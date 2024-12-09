Тур: 6. Стадион: Фелтинс-Арена. Главный судья: Мелер Халил
Прогноз на матч от Liveresult
26
Конопля
Ефим
37
Кевин
IV
14
Сикан
Даниил
23
Боэ
Саша
17
Олисе
Майкл
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 КевинПолузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Олисе МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасНападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Шахтёр
Бавария
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
7
0
Среднее время на гол
12
0
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
3.5
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
0
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зубков Александр
|2
|0.4
|Судаков Георгий
|1
|0.2
|Сикан Даниил
|1
|0.2
|Конопля Ефим
|0
|0
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|5 (3)
|1
|Олисе Майкл
|2
|0.4
|Мусиала Джамал
|1
|0.2
|Геррейру Рафаэл
|1
|0.2
|Горецка Леон
|1
|0.2
|Сане Лерой
|1
|0.2
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.2
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Мюллер Томас
|0
|0
|Гнабри Серж
|0
|0
Карточки
Шахтёр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педринью XXV
|1
|1
|Степаненко Тарас
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Конопля Ефим
|1
|0
|Крыськив Дмитрий
|1
|0
|Грам Алаа
|1
|0
|Винисиус Тобиас
|1
|0
|Гомес Марлон
|1
|0
|Марино Пусич
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гнабри Серж
|2
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Горецка Леон
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Олисе Майкл
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бавария
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Шахтёр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
11
Шахтёр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Бавария
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
12
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
11
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Забито
5
12
5 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
3
60%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шахтёр - Ворскла 3:1 Шахтёр - Рух Львов 1:1 ПСВ - Шахтёр 3:2 Шахтёр - Ингулец 6:0
Шахтёр - Заря 3:1 Шахтёр - Янг Бойз 2:1 Шахтёр - Черноморец Од 2:1 Шахтёр - Заря 1:0 Динамо Киев - Шахтёр 1:1 Арсенал - Шахтёр 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр 0:1 Шахтёр - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр 1:1 Шахтёр - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр 0:0 Шахтёр - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр 0:1 Шахтёр - ФСК Мариуполь 3:0
Бавария
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Байер Л 0:1 Боруссия Д - Бавария 1:1 Бавария - ПСЖ 1:0
Бавария - Аугсбург 3:0 Санкт-Паули - Бавария 0:1 Бавария - Бенфика 1:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Майнц - Бавария 0:4 Бохум - Бавария 0:5 Барселона - Бавария 4:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3
Результаты матчей
Шахтёр
Бавария
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
9:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
9
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
4:1
1 раз 20%
9:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
9
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Шахтёр
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
23
14
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шахтёр - Бавария
Исход игры
Шахтёр
4.3% (3)
Ничья
5.8% (4)
Бавария
89.9% (62)
Тотал 2.5
Больше
75.81% (47)
Меньше
24.19% (15)
Обе команды забьют
Да
46.77% (29)
Нет
53.23% (33)
Популярный счёт
0:2 Бавария
18.8% (13)
1:2 Бавария
17.4% (12)
0:3 Бавария
17.4% (12)
1:3 Бавария
15.9% (11)
0:4 Бавария
7.2% (5)
1:4 Бавария
4.3% (3)
0:1 Бавария
2.9% (2)
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