Тур: 6. Стадион: Максимир.
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Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Динамо Загреб
Селтик
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куленович Сандро
|3
|0.6
|Петкович Бруно
|2
|0.4
|Сучич Петар
|2
|0.4
|Батурина Мартин
|1
|0.2
|Огивара Такуя
|1
|0.2
|Шпикич Дарио
|1
|0.2
|Пьяца Марко
|0
|0
|Ристовски Стефан
|0
|0
|Мишич Йосип
|0
|0
|Рог Марко
|0
|0
Селтик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маэда Дайдзэн
|3
|0.6
|Кюн Николас
|2
|0.4
|Энгельс Арне
|1 (1)
|0.2
|Хатате Рео
|1
|0.2
|Скэйлз Лиам
|1
|0.2
|Фурухаси Кёго
|1
|0.2
|Айда Адам
|1
|0.2
|Форрест Джеймс
|0
|0
|Тэйлор Грэг
|0
|0
|Валле Алекс
|0
|0
Карточки
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белица Ненад
|1
|1
|Ристовски Стефан
|2
|0
|Батурина Мартин
|2
|0
|Качавенда Лукас
|2
|0
|Адеми Ариян
|1
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Рог Марко
|1
|0
|Куленович Сандро
|1
|0
|Огивара Такуя
|1
|0
|Торренте Рауль
|1
|0
Селтик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонстон Алистер
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Картер-Викерс Кэмерон
|1
|0
|Бернарду Паулу
|1
|0
|Хатате Рео
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Загреб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Селтик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Динамо Загреб
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Селтик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
6
10
Динамо Загреб
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Селтик
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
50%
3
30%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
1
10%
76-90
Пропущено
10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
4
40%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
1
9%
76-90
Пропущено
15
9
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
7%
2
22%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
5
33%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Загреб
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Динамо Загреб - Славен 1:1 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Боруссия Д 0:3 Динамо Загреб - Риека 0:0
ХНК Горица - Динамо Загреб 2:2 Слован Братислава - Динамо Загреб 1:4 Шибеник - Динамо Загреб 0:4 Динамо Загреб - Осиек 2:4 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2 Истра 1961 - Динамо Загреб 2:2 Вараждин - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Монако 2:2 Динамо Загреб - Локомотива Загреб 5:1 Славен - Динамо Загреб 4:1 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:1 Трнье - Динамо Загреб 2:1 Риека - Динамо Загреб 1:1 Карабах - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - ХНК Горица 2:1
Селтик
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Селтик - Хиберниан 3:0 Абердин - Селтик 0:1 Селтик - Росс Каунти 5:0 Селтик - Брюгге 1:1
Хартс - Селтик 1:4 Килмарнок - Селтик 0:2 Селтик - РБ Лейпциг 3:1 Селтик - Абердин 6:0 Селтик - Данди 2:0 Мотеруэлл - Селтик 0:3 Аталанта - Селтик 0:0 Селтик - Абердин 2:2 Слайго Роверс - Селтик 2:3 Росс Каунти - Селтик 1:2 Боруссия Д - Селтик 7:1 Сент-Джонстон - Селтик 0:6 Селтик - Фалкирк 5:2 Селтик - Слован Братислава 5:1 Селтик - Хартс 2:0 Селтик - Рейнджерс 3:0
Результаты матчей
Динамо Загреб
Селтик
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
9:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
9:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Динамо Загреб
Селтик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
23
14
23
14
14
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогнозы на матч Динамо Загреб - Селтик
Исход игры
Динамо Загреб
100% (2)
Ничья
0% (0)
Селтик
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
100% (1)
Меньше
0% (0)
Обе команды забьют
Да
100% (1)
Нет
0% (0)
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