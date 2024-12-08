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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Жирона
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 7
Жирона 14.3% (1)
X 14.3% (1)
Ливерпуль 71.4% (5)
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Жирона
Ничья
Ливерпуль
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Жирона
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гутьеррес Мигель 1 0.2
Хуанпе Хуан 1 0.2
Ван де Бек Донни 1 0.2
Давид Лопес 1 0.2
Данджума Арно 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 3 0.6
Гакпо Коди 2 0.4
Макаллистер Алексис 2 0.4
Салах Мохамед 1 0.2
Собослаи Доминик 1 0.2
Ван Дейк Виргил 1 0.2
Конате Ибраима 1 0.2
Нуньес Дарвин 1 0.2
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Брэдли Конор 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Арнау 1 1
Стуани Кристиан 2 0
Гассанига Пауло 2 0
Хиль Бриан 2 0
Ромеу Ориоль 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Давид Лопес 1 0
Эррера Янхель 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0
Мартин Иван 1 0
Данджума Арно 1 0
Франсес Алехандро 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 3 0
Конате Ибраима 2 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Цимикас Костас 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Гравенберх Райан 1 0

Результаты матчей

Жирона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
0
Жирона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
8
Жирона
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Ливерпуль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
50%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
100%
3
38%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
25%
4
33%
61-75
3
38%
3
25%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Жирона - Реал Мадрид 0:3 Логроньес - Жирона 0:0 Вильярреал - Жирона 2:2 Штурм Грац - Жирона 1:0
Жирона - Эспаньол 4:1 Хетафе - Жирона 0:1 ПСВ - Жирона 4:0 Жирона - Леганес 4:3 СД Эстремадура - Жирона 0:4 Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Жирона - Слован Братислава 2:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ньюкасл - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:0 Саутгемптон - Ливерпуль 2:3
Ливерпуль - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Байер Л 4:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Челси 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0

Результаты матчей

Жирона
Ливерпуль

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Жирона
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Интер Милан
 5 4 1 0 7 - 0 13
3.
Барселона
 5 4 0 1 18 - 5 12
4.
Боруссия Д
 5 4 0 1 16 - 6 12
5.
Аталанта
 5 3 2 0 11 - 1 11
6.
Байер Л
 5 3 1 1 11 - 5 10
7.
Арсенал
 5 3 1 1 8 - 2 10
8.
Монако
 5 3 1 1 12 - 7 10
9.
Астон Вилла
 5 3 1 1 6 - 1 10
10.
Спортинг Л
 5 3 1 1 10 - 7 10
11.
Брест
 5 3 1 1 9 - 6 10
12.
Лилль
 5 3 1 1 7 - 5 10
13.
Бавария
 5 3 0 2 12 - 7 9
14.
Бенфика
 5 3 0 2 10 - 7 9
15.
Атлетико М
 5 3 0 2 11 - 9 9
16.
Милан
 5 3 0 2 10 - 8 9
17.
Манчестер Сити
 5 2 2 1 13 - 7 8
18.
ПСВ
 5 2 2 1 10 - 7 8
19.
Ювентус
 5 2 2 1 7 - 5 8
20.
Селтик
 5 2 2 1 10 - 10 8
21.
Фейеноорд
 5 2 1 2 10 - 13 7
22.
Брюгге
 5 2 1 2 4 - 7 7
23.
Динамо Загреб
 5 2 1 2 10 - 15 7
24.
Реал Мадрид
 5 2 0 3 9 - 9 6
25.
ПСЖ
 5 1 1 3 3 - 6 4
26.
Шахтёр Донецк
 5 1 1 3 4 - 8 4
27.
Штутгарт
 5 1 1 3 4 - 11 4
28.
Спарта Прага
 5 1 1 3 5 - 14 4
29.
Штурм Грац
 5 1 0 4 2 - 6 3
30.
Жирона
 5 1 0 4 4 - 9 3
31.
Црвена Звезда
 5 1 0 4 9 - 17 3
32.
Ред Булл Зальцбург
 5 1 0 4 3 - 15 3
33.
Болонья
 5 0 1 4 1 - 7 1
34.
РБ Лейпциг
 5 0 0 5 4 - 10 0
35.
Слован Братислава
 5 0 0 5 4 - 18 0
36.
Янг Бойз
 5 0 0 5 2 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Интер Милан
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Барселона
 3 3 0 0 12 - 1 9
4.
Бавария
 3 3 0 0 11 - 2 9
5.
Астон Вилла
 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
ПСВ
 3 2 1 0 8 - 3 7
7.
Селтик
 3 2 1 0 9 - 3 7
8.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
9.
Байер Л
 2 2 0 0 6 - 0 6
10.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
11.
Монако
 3 2 0 1 9 - 5 6
12.
Спортинг Л
 3 2 0 1 7 - 6 6
13.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
14.
Манчестер Сити
 3 1 2 0 8 - 3 5
15.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
ПСЖ
 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
19.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
22.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
23.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
24.
Спарта Прага
 3 1 0 2 4 - 8 3
25.
Штурм Грац
 3 1 0 2 1 - 3 3
26.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
27.
Црвена Звезда
 3 1 0 2 8 - 8 3
28.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
29.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 2 - 5 1
30.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
31.
Болонья
 3 0 1 2 1 - 3 1
32.
Фейеноорд
 2 0 0 2 1 - 7 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
34.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
35.
Слован Братислава
 3 0 0 3 3 - 11 0
36.
Янг Бойз
 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Фейеноорд
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Боруссия Д
 3 2 0 1 8 - 5 6
5.
Брест
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Лилль
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Бенфика
 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Атлетико М
 3 2 0 1 8 - 5 6
9.
Милан
 3 2 0 1 6 - 4 6
10.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
11.
Ювентус
 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
13.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
14.
Арсенал
 3 1 1 1 5 - 2 4
15.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
17.
Брюгге
 3 1 1 1 3 - 4 4
18.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 4 3
19.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
20.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
21.
Штутгарт
 3 1 0 2 3 - 8 3
22.
Ред Булл Зальцбург
 3 1 0 2 3 - 9 3
23.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
24.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
25.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 2 - 4 1
26.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
27.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Реал Мадрид
 2 0 0 2 0 - 3 0
29.
ПСЖ
 2 0 0 2 0 - 3 0
30.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Жирона
 3 0 0 3 0 - 6 0
32.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
33.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
34.
РБ Лейпциг
 3 0 0 3 2 - 6 0
35.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Байер Л Вирц Флориан 5 (1)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Слован Братислава Толич Марко 1 3
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Брест Ажорк Людовик 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Жирона - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2024, осталось 2 дня 6 часов 43 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 7
    Жирона 14.3% (1)
    X 14.3% (1)
    Ливерпуль 71.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Жирона
    Ничья
    Ливерпуль
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    Прогнозы на матч Жирона - Ливерпуль

    Исход игры
    Жирона
    14.3% (1)
    Ничья
    14.3% (1)
    Ливерпуль
    71.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (2)
    Меньше
    0% (0)
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    Нет
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