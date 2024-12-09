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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Мелер Халил
Шахтёр
 
Позже
Бавария
Прогнозы 69
Шахтёр 4.3% (3)
X 5.8% (4)
Бавария 89.9% (62)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
16
Азаров
Ираклий
8
Крыськив
Дмитрий
11
Зубков
Александр
21
Бондаренко
Артём
10
Судаков
Георгий
37
Кевин
IV
14
Сикан
Даниил
18
Перец
Даниэль
23
Боэ
Саша
3
Мин-Чжэ
Ким
2
Упамекано
Дайо
22
Геррейру
Рафаэл
6
Киммих
Йозуа
45
Павлович
Александр
17
Олисе
Майкл
42
Мусиала
Джамал
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
Шахтёр
4-1-4-1
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Шахтёр
Бавария

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
7:0
ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

7
0

Среднее время на гол

12
0

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
0

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зубков Александр 2 0.4
Судаков Георгий 1 0.2
Сикан Даниил 1 0.2
Конопля Ефим 0 0
Эгиналдо де Соуза Лемос 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 5 (3) 1
Олисе Майкл 2 0.4
Мусиала Джамал 1 0.2
Геррейру Рафаэл 1 0.2
Горецка Леон 1 0.2
Сане Лерой 1 0.2
Мин-Чжэ Ким 1 0.2
Киммих Йозуа 0 0
Мюллер Томас 0 0
Гнабри Серж 0 0

Карточки

Шахтёр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педринью XXV 1 1
Степаненко Тарас 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Конопля Ефим 1 0
Крыськив Дмитрий 1 0
Грам Алаа 1 0
Винисиус Тобиас 1 0
Гомес Марлон 1 0
Марино Пусич 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гнабри Серж 2 0
Коман Кингсли 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Горецка Леон 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Олисе Майкл 1 0
Мусиала Джамал 1 0

Результаты матчей

Шахтёр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бавария
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Шахтёр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
11
Шахтёр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Бавария
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
12

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
11
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

5
12
5 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
3
60%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шахтёр - Ворскла 3:1 Шахтёр - Рух Львов 1:1 ПСВ - Шахтёр 3:2 Шахтёр - Ингулец 6:0
Шахтёр - Заря 3:1 Шахтёр - Янг Бойз 2:1 Шахтёр - Черноморец Од 2:1 Шахтёр - Заря 1:0 Динамо Киев - Шахтёр 1:1 Арсенал - Шахтёр 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр 0:1 Шахтёр - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр 1:1 Шахтёр - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр 0:0 Шахтёр - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр 0:1 Шахтёр - ФСК Мариуполь 3:0
Бавария
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Байер Л 0:1 Боруссия Д - Бавария 1:1 Бавария - ПСЖ 1:0
Бавария - Аугсбург 3:0 Санкт-Паули - Бавария 0:1 Бавария - Бенфика 1:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Майнц - Бавария 0:4 Бохум - Бавария 0:5 Барселона - Бавария 4:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3

