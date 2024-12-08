Тур: 6. Стадион: Стад дю Рудуру.
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Главный тренер: Руа Эрик
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Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
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Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сима Абдалла
|3
|0.6
|Маньетти Уго
|1
|0.2
|Камара Махди
|1
|0.2
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0.2
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.2
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.2
|Ажорк Людовик
|0
|0
|Бальде Мама
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тильман Малик
|3
|0.6
|Ланг Ноа
|1
|0.2
|Сайбари Исмаэль
|1
|0.2
|Бакайоко Жоан
|1
|0.2
|Схаутен Йерди
|1
|0.2
|Пепи Рикардо
|1
|0.2
|Фламинго Райан
|1
|0.2
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ажорк Людовик
|3
|0
|Камара Махди
|2
|0
|Ле Кардинал Жюльен
|2
|0
|Айдара Массадио
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Салах Ибрагим
|1
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|Сима Абдалла
|1
|0
|Эрик Рой
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Люк
|2
|0
|Жуниор Мауро
|2
|0
|Тильман Малик
|2
|0
|Дамс Маттео
|2
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Ланг Ноа
|1
|0
|Ледесма Ричард
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Бабади Исаак
|1
|0
Результаты матчей
Брест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Брест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПСВ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
7
Брест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ПСВ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
50%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лилль - Брест 3:1 Брест - Страсбург 3:1 Барселона - Брест 3:0 Монако - Брест 3:2
Монпелье - Брест 3:1 Спарта Прага - Брест 1:2 Брест - Ницца 0:1 Реймс - Брест 1:2 Брест - Байер Л 1:1 Брест - Ренн 1:1 Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5
ПСВ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ПСВ - Твенте 6:1 Утрехт - ПСВ 2:5 ПСВ - Шахтёр Донецк 3:2 ПСВ - Гронинген 5:0
НАК Бреда - ПСВ 0:3 ПСВ - Жирона 4:0 Аякс - ПСВ 3:2 ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПСЖ - ПСВ 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1
Результаты матчей
Брест
ПСВ
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Брест
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
23
14
14
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогнозы на матч Брест - ПСВ
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