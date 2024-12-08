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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Байер Л
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 2
Байер Л 50% (1)
X 0% (0)
Интер Милан 50% (1)
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Байер Л
Интер Милан

История личных встреч

Байер Л
Интер Милан

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 5 (1) 1
Гримальдо Алехандро 2 0.4
Шик Патрик 1 0.2
Гарсия Алеш 1 0.2
Бонифасе Виктор 1 0.2
Фримпонг Жереми 0 0
Хофманн Йонас 0 0
Андрих Роберт 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.4
Тареми Мехди 1 (1) 0.2
Арнаутович Марко 1 0.2
Тюрам Маркус 1 0.2
Мартинес Лаутаро 1 0.2
Димарко Федерико 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Алеш 2 0
Фримпонг Жереми 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Джака Гранит 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Андрих Роберт 1 0
Та Джонатан 1 0
Вирц Флориан 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Барелла Николо 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Бастони Алессандро 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Интер Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
5
Байер Л
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Интер Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

10
6
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
30%
1
17%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Байер Л - Санкт-Паули 2:1 Бавария - Байер Л 0:1 Унион Берлин - Байер Л 1:2 Байер Л - Ред Булл Зальцбург 5:0
Байер Л - Хайденхайм 5:2 Бохум - Байер Л 1:1 Ливерпуль - Байер Л 4:0 Байер Л - Штутгарт 0:0 Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Вердер - Байер Л 2:2 Брест - Байер Л 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1
Интер Милан
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Интер Милан - Парма 3:1 Интер Милан - РБ Лейпциг 1:0 Верона - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Наполи 1:1
Интер Милан - Арсенал 1:0 Интер Милан - Венеция 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Ювентус 4:4 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Рома - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Торино 3:2 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1

Результаты матчей

Байер Л
Интер Милан

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
2
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4
2
3
3.5
1
4
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Интер Милан
 5 4 1 0 7 - 0 13
3.
Барселона
 5 4 0 1 18 - 5 12
4.
Боруссия Д
 5 4 0 1 16 - 6 12
5.
Аталанта
 5 3 2 0 11 - 1 11
6.
Байер Л
 5 3 1 1 11 - 5 10
7.
Арсенал
 5 3 1 1 8 - 2 10
8.
Монако
 5 3 1 1 12 - 7 10
9.
Астон Вилла
 5 3 1 1 6 - 1 10
10.
Спортинг Л
 5 3 1 1 10 - 7 10
11.
Брест
 5 3 1 1 9 - 6 10
12.
Лилль
 5 3 1 1 7 - 5 10
13.
Бавария
 5 3 0 2 12 - 7 9
14.
Бенфика
 5 3 0 2 10 - 7 9
15.
Атлетико М
 5 3 0 2 11 - 9 9
16.
Милан
 5 3 0 2 10 - 8 9
17.
Манчестер Сити
 5 2 2 1 13 - 7 8
18.
ПСВ
 5 2 2 1 10 - 7 8
19.
Ювентус
 5 2 2 1 7 - 5 8
20.
Селтик
 5 2 2 1 10 - 10 8
21.
Фейеноорд
 5 2 1 2 10 - 13 7
22.
Брюгге
 5 2 1 2 4 - 7 7
23.
Динамо Загреб
 5 2 1 2 10 - 15 7
24.
Реал Мадрид
 5 2 0 3 9 - 9 6
25.
ПСЖ
 5 1 1 3 3 - 6 4
26.
Шахтёр Донецк
 5 1 1 3 4 - 8 4
27.
Штутгарт
 5 1 1 3 4 - 11 4
28.
Спарта Прага
 5 1 1 3 5 - 14 4
29.
Штурм Грац
 5 1 0 4 2 - 6 3
30.
Жирона
 5 1 0 4 4 - 9 3
31.
Црвена Звезда
 5 1 0 4 9 - 17 3
32.
Ред Булл Зальцбург
 5 1 0 4 3 - 15 3
33.
Болонья
 5 0 1 4 1 - 7 1
34.
РБ Лейпциг
 5 0 0 5 4 - 10 0
35.
Слован Братислава
 5 0 0 5 4 - 18 0
36.
Янг Бойз
 5 0 0 5 2 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Интер Милан
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Барселона
 3 3 0 0 12 - 1 9
4.
Бавария
 3 3 0 0 11 - 2 9
5.
Астон Вилла
 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
ПСВ
 3 2 1 0 8 - 3 7
7.
Селтик
 3 2 1 0 9 - 3 7
8.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
9.
Байер Л
 2 2 0 0 6 - 0 6
10.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
11.
Монако
 3 2 0 1 9 - 5 6
12.
Спортинг Л
 3 2 0 1 7 - 6 6
13.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
14.
Манчестер Сити
 3 1 2 0 8 - 3 5
15.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
ПСЖ
 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
19.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
22.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
23.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
24.
Спарта Прага
 3 1 0 2 4 - 8 3
25.
Штурм Грац
 3 1 0 2 1 - 3 3
26.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
27.
Црвена Звезда
 3 1 0 2 8 - 8 3
28.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
29.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 2 - 5 1
30.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
31.
Болонья
 3 0 1 2 1 - 3 1
32.
Фейеноорд
 2 0 0 2 1 - 7 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
34.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
35.
Слован Братислава
 3 0 0 3 3 - 11 0
36.
Янг Бойз
 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Фейеноорд
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Боруссия Д
 3 2 0 1 8 - 5 6
5.
Брест
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Лилль
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Бенфика
 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Атлетико М
 3 2 0 1 8 - 5 6
9.
Милан
 3 2 0 1 6 - 4 6
10.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
11.
Ювентус
 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
13.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
14.
Арсенал
 3 1 1 1 5 - 2 4
15.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
17.
Брюгге
 3 1 1 1 3 - 4 4
18.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 4 3
19.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
20.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
21.
Штутгарт
 3 1 0 2 3 - 8 3
22.
Ред Булл Зальцбург
 3 1 0 2 3 - 9 3
23.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
24.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
25.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 2 - 4 1
26.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
27.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Реал Мадрид
 2 0 0 2 0 - 3 0
29.
ПСЖ
 2 0 0 2 0 - 3 0
30.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Жирона
 3 0 0 3 0 - 6 0
32.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
33.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
34.
РБ Лейпциг
 3 0 0 3 2 - 6 0
35.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Байер Л Вирц Флориан 5 (1)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Слован Братислава Толич Марко 1 3
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Брест Ажорк Людовик 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2024, осталось 2 дня 8 часов 58 минут.



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  • 1 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 2
    Байер Л 50% (1)
    X 0% (0)
    Интер Милан 50% (1)
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    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Интер Милан
    3.60
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    3.60
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    3.20
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    Прогнозы на матч Байер Л - Интер Милан

    Исход игры
    Байер Л
    33.3% (1)
    Ничья
    33.3% (1)
    Интер Милан
    33.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (1)
    Меньше
    50% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (2)
    Нет
    0% (0)
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