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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
РБ Лейпциг
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 2
РБ Лейпциг 100% (2)
X 0% (0)
Астон Вилла 0% (0)
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РБ Лейпциг
Ничья
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РБ Лейпциг
Астон Вилла

История личных встреч

РБ Лейпциг
Астон Вилла

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
2:0
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шешко Беньямин 3 (1) 0.6
Баумгартнер Кристоф 1 0.2
Опенда Лои 0 0
Кампль Кевин 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуран Джон 2 0.4
Макгинн Джон 1 0.2
Тилеманс Юри 1 0.2
Рамси Джакоб 1 0.2
Онана Амаду 1 0.2
Уоткинс Олли 0 0
Роджерс Морган 0 0
Торрес Пау II 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люкеба Кастелло 3 0
Баумгартнер Кристоф 2 0
Розе Марко 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Опенда Лои 1 0
Раум Давид 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Шешко Беньямин 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Диего Сантос 2 0
Дуран Джон 2 0
Баркли Росс 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Мингс Тайрон 1 0
Бэйли Леон 1 0
Камара Бубакар I 1 0
Конса Эзри 1 0
Матсен Ян 1 0
Торрес Пау II 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Астон Вилла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
РБ Лейпциг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Астон Вилла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
3
РБ Лейпциг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Астон Вилла
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
100%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хольштайн Киль - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 3:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 1:5 Интер Милан - РБ Лейпциг 1:0
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 4:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 0:0 Селтик - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:1 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Ювентус 0:0
Астон Вилла - Кристал Пэлас 2:2 Ливерпуль - Астон Вилла 2:0 Брюгге - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Астон Вилла - Борнмут 1:1 Астон Вилла - Болонья 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Астон Вилла

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Интер Милан
 5 4 1 0 7 - 0 13
3.
Барселона
 5 4 0 1 18 - 5 12
4.
Боруссия Д
 5 4 0 1 16 - 6 12
5.
Аталанта
 5 3 2 0 11 - 1 11
6.
Байер Л
 5 3 1 1 11 - 5 10
7.
Арсенал
 5 3 1 1 8 - 2 10
8.
Монако
 5 3 1 1 12 - 7 10
9.
Астон Вилла
 5 3 1 1 6 - 1 10
10.
Спортинг Л
 5 3 1 1 10 - 7 10
11.
Брест
 5 3 1 1 9 - 6 10
12.
Лилль
 5 3 1 1 7 - 5 10
13.
Бавария
 5 3 0 2 12 - 7 9
14.
Бенфика
 5 3 0 2 10 - 7 9
15.
Атлетико М
 5 3 0 2 11 - 9 9
16.
Милан
 5 3 0 2 10 - 8 9
17.
Манчестер Сити
 5 2 2 1 13 - 7 8
18.
ПСВ
 5 2 2 1 10 - 7 8
19.
Ювентус
 5 2 2 1 7 - 5 8
20.
Селтик
 5 2 2 1 10 - 10 8
21.
Фейеноорд
 5 2 1 2 10 - 13 7
22.
Брюгге
 5 2 1 2 4 - 7 7
23.
Динамо Загреб
 5 2 1 2 10 - 15 7
24.
Реал Мадрид
 5 2 0 3 9 - 9 6
25.
ПСЖ
 5 1 1 3 3 - 6 4
26.
Шахтёр Донецк
 5 1 1 3 4 - 8 4
27.
Штутгарт
 5 1 1 3 4 - 11 4
28.
Спарта Прага
 5 1 1 3 5 - 14 4
29.
Штурм Грац
 5 1 0 4 2 - 6 3
30.
Жирона
 5 1 0 4 4 - 9 3
31.
Црвена Звезда
 5 1 0 4 9 - 17 3
32.
Ред Булл Зальцбург
 5 1 0 4 3 - 15 3
33.
Болонья
 5 0 1 4 1 - 7 1
34.
РБ Лейпциг
 5 0 0 5 4 - 10 0
35.
Слован Братислава
 5 0 0 5 4 - 18 0
36.
Янг Бойз
 5 0 0 5 2 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Интер Милан
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Барселона
 3 3 0 0 12 - 1 9
4.
Бавария
 3 3 0 0 11 - 2 9
5.
Астон Вилла
 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
ПСВ
 3 2 1 0 8 - 3 7
7.
Селтик
 3 2 1 0 9 - 3 7
8.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
9.
Байер Л
 2 2 0 0 6 - 0 6
10.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
11.
Монако
 3 2 0 1 9 - 5 6
12.
Спортинг Л
 3 2 0 1 7 - 6 6
13.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
14.
Манчестер Сити
 3 1 2 0 8 - 3 5
15.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
ПСЖ
 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
19.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
22.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
23.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
24.
Спарта Прага
 3 1 0 2 4 - 8 3
25.
Штурм Грац
 3 1 0 2 1 - 3 3
26.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
27.
Црвена Звезда
 3 1 0 2 8 - 8 3
28.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
29.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 2 - 5 1
30.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
31.
Болонья
 3 0 1 2 1 - 3 1
32.
Фейеноорд
 2 0 0 2 1 - 7 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
34.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
35.
Слован Братислава
 3 0 0 3 3 - 11 0
36.
Янг Бойз
 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Фейеноорд
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Боруссия Д
 3 2 0 1 8 - 5 6
5.
Брест
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Лилль
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Бенфика
 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Атлетико М
 3 2 0 1 8 - 5 6
9.
Милан
 3 2 0 1 6 - 4 6
10.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
11.
Ювентус
 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
13.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
14.
Арсенал
 3 1 1 1 5 - 2 4
15.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
17.
Брюгге
 3 1 1 1 3 - 4 4
18.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 4 3
19.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
20.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
21.
Штутгарт
 3 1 0 2 3 - 8 3
22.
Ред Булл Зальцбург
 3 1 0 2 3 - 9 3
23.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
24.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
25.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 2 - 4 1
26.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
27.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Реал Мадрид
 2 0 0 2 0 - 3 0
29.
ПСЖ
 2 0 0 2 0 - 3 0
30.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Жирона
 3 0 0 3 0 - 6 0
32.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
33.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
34.
РБ Лейпциг
 3 0 0 3 2 - 6 0
35.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Байер Л Вирц Флориан 5 (1)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
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Топ нарушителей
Слован Братислава Толич Марко 1 3
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Брест Ажорк Людовик 3
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  • Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2024, осталось 2 дня 8 часов 58 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 2
    РБ Лейпциг 100% (2)
    X 0% (0)
    Астон Вилла 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Астон Вилла
    3.55
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    3.60
    Реклама, betcity.ru
    2.62
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Астон Вилла

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    100% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Астон Вилла
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (1)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (1)
    Нет
    0% (0)
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