Результаты матчей

Шахтёр
Бавария

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
9:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
9
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
4:1
1 раз 20%
9:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
9
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Шахтёр
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Интер Милан
 5 4 1 0 7 - 0 13
3.
Барселона
 5 4 0 1 18 - 5 12
4.
Боруссия Д
 5 4 0 1 16 - 6 12
5.
Аталанта
 5 3 2 0 11 - 1 11
6.
Байер Л
 5 3 1 1 11 - 5 10
7.
Арсенал
 5 3 1 1 8 - 2 10
8.
Монако
 5 3 1 1 12 - 7 10
9.
Астон Вилла
 5 3 1 1 6 - 1 10
10.
Спортинг Л
 5 3 1 1 10 - 7 10
11.
Брест
 5 3 1 1 9 - 6 10
12.
Лилль
 5 3 1 1 7 - 5 10
13.
Бавария
 5 3 0 2 12 - 7 9
14.
Бенфика
 5 3 0 2 10 - 7 9
15.
Атлетико М
 5 3 0 2 11 - 9 9
16.
Милан
 5 3 0 2 10 - 8 9
17.
Манчестер Сити
 5 2 2 1 13 - 7 8
18.
ПСВ
 5 2 2 1 10 - 7 8
19.
Ювентус
 5 2 2 1 7 - 5 8
20.
Селтик
 5 2 2 1 10 - 10 8
21.
Фейеноорд
 5 2 1 2 10 - 13 7
22.
Брюгге
 5 2 1 2 4 - 7 7
23.
Динамо Загреб
 5 2 1 2 10 - 15 7
24.
Реал Мадрид
 5 2 0 3 9 - 9 6
25.
ПСЖ
 5 1 1 3 3 - 6 4
26.
Шахтёр
 5 1 1 3 4 - 8 4
27.
Штутгарт
 5 1 1 3 4 - 11 4
28.
Спарта Прага
 5 1 1 3 5 - 14 4
29.
Штурм Грац
 5 1 0 4 2 - 6 3
30.
Жирона
 5 1 0 4 4 - 9 3
31.
Црвена Звезда
 5 1 0 4 9 - 17 3
32.
Ред Булл Зальцбург
 5 1 0 4 3 - 15 3
33.
Болонья
 5 0 1 4 1 - 7 1
34.
РБ Лейпциг
 5 0 0 5 4 - 10 0
35.
Слован Братислава
 5 0 0 5 4 - 18 0
36.
Янг Бойз
 5 0 0 5 2 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Интер Милан
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Барселона
 3 3 0 0 12 - 1 9
4.
Бавария
 3 3 0 0 11 - 2 9
5.
Астон Вилла
 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
ПСВ
 3 2 1 0 8 - 3 7
7.
Селтик
 3 2 1 0 9 - 3 7
8.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
9.
Байер Л
 2 2 0 0 6 - 0 6
10.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
11.
Монако
 3 2 0 1 9 - 5 6
12.
Спортинг Л
 3 2 0 1 7 - 6 6
13.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
14.
Манчестер Сити
 3 1 2 0 8 - 3 5
15.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
ПСЖ
 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
19.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
22.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
23.
Шахтёр
 2 1 0 1 2 - 4 3
24.
Спарта Прага
 3 1 0 2 4 - 8 3
25.
Штурм Грац
 3 1 0 2 1 - 3 3
26.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
27.
Црвена Звезда
 3 1 0 2 8 - 8 3
28.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
29.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 2 - 5 1
30.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
31.
Болонья
 3 0 1 2 1 - 3 1
32.
Фейеноорд
 2 0 0 2 1 - 7 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
34.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
35.
Слован Братислава
 3 0 0 3 3 - 11 0
36.
Янг Бойз
 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Фейеноорд
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Боруссия Д
 3 2 0 1 8 - 5 6
5.
Брест
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Лилль
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Бенфика
 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Атлетико М
 3 2 0 1 8 - 5 6
9.
Милан
 3 2 0 1 6 - 4 6
10.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
11.
Ювентус
 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
13.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
14.
Арсенал
 3 1 1 1 5 - 2 4
15.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
17.
Брюгге
 3 1 1 1 3 - 4 4
18.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 4 3
19.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
20.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
21.
Штутгарт
 3 1 0 2 3 - 8 3
22.
Ред Булл Зальцбург
 3 1 0 2 3 - 9 3
23.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
24.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
25.
Шахтёр
 3 0 1 2 2 - 4 1
26.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
27.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Реал Мадрид
 2 0 0 2 0 - 3 0
29.
ПСЖ
 2 0 0 2 0 - 3 0
30.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Жирона
 3 0 0 3 0 - 6 0
32.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
33.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
34.
РБ Лейпциг
 3 0 0 3 2 - 6 0
35.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Байер Л Вирц Флориан 5 (1)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Слован Братислава Толич Марко 1 3
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Брест Ажорк Людовик 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2024, осталось 1 день 56 минут.

    Главный судья: Мелер Халил

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 69
    Шахтёр 4.3% (3)
    X 5.8% (4)
    Бавария 89.9% (62)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Бавария
    8.80
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    9.00
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    1.16
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шахтёр - Бавария

    Исход игры
    Шахтёр
    4.3% (3)
    Ничья
    5.8% (4)
    Бавария
    89.9% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.81% (47)
    Меньше
    24.19% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    46.77% (29)
    Нет
    53.23% (33)
    Популярный счёт
    0:2 Бавария
    18.8% (13)
    1:2 Бавария
    17.4% (12)
    0:3 Бавария
    17.4% (12)
    1:3 Бавария
    15.9% (11)
    0:4 Бавария
    7.2% (5)
    1:4 Бавария
    4.3% (3)
    0:1 Бавария
    2.9% (2)
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