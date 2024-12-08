Тур: 6. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг).
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Главный тренер: Розе Марко
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- Травмирован
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Главный тренер: Эмери Унаи
История личных встреч
РБ Лейпциг
Астон Вилла
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шешко Беньямин
|3 (1)
|0.6
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0.2
|Опенда Лои
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуран Джон
|2
|0.4
|Макгинн Джон
|1
|0.2
|Тилеманс Юри
|1
|0.2
|Рамси Джакоб
|1
|0.2
|Онана Амаду
|1
|0.2
|Уоткинс Олли
|0
|0
|Роджерс Морган
|0
|0
|Торрес Пау II
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Люкеба Кастелло
|3
|0
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0
|Розе Марко
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Шешко Беньямин
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Диего Сантос
|2
|0
|Дуран Джон
|2
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Мингс Тайрон
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Камара Бубакар I
|1
|0
|Конса Эзри
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Астон Вилла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
РБ Лейпциг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Астон Вилла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
3
РБ Лейпциг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Астон Вилла
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
100%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хольштайн Киль - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 3:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 1:5 Интер Милан - РБ Лейпциг 1:0
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 4:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 0:0 Селтик - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:1 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Ювентус 0:0
Астон Вилла - Кристал Пэлас 2:2 Ливерпуль - Астон Вилла 2:0 Брюгге - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Астон Вилла - Борнмут 1:1 Астон Вилла - Болонья 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Астон Вилла
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
23
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Астон Вилла
Исход игры
РБ Лейпциг
100% (2)
Ничья
0% (0)
Астон Вилла
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
100% (1)
Меньше
0% (0)
Обе команды забьют
Да
100% (1)
Нет
0% (0)
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