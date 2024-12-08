Тур: 6. Стадион: Ред Булл Арена.
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Главный тренер: Лейндерс Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
ПСЖ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|2
|0.4
|Гиндо Дауда
|1
|0.2
|Глух Оскар
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хакими Ашраф
|1
|0.2
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0.2
|Руис Фабиан
|0
|0
|Дембеле Усман
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шлагер Александер
|0
|1
|Бласвих Янис
|1
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Капальдо Николас
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Байду Самсон
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
|Дагим Адам
|1
|0
|Йео Кунфоло Мусса
|1
|0
|Pepijn Lijnders
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дембеле Усман
|1
|1
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Руис Фабиан
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ПСЖ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ред Булл Зальцбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
3
1
Ред Булл Зальцбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
ПСЖ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
50%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
15
7
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
29%
16-30
1
7%
3
43%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
2
13%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 4:0 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Байер Л - Ред Булл Зальцбург 5:0
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:2 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 2:0 Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1
ПСЖ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Осер - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Нант 1:1 Бавария - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Тулуза 3:0
Анже - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Атлетико М 1:2 ПСЖ - Ланс 1:0 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - ПСВ 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Ницца - ПСЖ 1:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
ПСЖ
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
32
14
14
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург - ПСЖ
Исход игры
Ред Булл Зальцбург
42.9% (3)
Ничья
0% (0)
ПСЖ
57.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
100% (4)
Меньше
0% (0)
Обе команды забьют
Да
100% (4)
Нет
0% (0)
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