Тур: 6. Стадион: БайАрена.
Позже
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Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Байер Л
Интер Милан
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вирц Флориан
|5 (1)
|1
|Гримальдо Алехандро
|2
|0.4
|Шик Патрик
|1
|0.2
|Гарсия Алеш
|1
|0.2
|Бонифасе Виктор
|1
|0.2
|Фримпонг Жереми
|0
|0
|Хофманн Йонас
|0
|0
|Андрих Роберт
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалханоглу Хакан
|2 (1)
|0.4
|Тареми Мехди
|1 (1)
|0.2
|Арнаутович Марко
|1
|0.2
|Тюрам Маркус
|1
|0.2
|Мартинес Лаутаро
|1
|0.2
|Димарко Федерико
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Алеш
|2
|0
|Фримпонг Жереми
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Андрих Роберт
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Интер Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
5
Байер Л
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Интер Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
10
6
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
30%
1
17%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Байер Л - Санкт-Паули 2:1 Бавария - Байер Л 0:1 Унион Берлин - Байер Л 1:2 Байер Л - Ред Булл Зальцбург 5:0
Байер Л - Хайденхайм 5:2 Бохум - Байер Л 1:1 Ливерпуль - Байер Л 4:0 Байер Л - Штутгарт 0:0 Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Вердер - Байер Л 2:2 Брест - Байер Л 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1
Интер Милан
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Интер Милан - Парма 3:1 Интер Милан - РБ Лейпциг 1:0 Верона - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Наполи 1:1
Интер Милан - Арсенал 1:0 Интер Милан - Венеция 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Ювентус 4:4 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Рома - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Торино 3:2 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1
Результаты матчей
Байер Л
Интер Милан
Точный счет
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
23
14
23
14
14
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогнозы на матч Байер Л - Интер Милан
Исход игры
Байер Л
33.3% (1)
Ничья
33.3% (1)
Интер Милан
33.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (1)
Меньше
50% (1)
Обе команды забьют
Да
100% (2)
Нет
0% (0)
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