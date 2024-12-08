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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Сивасспор
1:3
Второй тайм: 84'
Галатасарай
0'
1' Желтая карточка
Сонко-Сундберг Ноа
15' Красная карточка
Балтаджи Метаган
1:0
25' Гол
Родригес Гарри
31' Желтая карточка
Койта Бенгали-Фоде
1:1
36' Гол
Акгюн Юнус
1:2
45' Пенальти
Осимхен Виктор
45' Желтая карточка
Николич Джордже
1:3
53' Гол
Йылмаз Барыш
61' Желтая карточка
Мертенс Дрис
77' Желтая карточка
Бальде Диао Кейта
77' Желтая карточка
Шаллаи Роланд

Ход матча

1'
Сонко-Сундберг Ноа
 
15'
 
Балтаджи Метаган
25'
Родригес Гарри
1:0
31'
Койта Бенгали-Фоде
 
36'
1:1
Акгюн Юнус
(Кутлу Беркан)
45'
1:2
Осимхен Виктор
45'
Николич Джордже
 
46'
Вурал Али Шашал
Николич Джордже
 
53'
1:3
Йылмаз Барыш
(Акгюн Юнус)
58'
Притчард Алекс
Emirhan Basyigit
 
61'
 
Мертенс Дрис
64'
 
Йелерт Элиас
Мертенс Дрис
64'
Йигитер Озкан
Харисис Харилаос
 
73'
Бальде Диао Кейта
Родригес Гарри
 
73'
Bekir Boke
Радакович Урош
 
74'
 
Нельссон Виктор
Акгюн Юнус
74'
 
Бачуайи Миши
Осимхен Виктор
77'
Бальде Диао Кейта
 
77'
 
Шаллаи Роланд

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сивасспор
Ничья
Галатасарай
9.42
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13
Николич
Джордже
27
Сонко-Сундберг
Ноа
26
Радакович
Урош
53
Emirhan
Basyigit
7
Палули
Мурат
3
Чифтчи
Угюр
55
Койта
Бенгали-Фоде
44
Пуггурас
Ахиллеас
8
Харисис
Харилаос
24
Родригес
Гарри
9
Манай
Рей
1
Муслера
Фернандо
7
Шаллаи
Роланд
90
Балтаджи
Метаган
6
Санчес
Давинсон
18
Кутлу
Беркан
34
Торрейра
Лукас
20
Сара
Габриэл
11
Акгюн
Юнус
10
Мертенс
Дрис
53
Йылмаз
Барыш
45
Осимхен
Виктор
Сивасспор
5-4-1
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Сивасспор
Галатасарай

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 14 побед

36 матчей

25%
16.7%
58.3%
9 побед 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

8.3%
36.1%
55.6%
3 победы 13 ничьих 20 побед

Второй тайм

33.3%
27.8%
38.9%
12 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

С
6:1
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
2:3
С
1:0
С
2:2
С
1:2
С
2:2
С
3:2
С
4:3
С
4:2
С
2:1
С
3:0
С
3:1
С
2:2
К
2:1
К
4:1
С
2:3
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
4:2
С
1:3
С
0:4
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
2:0
С
2:1
К
1:1
К
1:1
С
2:0
С
3:5
С
2:0

Голы

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.67
1.06

Среднее время на гол

54
85

Всего голов

47
33

Голов в среднем за матч

2.61
1.83

Среднее время на гол

34
49

Всего голов

77
52

Голов в среднем за матч

2.14
1.44

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

42
62

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 4 (1) 0.27
Радакович Урош 3 0.2
Родригес Гарри 2 0.13
Койта Бенгали-Фоде 2 0.13
Мениг Квинси 2 0.13
Сонко-Сундберг Ноа 2 0.13
Палули Мурат 1 0.07
Бальде Диао Кейта 1 0.07
Чифтчи Угюр 1 0.07
Камара Самба 1 0.07
Притчард Алекс 0 0
Тургунбаев Азизбек 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 7 (1) 0.5
Йылмаз Барыш 6 0.43
Бачуайи Миши 4 0.29
Икарди Мауро 4 (1) 0.29
Мертенс Дрис 3 0.21
Акгюн Юнус 3 0.21
Сара Габриэл 2 0.14
Актюркоглу Мухаммед 2 0.14
Бардакджи Абдулкерим 2 0.14
Санчес Давинсон 2 0.14
Шаллаи Роланд 1 0.07
Торрейра Лукас 0 0
Зиеш Хаким 0 0
Демирбай Керем 0 0
Айхан Кан 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Кутлу Беркан 0 0
Балтаджи Метаган 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтчи Угюр 4 2
Бальде Диао Кейта 3 1
Сонко-Сундберг Ноа 4 0
Николич Джордже 4 0
Койта Бенгали-Фоде 3 0
Харисис Харилаос 3 0
Палули Мурат 3 0
Тургунбаев Азизбек 3 0
Манай Рей 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Jan Bieganski 2 0
Эрдал Зия 1 0
Притчард Алекс 1 0
Мениг Квинси 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Камара Самба 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Давинсон 5 0
Айхан Кан 4 0
Бардакджи Абдулкерим 3 0
Мертенс Дрис 2 0
Муслера Фернандо 2 0
Торрейра Лукас 2 0
Осимхен Виктор 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Йылмаз Барыш 2 0
Балтаджи Метаган 0 1
Окан Бурук 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Демирбай Керем 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Кутлу Беркан 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

