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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
3:0
Конец матча
Хатайспор
0'
44' Желтая карточка
Опоку Джером
1:0
56' Гол
Креспо Мигель
2:0
83' Гол
Пёнтек Кшиштоф
85' Желтая карточка
Пармак Абдулкадир
90' Желтая карточка
Килама Ги-Марселен
90' Желтая карточка
Фернандеш Желсон II
3:0
90' Гол
Кени Филипп
90'+5
16
Шенгезер
Мухаммед
5
Дуарте
Леонардо
27
Ба
Уссейну
3
Опоку
Джером
6
Лима
Лукас
4
Эргюн
Онур
23
Тюрюдж
Дениз
8
Кеман
Оливье
13
Креспо
Мигель
91
Давидсон
9
Пёнтек
Кшиштоф
1
Кардешлер
Эрдже
15
Йылмаз
Реджеп
3
Килама
Ги-Марселен
4
Кальво
Франсиско
88
Сертель
Джемали
5
Саглам
Геркем
17
Дьяк
Ламин
7
Бамгбойе
Фуншо
14
Педру
Руй
III
77
Фернандеш
Желсон
II
9
Абубакар
Венсан
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Хатайспор
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Хатайспор

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
1:2
К
1:1
С
1:0
С
3:3
С
3:0
С
0:3
ТМК
2:2
С
1:5
С
2:0
К
4:1
К
1:0

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.8

Среднее время на гол

60
50

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.73
1.55

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

52
58

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 9 0.64
Фигейредо Жоау 5 0.36
Тюрюдж Дениз 3 0.21
Опоку Джером 2 (1) 0.14
Креспо Мигель 1 0.07
Кени Филипп 1 0.07
Гюрлер Сердар 1 0.07
Дуарте Леонардо 1 0.07
Давидсон 1 0.07
Кеман Оливье 0 0
Пелкас Димитрис 0 0
Лима Лукас 0 0
Оздемир Берат 0 0
Гюрелер Хамза 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 3 (1) 0.21
Фернандеш Желсон II 2 0.14
Саглам Геркем 2 0.14
Педру Руй III 1 0.07
Абубакар Венсан 1 0.07
Кальво Франсиско 1 0.07
Бамгбойе Фуншо 1 0.07
Ривас Ригоберто 1 0.07
Чорекчи Камил 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюрюдж Дениз 3 0
Пёнтек Кшиштоф 3 0
Эргюн Онур 3 0
Опоку Джером 3 0
Шахинер Омер Али 2 0
Кеман Оливье 2 0
Ба Уссейну 2 0
Креспо Мигель 2 0
Оздемир Берат 2 0
Пелкас Димитрис 0 1
Гюрлер Сердар 1 0
Лима Лукас 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Фигейредо Жоау 1 0
Давидсон 1 0
Шенгезер Мухаммед 1 0
Гюрелер Хамза 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чорекчи Камил 4 0
Саглам Геркем 3 0
Пармак Абдулкадир 3 0
Йылмаз Реджеп 3 0
Дьяк Ламин 3 0
Фернандеш Желсон II 3 0
Килама Ги-Марселен 1 1
Абубакар Венсан 2 0
Кальво Франсиско 2 0
Кардешлер Эрдже 2 0
Ходжич Армин II 2 0
Педру Руй III 2 0
Бамгбойе Фуншо 2 0
Сертель Джемали 2 0
Аличи Керим 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Массанга Шандрель 1 0
Джонатан Окоронкво 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Хатайспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
6
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Хатайспор
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

4
6
Истанбул Башакшехир
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Хатайспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

19
6
6 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
1
17%
16-30
3
16%
2
33%
31-45
4
21%
1
17%
46-60
4
21%
1
17%
61-75
5
26%
1
17%
76-90

Пропущено

6
14
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
1
7%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
3
50%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
6
43%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
4
36%
1
11%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Забито

25
12
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
2
8%
2
17%
1-15
1
4%
3
25%
16-30
6
24%
3
25%
31-45
5
20%
1
8%
46-60
4
16%
1
8%
61-75
7
28%
2
17%
76-90

Пропущено

17
23
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
1
6%
1
4%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
6
35%
4
17%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
2
12%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 4:1 Истанбул Башакшехир - Петрокуб 1:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 3:0 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:0
Копенгаген - Истанбул Башакшехир 2:2 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Целе - Истанбул Башакшехир 5:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1
Хатайспор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хатайспор - Османыеспор 5:0 Хатайспор - Бешикташ 1:1 Коньяспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 3:1
Эюпспор - Хатайспор 2:0 Инегёль Кафкас - Хатайспор 0:4 Хатайспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Хатайспор

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
1
6
4
3
2.5
1
6
3
4
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
6
8
1.5
3
11
4
10
2.5
1
13
3
11
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 14 12 2 0 38 - 15 38
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 2 2 36 - 13 32
3.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 29 - 17 29
4.
Эюпспор
 Заявка 15 7 5 3 24 - 15 26
5.
Бешикташ
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
6.
Гёзтепе
 Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 6 4 4 24 - 18 22
8.
Ризеспор
 Заявка 13 6 1 6 15 - 20 19
9.
Коньяспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
10.
Антальяспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 26 18
11.
Сивасспор
 Заявка 15 5 3 7 20 - 25 18
12.
Трабзонспор
 Заявка 14 3 7 4 20 - 18 16
13.
Касымпаша
 Заявка 14 3 7 4 18 - 21 16
14.
Газиантеп
 Заявка 13 4 3 6 19 - 21 15
15.
Кайсериспор
 Заявка 14 3 6 5 15 - 25 15
16.
Аланьяспор
 Заявка 14 3 5 6 12 - 18 14
17.
Бодрумспор
 Заявка 14 3 2 9 10 - 21 11
18.
Хатайспор
 Заявка 14 1 5 8 12 - 23 8
19.
Адана Демирспор
 Заявка 14 0 2 12 10 - 34 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 6 2 0 21 - 10 20
2.
Гёзтепе
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
3.
Эюпспор
 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
4.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
5.
Бешикташ
 Заявка 7 5 0 2 14 - 10 15
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
7.
Самсунспор
 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
8.
Антальяспор
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 13
9.
Трабзонспор
 Заявка 7 3 3 1 16 - 10 12
10.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
11.
Сивасспор
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
12.
Ризеспор
 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13.
Коньяспор
 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
15.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
16.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Кайсериспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 0 7 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 17 - 5 18
2.
Фенербахче
 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
3.
Самсунспор
 Заявка 7 5 0 2 14 - 8 15
4.
Касымпаша
 Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
5.
Бешикташ
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
6.
Эюпспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
7.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
8.
Кайсериспор
 Заявка 7 2 3 2 6 - 10 9
9.
Коньяспор
 Заявка 8 3 0 5 9 - 15 9
10.
Сивасспор
 Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
12.
Гёзтепе
 Заявка 7 1 2 4 10 - 14 5
13.
Аланьяспор
 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
14.
Антальяспор
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15.
Газиантеп
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
16.
Бодрумспор
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
17.
Трабзонспор
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
18.
Хатайспор
 Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 9 (1)
Бешикташ Иммобиле Чиро 9
Трабзонспор Банза Симон 9
Фенербахче Джеко Эдин 8 (1)
Эюпспор Тиам Маме 8
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 6
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 4
Коньяспор Базур Рихедли 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Джером Опоку получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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