
4
29%
5
50%
76-90
Забито
18
33
5 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 10
6 Не забивали 0
0
0%
6
18%
1-15
1
6%
6
18%
16-30
4
22%
5
15%
31-45
4
22%
8
24%
46-60
5
28%
2
6%
61-75
4
22%
6
18%
76-90
Пропущено
22
15
13 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
7
32%
1
7%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
5
23%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Касымпаша 0:0 Фенербахче - Сивасспор 4:0 Сивасспор - Ризеспор 2:1
Адана Демирспор - Сивасспор 2:4 Сивасспор - Хатайспор 3:2 Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1
Галатасарай
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Галатасарай - Эюпспор 2:2 АЗ Алкмаар - Галатасарай 1:1 Бодрумспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Самсунспор 3:2
Галатасарай - Тоттенхэм 3:2 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Галатасарай - Эльфсборг 4:3 Антальяспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Аланьяспор 1:0 РФШ Рига - Галатасарай 2:2 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2
Результаты матчей
Сивасспор
Галатасарай
Точный счет
0:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
3:2
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
5
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Галатасарай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
71
25
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
41
16
32
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
68
112
311
76
113
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 14
|38
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|36 - 13
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|29 - 17
|29
|4.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 15
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|7.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 20
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 22
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 26
|18
|11.
|1:3 Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 25
|18
|12.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 18
|16
|13.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 21
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 21
|15
|15.
|2:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 25
|15
|16.
|0:2 Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 21
|11
|18.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 20
|8
|19.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|10 - 34
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|21 - 10
|20
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|5.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 10
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|13
|8.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 10
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|11.
|1:3 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|14.
|0:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|17.
|2:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 4
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 8
|15
|4.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|8.
|2:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 10
|9
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 15
|9
|10.
|1:3 Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 14
|5
|13.
|0:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|9
|Трабзонспор
|Банза Симон
|9
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|8 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|8 (1)
|Эюпспор
|Тиам Маме
|8
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Коньяспор
|Базур Рихедли
|5
|Эюпспор
|Ялчин Робин
|5