Тур: 6. Стадион: Монтиливи.
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Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.2
|Хуанпе Хуан
|1
|0.2
|Ван де Бек Донни
|1
|0.2
|Давид Лопес
|1
|0.2
|Данджума Арно
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Луис
|3
|0.6
|Гакпо Коди
|2
|0.4
|Макаллистер Алексис
|2
|0.4
|Салах Мохамед
|1
|0.2
|Собослаи Доминик
|1
|0.2
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.2
|Конате Ибраима
|1
|0.2
|Нуньес Дарвин
|1
|0.2
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
|Брэдли Конор
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Арнау
|1
|1
|Стуани Кристиан
|2
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Хиль Бриан
|2
|0
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
|Эррера Янхель
|1
|0
|Крейчи Ладислав II
|1
|0
|Мартин Иван
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Франсес Алехандро
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|3
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
0
Жирона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
8
Жирона
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Ливерпуль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
50%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
100%
3
38%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
25%
4
33%
61-75
3
38%
3
25%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Жирона - Реал Мадрид 0:3 Логроньес - Жирона 0:0 Вильярреал - Жирона 2:2 Штурм Грац - Жирона 1:0
Жирона - Эспаньол 4:1 Хетафе - Жирона 0:1 ПСВ - Жирона 4:0 Жирона - Леганес 4:3 СД Эстремадура - Жирона 0:4 Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Жирона - Слован Братислава 2:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ньюкасл - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:0 Саутгемптон - Ливерпуль 2:3
Ливерпуль - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Байер Л 4:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Челси 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0
Результаты матчей
Жирона
Ливерпуль
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Жирона
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
41
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогнозы на матч Жирона - Ливерпуль
Исход игры
Жирона
14.3% (1)
Ничья
14.3% (1)
Ливерпуль
71.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
100% (2)
Меньше
0% (0)
Обе команды забьют
Да
100% (2)
Нет
0% (0)
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