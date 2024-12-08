Тур: 6. Стадион: Гевисс Стэдиум.
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Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Аталанта
Реал Мадрид
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
135
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0.4
|Лукман Адемола
|2
|0.4
|Ретеги Матео
|2
|0.4
|Колашинац Сеад
|1
|0.2
|Джимсити Берат
|1
|0.2
|Дзаньоло Николо
|1
|0.2
|Белланова Рауль
|1
|0.2
|Самарджич Лазар
|1
|0.2
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Пашалич Марио
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|4 (1)
|0.8
|Рюдигер Антонио
|2
|0.4
|Мбаппе Килиан
|1
|0.2
|Васкес Лукас
|1
|0.2
|Эндрик II
|1
|0.2
|Модрич Лука
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдерсон Хонорато
|3
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Белланова Рауль
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|0
|Хин Исак
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модрич Лука
|2
|0
|Васкес Лукас
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Милитао Эдер
|2
|0
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|Эндрик II
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Асенсио Рауль
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Реал Мадрид
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Аталанта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Реал Мадрид
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
11
8
Аталанта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Реал Мадрид
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
11
8
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
18%
5
56%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
18%
5
56%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
1
100%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Аталанта - Милан 2:1 Рома - Аталанта 0:2 Янг Бойз - Аталанта 1:6 Парма - Аталанта 1:3
Аталанта - Удинезе 2:1 Штутгарт - Аталанта 0:2 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Монца 2:0 Аталанта - Верона 6:1 Аталанта - Селтик 0:0 Венеция - Аталанта 0:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Жирона - Реал Мадрид 0:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:0
Леганес - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Реал Мадрид - Милан 1:3 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0
Результаты матчей
Аталанта
Реал Мадрид
Точный счет
0:0
2 раза 100%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
23
23
23
14
14
14
14
14
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогнозы на матч Аталанта - Реал Мадрид
Исход игры
Аталанта
35.3% (6)
Ничья
5.9% (1)
Реал Мадрид
58.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
75% (3)
Меньше
25% (1)
Обе команды забьют
Да
75% (3)
Нет
25% (1)
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