1
0
Сивасспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Галатасарай
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

6
21
Сивасспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Галатасарай
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

7
21

Голы по времени матча

Забито

9
12
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
1
11%
5
42%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
1
8%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

9
21
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 6
10 Не забивали 5
0
0%
4
19%
1-15
1
11%
5
24%
16-30
2
22%
2
10%
31-45
3
33%
3
14%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
1
11%
5
24%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
4
29%
1
10%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
4
29%
5
50%
76-90

Забито

18
33
5 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 10
6 Не забивали 0
0
0%
6
18%
1-15
1
6%
6
18%
16-30
4
22%
5
15%
31-45
4
22%
8
24%
46-60
5
28%
2
6%
61-75
4
22%
6
18%
76-90

Пропущено

22
15
13 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
7
32%
1
7%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
5
23%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Касымпаша 0:0 Фенербахче - Сивасспор 4:0 Сивасспор - Ризеспор 2:1
Адана Демирспор - Сивасспор 2:4 Сивасспор - Хатайспор 3:2 Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1
Галатасарай
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Галатасарай - Эюпспор 2:2 АЗ Алкмаар - Галатасарай 1:1 Бодрумспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Самсунспор 3:2
Галатасарай - Тоттенхэм 3:2 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Галатасарай - Эльфсборг 4:3 Антальяспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Аланьяспор 1:0 РФШ Рига - Галатасарай 2:2 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2

Результаты матчей

Сивасспор
Галатасарай

Точный счет

0:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

3:2
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
5
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
7
1
2
5
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
1
1
6
2.5
3
2
1
6
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
6
8
1.5
11
2
3
11
2.5
7
6
1
13
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3:1 Заявка 14 12 2 0 38 - 14 38
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 2 2 36 - 13 32
3.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 29 - 17 29
4.
Эюпспор
 Заявка 15 7 5 3 24 - 15 26
5.
Бешикташ
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
6.
Гёзтепе
 Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
7.
Ризеспор
 Заявка 13 6 1 6 15 - 20 19
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
9.
Коньяспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
10.
Антальяспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 26 18
11.
Сивасспор
 1:3 Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
12.
Трабзонспор
 Заявка 14 3 7 4 20 - 18 16
13.
Касымпаша
 Заявка 14 3 7 4 18 - 21 16
14.
Газиантеп
 Заявка 13 4 3 6 19 - 21 15
15.
Кайсериспор
 2:0 Заявка 14 3 6 5 15 - 25 15
16.
Аланьяспор
 0:2 Заявка 14 3 5 6 12 - 18 14
17.
Бодрумспор
 Заявка 14 3 2 9 10 - 21 11
18.
Хатайспор
 Заявка 13 1 5 7 12 - 20 8
19.
Адана Демирспор
 Заявка 14 0 2 12 10 - 34 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3:1 Заявка 8 6 2 0 21 - 10 20
2.
Гёзтепе
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
3.
Эюпспор
 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
4.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
5.
Бешикташ
 Заявка 7 5 0 2 14 - 10 15
6.
Самсунспор
 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
7.
Антальяспор
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 13
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 3 3 0 15 - 7 12
9.
Трабзонспор
 Заявка 7 3 3 1 16 - 10 12
10.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
11.
Сивасспор
 1:3 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12.
Ризеспор
 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13.
Коньяспор
 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
14.
Аланьяспор
 0:2 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
15.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
16.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Кайсериспор
 2:0 Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 0 7 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3:1 Заявка 6 6 0 0 17 - 4 18
2.
Фенербахче
 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
3.
Самсунспор
 Заявка 7 5 0 2 14 - 8 15
4.
Касымпаша
 Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
5.
Бешикташ
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
6.
Эюпспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
7.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
8.
Кайсериспор
 2:0 Заявка 7 2 3 2 6 - 10 9
9.
Коньяспор
 Заявка 8 3 0 5 9 - 15 9
10.
Сивасспор
 1:3 Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
12.
Гёзтепе
 Заявка 7 1 2 4 10 - 14 5
13.
Аланьяспор
 0:2 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
14.
Антальяспор
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15.
Газиантеп
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
16.
Бодрумспор
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
17.
Трабзонспор
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 9
Трабзонспор Банза Симон 9
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 8 (1)
Эюпспор Тиам Маме 8
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 6
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Коньяспор Базур Рихедли 5
Эюпспор Ялчин Робин 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 56'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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