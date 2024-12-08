Тур: 15. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
0:0
Первый тайм: 41'
0'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
27
Ба
Уссейну
23
Тюрюдж
Дениз
91
Давидсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
-
75 Каплан ЭмреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шиш ПатрикПолузащитник
-
11 Кени ФилиппПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Педру РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ali Yildiz
-
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Хатайспор
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.8
Среднее время на гол
60
50
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.73
1.55
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
52
58
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|8
|0.57
|Фигейредо Жоау
|5
|0.36
|Тюрюдж Дениз
|3
|0.21
|Опоку Джером
|2 (1)
|0.14
|Гюрлер Сердар
|1
|0.07
|Дуарте Леонардо
|1
|0.07
|Давидсон
|1
|0.07
|Пелкас Димитрис
|0
|0
|Кеман Оливье
|0
|0
|Лима Лукас
|0
|0
|Креспо Мигель
|0
|0
|Оздемир Берат
|0
|0
|Кени Филипп
|0
|0
|Гюрелер Хамза
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|3 (1)
|0.21
|Фернандеш Желсон II
|2
|0.14
|Саглам Геркем
|2
|0.14
|Педру Руй III
|1
|0.07
|Абубакар Венсан
|1
|0.07
|Кальво Франсиско
|1
|0.07
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0.07
|Ривас Ригоберто
|1
|0.07
|Чорекчи Камил
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тюрюдж Дениз
|3
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0
|Эргюн Онур
|3
|0
|Шахинер Омер Али
|2
|0
|Кеман Оливье
|2
|0
|Ба Уссейну
|2
|0
|Креспо Мигель
|2
|0
|Оздемир Берат
|2
|0
|Опоку Джером
|2
|0
|Пелкас Димитрис
|0
|1
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
|Фигейредо Жоау
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Шенгезер Мухаммед
|1
|0
|Гюрелер Хамза
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чорекчи Камил
|4
|0
|Саглам Геркем
|3
|0
|Йылмаз Реджеп
|3
|0
|Дьяк Ламин
|3
|0
|Абубакар Венсан
|2
|0
|Кальво Франсиско
|2
|0
|Кардешлер Эрдже
|2
|0
|Ходжич Армин II
|2
|0
|Педру Руй III
|2
|0
|Бамгбойе Фуншо
|2
|0
|Пармак Абдулкадир
|2
|0
|Сертель Джемали
|2
|0
|Фернандеш Желсон II
|2
|0
|Килама Ги-Марселен
|0
|1
|Аличи Керим
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Демир Дженгиз
|1
|0
|Массанга Шандрель
|1
|0
|Джонатан Окоронкво
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хатайспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
6
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Хатайспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
4
6
Истанбул Башакшехир
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Хатайспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
16
6
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
3
19%
2
33%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
4
25%
1
17%
61-75
3
19%
1
17%
76-90
Пропущено
6
11
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
9%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
3
50%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
4
36%
1
11%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Забито
22
12
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
2
9%
2
17%
1-15
1
5%
3
25%
16-30
6
27%
3
25%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
5
23%
2
17%
76-90
Пропущено
17
20
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
6
35%
4
20%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
4
24%
3
15%
61-75
2
12%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 4:1 Истанбул Башакшехир - Петрокуб 1:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 3:0 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:0
Копенгаген - Истанбул Башакшехир 2:2 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Целе - Истанбул Башакшехир 5:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1
Хатайспор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хатайспор - Османыеспор 5:0 Хатайспор - Бешикташ 1:1 Коньяспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 3:1
Эюпспор - Хатайспор 2:0 Инегёль Кафкас - Хатайспор 0:4 Хатайспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Хатайспор
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
4
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
33
16
33
16
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
58
310
310
112
310
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 15
|38
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|36 - 13
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|29 - 17
|29
|4.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 15
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|7.
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 18
|20
|8.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 20
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 22
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 26
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 25
|18
|12.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 18
|16
|13.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 21
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 21
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 25
|15
|16.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 21
|11
|18.
|0:0 Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 20
|9
|19.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|10 - 34
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|21 - 10
|20
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|5.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 10
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|13
|8.
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|15 - 7
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 10
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|16.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 5
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 8
|15
|4.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 10
|9
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 15
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|11.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 14
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|18.
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|9
|Трабзонспор
|Банза Симон
|9
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|8 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|8 (1)
|Эюпспор
|Тиам Маме
|8
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 4
|Коньяспор
|Базур Рихедли
|5