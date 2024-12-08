Тур: 6. Стадион: Ян Брейдель.
Позже
-
Главный тренер: Хайен Ники
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Joao Pereira
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брюгге
Спортинг Л
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|1
|0.2
|Саббе Кириани
|1
|0.2
|Ванакен Ханс
|1 (1)
|0.2
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Рафаэль Онедика
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|5 (2)
|1
|Браганса Даниэл
|1
|0.2
|Араухо Максимилиано
|1
|0.2
|Дебаст Зено
|1
|0.2
|Сантуш Нуну II
|1
|0.2
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.2
|Педру Гонсалвеш
|0
|0
|Тринкан Франсишку
|0
|0
|Катамо Джени
|0
|0
|Кенда Джованни
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|2
|0
|Скораш Михал
|2
|0
|Сейс Хоакин
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|0
|1
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Яшари Ардон
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педру Гонсалвеш
|1
|0
|Морита Хидемаса
|1
|0
|Юльманн Мортен
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Араухо Максимилиано
|1
|0
|Дебаст Зено
|1
|0
|Диоманде Усман
|1
|0
|Кенда Джованни
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Спортинг Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Спортинг Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
1
6
Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Спортинг Л
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
67%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Мехелен - Брюгге 1:2 Патро Эйсден - Брюгге 1:3 Брюгге - Дендер 4:1 Селтик - Брюгге 1:1
Брюгге - Сент-Трейден 7:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 2:2 Брюгге - Астон Вилла 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Спувен-Мопертинген 6:1 Брюгге - Андерлехт 2:1 Милан - Брюгге 3:1 Вестерло - Брюгге 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Брюгге - Гент 2:4 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2
Спортинг Л
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Морейренсе - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Санта-Клара 0:1 Спортинг Л - Арсенал 1:5 Спортинг Л - Амаранти 6:0
Брага - Спортинг Л 2:4 Спортинг Л - Манчестер Сити 4:1 Спортинг Л - Эштрела 5:1 Спортинг Л - Насьонал Мадейра 3:1 Фамаликан - Спортинг Л 0:3 Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Каса Пия 2:0 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Эшторил - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - АВС 3:0 Спортинг Л - Лилль 2:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Порту 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6
Результаты матчей
Брюгге
Спортинг Л
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогнозы на матч Брюгге - Спортинг Л
Исход игры
Брюгге
0% (0)
Ничья
0% (0)
Спортинг Л
100% (1)
Тотал 2.5
Больше
100% (1)
Меньше
0% (0)
Обе команды забьют
Да
100% (1)
Нет
0% (0)
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